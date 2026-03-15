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19:18 - Dynamique électorale à Chécy : une analyse socio-démographique Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Chécy montrent des tendances claires qui pourraient influencer les résultats des municipales. La jeunesse et les demandeurs d'emploi jouent un rôle central dans la ville, avec près de 34% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 7,60%. Un revenu moyen par foyer fiscal de 36 999 euros par an montre l'importance des questions sur la répartition des richesses dans les interrogations des 4620 votants. Le nombre de familles monoparentales (14,81%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en CDD (5,68%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires d'un diplôme universitaire (40,93%), témoignent d'une population instruite à Chécy, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.

17:57 - Le RN perce-t-il à Chécy ? Le RN n'apparaissait pas parmi les listes arrivées en tête lors du scrutin municipal à Chécy en mars 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans après, Marine Le Pen récoltait 20,73% des suffrages lors du premier round, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la ville avec 33,55% lors du tour final. Les législatives la même année avaient réservé 19,22% au candidat RN lors du premier tour. Un score trop limité, à Chécy comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second tour. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, culminera ensuite à 29,50% pour les européennes. Les législatives de 2024 se solderont, lors du premier dimanche de scrutin, par un résultat de 30,18% pour le Rassemblement national. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il finira avec 34,99% le dimanche suivant.

16:58 - Dernières municipales : 71,26 % d'abstention à Chécy Les dernières données disponibles, remontant à six ans, révèlent qu'au premier tour des municipales à Chécy, l'abstention concernait 71,26 % des inscrits, largement au-dessus des 55,3 % nationaux alors que le coronavirus commençait à frapper le pays. Le scrutin municipal demeure pourtant, avec la présidentielle, celui où les Français se rendent le plus aux urnes, les figures du maire et du président étant centrales. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention sur place s'est à ce titre stabilisé à 22,16 %. Les élections européennes de 2024 avaient de leur côté connu une abstention de 44,82 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 27,53 %, loin des 49,10 % affichés aux législatives de 2022. En prenant du recul, les données semblent former une localité assez abstentionniste. Cette contingence à Chécy constituera en tout cas l'un des tournants de ces élections municipales 2026.

15:59 - Les européennes et législatives d'il y a deux ans : quel verdict à Chécy ? Le rendez-vous des Européennes du printemps 2024 à Chécy avait vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (29,50%), suivie par Valérie Hayer qui s'était arrogée 18,65% des suffrages. Lors des législatives une vingtaine de jours plus tard, les votants de Chécy portaient leur choix sur Richard Ramos (Majorité présidentielle) avec 35,64% au premier tour. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Richard Ramos culminant à 65,01% des voix dans la localité. Le panorama politique de Chécy a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Alors que deux ans auparavant la commune reflétait une terre marquée par le macronisme, elle s'est plus visiblement affichée lors des échéances suivantes comme un secteur difficile à classer.

14:57 - Quel bilan faire de la dernière année présidentielle pour les habitants de Chécy ? Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Chécy soutenaient en priorité Richard Ramos (Ensemble !) avec 37,44% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Richard Ramos virant de nouveau en tête avec 62,99% des voix. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Chécy plaçait Emmanuel Macron à l'avant de la course avec 34,43% des inscrits, tandis que Marine Le Pen engrangeait 20,73%. Le second tour n'a fait que confirmer ce choix en offrant 66,45% pour Emmanuel Macron, contre 33,55% pour de Marine Le Pen. Cette physionomie politique de Chécy laisse apparaître une municipalité de tradition centriste.

12:58 - Chécy : la situation fiscale relevée à l'approche des municipales Du côté de la fiscalité de Chécy, le montant moyen payé par foyer fiscal s'est élevé à environ 1 334 euros en 2024 (année des derniers chiffres), alors que ce montant se situait à 1 417 € quatre ans auparavant. L'impôt sur les propriétés bâties est pourtant passé à un peu moins de 57,56 % en 2024 (contre environ 39,00 % en 2020). Une augmentation bien souvent mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis une réforme voulue par l'Etat, l'État a transféré la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements aux communes. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre qu'environ 123 200 euros en 2024, en net recul par rapport aux quelque 2,55425 millions d'euros (2 554 250 € très exactement) enregistrés en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à environ 25,00 %. La taxe ne pèse à présent que marginalement sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, ce qui justifie cette chute des recettes.

11:59 - Les résultats de la dernière municipale à Chécy Les résultats des dernières élections municipales à Chécy ont fourni un constat instructif sur l'équilibre des forces locales. Unique liste en présence, 'Naturellement checy' a sans surprise obtenu 100,00% des bulletins lors de ce premier passage aux urnes. En l'absence de concurrent, le scrutin a logiquement pris fin dès le premier tour. Pour cette municipale 2026 à Chécy, ce qui s'est passé à l'époque pèsera irrémédiablement. À l'occasion des résultats des élections municipales cette fois, le défi sera de voir si une opposition émerge face à cette domination. L'annonce des candidatures donne d'ores et déjà un élément de réponse assez clair.