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19:18 - Les données démographiques de Cheillé révèlent les tendances électorales Quel portrait faire de Cheillé, à quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales ? Avec ses 1 859 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vigueur démographique. Avec 81 entreprises, Cheillé se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (82,04%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Les citoyens, comprenant une proportion de 35,29% de retraités, démontreront-ils leur engagement en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette diversité sociale, près de 34,93% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 685,76 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. Chaque vote comptabilisé ce 15 mars 2026 à Cheillé participe à l'histoire française.

17:57 - Quelle est la place du RN à Cheillé ? Le Rassemblement national était absent pour la dernière bataille municipale à Cheillé en 2020, le vote ayant eu lieu de manière apolitique dans la localité. Lors de la présidentielle qui a suivi au cours de l'année 2022, Marine Le Pen amassait 22,66% des votes lors du tour de chauffe, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la commune avec 37,83% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient réservé 19,44% au ticket lepéniste lors du premier tour. Un score trop décevant, à Cheillé comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au deuxième round. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 30,16% pour les européennes. Les législatives qui ont suivi se solderont, lors du premier dimanche de scrutin, par un résultat de 33,83% pour le RN. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il finira avec 41,06% le dimanche suivant.

16:58 - À Cheillé, la participation s'annonce forte aux municipales Aux municipales de 2020 à Cheillé, l'abstention avait plafonné à 37,14 % au premier round (un taux particulièrement faible). 858 votants s'étaient à l'inverse déplacés alors qu'en raison de l'épidémie de Covid, beaucoup d'électeurs avaient choisi de ne pas se déplacer. Soulignons que les élections municipales restent en effet traditionnellement, avec la présidentielle, celles où les électeurs participent le plus. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention local s'est à ce titre élevé à 22,00 %. Les élections européennes de 2024 avaient quant à elles connu une abstention de 45,22 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 27,94 %, loin des 48,04 % affichés aux législatives de 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée qui résiste relativement bien à l'abstention. Pour ces élections municipales, cette réalité à Cheillé sera en tout cas essentielle dans l'épilogue du scrutin.

15:59 - Cheillé : retour sur les derniers scrutins en date Lors des législatives organisées après la dissolution de 2024, les votants de Cheillé portaient leur choix sur Jean-François Bellanger (Rassemblement National) avec 33,83% au premier tour. Néanmoins, la situation s'est inversée au second tour, tirant Laurent Baumel (Union de la gauche) en tête avec 58,94%. Pour le tour unique des européennes avant qu'une dissolution ne passe par là, les votes s'étaient cette fois majoritairement portés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (30,16%). La physionomie politique de Cheillé a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Si deux ans plus tôt la commune esquissait un territoire aux votes hétérogènes, elle s'est semble-t-il affichée lors des échéances suivantes comme une terre de droite nationaliste.

14:57 - Cheillé affichait un profil politique atypique lors des dernières élections Concernant l'élection des députés de 2022, les votants de Cheillé accordaient leurs suffrages à Laurent Baumel (Nupes) avec 35,21% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 53,89%. Au printemps 2022, l'entame de la présidentielle à Cheillé qui s'était déroulée en amont tournait à l'avantage d'Emmanuel Macron avec 29,21% des inscrits, tandis que Marine Le Pen totalisait 22,66%. Le duel final se soldait finalement par un score de 62,17% pour Emmanuel Macron, contre 37,83% en faveur de Marine Le Pen. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint Cheillé comme une ville à la croisée des chemins politiques.

12:58 - Les électeurs de Cheillé voteront-ils sur la fiscalité ? À Cheillé, en matière d'impôts locaux, le montant moyen réglé par foyer fiscal s'est établi à 555 € en 2024 (derniers chiffres disponibles) contre 494 € en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties atteint désormais un peu plus de 32,55 % en 2024 (contre environ 16,07 % en 2020). Mais attention : cette hausse est souvent purement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis une réforme voulue par l'Etat. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre qu'autour de 26 800 euros de recettes en 2024. Un total bien loin des quelque 227 000 euros engrangés 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à environ 12,67 %. La taxe ne représente plus qu'une fraction marginale des ressources fiscales de la commune, transformant l'équilibre des finances locales.

11:59 - Les résultats de la liste "Cheille Autrement" à l'élection de 2020 à Cheillé À Cheillé, à l'occasion des élections municipales il y a 6 ans, les résultats ont offert un état des lieux précis des forces politiques en présence. Dès le premier tour de scrutin, Fabien Barreau a creusé l'écart en obtenant 468 voix (55,12%). À sa poursuite, Jean-Serge Hurtevent a capté 381 suffrages en sa faveur (44,87%). Ce triomphe au premier tour de Fabien Barreau a balayé toute perspective de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau passage en bureau de vote. Pour ces municipales 2026 à Cheillé, cet équilibre pose les bases. Faire basculer une majorité si large représentera un défi herculéen pour l'opposition ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.