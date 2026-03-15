Résultat municipale 2026 à Cheillé (37190) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Cheillé a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Cheillé, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Cheillé [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Fabien BARREAU
Fabien BARREAU (16 élus) CHEILLE, DE NOS RACINES A DEMAIN 		704 69,77%
  • Fabien BARREAU
  • Sophie BABIN
  • Marc BADILLER
  • Anais SZYMAN
  • Jean Claude MENEAU
  • Iona GUEST
  • Frederic BRUZEAU
  • Magalie ALZON
  • Rodolphe PARMENTIER
  • Annabelle DERRE
  • Come PASQUALIN
  • Fatiha MOSTAPHA
  • Mikael DESHAYES
  • Veronique PINEAU
  • Remi LEBLOIS
  • Yvette SAUVAGET
Jean-Serge HURTEVENT
Jean-Serge HURTEVENT (3 élus) CONSTRUISONS ENSEMBLE CHEILLÉ 		305 30,23%
  • Jean-Serge HURTEVENT
  • Angélique LEROY
  • Damien VANWATERLOO
Participation au scrutin Cheillé
Taux de participation 68,39%
Taux d'abstention 31,61%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,64%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,77%
Nombre de votants 1 034

Source : ministère de l’Intérieur

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