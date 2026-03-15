Résultat de l'élection municipale 2026 à Chelles : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Chelles

Tête de listeListe
Myriam Rose Doucet
Myriam Rose Doucet Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
  • Myriam Rose Doucet
  • Emmanuel Doucet
  • Gabrielle Frija
  • Modibo Koné
  • Diagou Drame
  • Marc Le Maître
  • Isabelle Gautier
  • Mickaël Newton
  • Régine Gnomba
  • Farid Miz
  • Cherileine Ciceron
  • Jean-Michel Perez
  • Catherine Martinache
  • Jean-Marc Bouvier
  • Christelle Tribolet
  • Tidjane Moumini
  • Marion Doucet
  • Pierre Bati
  • Charlotte Louveau
  • Vincent Bouvot
  • Rabah Ichou
  • Boubakar Keita
  • Koé Kae
  • Rudy Hélin
  • Christelle Bardey
  • Christophe Etter
  • Hafida Seghier
  • Jean-Pierre Mauger
  • Françoise Perez
  • Jacques Gillet
  • Fatima Ali
  • Axel Doucet
  • Margot Besançon
  • Nathaniel Chemarin
  • Aurélie Chalu
  • Claude Martinache
  • Cynthia Fauvel
  • Romain Loukit
  • Monique Bfraud
  • Okacha Mebrouk
  • Maylis Lamart
  • Mamadou Diallo
  • Clarisse Djah
  • Martin Nzulu
  • Charlotte Hardy
  • Jacques Beunèche
Céline de Kerpel
Céline de Kerpel Liste de La France insoumise
CHELLOIS-ES
  • Céline de Kerpel
  • Salahdine Belbouab
  • Hélène Frémeaux
  • Brahim Benamar
  • Rkia Jdaini
  • Emerick Constant
  • Siham Rahimi
  • Jimmy Cafait
  • Sylvie Lafuente
  • Jean-Paul Horville
  • Safia Tbahriti
  • Bruno Poulain
  • Laetitia Vachelot
  • Hacène Abdelli
  • Rosine Denize
  • Magid Mekchiche
  • Souhila Ibbou
  • Meyer Assouline
  • Reine Mbodou
  • Jamal Benboubker
  • Zaia de Kerpel
  • Alex Etien
  • Hayat Merah
  • Mohamed Guendouz
  • Séverine Salles
  • Florentin Tosetti
  • Sarah El Yaakoubi
  • Karim Maddi
  • Fatima Medjidi
  • Rabah Benai
  • Fettouma Bendjebbar
  • Abdennour Chali
  • Lila Bendjebbour
  • Cédric Simoes
  • Chaïmane Laanaya
  • Yassine Mekchiche
  • Alexandra Vial
  • Malik Tliche
  • Aurore Vial
  • Nassim Larfa
  • Leila El Yaakoubi
  • Mohammed Mellouk
  • Chanez Phimphrachanh
  • Claude Ferrand
  • Latifa Assoudi
Salim Drici
Salim Drici Liste Divers
POUR L'AVENIR DE CHELLES
  • Salim Drici
  • Emma Portrat
  • Éric Pommageot
  • Lucie Delaporte
  • Bilel Sebbouh
  • Tanya Souris
  • James Loemba
  • Laurence Brisoux
  • Karim Mekrez
  • Patricia Lavorata
  • Jean-Riad Kechaou
  • Agnès Wolf
  • Flaubert Kameni Doudie
  • Michelle Charton
  • Haliachi Hamdi
  • Sabrina Bruneau
  • Thomas Declerck
  • Kenza Itlaghen
  • Albert Boyer
  • Catherine Hug
  • Ahmed Dekhli
  • Éloïse Cuban
  • Joachim Scavello
  • Julia Trinquecoste
  • Mohammed Kherroua
  • Carole Devillierre
  • Lamine Sow
  • Aurélie Di Dio
  • Jean-Philippe Carneiro
  • Marie Vin
  • Essam Mellouk
  • Christine Baron
  • Loïck Le Taillanter
  • Manuela Garcia
  • Jean-Baptiste Corsellis
  • Olema Da Conceicao Esteves
  • Anutharsan Pirabakaran
  • Olivia Convard
  • Haouri Talha
  • Sarah Adele
  • Mikail Demirbas
  • Marie-Annick Midrouet
  • David Chevalier
  • Marie-Pierre Martinez
  • Cédric Valere
Rustam Zubkov
Rustam Zubkov Liste d'union à gauche
Chelles ensemble
  • Rustam Zubkov
  • Maryline Braz Dantas
  • Raphaël Valette
  • Mélissa Dupont
  • Hervé Agbessi
  • Asamtathayalini Jesunayagam
  • Toufik Bouallaga
  • Cécile Goutmann
  • Jean-Michel Dupont
  • Anne-Valérie Ducelier
  • Olivier Gil
  • Jade Rosine
  • Philippe Menard
  • Martine Manucci
  • Grégoire Guyonneau
  • Zohra Yadel
  • Christophe Pateyron
  • Laura Moscarelli
  • Raja Rathisilas
  • Karine Merel
  • Gilles Frise
  • Kumba Duvillier
  • Patrick Barbier
  • Aïcha Benali
  • Mathieu Noblet
  • Josette Thiebaut
  • Hugues Baranzini
  • Stéphanie Le Strat
  • Frank Mouly
  • Sandrine Olivier
  • Maxime Walter
  • Carmen Sanchez
  • Thibaut Gil
  • Imane Mhedhbi
  • Denis Brun
  • Aïssata Sow
  • Denny Cordier
  • Mélina Morato
  • Francis Rieth
  • Mélina Modinos-Lobeau
  • Jean-François Retou
  • Marie-Agnès Rieth-Bourgoin
  • Eric Poncelet
  • Pierrette Jacquest
  • Alain Fudal
Brice Rabaste
Brice Rabaste Liste d'union à droite
Restons bien ensemble à Chelles, avec Brice Rabaste
  • Brice Rabaste
  • Colette Boissot
  • Philippe Maury
  • Céline Netthavongs
  • Benoit Breysse
  • Ingrid Caillis-Brandl
  • Cédric Lassau
  • Alizata Diallo
  • Frank Billard
  • Laetitia Millet
  • Guillaume Ségala
  • Angéla Avond
  • Christian Couturier
  • Nathalie Dubois
  • Raphaël Labreuil
  • Vanessa Lebeka
  • Jean-Jacques Hakoune
  • Hélène Dizy
  • Isidore Zossoungbo
  • Cendrine Wijngaards
  • Charles Aronica
  • Karine Le Milinaire
  • Ghyath Maarof
  • Séléna Bignon
  • Stéphane Bossy
  • Lydie Bereziat
  • Terence Choppin
  • Marie-Claude Le Stanc
  • Laurent Dilouya
  • Hélène Herbin
  • Sylvain Plédel
  • Caroline Agletiner
  • François-Régis Viviand
  • Lucy Vieira
  • Sarkis Papazian
  • Cindy Franc
  • Laurent Schull
  • Mylène Gilewski
  • Johan Rouault
  • Valérie Benhamed
  • Éric Banette
  • Nicole Queneuille
  • Alexandre Cardoso
  • Natacha Fournier
  • Jean Nestor Bongolo
  • Marie-Stéphane Verger
  • Jérôme Donato

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Brice Rabaste
Brice Rabaste (37 élus) Bien ensemble a chelles, avec brice rabaste 		6 411 54,81%
  • Brice Rabaste
  • Colette Boissot
  • Philippe Maury
  • Céline Netthavongs
  • Jacques Philippon
  • Audrey Duchesne
  • Benoit Breysse
  • Annie Ferri
  • Cédric Lassau
  • Alizata Diallo
  • Guillaume Segala
  • Nicole Saunier
  • Frank Billard
  • Michèle Dengreville
  • Christian Couturier
  • Laëtitia Millet
  • Pierre-Jean Darmanin
  • Nathalie Dubois
  • Laurent Dilouya
  • Angéla Avond
  • Stéphane Bossy
  • Ingrid Caillis-Brandl
  • Isidore Zossoungbo
  • Cendrine Laniray
  • Charles Aronica
  • Caroline Agletiner-Blakely
  • Raphaël Labreuil
  • Hélène Herbin
  • Sylvain Pledel
  • Martine Broyon
  • Gildas Cosson
  • Elise Blin
  • Yann Garaud
  • Claudine Thomas
  • Pierre Barban
  • Marie-Claude Saulais
  • Alain Coudray
Salim Drici
Salim Drici (4 élus) Pour les chellois 		1 979 16,92%
  • Salim Drici
  • Patricia Lavorata
  • Karim Mekrez
  • Carole Devillierre
Lydie Autreux
Lydie Autreux (2 élus) Chelles avec vous 		1 125 9,61%
  • Lydie Autreux
  • Hervé Agbessi
Olivier Gil
Olivier Gil (1 élu) Pour chelles 		861 7,36%
  • Olivier Gil
Béatrice Troussard
Béatrice Troussard (1 élu) Rassemblement pour chelles 		669 5,72%
  • Béatrice Troussard
Lucia Pereira
Lucia Pereira Faire ville ensemble 		561 4,79%
Emmanuel Doucet
Emmanuel Doucet Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs 		89 0,76%
Participation au scrutin Chelles
Taux de participation 37,24%
Taux d'abstention 62,76%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 12 040

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Brice Rabaste
Brice Rabaste (34 élus) Chelles notre reussite 		8 446 47,07%
  • Brice Rabaste
  • Colette Boissot
  • Alain Mamou
  • Claudine Thomas
  • Jacques Philippon
  • Céline Netthavongs
  • Pierre Barban
  • Audrey Duchesne
  • Benoit Breysse
  • Michèle Dengreville
  • François-Xavier Binvel
  • Nicole Saunier
  • Christian Quantin
  • Sylvie Decombas
  • Guillaume Segala
  • Catherine Morio
  • Stéphane Bossy
  • Martine Broyon
  • Frank Billard
  • Angela Pascoa Dos Santos Avond
  • Laurent Dilouya
  • Monique Sibani
  • Charles Aronica
  • Gabrielle Marquez Garrido
  • Olivier Savin
  • Nathalie Dubois
  • Philippe Maury
  • Sylvia Lopes Guillaume
  • Christian Couturier
  • Victoria Pavan
  • Alain Senechal
  • Marie-Claude Saulais
  • Marcel Petit
  • Nathalie Le Nevanic
Jean-Paul Planchou
Jean-Paul Planchou (9 élus) Unis pour chelles 		7 607 42,40%
  • Jean-Paul Planchou
  • Isabelle Guilloteau
  • Jean-Jacques Marion
  • Lydie Autreux
  • Emeric Brehier
  • Annie Ferri
  • Frank Mouly
  • Lucia Pereira
  • Paul Athuil
Renaud Persson
Renaud Persson (2 élus) Chelles bleu marine 		1 887 10,51%
  • Renaud Persson
  • Béatrice Troussard
Participation au scrutin Chelles
Taux de participation 57,94%
Taux d'abstention 42,06%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,44%
Nombre de votants 18 389

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Brice Rabaste
Brice Rabaste Chelles notre reussite 		5 820 35,58%
Jean-Paul Planchou
Jean-Paul Planchou Maitriser l'avenir 		5 630 34,42%
Renaud Persson
Renaud Persson Chelles bleu marine 		3 172 19,39%
Frank Mouly
Frank Mouly Chelles citoyenne 		1 064 6,50%
Toufik Bouallaga
Toufik Bouallaga Chelles notre avenir 		670 4,09%
Participation au scrutin Chelles
Taux de participation 52,91%
Taux d'abstention 47,09%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,61%
Nombre de votants 16 794

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