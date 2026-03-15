Résultat de l'élection municipale 2026 à Chelles : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Chelles [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Chelles sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Chelles.
L'actu des élections municipales 2026 à Chelles
12:08 - Journée électorale à Chelles : les horaires des 35 bureaux de vote
À l’occasion des élections municipales 2026, les 33 913 électeurs de Chelles devront à nouveau se mobiliser pour élire leur nouvelle équipe municipale. Ce rendez-vous électoral local va déterminer la future orientation politique de la ville. Le bilan du dernier mandat ouvrira-t-il la voie à un nouveau cap politique ? Plus bas dans la page vous pourrez parcourir la liste des candidats à Chelles. Sachez également que les 35 bureaux de vote de la ville de Chelles ferment leurs portes à 18 h en prévision du dépouillement. Le dépouillement débutera immédiatement après la fermeture des bureaux de vote.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Chelles
|Tête de listeListe
|
Myriam Rose Doucet
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|
|
Céline de Kerpel
Liste de La France insoumise
CHELLOIS-ES
|
|
Salim Drici
Liste Divers
POUR L'AVENIR DE CHELLES
|
|
Rustam Zubkov
Liste d'union à gauche
Chelles ensemble
|
|
Brice Rabaste
Liste d'union à droite
Restons bien ensemble à Chelles, avec Brice Rabaste
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Brice Rabaste (37 élus) Bien ensemble a chelles, avec brice rabaste
|6 411
|54,81%
|
|Salim Drici (4 élus) Pour les chellois
|1 979
|16,92%
|
|Lydie Autreux (2 élus) Chelles avec vous
|1 125
|9,61%
|
|Olivier Gil (1 élu) Pour chelles
|861
|7,36%
|
|Béatrice Troussard (1 élu) Rassemblement pour chelles
|669
|5,72%
|
|Lucia Pereira Faire ville ensemble
|561
|4,79%
|Emmanuel Doucet Lutte ouvriere - faire entendre le camp des travailleurs
|89
|0,76%
|Participation au scrutin
|Chelles
|Taux de participation
|37,24%
|Taux d'abstention
|62,76%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|12 040
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Brice Rabaste (34 élus) Chelles notre reussite
|8 446
|47,07%
|
|Jean-Paul Planchou (9 élus) Unis pour chelles
|7 607
|42,40%
|
|Renaud Persson (2 élus) Chelles bleu marine
|1 887
|10,51%
|
|Participation au scrutin
|Chelles
|Taux de participation
|57,94%
|Taux d'abstention
|42,06%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,44%
|Nombre de votants
|18 389
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Brice Rabaste Chelles notre reussite
|5 820
|35,58%
|Jean-Paul Planchou Maitriser l'avenir
|5 630
|34,42%
|Renaud Persson Chelles bleu marine
|3 172
|19,39%
|Frank Mouly Chelles citoyenne
|1 064
|6,50%
|Toufik Bouallaga Chelles notre avenir
|670
|4,09%
|Participation au scrutin
|Chelles
|Taux de participation
|52,91%
|Taux d'abstention
|47,09%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,61%
|Nombre de votants
|16 794
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