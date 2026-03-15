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19:21 - Chelles : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Dans la commune de Chelles, les habitants auront-ils un impact sur le résultat des élections municipales ? La jeunesse et les demandeurs d'emploi sont des segments clés dans l'agglomération, avec près de 39% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 11,13%. Qui plus est, le taux de familles propriétaires (57,14%) met en avant le poids des enjeux liés à l'habitat et à l'aménagement du territoire. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (72,49%) montre l'importance des questions de transport et d'infrastructure dans les interrogations des 20981 citoyens possédant une carte électorale. Enfin, la présence d'une population immigrée de 20,62% et d'une population étrangère de 15,77% fait ressortir les enjeux des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les données sur l'éducation, tel que le taux de titulaires de diplômes supérieurs (38,05%), témoignent d'une population instruite à Chelles, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.

17:57 - Le RN à Chelles : quel résultat aux municipales ? Le Rassemblement national était exclu du groupe de tête lors du scrutin municipal à Chelles en 2020. Lors de la présidentielle qui a suivi en 2022, Marine Le Pen séduisait 17,12% des voix lors du premier round, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron sur le plan local avec 33,64% au tour décisif. Les législatives la même année avaient donné 13,80% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Chelles comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second tour. Le résultat de la liste Bardella atteindra ensuite 24,64% pour les européennes, qui aboutiront à la dissolution de l'hémicycle. Les législatives convoquées dans la foulée apporteront, lors du premier tour, un résultat de 25,10% pour le mouvement lepéniste. Qualifié contrairement à 2022, il finira avec 34,59% lors du vote final.

16:58 - Une participation de 37,24 % à Chelles aux dernières municipales En marge des municipales de 2026, la valeur de l'abstention pèsera fatalement sur les résultats de Chelles. Pour rappel, l'abstention s'élevait à 62,76 % lors des précédentes élections municipales, un niveau plutôt élevé alors que le Covid planait sur la compétition. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a toutefois vu l'abstention s'établir à 27,80 % au premier tour (pour une moyenne en France de 26,31 %). Les élections européennes de 2024 avaient pour leur part connu une abstention de 54,83 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 38,13 %, loin des 58,82 % affichés aux législatives de 2022. Si on suit la trajectoire globale, la commune se positionne in fine comme une contrée assez abstentionniste.

15:59 - Chelles : le vote des électeurs l'année de la dissolution Maxime Laisney (Union de la gauche) avait gagné au premier tour des législatives à Chelles en 2024 avec 42,28%. Pryscillia Brach (Rassemblement National) suivait à la deuxième place avec 25,10%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Maxime Laisney culminant à 65,41% des votes dans la localité. Les Européennes juste avant la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée à Chelles avaient cette fois vu s'imposer la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry (25,15%), avec derrière elle la liste 'La France revient' de Jordan Bardella qui avait recueilli 24,64% des votes. Cette exploration des résultats de 2024 a donc révélé que Chelles restait à l'époque une terre clairement de gauche, solidifiant encore un peu plus sa position historique.

14:57 - Chelles : des verdicts très tranchés dans les urnes il y a 4 ans Globalement, le paysage électoral fait de Chelles un électorat massivement tourné vers la gauche. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 en effet, les citoyens de Chelles accordaient leur confiance à Jean-Luc Mélenchon à hauteur de 35,19%, devançant ainsi Emmanuel Macron avec 25,03%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 66,36% pour Emmanuel Macron, contre 33,64% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Chelles soutenaient en priorité Maxime Laisney (Nupes) avec 34,63% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Maxime Laisney virant de nouveau en tête avec 53,45% des voix.

12:58 - Analyse de l'évolution de la pression fiscale à Chelles À Chelles, où la fiscalité locale a progressé entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à près de 19,90 % en 2024 (dernier pointage en date), générant une recette de près de 646 600 euros la même année. Un apport qui est loin des 15 104 770 € perçus en 2020. Soulignons qu'elle a été abolie pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat limitant drastiquement son produit et obligeant les communes à chercher d'autres sources de revenus. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux constaté à Chelles s'est établi à près de 42,35 % en 2024 (contre 24,35 % en 2020). Une hausse résultant la plupart du temps du transfert aux communes de la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : le montant moyen payé par foyer fiscal à Chelles a atteint 1 048 euros en 2024 contre 1 016 euros en début de mandat.

11:59 - Retour sur le résultat des élections municipales de 2020 à Chelles Les équilibres politiques locaux actuels restent, plus que jamais, marqués par le verdict du dernier scrutin municipal à Chelles. Dès le premier tour, Brice Rabaste (Union de la droite) a pris les commandes en obtenant 54,81% des soutiens. Sur la seconde marche, Salim Drici (Divers) a capté 1 979 bulletins valides (16,92%). Lydie Autreux (Ecologiste) était troisième, réunissant 9,61% des suffrages. Cette victoire au premier tour du candidat Union de la droite a tué dans l'œuf toute velléité de second tour, épargnant aux électeurs un retour aux urnes. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Chelles, ce décor constitue un point de départ particulier. Cette victoire écrasante met le camp adverse face à une tâche titanesque ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.