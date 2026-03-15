Résultat municipale 2026 à Chelles (77500) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Chelles a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Chelles, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Chelles [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Brice RABASTE
Brice RABASTE (38 élus) Restons bien ensemble à Chelles, avec Brice Rabaste 		11 323 61,35%
  • Brice RABASTE
  • Colette BOISSOT
  • Philippe MAURY
  • Céline NETTHAVONGS
  • Benoit BREYSSE
  • Ingrid CAILLIS-BRANDL
  • Cédric LASSAU
  • Alizata DIALLO
  • Frank BILLARD
  • Laetitia MILLET
  • Guillaume SÉGALA
  • Angéla AVOND
  • Christian COUTURIER
  • Nathalie DUBOIS
  • Raphaël LABREUIL
  • Vanessa LEBEKA
  • Jean-Jacques HAKOUNE
  • Hélène DIZY
  • Isidore ZOSSOUNGBO
  • Cendrine WIJNGAARDS
  • Charles ARONICA
  • Karine LE MILINAIRE
  • Ghyath MAAROF
  • Séléna BIGNON
  • Stéphane BOSSY
  • Lydie BEREZIAT
  • Terence CHOPPIN
  • Marie-Claude LE STANC
  • Laurent DILOUYA
  • Hélène HERBIN
  • Sylvain PLÉDEL
  • Caroline AGLETINER
  • François-Régis VIVIAND
  • Lucy VIEIRA
  • Sarkis PAPAZIAN
  • Cindy FRANC
  • Laurent SCHULL
  • Mylène GILEWSKI
Salim DRICI
Salim DRICI (5 élus) POUR L'AVENIR DE CHELLES 		4 390 23,79%
  • Salim DRICI
  • Emma PORTRAT
  • Éric POMMAGEOT
  • Lucie DELAPORTE
  • Bilel SEBBOUH
Rustam ZUBKOV
Rustam ZUBKOV (1 élu) Chelles ensemble 		1 456 7,89%
  • Rustam ZUBKOV
Céline DE KERPEL
Céline DE KERPEL (1 élu) CHELLOIS-ES 		1 107 6,00%
  • Céline DE KERPEL
Myriam ROSE DOUCET
Myriam ROSE DOUCET Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs 		180 0,98%
Participation au scrutin Chelles
Taux de participation 53,66%
Taux d'abstention 46,34%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,67%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,60%
Nombre de votants 18 693

Source : ministère de l’Intérieur

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