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19:18 - Élections municipales à Chemazé : un éclairage démographique À Chemazé, les données démographiques et socio-économiques façonnent le contexte politique et peuvent influer sur les municipales. Avec une densité de population de 35 hab par km² et un taux de chômage de 3,41%, les enjeux liés à l'emploi et à l'habitat sont des sujets prédominants. Le pourcentage de familles ne détenant aucune voiture (13,24%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 677 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,57%) met en évidence des besoins de suivi familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,96%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Chemazé mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 19,96% des habitants non diplômés, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

17:57 - Les données clés du vote RN à Chemazé Le RN ne présentait pas formellement de liste pour la dernière campagne municipale à Chemazé en 2020, le scrutin s'étant joué de manière apolitique dans la ville. Pour le scrutin présidentiel en 2022, Marine Le Pen amassait 27,22% des voix comptabilisées lors du tour de chauffe, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 40,99% lors du tour final. Les législatives la même année avaient offert 19,47% au parti lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Chemazé comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second round. Le score de la liste Bardella s'élèvera ensuite à 35,54% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives de 2024 déboucheront, lors du tour préliminaire, sur un résultat de 38,67% pour le RN. Qualifié contrairement à 2022, il terminera avec 44,44% lors du vote définitif.

16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de l'abstention à Chemazé En ce jour de municipales 2026 à Chemazé, la participation sera regardée de près. Il y a six ans, le premier tour de l'élection municipale avait vu 45,11 % des inscrits se rendre aux urnes dans la commune, un score dans la norme (l'abstention avait donc culminé à 54,89 %) alors que l'épidémie de Covid jetait une ombre sur la compétition. La course à l'Élysée en 2022 avait ainsi largement mobilisé, avec 76,78 % de participation dans la ville (contre 23,22 % d'abstention). Tandis que les législatives de 2022 avaient attiré 40,51 % des électeurs, celles de 2024 ont vu la participation s'élever très nettement à 66,70 %. Juste avant, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait mobilisé 45,61 % des électeurs locaux. Décortiquer ce parcours lors des cinq derniers scrutins permet de ranger Chemazé comme une commune moins participative que la moyenne en comparaison de la moyenne.

15:59 - Comment a voté Chemazé lors de la dernière année électorale ? Lors des législatives organisées après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre en 2024, les votants de Chemazé plébiscitaient Jean-Michel Cadenas (Rassemblement National) avec 38,67% au premier tour. Le rapport de force a toutefois basculé au second tour à l'avantage de Géraldine Bannier (Majorité présidentielle), avec 55,56%. Les élections européennes une vingtaine de jours plus tôt à Chemazé avaient cette fois vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (35,54%), devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait récolté 18,91% des suffrages. L'orientation des électeurs de Chemazé a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Si deux ans plus tôt la commune semblait refléter un secteur acquis au macronisme, elle s'est plus visiblement affichée dès lors comme un territoire bleu marine.

14:57 - Chemazé : des suffrages particulièrement instructifs dans les urnes il y a 4 ans Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Chemazé portaient leur choix sur Géraldine Bannier (Ensemble !) avec 29,47% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 57,94%. Au premier tour de la dernière élection présidentielle quelques jours plus tôt, les citoyens de Chemazé accordaient auparavant leur confiance à Emmanuel Macron à hauteur de 37,06%, devant Marine Le Pen crédité de 27,22%. Lors de la finale de l'élection à Chemazé, les électeurs accordaient 59,01% pour Emmanuel Macron, contre 40,99% en faveur de Marine Le Pen. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle ainsi que Chemazé se positionne comme une municipalité de tradition centriste.

12:58 - Impôts locaux à Chemazé : une question brûlante en vue des municipales 2026 ? À Chemazé, pour ce qui est des contributions locales, la somme moyenne exigée des foyers imposables a représenté 693 € en 2024 (relevé le plus récent), un chiffre à comparer avec les 689 € relevés en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti s'est établi à environ 48,02 % en 2024 (contre 28,16 % en 2020). Une hausse qui s'explique par la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que près de 25 500 euros de recettes en 2024. Un produit qui est loin des quelque 198 700 euros engrangés 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à près de 20,31 %. Cette disparition en fait dorénavant un apport résiduel, ce qui explique cette chute importante de recettes pour la commune.

11:59 - Les résultats de la liste "Ensemble, Construisons L'avenir De Chemazé" à l'élection municipale de 2020 à Chemazé L'étude des résultats du scrutin municipal il y a six ans à Chemazé s'avère très instructive. Dès le premier tour de scrutin, Yves Guinhut a pris la première place en totalisant 314 soutiens (74,94%). À ses trousses, Loïc Roueil a obtenu 25,05% des suffrages. Ce succès d'emblée a mis fin à tout suspense, rendant un retour aux urnes inutile. Pour ces municipales 2026 à Chemazé, cette dynamique constitue un point de départ particulier. Cette victoire sans appel met l'opposition face à une tâche gigantesque ce dimanche, pendant que la municipalité en place cherchera à conserver son avance.