Résultat municipale 2026 à Chemazé (53200) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Chemazé a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Chemazé, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Chemazé [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Caroline FOUILLEUX
Caroline FOUILLEUX 3 CLOCHERS POUR UN VILLAGE D'AVENIR 		319 57,79%
Catherine SALAT
Catherine SALAT CHEMAZE POUR TOUS 		233 42,21%
Participation au scrutin Chemazé
Taux de participation 57,21%
Taux d'abstention 42,79%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,58%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,75%
Nombre de votants 571

Source : ministère de l’Intérieur

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