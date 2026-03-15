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19:18 - Analyse démographique des municipales à Chemillé-en-Anjou Au cœur de la campagne électorale municipale, Chemillé-en-Anjou est perçue comme une commune dynamique et active. Avec ses 21 550 habitants, cette commune se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 1 298 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social se compose de 6 058 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (84,88%) souligne l'importance des questions de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. Avec 366 résidents étrangers et un taux de personnes immigrées de 2,33%, Chemillé-en-Anjou est un exemple d'ouverture au monde. Avec un salaire moyen mensuel net de 2 162 euros/mois, la ville est à la recherche d'une stabilité économique malgré les défis. Chaque vote exprimé aujourd'hui à Chemillé-en-Anjou démontre l'attachement des habitants aux valeurs de l'Hexagone.

17:57 - Quels résultats du RN à Chemillé-en-Anjou avant les municipales ? Le parti d'extrême droite n'avait pas fait d'étincelles lors des élections municipales à Chemillé-en-Anjou il y a six ans. À l'occasion de l'élection présidentielle 24 mois plus tard, Marine Le Pen obtenait 21,98% des voix lors du premier passage aux urnes, puis échouait face à Emmanuel Macron localement avec 33,53% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient accordé 16,19% aux représentants du parti lors du premier dimanche de scrutin sur l'ensemble des 2 circonscriptions de la localité. Un score trop décevant, à Chemillé-en-Anjou comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au deuxième round. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 30,00% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives qui ont suivi se solderont, lors du premier passage aux urnes, par un résultat de 31,64% pour le parti d'extrême droite sur l'ensemble des circonscriptions de Chemillé-en-Anjou. Qualifié contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 34,17% le dimanche suivant.

16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de l'abstention à Chemillé-en-Anjou Six ans avant l'élection de ce dimanche, le premier tour des élections municipales à Chemillé-en-Anjou avait été marqué par une abstention de 59,45 %, un niveau conforme aux 55,3 % du pays (la participation se limitant à 40,55 %) alors qu'en raison de la pandémie du Covid, bon nombre d'électeurs avaient choisi de s'éloigner des bureaux de vote. La course à l'Élysée en 2022 a à ce titre été bornée par une abstention à 22,18 % dans la ville (et donc 77,82 % de participation). Les élections européennes de 2024 avaient quant à elles connu une abstention de 50,77 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 31,76 %, loin des 53,57 % affichés aux législatives de 2022. En regardant l'ensemble, les données dessinent le portrait d'une contrée assez abstentionniste par rapport aux tendances françaises. Dans le cadre des élections municipales de 2026 à Chemillé-en-Anjou, cette variable jouera en conséquence un rôle essentiel sur les résultats locaux.

15:59 - Comment Chemillé-en-Anjou a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ? Le panorama politique de Chemillé-en-Anjou a évolué lors de la très riche année 2024. Alors qu'en 2022 la commune reflétait un territoire à dominante centriste et macroniste, elle s'est affichée 24 mois plus tard comme une terre sans déterminisme électoral. Lors des dernières européennes, le résultat à Chemillé-en-Anjou s'était en effet figé autour de l'équipe de Jordan Bardella (30,00%), devant la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (23,79%) et Raphaël Glucksmann (11,06%). Les scrutins législatifs près d'un mois plus tard avaient ensuite donné une pole position au courant 'Ensemble !' (36,53%), devant le RN (31,64%) à l'échelle des 2 circonscriptions couvrant la ville. Le second round n'a pas changé grand chose, Ensemble ! Majorité présidentielle culminant à 54,14% des votes dans la commune.

14:57 - Que retenir de la dernière année présidentielle pour les habitants de Chemillé-en-Anjou ? La physionomie politique de Chemillé-en-Anjou dessine un territoire fidèle au centre-droit libéral. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat en effet, les citoyens de Chemillé-en-Anjou accordaient leur confiance à Emmanuel Macron à hauteur de 40,19%, devant Marine Le Pen qui recueillait 21,98%. Le duel final se soldait finalement par un score de 66,47% pour Emmanuel Macron, contre 33,53% en faveur de Marine Le Pen. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale quelques semaines plus tard, les résultats globaux calculés sur l'ensemble des 2 secteurs électoraux de Chemillé-en-Anjou donnaient la prime à la Majorité présidentielle (45,97%) devant la Nouvelle union populaire écologique et sociale (19,82%). Le second tour était favorable aux macronistes, réunissant 66,01% des suffrages exprimés.

12:58 - À Chemillé-en-Anjou, les impôts sont en hausse à l'approche des municipales Sur le plan de la fiscalité locale pesant sur Chemillé-en-Anjou, par foyer fiscal, le montant moyen acquitté a atteint 1 014 euros en 2024 (dernières données en date), alors que ce montant se situait à 891 € quatre ans auparavant. L'impôt sur les propriétés bâties a évolué pour se fixer à un peu plus de 45,41 % en 2024 (contre environ 21,54 % en 2020). Une augmentation souvent mécanique, sans décision de la part de la commune : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant qu'autour de 674 700 euros en 2024. Un montant loin des 4,48374 millions d'euros perçus en 2020 pour un taux stable de près de 23,08 %. La taxe ne représente plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales communales, transformant l'équilibre des finances locales.

11:59 - Retour sur les résultats de l'élection de 2020 à Chemillé-en-Anjou Il peut se révéler édifiant de se pencher sur les résultats des dernières municipales à Chemillé-en-Anjou. Dès le dimanche du premier tour à l'époque, Hervé Martin (Divers droite) a terminé en tête en totalisant 71,90% des soutiens. Sur la seconde marche, Corinne Blocquaux (Divers) a obtenu 1 708 bulletins valides (28,09%). Cette victoire au premier tour de Hervé Martin a rendu tout second tour inutile. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Chemillé-en-Anjou, cette dynamique pose les bases. Le défi s'annonce considérable ce dimanche pour les forces d'opposition devant cette victoire retentissante, pendant que la municipalité en place tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.