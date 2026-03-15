Résultat municipale 2026 à Chemillé-en-Anjou (49120) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Chemillé-en-Anjou a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Chemillé-en-Anjou, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Chemillé-en-Anjou [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Hervé MARTIN
Hervé MARTIN (54 élus) Chemillé en Anjou avec Vous 		5 747 61,60%
  • Hervé MARTIN
  • Anne-Rachel BODEREAU
  • Pascal CASSIN
  • Sophie BIDET-ENON
  • Patrice GRENOUILLEAU
  • Christelle BARBEAU
  • Yann SEMLER-COLLERY
  • Nadège DAVID
  • Luc PELÉ
  • Salète DILLIEUX
  • Patrice FROGER
  • Isabelle ROBINEAU
  • Yann HENRY
  • Natacha MICHANOL
  • Christophe CAILLEAU
  • Justine BAZANTAY
  • Freddy CAILLEAU
  • Fanny GODIN
  • Frédéric RAIMBAULT
  • Laurence BORDET
  • Yann LEROUX
  • Monique ROUILLARD
  • Dimitri RAGUIN
  • Nadia BOURDEILLE
  • Cyrille BOYENVAL
  • Virginie PASCO
  • Adrien LEBLOIS
  • Isabelle POTIER
  • Christian PEZOT
  • Sophie JOLIVET
  • Fabien GRELLIER
  • Melanie DUGAST
  • Thomas FRIBAULT
  • Emma CADITH
  • Nicolas ESNAULT
  • Valérie GERVAIS
  • Laurent MAISSIN
  • Florence BAZANTÉ
  • Didier THOMAS
  • Annick DIXNEUF
  • Thierry GIRARD
  • Emilie MENARD
  • Anthony SAULGRAIN
  • Audrey FLAMENT
  • Laurent JAGUELIN
  • Peggy BOSSARD
  • Vincent SAUTIER
  • Frédérique BARBAULT
  • Vincent DEFOIS
  • Aurélie CHESNAY
  • Frederic QUIGNON
  • Marie-Laure BOULANGER
  • Stève BARRÉ
  • Aurélie GUEDON
Gerard CESBRON
Gerard CESBRON (13 élus) LE FREXIT49120 		3 582 38,40%
  • Gerard CESBRON
  • Alix OUDIN
  • Bruno HOUET
  • Françoise HOLLANT
  • Alain HUCHET
  • Isabelle CHUPIN
  • Hervé CHERBUY
  • Gaëlle GUIBERT
  • Jacky SUREAU
  • Florence CHAMPDAVOINE
  • Pascal PERROCHON
  • Sandrine BODY
  • Christophe RÉVEILLARD
Participation au scrutin Chemillé-en-Anjou
Taux de participation 59,17%
Taux d'abstention 40,83%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,38%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,46%
Nombre de votants 9 702

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes du Maine-et-Loire ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout dans le Maine-et-Loire. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite
En savoir plus sur Chemillé-en-Anjou