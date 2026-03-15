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19:19 - Élections municipales à Cheminot : impact de la démographie et de l'économie locale Devant le bureau de vote de Cheminot, les citoyens se sont regroupés ce dimanche pour exercer leur droit. Avec une population de 824 habitants répartis dans 332 logements, ce bourg présente une densité de 72 hab/km². L'existence de 52 entreprises sur son territoire est une preuve de son dynamisme. Le taux de foyers disposant d'au moins une automobile (91,87%) souligne le poids des questions de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. Les citoyens, dont 26,88% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 31,50% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 132,69 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. À Cheminot, les spécificités locales se mêlent aux objectifs français.

17:57 - Les données clés du vote RN à Cheminot Le Rassemblement national n'était pas représenté à la dernière élection municipale à Cheminot il y a six ans, les débats s'étant tenus en dehors des clivages partisans dans la localité. Lors de la course à l'Élysée au cours de l'année 2022, Marine Le Pen séduisait 33,61% des votes lors du tour de chauffe, puis l'emportait sur Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 52,56% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient accordé 37,02% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Un score insuffisant, à Cheminot comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second tour. Le score de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 45,09% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives convoquées dans la foulée déboucheront, lors du premier round, sur un résultat de 47,42% pour le parti d'extrême droite. Il terminera d'ailleurs en tête avec 51,38% le dimanche suivant, offrant un siège au Palais Bourbon à Ludovic Mendes.

16:58 - À quel niveau se situe l'abstention à Cheminot ? Les archives d'il y a six ans montrent qu'au premier tour des municipales à Cheminot, l'abstention concernait 30,14 % du corps électoral, très en deçà des 55,3 % de la moyenne nationale alors que le pays était frappé par le Covid-19. N'oublions pas que les élections municipales restent en effet de longue date, avec la présidentielle, celles où les électeurs se mobilisent le plus. La course à l'Élysée en 2022 a d'ailleurs été définie par une abstention à 21,90 % dans la ville (contre 78,10 % de participation). En 2022, les législatives affichaient de leur côté une abstention de 52,61 % (52,49 % au national), avant de chuter lourdement à 30,35 % lors de la dissolution de 2024. Entre-temps, les élections européennes de 2024 avaient connu une abstention de 48,05 %. Si on suit la trajectoire globale, le secteur s'affiche donc sensiblement comme une zone qui résiste relativement bien à l'abstention. Pour cette élection municipale 2026, cette réalité à Cheminot sera en tout cas fondamentale dans l'épilogue du scrutin.

15:59 - Qui a dominé les scrutins il y a deux ans à Cheminot ? Au printemps 2024, les élections législatives à Cheminot avaient propulsé aux avants-postes Marie-Claude Voincon (Rassemblement National) avec 47,42% au premier tour, devant Ludovic Mendes (Majorité présidentielle) avec 26,76%. Le second round n'a pas changé grand chose, Marie-Claude Voincon culminant à 51,38% des suffrages exprimés sur place. Pour le tour unique des européennes près d'un mois plus tôt, les votes s'étaient cette fois majoritairement conduits sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (45,09%). .

14:57 - Avant les résultats des élections de 2026, Cheminot reste un territoire bien ancré à le Rassemblement national Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Cheminot voyait Marine Le Pen prendre le leadership localement avec 33,61% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron aggrégeait 25,63%. Lors de la finale de l'élection à Cheminot, les électeurs accordaient 52,56% pour Marine Le Pen, contre 47,44% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Cheminot soutenaient en priorité Olivier Bauchat (RN) avec 37,02% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Ludovic Mendes (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) en première position avec 55,37% des suffrages. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste un sol très favorable aux idées nationalistes.

12:58 - Ce qu'il faut savoir sur la fiscalité à Cheminot Si l'on observe la fiscalité de Cheminot, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à près de 17,95 % en 2024 (dernières données disponibles), pour un produit communal totalisant 2 200 euros environ la même année. Une somme loin des 130 570 € enregistrés en 2020. Depuis sa suppression pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne constitue plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales locales, modifiant la structure des ressources. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux constaté à Cheminot a évolué pour se fixer à 26,15 % en 2024 (contre 9,89 % en 2020). Une augmentation résultant la plupart du temps du transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière. Avec toutes ces fluctuations, le montant moyen payé par foyer fiscal à Cheminot a atteint 608 euros en 2024, un chiffre à comparer avec les 559 € relevés en 2020.

11:59 - Ce qu'il faut retenir de la dernière élection à Cheminot Analyser les résultats de la dernière élection municipale à Cheminot peut être intéressant. Il est à noter que cette élection a eu lieu sans liste à l'époque, avec uniquement des candidatures à titre individuel, et la liberté pour les électeurs de panacher. 15 sièges ont par ailleurs été pourvus dès le premier tour. Jean-Pierre Tondon a réuni le plus de bulletins avec 336 voix (78,32%). À la suite, David Belin a capté 76,22% des voix. Le trio de tête a été complété par Maria Vincent, avec 326 bulletins (75,99%). Aucun second tour n'a été organisé pour ce scrutin. Pour le scrutin de 2026 à Cheminot, cette logique très particulière sera de nouveau observée avec intérêt. Dans le pays, le mode de scrutin spécifique qui permettait les candidatures isolées n'est cependant plus en vigueur.