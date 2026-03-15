Résultat municipale 2026 à Cheminot (57420) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Cheminot a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Cheminot, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Cheminot [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
François HENOT
François HENOT (14 élus) VIVONS CHEMINOT ENSEMBLE 		351 76,97%
  • François HENOT
  • Maria VINCENT
  • Lionel KALIS
  • Anne-Lise JOLY
  • Mickaël SCHMISSER
  • Nadège JOCHUM
  • Yves PERRIN
  • Amandine BERNARDING
  • Richard ROBIN
  • Christine ESCOTTE
  • Jean-Paul LORRAIN
  • Aurélie GRANDJEAN
  • Philippe ALEXANDRE
  • Isabelle MATHIEU
David BELIN
David BELIN (1 élu) ENSEMBLE POUR BIEN VIVRE A CHEMINOT 		105 23,03%
  • David BELIN
Participation au scrutin Cheminot
Taux de participation 73,37%
Taux d'abstention 26,63%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,74%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,05%
Nombre de votants 474

Source : ministère de l’Intérieur

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