Résultat municipale 2026 à Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet (17120) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Fabrice RICHY
Fabrice RICHY (12 élus) UN NOUVEL ELAN 		215 55,41%
  • Fabrice RICHY
  • Béatrice SEGUINAUD
  • Nicolas LAVEAUD
  • Virginie VILLECHANGE
  • Romain BEGUET
  • Anne-Marie HIS
  • Christophe MOREAU
  • Chantal CROUIGNEAU
  • Maurice GRUGET
  • Monique BEGUET
  • Alain VÉRITÉ
  • Catherine PORTAFAIX
François DELAUNAY
François DELAUNAY (2 élus) L'AVENIR, AVEC VOUS, POUR VOUS 		113 29,12%
  • François DELAUNAY
  • Jacqueline DUMONT
Bruno DUJEAN
Bruno DUJEAN (1 élu) VIVRE DEMAIN A CHENAC SAINT SEURIN D'UZET SUITE 		60 15,46%
  • Bruno DUJEAN
Participation au scrutin Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet
Taux de participation 73,31%
Taux d'abstention 26,69%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,00%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,25%
Nombre de votants 401

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Fabrice RICHY
Fabrice RICHY (Ballotage) UN NOUVEL ELAN 		174 46,77%
François DELAUNAY
François DELAUNAY (Ballotage) L'AVENIR, AVEC VOUS, POUR VOUS 		126 33,87%
Bruno DUJEAN
Bruno DUJEAN (Ballotage) VIVRE DEMAIN A CHENAC SAINT SEURIN D'UZET SUITE 		72 19,35%
Participation au scrutin Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet
Taux de participation 70,58%
Taux d'abstention 29,42%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,07%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,79%
Nombre de votants 391

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