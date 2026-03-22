Résultat municipale 2026 à Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet (17120) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Fabrice RICHY (12 élus) UN NOUVEL ELAN
|215
|55,41%
|
|François DELAUNAY (2 élus) L'AVENIR, AVEC VOUS, POUR VOUS
|113
|29,12%
|
|Bruno DUJEAN (1 élu) VIVRE DEMAIN A CHENAC SAINT SEURIN D'UZET SUITE
|60
|15,46%
|
|Participation au scrutin
|Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet
|Taux de participation
|73,31%
|Taux d'abstention
|26,69%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,00%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,25%
|Nombre de votants
|401
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Fabrice RICHY (Ballotage) UN NOUVEL ELAN
|174
|46,77%
|François DELAUNAY (Ballotage) L'AVENIR, AVEC VOUS, POUR VOUS
|126
|33,87%
|Bruno DUJEAN (Ballotage) VIVRE DEMAIN A CHENAC SAINT SEURIN D'UZET SUITE
|72
|19,35%
|Participation au scrutin
|Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet
|Taux de participation
|70,58%
|Taux d'abstention
|29,42%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|3,07%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,79%
|Nombre de votants
|391
Election municipale 2026 à Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet.
L'actu des élections municipales 2026 à Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet
18:33 - Indicateurs clés des scrutins d'il y a deux ans à Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet
Les résultats des élections de 2024 ont confirmé ceux de la présidentielle et des législatives de 2022. Le rendez-vous électoral des Européennes de juin 2024 à Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet avait en effet vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (35,80%), suivie par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui s'était arrogée 14,50% des voix. Quelques semaines plus tard, les élections législatives à Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet avaient ensuite favorisé Pascal Markowsky (Rassemblement National) avec 42,05% au premier tour, devant Raphaël Gerard (Ensemble !) avec 28,46%. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Pascal Markowsky culminant à 52,34% des suffrages exprimés localement.
15:57 - Les résultats des dernières municipales à Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet
Quels enseignements peut-on tirer des résultats des municipales précédentes à Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet ? Précisons que les votants avaient la liberté de panacher à l'époque, cette élection s'étant déroulée sans liste constituée. Aucun candidat n'a pour autant été élu directement au premier tour. Lors de ce premier round, Françoise Uzal a obtenu une victoire avec 131 suffrages (44,10%), devançant Béatrice Séguinaud qui a obtenu 42,08% des votes. Alain Gousseland était troisième, rassemblant 125 électeurs (42,08%). Pour départager les candidats restants, un second tour a eu lieu avec 40 participants. Pour ce scrutin décisif, Alain Gousseland a rassemblé 134 suffrages (45,73%), suivi par Françoise Uzal avec 43,68% des électeurs et Jean-Marie Pierre obtenant 126 électeurs inscrits (43,00%). Les résultats finaux sont restés très proches. Au moment des municipales 2026 à Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet, ces équilibres si spécifiques aux petites communes vont encore servir de toile de fond. Il faut néanmoins rappeler que le scrutin individuel n'est plus applicable depuis une réforme du mode de scrutin.
13:58 - Quel choix s'offre aux électeurs ce dimanche à Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet pour le 2e tour ?
Le scrutin se joue donc ce dimanche entre François Delaunay sous l'étiquette DIV, Bruno Dujean sous l'étiquette DIV et Fabrice Richy sous l'étiquette DIV, comme le précisent les candidatures officielles pour le second tour diffusées par le ministère de l'Intérieur cette semaine. L'horaire de fermeture du bureau de vote de Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet a été établi à 18 heures.
11:59 - Les élections municipales ont déjà livré un résultat instructif
Dans le cadre du premier tour des municipales à Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays, le scrutin a enregistré localement un taux d'abstention de 29,42 %. C'est Fabrice Richy qui s'est arrogé la première place en récoltant 46,77 % des votes. Dans son sillage, François Delaunay est arrivé en deuxième position avec 33,87 %. La différence, de plus de 10 points, a signé une domination claire. Du côté des autres candidats, avec 19,35 %, Bruno Dujean est arrivé troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure.
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