Résultat municipale 2026 à Cheniménil (88460) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Cheniménil a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Cheniménil, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Cheniménil [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Christian BISTON
Christian BISTON (12 élus) Alternative citoyenne pour le bien commun 		339 61,19%
  • Christian BISTON
  • Odile FRANÇOIS
  • Christian VIRY
  • Sandra MAUROUARD
  • Hervé ROMA
  • Marine DESBUISSON
  • Frédéric VILLAUME
  • Marina GRISÉ
  • Laurent BOULANGER
  • Sandrine BASTIEN
  • Fabien THIEBAUT
  • Marie-Claire BERRIAUD
Joël MANGEL
Joël MANGEL (3 élus) L'EXPERIENCE de CHACUN au SERVICE de TOUS 		215 38,81%
  • Joël MANGEL
  • Evelyne HARMAND
  • Alain DANIEL
Participation au scrutin Cheniménil
Taux de participation 66,59%
Taux d'abstention 33,41%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,54%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,60%
Nombre de votants 584

Source : ministère de l’Intérieur

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