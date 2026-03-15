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19:20 - Cheniménil : l'impact de la démographie locale sur les élections municipales Les facteurs démographiques et socio-économiques de Cheniménil montrent des tendances nettes qui pourraient avoir une incidence sur le résultat des municipales. Avec 34% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômage de 9,20%, la jeunesse et les personnes sans emploi constituent des segments démographiques cruciaux. De plus, le pourcentage de ménages propriétaires (72,92%) met en relief le poids des questions concernant le logement et l'urbanisme. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (83,48%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 595 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,89%) met en évidence des besoins de soutien familial, et le taux de salariés en CDD (7,46%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Cheniménil mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 21,40% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

17:57 - Cheniménil : des scrutins marqués par la poussée RN Le parti à la flamme n'avait pas concouru pour la dernière municipale à Cheniménil il y a six ans, les débats s'étant tenus sans affiliation politique affirmée dans la ville. Lors de la présidentielle qui a suivi 24 mois plus tard, Marine Le Pen récoltait 35,70% des votes lors du premier round, puis devançait Emmanuel Macron localement avec 53,25% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient accordé 26,13% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Au second tour, le RN validait 44,30% des voix locales. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 41,05% lors du choc des européennes deux ans plus tard. Les législatives convoquées dans la foulée se solderont, lors du premier tour, par un résultat de 41,64% pour le RN. Il finira avec 45,57% lors du vote définitif.

16:58 - Municipales 2026 : quelle abstention électorale à Cheniménil ? À l'occasion des élections municipales 2026, le degré de la participation agira lourdement sur les résultats de Cheniménil. Il y a six ans, le premier tour du scrutin municipal avait vu 62,05 % des inscrits aller jusqu'aux bureaux de votes dans la commune, largement au-dessus des 44,7 % nationaux. 538 votants s'étaient alors manifestés alors que de nombreux électeurs avaient opté pour rester chez eux en raison du Covid-19. Le scrutin municipal reste en effet, avec l'élection présidentielle, celui où les citoyens votent le plus, les figures du maire et du président étant centrales. La course à l'Élysée en 2022 avait ainsi fortement mobilisé, avec 79,44 % de participation dans la ville (contre une abstention à 20,56 %). Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait de son côté rassemblé 54,02 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 67,46 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 51,40 % des inscrits. En regardant l'ensemble, les données esquissent à l'arrivée une commune civiquement engagée.

15:59 - Cheniménil : le vote des électeurs l'année de la dissolution À l'occasion du match européen de juin 2024, les citoyens de Cheniménil avaient placé en tête la liste menée par Jordan Bardella avec 41,05% des votes. Gaëtan Dussausaye (Rassemblement National) avait par la suite enlevé au premier tour des législatives à Cheniménil après la dissolution avec 41,64%. David Valence (Majorité présidentielle) suivait à la deuxième place avec 33,28%. Le rapport de force a toutefois basculé au second tour au profit de David Valence (Ensemble !), avec 54,43%. La situation politique de Cheniménil a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Alors qu'en 2022 la commune semblait apparaître comme un paysage politique fragmenté, elle s'est semble-t-il affichée deux ans plus tard comme une terre favorable au Rassemblement national.

14:57 - Quel bilan faire de la dernière année présidentielle pour les habitants de Cheniménil ? Lors des législatives de 2022, les votants de Cheniménil plébiscitaient David Valence (Ensemble !) avec 33,56% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 55,70%. Au premier tour de la dernière présidentielle quelques semaines auparavant, les citoyens de Cheniménil choisissaient majoritairement Marine Le Pen avec 35,70% des voix, devançant ainsi Emmanuel Macron qui obtenait 25,40%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 53,25% pour Marine Le Pen, contre 46,75% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette séquence électorale de 2022 démontre ainsi que le territoire reste une localité aux orientations politiques changeantes.

12:58 - Les premières élections à Cheniménil depuis la réforme fiscale Si l'on regarde de près la fiscalité de Cheniménil, la taxe d'habitation a affiché un taux à près de 20,76 % en 2024 (données les plus récentes), générant une recette de 12 200 euros la même année, loin des 231 900 euros perçus en 2020. Son abolition pour les résidences principales en 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale, fait qu'elle ne constitue désormais plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales locales, ce qui a transformé la répartition des recettes. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux communal à Cheniménil atteint désormais 39,53 % en 2024 (contre 13,49 % en 2020). Cette augmentation est la plupart du temps mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme. Avec tous ces chamboulements, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Cheniménil a représenté 589 euros en 2024 contre 505 euros en début de mandat.

11:59 - Élections de 2020 : rappel du résultat à Cheniménil La lecture des résultats du scrutin municipal de 2020 à Cheniménil est particulièrement éclairante. À l'issue du premier passage aux urnes, Joël Mangel a terminé en tête avec 54,94% des bulletins. Juste derrière, Christian Biston a obtenu 45,05% des bulletins valides. Ce triomphe au premier tour de Joël Mangel a anéanti toute perspective de second tour. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Pour cette élection de 2026 à Cheniménil, cette répartition historique des voix sert de matrice bien particulière que d'aucuns auront sans doute à cœur de dépasser. Pour les forces d'opposition, renverser une majorité aussi écrasante constituera ce dimanche une tâche colossale, tandis que la majorité sortante, elle, misera sur son bilan pour conserver son avance.