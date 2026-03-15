Résultat de l'élection municipale 2026 à Chennevières-sur-Marne : les infos en direct

Programme de Marie Macaire à Chennevières-sur-Marne (LES CANAVEROIS, AU COEUR DE NOS CHOIX)

Urbanisme et Densification

La question de l'urbanisme est cruciale pour l'avenir de Chennevières-sur-Marne. Une opposition claire à la densification excessive est exprimée, afin de préserver l'équilibre urbain et écologique de la ville. La révision du PLUi et du NPNRU vise à réaménager le centre-ville tout en respectant une charte architecturale.

Familles et Jeunesse

Le soutien aux familles et à la jeunesse est une priorité affichée dans le programme. La création d'une maison de la famille et la rénovation des écoles sont des mesures essentielles pour améliorer le cadre de vie. De plus, le développement d'une offre sportive et d'un conseil municipal des jeunes témoigne d'une volonté d'inclure les jeunes dans la vie de la commune.

Solidarités et Aînés

Le programme met également l'accent sur les solidarités, notamment envers les aînés. Des initiatives telles que le maintien à domicile et l'adaptation des logements visent à améliorer leur qualité de vie. La création d'un réseau d'entraide de proximité et la nomination d'un référent « proche aidant » sont des mesures qui renforcent le soutien communautaire.

Sécurité et Sérénité

La sécurité des habitants est une préoccupation majeure pour la municipalité. Le renforcement de la police municipale et le déploiement de la vidéoprotection autour des écoles sont des actions concrètes pour assurer la tranquillité publique. De plus, des patrouilles de proximité et un éclairage performant sont prévus pour améliorer la sécurité dans la ville.