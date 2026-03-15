Résultat de l'élection municipale 2026 à Chennevières-sur-Marne : les infos en direct
- Election municipale 2026 à Chennevières-sur-Marne [EN DIRECT]
- Candidats municipale 2026 à Chennevières-sur-Marne
- Résultat municipale 2020 Chennevières-sur-Marne
- Résultat municipale 2014 Chennevières-sur-Marne
- Bureaux de vote à Chennevières-sur-Marne
- Chennevières-sur-Marne (toutes les informations sur la ville)
Résultat de l'élection municipale 2026 à Chennevières-sur-Marne [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Chennevières-sur-Marne sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Chennevières-sur-Marne.
L'actu des élections municipales 2026 à Chennevières-sur-Marne
12:09 - Les municipales à Chennevières-sur-Marne, c'est aujourd'hui
Les élections municipales sont l'occasion pour les électeurs de Chennevières-sur-Marne de réagir sur la manière dont est gérée leur ville. À Chennevières-sur-Marne et comme partout, cette journée électorale doit permettre aux citoyens de faire entendre leur voix sur les orientations futures de la commune. Pour rappel, c'est Jean-Pierre Barnaud qui a remporté l'élection au second tour en 2020. Son bilan municipal est cette année soumis au jugement des électeurs. Retrouvez ci-dessous la liste des candidats à Chennevières-sur-Marne. Les 12 bureaux de vote de l'agglomération de Chennevières-sur-Marne seront ouverts de 8 h à 20 h pour accueillir les électeurs. Retrouvez les résultats du premier tour à Chennevières-sur-Marne ici même à partir de 20 h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Chennevières-sur-Marne
|Tête de listeListe
|
Grégoire Ultré
Liste d'union à gauche
POUR UNE VILLE SOLIDAIRE, ECOLOGIQUE ET VIVANTE
|
|
Laurence Grandjean
Liste divers centre
CHENNEVIÈRES AUTREMENT
|
|
Marie Macaire
Liste divers droite
LES CANAVEROIS, AU COEUR DE NOS CHOIX
|
|
Jean-Pierre Barnaud
Liste d'union au centre
Ensemble pour Chennevières, passionnément
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Pierre Barnaud (26 élus) Ensemble pour chennevieres passionnement
|1 860
|55,53%
|
|Marie Christine Dirringer (7 élus) Pour un avenir ensemble a chennevieres
|1 489
|44,46%
|
|Participation au scrutin
|Chennevières-sur-Marne
|Taux de participation
|33,27%
|Taux d'abstention
|66,73%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 484
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Pierre Barnaud Ensemble pour chennevieres passionnement
|1 423
|43,79%
|Marie Christine Dirringer Pour un avenir ensemble a chennevieres
|773
|23,79%
|Carine Borduy Un nouveau souffle pour chennevieres
|466
|14,34%
|Alain Audhéon Pour une ville solidaire, écologique et démocratique
|311
|9,57%
|Bernard Haemmerlé Chenevieres d'abord
|276
|8,49%
|Participation au scrutin
|Chennevières-sur-Marne
|Taux de participation
|32,36%
|Taux d'abstention
|67,64%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 386
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Pierre Barnaud (23 élus) Ensemble chennevieres, passionnement
|2 102
|39,26%
|
|Bernard Haemmerlé (6 élus) Chennevieres avance avec vous
|1 994
|37,25%
|
|Jean Djebara (4 élus) Un autre chennevieres est possible !
|1 257
|23,48%
|
|Participation au scrutin
|Chennevières-sur-Marne
|Taux de participation
|53,20%
|Taux d'abstention
|46,80%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,72%
|Nombre de votants
|5 618
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Bernard Haemmerlé Chennevieres avance avec vous
|1 432
|27,83%
|Jean-Pierre Barnaud Ensemble pour chennevieres, passionnement
|1 350
|26,24%
|Dany Grouzelle Chennevieres avenir
|978
|19,01%
|Jean Djebara Un autre chennevieres est possible !
|827
|16,07%
|Alain Audhéon L'humain d'abord
|377
|7,32%
|David Donadeï Union mouvement canavérois
|180
|3,49%
|Participation au scrutin
|Chennevières-sur-Marne
|Taux de participation
|50,77%
|Taux d'abstention
|49,23%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,05%
|Nombre de votants
|5 361
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