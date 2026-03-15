Résultat de l'élection municipale 2026 à Chennevières-sur-Marne : les infos en direct

Voir aussi :
Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Chennevières-sur-Marne

Tête de listeListe
Grégoire Ultré
Grégoire Ultré Liste d'union à gauche
POUR UNE VILLE SOLIDAIRE, ECOLOGIQUE ET VIVANTE
  • Grégoire Ultré
  • Patricia Mendes
  • Samuel Perottet
  • Fabienne Ledreck
  • Blaise Yama
  • Tatiana Somborn
  • Djibrile Diakité
  • Marilyn Porte
  • Jérémy Volante
  • Roxane Massias
  • Milan Djordjevic
  • Olga Ricard
  • Rui Quaresma
  • Marie-Anne Dallet
  • Mohamed Coulibaly
  • Magali Girard
  • Yassa Magassa
  • Christelle Iyamba
  • Kamel Benbida
  • Sokona Cisse
  • Fabrice Kovacic
  • Camille Risi
  • Abdelmalek Benbida
  • Laurence Lamy
  • Harouna Diakite
  • Séverine Quinery
  • Ahmadou Bella Diallo
  • Aurélie Lafont
  • Jean-Marc Rohart
  • Béatrice Mongis
  • Laurent Beaujean
  • Odette Sempéré
  • Antoine Faonson
  • Céline Lisi
  • Gérard Brisset
Laurence Grandjean
Laurence Grandjean Liste divers centre
CHENNEVIÈRES AUTREMENT
  • Laurence Grandjean
  • Didier Guarisco
  • Frédérique Léocadie
  • Gilbert Boulant
  • Ingrid Lopes
  • Cafer Canturk
  • Claire Lagriffoul
  • Franck Sarradet
  • Catherine Piedbois
  • Bleysson Gnomblei
  • Vanessa Champcenest
  • Yannick Le Toullec
  • Valérie Gallwitz
  • Laurent Ailleaume
  • Andréa Herbuvaux
  • Nadim Kheir
  • Aliénor Zabezinski
  • Christophe Patat
  • Nedjma Bourennani
  • Fabrice Moret
  • Sandrine Mariette
  • Bernard Caspar
  • Sandrine Boiron
  • Philippe Billiard
  • Salimata Sissoko
  • Manuel Fontelo
  • Marine Parisot
  • Nabil Ben Khalifa
  • Annick Piat
  • Matthieu Tassy
  • Jinet Guzman
  • Ciryl Hamon
  • Aurélie Hanafy
  • Kevin Félicité
  • France Marson
Marie Macaire
Marie Macaire Liste divers droite
LES CANAVEROIS, AU COEUR DE NOS CHOIX
  • Marie Macaire
  • Steve Sobral
  • Emilie Marie-Pierre Perrat
  • Yahne Becket
  • Laura Kojchen
  • Maxence Sobral
  • Lise Marie Frey
  • Habib Ghouali
  • Vanessa Lopes
  • Aldo Camilotto
  • Olimpia Dinescu-Vlad
  • Adel Sadani
  • Valérie Girves
  • Laurent Magne
  • Samia Allaoui Sadani
  • Nathan Parreira
  • Florence Marie-Régine Lhote
  • Ghilas Mechedal
  • Marilynn Sempere Genieyz
  • Custodio Soares de Pinho Cristovao
  • Aurélie Letabi
  • Gilbert Alex Delaveau
  • Maëliss Calon
  • Philippe Dominique Braghiéri
  • Anne Chetard
  • Jimmy El Kik
  • Catherine Masbou
  • Chafik Gasmi
  • Arlette Galera
  • Fabien Macaire
  • Mathilde Bamps
  • Francis Gouge
  • Nicaise Metri-Mathias
Jean-Pierre Barnaud
Jean-Pierre Barnaud Liste d'union au centre
Ensemble pour Chennevières, passionnément
  • Jean-Pierre Barnaud
  • Sophie Le Monnier
  • Jacques Driesch
  • Véronique Glover
  • Pierre-Alexandre Baux
  • Félicia Boisne-Noc
  • Brice Châtel
  • Christine Courtois
  • Didier Sthorez
  • Ginette Veronie
  • Denis Fasanaro
  • Emma Todehou
  • Mickael Assous
  • Fabiola Binaghi
  • Kevin Koffi
  • Aurélie Lallemand
  • Christophe Signoret
  • Véronique Béranger
  • Pierre Bernard
  • Annie Pellet-Schiffrine
  • Frédéric Hideg
  • Nathalie Paolucci
  • Philippe Compère
  • Samira Guerroumi
  • Hamza Mokhtari
  • Muriel Denizet
  • Jean-François Fabre
  • Teresa Losso
  • Davy Soukou Doussouena
  • Marie-Claire Lafrontiere
  • Nathan Boutboul
  • Céline Amirault
  • Didier Tremoureux
  • Isabelle Guyard
  • Jean-Louis Poujol

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Pierre Barnaud
Jean-Pierre Barnaud (26 élus) Ensemble pour chennevieres passionnement 		1 860 55,53%
  • Jean-Pierre Barnaud
  • Sophie Le Monnier
  • Jacques Driesch
  • Anne-Marie Vialatoux
  • Richard Della Mussia
  • Félicia Boisne-Noc
  • Jean-Louis Poujol
  • Véronique Glover
  • Didier Sthorez
  • Samira Guerroumi
  • Didier Tremoureux
  • Christine Courtois
  • Brice Châtel
  • Annie Pellet-Schiffrine
  • Hamza Mokhtari
  • Christiane Cornu
  • Mickael Assous
  • Teresa Losso
  • Jean-Jacques Le Tarnec
  • Martine Lerfel
  • Pierre-Alexandre Baux
  • Françoise Trouville
  • Jean-François Fabre
  • Valérie Michel
  • Denis Fasanaro
  • Nathalie Paolucci
Marie Christine Dirringer
Marie Christine Dirringer (7 élus) Pour un avenir ensemble a chennevieres 		1 489 44,46%
  • Marie Christine Dirringer
  • Jean Rapti
  • Carine Borduy
  • Jean-Luc Doublet
  • Laurence Grandjean
  • Emmanuel Puppo
  • Orianne Louail
Participation au scrutin Chennevières-sur-Marne
Taux de participation 33,27%
Taux d'abstention 66,73%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 484

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Pierre Barnaud
Jean-Pierre Barnaud Ensemble pour chennevieres passionnement 		1 423 43,79%
Marie Christine Dirringer
Marie Christine Dirringer Pour un avenir ensemble a chennevieres 		773 23,79%
Carine Borduy
Carine Borduy Un nouveau souffle pour chennevieres 		466 14,34%
Alain Audhéon
Alain Audhéon Pour une ville solidaire, écologique et démocratique 		311 9,57%
Bernard Haemmerlé
Bernard Haemmerlé Chenevieres d'abord 		276 8,49%
Participation au scrutin Chennevières-sur-Marne
Taux de participation 32,36%
Taux d'abstention 67,64%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 386

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Pierre Barnaud
Jean-Pierre Barnaud (23 élus) Ensemble chennevieres, passionnement 		2 102 39,26%
  • Jean-Pierre Barnaud
  • Marie-Christine Dirringer
  • Dany Grouzelle
  • Marie-Claude Reilhe
  • Guy Betaille
  • Marylène Rossetto
  • Jacques Driesch
  • Christine Courtois
  • Jean Louis Poujol
  • Annie Pellet-Schiffrine
  • Jean Rapti
  • Annie Boudevillain
  • Michel Troudart
  • Dominique Bonnin
  • Jonathan Driesch
  • Françoise Trouville
  • Richard Della Mussia
  • Josette Pascal
  • Didier Sthorez
  • Christiane Cornu
  • Thông-Tri Phan
  • Eliane Barbier
  • Jean-Jacques Le Tarnec
Bernard Haemmerlé
Bernard Haemmerlé (6 élus) Chennevieres avance avec vous 		1 994 37,25%
  • Bernard Haemmerlé
  • Carine Borduy
  • Roger Dupré
  • Marianne Bréart
  • Bernard Dehaut
  • Françoise Gonzalez
Jean Djebara
Jean Djebara (4 élus) Un autre chennevieres est possible ! 		1 257 23,48%
  • Jean Djebara
  • Laura Lopes
  • Habib Ghouali
  • Nicole Jumeaux
Participation au scrutin Chennevières-sur-Marne
Taux de participation 53,20%
Taux d'abstention 46,80%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,72%
Nombre de votants 5 618

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Bernard Haemmerlé
Bernard Haemmerlé Chennevieres avance avec vous 		1 432 27,83%
Jean-Pierre Barnaud
Jean-Pierre Barnaud Ensemble pour chennevieres, passionnement 		1 350 26,24%
Dany Grouzelle
Dany Grouzelle Chennevieres avenir 		978 19,01%
Jean Djebara
Jean Djebara Un autre chennevieres est possible ! 		827 16,07%
Alain Audhéon
Alain Audhéon L'humain d'abord 		377 7,32%
David Donadeï
David Donadeï Union mouvement canavérois 		180 3,49%
Participation au scrutin Chennevières-sur-Marne
Taux de participation 50,77%
Taux d'abstention 49,23%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,05%
Nombre de votants 5 361

Villes voisines de Chennevières-sur-Marne

En savoir plus sur Chennevières-sur-Marne