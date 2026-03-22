Résultat de l'élection municipale 2026 à Chennevières-sur-Marne : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Chennevières-sur-Marne

Le deuxième tour des élections municipales à Chennevières-sur-Marne a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Grégoire Ultré
Grégoire Ultré Liste d'union à gauche
POUR UNE VILLE SOLIDAIRE, ECOLOGIQUE ET VIVANTE
  • Grégoire Ultré
  • Patricia Mendes
  • Samuel Perottet
  • Fabienne Ledreck
  • Blaise Yama
  • Tatiana Somborn
  • Djibrile Diakité
  • Marilyn Porte
  • Jérémy Volante
  • Roxane Massias
  • Milan Djordjevic
  • Olga Ricard
  • Rui Quaresma
  • Marie-Anne Dallet
  • Mohamed Coulibaly
  • Magali Girard
  • Yassa Magassa
  • Christelle Iyamba
  • Kamel Benbida
  • Sokona Cisse
  • Fabrice Kovacic
  • Camille Risi
  • Abdelmalek Benbida
  • Laurence Lamy
  • Harouna Diakite
  • Séverine Quinery
  • Ahmadou Bella Diallo
  • Aurélie Lafont
  • Jean-Marc Rohart
  • Béatrice Mongis
  • Laurent Beaujean
  • Odette Sempéré
  • Antoine Faonson
  • Céline Lisi
  • Gérard Brisset
Laurence Grandjean
Laurence Grandjean Liste divers centre
CHENNEVIÈRES AUTREMENT
  • Laurence Grandjean
  • Didier Guarisco
  • Frédérique Léocadie
  • Gilbert Boulant
  • Ingrid Lopes
  • Cafer Canturk
  • Claire Lagriffoul
  • Franck Sarradet
  • Catherine Piedbois
  • Bleysson Gnomblei
  • Vanessa Champcenest
  • Yannick Le Toullec
  • Valérie Gallwitz
  • Laurent Ailleaume
  • Andréa Herbuvaux
  • Nadim Kheir
  • Aliénor Zabezinski
  • Christophe Patat
  • Nedjma Bourennani
  • Fabrice Moret
  • Sandrine Mariette
  • Bernard Caspar
  • Sandrine Boiron
  • Philippe Billiard
  • Salimata Sissoko
  • Manuel Fontelo
  • Marine Parisot
  • Nabil Ben Khalifa
  • Annick Piat
  • Matthieu Tassy
  • Jinet Guzman
  • Ciryl Hamon
  • Aurélie Hanafy
  • Kevin Félicité
  • France Marson
Marie Macaire
Marie Macaire Liste divers droite
LES CANAVEROIS, AU COEUR DE NOS CHOIX
  • Marie Macaire
  • Steve Sobral
  • Emilie Marie-Pierre Perrat
  • Yahne Becket
  • Laura Kojchen
  • Maxence Sobral
  • Lise Marie Frey
  • Habib Ghouali
  • Vanessa Lopes
  • Aldo Camilotto
  • Olimpia Dinescu-Vlad
  • Adel Sadani
  • Valérie Girves
  • Laurent Magne
  • Samia Allaoui Sadani
  • Nathan Parreira
  • Florence Marie-Régine Lhote
  • Ghilas Mechedal
  • Marilynn Sempere Genieyz
  • Custodio Soares de Pinho Cristovao
  • Aurélie Letabi
  • Gilbert Alex Delaveau
  • Maëliss Calon
  • Philippe Dominique Braghiéri
  • Anne Chetard
  • Jimmy El Kik
  • Catherine Masbou
  • Chafik Gasmi
  • Arlette Galera
  • Fabien Macaire
  • Mathilde Bamps
  • Francis Gouge
  • Nicaise Metri-Mathias
Jean-Pierre Barnaud
Jean-Pierre Barnaud Liste d'union au centre
Ensemble pour Chennevières, passionnément
  • Jean-Pierre Barnaud
  • Sophie Le Monnier
  • Jacques Driesch
  • Véronique Glover
  • Pierre-Alexandre Baux
  • Félicia Boisne-Noc
  • Brice Châtel
  • Christine Courtois
  • Didier Sthorez
  • Ginette Veronie
  • Denis Fasanaro
  • Emma Todehou
  • Mickael Assous
  • Fabiola Binaghi
  • Kevin Koffi
  • Aurélie Lallemand
  • Christophe Signoret
  • Véronique Béranger
  • Pierre Bernard
  • Annie Pellet-Schiffrine
  • Frédéric Hideg
  • Nathalie Paolucci
  • Philippe Compère
  • Samira Guerroumi
  • Hamza Mokhtari
  • Muriel Denizet
  • Jean-François Fabre
  • Teresa Losso
  • Davy Soukou Doussouena
  • Marie-Claire Lafrontiere
  • Nathan Boutboul
  • Céline Amirault
  • Didier Tremoureux
  • Isabelle Guyard
  • Jean-Louis Poujol

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Chennevières-sur-Marne

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Pierre BARNAUD
Jean-Pierre BARNAUD (Ballotage) Ensemble pour Chennevières, passionnément 		1 658 32,83%
Laurence GRANDJEAN
Laurence GRANDJEAN (Ballotage) CHENNEVIÈRES AUTREMENT 		1 606 31,80%
Marie MACAIRE
Marie MACAIRE (Ballotage) LES CANAVEROIS, AU COEUR DE NOS CHOIX 		1 001 19,82%
Grégoire ULTRÉ
Grégoire ULTRÉ (Ballotage) POUR UNE VILLE SOLIDAIRE, ECOLOGIQUE ET VIVANTE 		785 15,54%
Participation au scrutin Chennevières-sur-Marne
Taux de participation 46,88%
Taux d'abstention 53,12%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,73%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,42%
Nombre de votants 5 214

Source : ministère de l’Intérieur

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