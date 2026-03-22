Résultat de l'élection municipale 2026 à Chennevières-sur-Marne : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Chennevières-sur-Marne [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Chennevières-sur-Marne sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Chennevières-sur-Marne.
L'actu des élections municipales 2026 à Chennevières-sur-Marne
11:52 - Jean-Pierre Barnaud, Laurence Grandjean et Marie Macaire forment le trio de tête à Chennevières-sur-Marne
Il y a une semaine à Chennevières-sur-Marne, alors que le pays a connu une démobilisation importante, le vote a mobilisé 46,88 % des électeurs dans la ville. C'est Jean-Pierre Barnaud (Union du centre) qui est arrivé en tête en récoltant 32,83 % des voix. Ensuite, Laurence Grandjean (Divers centre) s'est classée deuxième avec 31,80 %. L'écart minime de moins de 5 points a promis un second tour indécis. La première place, déjà remportée en 2020, a été conservée pour Jean-Pierre Barnaud, mais il a marqué un léger repli de 10 points depuis. Par ailleurs, avec 19,82 %, Marie Macaire, étiquetée Divers droite, pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Derrière, Grégoire Ultré, portant la nuance Union de la gauche, a terminé avec 15,54 % des suffrages, lui garantissant le cas échéant une place au second tour.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Chennevières-sur-Marne
Le deuxième tour des élections municipales à Chennevières-sur-Marne a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Grégoire Ultré
Liste d'union à gauche
POUR UNE VILLE SOLIDAIRE, ECOLOGIQUE ET VIVANTE
|
|
Laurence Grandjean
Liste divers centre
CHENNEVIÈRES AUTREMENT
|
|
Marie Macaire
Liste divers droite
LES CANAVEROIS, AU COEUR DE NOS CHOIX
|
|
Jean-Pierre Barnaud
Liste d'union au centre
Ensemble pour Chennevières, passionnément
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Chennevières-sur-Marne
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Pierre BARNAUD (Ballotage) Ensemble pour Chennevières, passionnément
|1 658
|32,83%
|Laurence GRANDJEAN (Ballotage) CHENNEVIÈRES AUTREMENT
|1 606
|31,80%
|Marie MACAIRE (Ballotage) LES CANAVEROIS, AU COEUR DE NOS CHOIX
|1 001
|19,82%
|Grégoire ULTRÉ (Ballotage) POUR UNE VILLE SOLIDAIRE, ECOLOGIQUE ET VIVANTE
|785
|15,54%
|Participation au scrutin
|Chennevières-sur-Marne
|Taux de participation
|46,88%
|Taux d'abstention
|53,12%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,73%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,42%
|Nombre de votants
|5 214
Source : ministère de l’Intérieur
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