Résultat de l'élection municipale 2026 à Chennevières-sur-Marne : les résultats du 2e tour

Programme de Marie Macaire à Chennevières-sur-Marne (LES CANAVEROIS, AU COEUR DE NOS CHOIX)

Urbanisme et Densification

La question de l'urbanisme est cruciale pour l'avenir de Chennevières. Une opposition claire à la densification excessive est exprimée, avec un appel à réviser le PLUi pour réaménager le centre-ville. La mise en place d'une charte architecturale vise à préserver l'identité de la ville tout en améliorant son cadre de vie.

Famille et Jeunesse

Le soutien aux familles et à la jeunesse est une priorité affichée dans le programme. La création d'une maison de la famille et la rénovation des écoles sont des mesures proposées pour améliorer le quotidien des plus jeunes. De plus, le développement d'un conseil municipal des jeunes vise à impliquer cette tranche d'âge dans la vie de la commune.

Sécurité et Sérénité

La sécurité des habitants est un enjeu majeur pour le prochain mandat. Le renforcement de la police municipale et le déploiement de la vidéoprotection autour des écoles sont des mesures envisagées pour garantir un environnement serein. Des patrouilles de proximité et un éclairage performant sont également prévus pour améliorer la sécurité publique.

Mobilités et Centre-Ville

La fluidité des mobilités est essentielle pour le dynamisme de Chennevières. Un maillage continu de mobilités douces et une étude de fluidification de la circulation sont envisagés pour répondre aux besoins des habitants. Parallèlement, des initiatives pour revitaliser le centre-ville, comme le soutien aux commerçants, sont également au programme.