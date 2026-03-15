Résultat municipale 2026 à Chennevières-sur-Marne (94430) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Chennevières-sur-Marne a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Chennevières-sur-Marne, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Chennevières-sur-Marne [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Pierre BARNAUD
Jean-Pierre BARNAUD Ensemble pour Chennevières, passionnément 		1 658 32,83%
Laurence GRANDJEAN
Laurence GRANDJEAN CHENNEVIÈRES AUTREMENT 		1 606 31,80%
Marie MACAIRE
Marie MACAIRE LES CANAVEROIS, AU COEUR DE NOS CHOIX 		1 001 19,82%
Grégoire ULTRÉ
Grégoire ULTRÉ POUR UNE VILLE SOLIDAIRE, ECOLOGIQUE ET VIVANTE 		785 15,54%
Participation au scrutin Chennevières-sur-Marne
Taux de participation 46,88%
Taux d'abstention 53,12%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,73%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,42%
Nombre de votants 5 214

Source : ministère de l’Intérieur

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