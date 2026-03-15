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19:21 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Chennevières-sur-Marne A mi-chemin des élections municipales, Chennevières-sur-Marne fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 18 295 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 1 437 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (73,80%) souligne l'importance des questions de transport et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Avec 3 345 résidents étrangers, Chennevières-sur-Marne se classe comme un exemple de pluriculturalisme. Malgré un taux de chômage de 14,06%, la commune dévoile un dynamisme certain, avec un salaire moyen mensuel net de 2 802 euros/mois. Chennevières-sur-Marne manifeste la vitalité et les valeurs d'un pays en pleine transformation.

17:57 - Ce que disent les chiffres sur le vote RN à Chennevières-sur-Marne Le parti nationaliste était resté en retrait lors des élections locales à Chennevières-sur-Marne en 2020. Pour le scrutin présidentiel au cours de l'année 2022, Marine Le Pen amassait 17,36% des voix comptabilisées lors du premier passage aux urnes, puis restait derrière Emmanuel Macron dans la ville avec 34,00% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient attribué 16,49% au candidat RN au tour 1. Un score trop faible, à Chennevières-sur-Marne comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au deuxième round. Le score de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 28,09% aux élections européennes. Les législatives de 2024 déboucheront, lors du premier tour, sur un résultat de 28,41% pour le RN. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 29,32% le dimanche suivant.

16:58 - Chennevières-sur-Marne classée chez les abstentionnistes avant ces municipales Pour ces élections municipales, l'envie d'aller voter à Chennevières-sur-Marne sera fondamentale dans l'issue du scrutin. Il y a six ans, le premier round des municipales avait vu 32,36 % des électeurs venir aux isoloirs dans la commune, en deçà des 44,7 % de la moyenne nationale. 3 386 votants s'étaient alors manifestés alors qu'à cause de la pandémie du coronavirus, de nombreux électeurs avaient préféré rester chez eux. S'agissant de choisir leur maire, les élections municipales demeurent pourtant traditionnellement, avec les présidentielles, des scrutins où les électeurs se mobilisent le plus massivement. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont ainsi 7 968 habitants qui ont glissé un bulletin dans l'urne au premier tour, soit 74,36 % de participation. Le scrutin européen du mois de juin 2024 avait pour sa part rassemblé 46,87 % des citoyens locaux. Peu après, les législatives de 2024 ont vu la participation grimper très nettement à 64,32 %, alors que celles de 2022 n'avaient attiré que 41,67 % des inscrits. Si on tente de dégager une tendance, la ville se positionne in fine comme une zone assez peu mobilisée.

15:59 - Avant et après la dissolution, comment Chennevières-sur-Marne a-t-elle voté ? Pour le tour unique des européennes de 2024 à Chennevières-sur-Marne, les suffrages s'étaient majoritairement orientés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (28,09%). Lors du scrutin législatif une vingtaine de jours plus tard, les votants de Chennevières-sur-Marne soutenaient en priorité Adel Amara (Union de la gauche) avec 35,08% au premier tour. Le second round n'a pas changé grand chose, Adel Amara culminant à 39,18% des voix dans la localité. De quoi conclure qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se sont suivis et ressemblés.

14:57 - En 2022, la localité de Chennevières-sur-Marne apparaissait comme indéchiffrable sur l'échiquier politique Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022, les citoyens de Chennevières-sur-Marne choisissaient majoritairement Emmanuel Macron avec 28,95% des voix, surpassant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui recueillait 28,58%. Le duel final se soldait finalement par un score de 66,00% pour Emmanuel Macron, contre 34,00% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif par la suite, les votants de Chennevières-sur-Marne plébiscitaient Mirabelle Lemaire (Nupes) avec 30,80% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Maud Petit (Ensemble ! (Majorité présidentielle)), vainqueur dans la commune avec 53,51%. Cette séquence électorale de 2022 démontre donc que le territoire reste une localité aux orientations politiques changeantes.

12:58 - Les contribuables de Chennevières-sur-Marne voteront-ils sur la fiscalité ? Dans une dynamique de régression des prélèvements locaux à Chennevières-sur-Marne, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à environ 26,90 % en 2024 (derniers chiffres disponibles), ce qui représente un montant de 521 700 euros environ. Un apport qui est loin des 10,41762 millions d'euros perçus en 2020. Depuis sa suppression pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne constitue plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales communales, transformant l'équilibre des finances locales. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent pris le relais. Le taux communal à Chennevières-sur-Marne atteint désormais 39,09 % en 2024 (contre 19,95 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements. Avec tous ces changements, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Chennevières-sur-Marne a représenté environ 1 413 euros en 2024 (contre 1 623 € en 2020).

11:59 - Le résultat des dernières élections à Chennevières-sur-Marne Il peut être éclairant de se pencher sur les scores du dernier scrutin municipal à Chennevières-sur-Marne. Lors du premier rendez-vous avec les urnes, Jean-Pierre Barnaud (Divers droite) a viré en tête avec 43,79% des voix. Derrière, Marie Christine Dirringer (Union du centre) a recueilli 23,79% des suffrages. Le trio de tête a été complété par Carine Borduy (Divers droite), s'adjugeant 466 bulletins (14,34%). Une différence conséquente. Faute de majorité absolue, le duel du second tour a donc tranché une semaine plus tard. Jean-Pierre Barnaud l'a finalement emporté avec 1 860 suffrages (55,53%), face à Marie Christine Dirringer qui a obtenu 44,46% des votants. Même si Marie Christine Dirringer a gagné le pari des ralliements en ajoutant 716 suffrages à son total, l'écart du premier tour l'a empêché de l'emporter. Jean-Pierre Barnaud a probablement pu profiter du report de voix des électeurs Divers droite.