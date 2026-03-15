Résultat municipale 2026 à Chenoise-Cucharmoy (77160) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Chenoise-Cucharmoy a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Chenoise-Cucharmoy, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Chenoise-Cucharmoy [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Alain BONTOUR
Alain BONTOUR (19 élus) L'EXPÉRIENCE QUI RASSEMBLE POUR CHENOISE-CUCHARMOY 		359 59,14%
  • Alain BONTOUR
  • Catherine MAILLOT
  • Fabrice PATAUX
  • Christine DINNEWETH
  • Arnaud LACOMME
  • Laure DEMAHIS-MBEMBA
  • Jean-Noel KARTNER
  • Jeannine RICHARDOT
  • Vincent BOUVRAIN
  • Aurélie LEBEL
  • Sébastien DESREZ
  • Mathilde BADIN
  • Eric DROULERS
  • Cloé KARTNER
  • Emeric DROUIN
  • Nathalie RIZZO-BRIL
  • Gilles MARIE
  • Aurélie MARTINOT
  • Jacques MERCIER
Joakim DARD
Joakim DARD (4 élus) NOUVEL ÉLAN POUR CHENOISE-CUCHARMOY 		248 40,86%
  • Joakim DARD
  • Joëlle DIAKOV
  • Manuel LORENZO
  • Déborah HOUDBERT
Participation au scrutin Chenoise-Cucharmoy
Taux de participation 56,92%
Taux d'abstention 43,08%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 4,31%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,31%
Nombre de votants 650

Source : ministère de l’Intérieur

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