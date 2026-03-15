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19:20 - Chenoise-Cucharmoy : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Chenoise-Cucharmoy révèlent des tendances nettes susceptibles de peser sur les résultats des élections municipales. Avec un pourcentage de 34% de résidents âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 11,29%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi forment des segments clés. Qui plus est, le taux de ménages propriétaires (74,70%) met en relief l'importance des questions concernant l'habitat et l'aménagement du territoire. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (77,75%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 713 votants sur des problématiques de mobilité et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (13,53%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (6,43%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Chenoise-Cucharmoy mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 20,33% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.

17:57 - Les dernières données du vote RN à Chenoise-Cucharmoy Le parti nationaliste n'était pas formellement représenté lors de la dernière élection municipale à Chenoise-Cucharmoy en 2020, l'élection s'étant déroulée de manière apolitique dans la localité. À l'occasion de l'élection présidentielle en 2022, Marine Le Pen recueillait 43,47% des suffrages lors du tour préliminaire, puis dominait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 62,30% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient attribué 37,77% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Au second tour, le Rassemblement national validait 54,21% des voix dans la commune. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 51,71% lors du scrutin européen. Les législatives de 2024 offriront, lors du tour préliminaire, un résultat de 57,55% pour le Rassemblement national. Il l'emportera d'ailleurs avec 60,46% le dimanche suivant, synonyme de victoire pour Julien Limongi.

16:58 - Chenoise-Cucharmoy classée chez les abstentionnistes avant ces municipales Pour cette élection municipale 2026, la désertion des bureaux de vote à Chenoise-Cucharmoy sera fondamentale dans l'issue du scrutin. Les archives d'il y a six ans indiquent qu'au premier tour des élections municipales, l'abstention touchait 72,06 % des électeurs (un niveau exceptionnel face aux 55,3 % de la moyenne nationale) alors que le scrutin se déroulait dans un contexte de pandémie de Covid. Le scrutin municipal reste pourtant, avec l'élection présidentielle, celui où les citoyens se manifestent le plus. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs vu l'abstention s'élever à 23,17 % au premier tour (pour une moyenne en France de 26,31 %). Les élections européennes de 2024 avaient quant à elles connu une abstention de 48,26 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 34,77 %, loin des 53,13 % affichés aux législatives de 2022. Zoomer sur cette évolution lors des cinq derniers scrutins permet in fine d'identifier Chenoise-Cucharmoy comme une zone souvent détournée des bureaux de vote au regard des moyennes nationales.

15:59 - En marge de la dissolution, comment Chenoise-Cucharmoy a-t-elle voté ? Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à Chenoise-Cucharmoy. Lors du scrutin européen de juin 2024, les électeurs de Chenoise-Cucharmoy avaient en effet placé en tête la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 51,71% des votes. Julien Limongi (Rassemblement National) avait ensuite gagné au premier tour des élections des députés à Chenoise-Cucharmoy après la dissolution de l'Assemblée avec 57,55%. Isabelle Perigault (Les Républicains) suivait à la deuxième place avec 25,18%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Julien Limongi culminant à 60,46% des voix sur place.

14:57 - Au regard des élections passées, Chenoise-Cucharmoy reste un territoire orienté vers le Rassemblement national Lors du premier tour de la présidentielle, les citoyens de Chenoise-Cucharmoy accordaient leur confiance à Marine Le Pen à hauteur de 43,47%, devançant ainsi Emmanuel Macron avec 20,81%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 62,30% pour Marine Le Pen, contre 37,70% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives qui ont suivi en 2022, les votants de Chenoise-Cucharmoy accordaient leurs suffrages à Aymeric Durox (RN) avec 37,77% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 54,21%. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle donc que Chenoise-Cucharmoy se positionne comme un bastion pour le courant national-populiste.

12:58 - Impôts locaux à Chenoise-Cucharmoy : un thème central avant les municipales 2026 ? À Chenoise-Cucharmoy, où la fiscalité locale s'est alourdie entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à près de 5,98 % en 2024 (dernier pointage en date), ce qui représente un montant de 14 130 €. Un produit qui est loin des quelque 100 600 euros engrangés en 2020. Sa suppression pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron, a fait qu'elle ne représente désormais plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales locales, ce qui a bouleversé l'équilibre des finances locales. La taxe sur le foncier bâti a bien souvent pris le relais. Le taux constaté à Chenoise-Cucharmoy est passé à près de 31,77 % en 2024 (contre 12,31 % en 2020). Une augmentation finalement automatique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Résultat des courses : la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Chenoise-Cucharmoy a représenté environ 572 euros en 2024 (contre 345 € en 2020).

11:59 - Quel était le résultat des dernières élections municipales à Chenoise-Cucharmoy ? Il y a 6 ans, qui avait gagné les municipales à Chenoise-Cucharmoy ? Sans aucune opposition, 'Ensemble ! Pour chenoise-cucharmoy' a naturellement engrangé 243 bulletins (100,00%) dès le premier tour. Ce scrutin sans opposition n'a pas requis de second tour. Pour cette élection de 2026 à Chenoise-Cucharmoy, cet équilibre constitue un point de départ particulier. Six années après cette élection sans véritable confrontation, la naissance ou non d'une opposition représentera l'un des enjeux principaux. La liste des candidats donne certainement déjà une première réponse.