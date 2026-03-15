Résultat de l'élection municipale 2026 à Chenôve : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Chenôve

Tête de listeListe
Patricia Marc
Patricia Marc Liste de La France insoumise
Union Populaire - LFI Chenôve
  • Patricia Marc
  • Ouissam Abid
  • Sylvaine Amalric
  • Didier Henriot
  • Madeleine Gros
  • Taïeb Benchickh
  • Sofia Gillon
  • Mehdi Nemri
  • Zohra Hardouli
  • Julien Dufourd
  • Farah Messadi
  • Alexandre Achard
  • Fatima El-Bouzaidi Tiali
  • Stéphane Levaux
  • Ouidade Fhima
  • Hatim Laaraj
  • Asmaa Drissi El Bouzaidi
  • Jassir Asgassou
  • Louisette Cottiny
  • Sam Jansiri
  • Claire Dufourd
  • Moncef Kheribi
  • Wided Regaieg
  • Samir Dahmouni
  • Chantal Meuriot
  • Philippe Vergote
  • Patricia Joseph
  • Khelifa Deghmouche
  • Marie-Hélène Vergote
  • Yahia Tifrit
  • Emmanuelle Rude
  • Yassine Dahmouni
  • Lamia Kheira Gahlaza
  • Ahmad Hussein
  • Nicole Cocantin
Fabienne Delorme
Fabienne Delorme Liste d'extrême-gauche
Lutte Ouvrière - Le camp des travailleurs
  • Fabienne Delorme
  • Daniel Paupert
  • Marie-Thérèse Serrano
  • Christian Patriarche
  • Sylvie Gaborit
  • Carlos Cruz de Jesus
  • Martine Cefis
  • Gaëtan Mordier
  • Françoise Morel
  • Raoul Nyalulera
  • Jocelyne Fluchot
  • Patrice Coppens
  • Thérèse Tessari
  • Pascal Costa
  • Intissar Ben Said
  • Gilles Daubannay
  • Sylvie Vervoitte
  • Abdelbaki Ouarti
  • Jennifer Jacqueson
  • Nicolas Vauthier
  • Camille Pruvost
  • Martial Bigarnet
  • Lise Duclos
  • Kingsley Ifeka
  • Fatma Tayeb
  • Joël Zabel
  • Patricia Gralhien
  • Mohamed Chafik
  • Léa Mathieu
  • Fouad Khatyr
  • Caroline Vittaut
  • Victor Akkus
  • Isabelle Marchal
Philippe Neyraud
Philippe Neyraud Liste divers droite
LE BON SENS - 100% CHENÔVE
  • Philippe Neyraud
  • Fabienne Renaud
  • Mohamed Ahmed
  • Sylvie Taddei
  • David Jeanson
  • Béatrice Thoinnet de la Turmeliere
  • Antoine Ortega
  • Maud Girard
  • Mounir Kharbeche
  • Lucie Voidie
  • Francis Queyras
  • Carole Braghini
  • Sébastien Portrat
  • Gwénaëlle Valluet
  • Karim Rahioui
  • Catherine Laucher
  • Denis Maire
  • Martine Lanier
  • Kévin Destres
  • Frédérique Wawrzyniak
  • Gurvan Limbourg
  • Sandrine Mychno
  • Pascal Nicolot
  • Aude Morizot
  • Gérard Delaet
  • Monique Mangeret
  • Laurent Deschamps
  • Océane Lointier
  • Patrick Echaroux
  • Manuela Haton
  • Ludovic Duwez
  • Nicole Liady
  • Luc Boudrant
  • Ghislaine Bompy
Thierry Falconnet
Thierry Falconnet Liste d'union à gauche
Chenôve pour tous
  • Thierry Falconnet
  • Brigitte Popard
  • Léo Lachambre
  • Aziza Aglagal
  • Bruno Haberkorn
  • Anne Villier
  • Nouredine Acheria
  • Joëlle Boileau
  • Didier Girard
  • Christiane Jacquot
  • Lhoussaine Mourtada
  • Sylvie Bruand
  • Yves-Marie Brugnot
  • Stéphanie Drouin
  • Victor Le Monier
  • Saliha Ouarti
  • Jean-Marc Fombarlet
  • Christine Truchot Dessolle
  • Hassan Djama Idleh
  • Catherine Genelot
  • Mongi Bahri
  • Claudine Kenzo
  • Pascal Keller
  • Anne-Lise Goumon
  • Olivier Romano
  • Jamila El Bekkaoui
  • Léo Begin-Doisy
  • Julienne Fiossonangaye
  • Maurice Chevillon
  • Binta Diagne
  • Thierry Cambazard
  • Sylvie Cocagne
  • Jean-Luc Georgel
  • Michèle Berthaux
  • Patrick Audard

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Thierry Falconnet
Thierry Falconnet (29 élus) Chenôve pour tous 		1 818 66,25%
  • Thierry Falconnet
  • Brigitte Popard
  • Patrick Audard
  • Christiane Jacquot
  • Bruno Haberkorn
  • Caroline Carlier
  • Nouredine Acheria
  • Joëlle Boileau
  • Ludovic Raillard
  • Aziza Aglagal
  • Léo Lachambre
  • Hana Walidi-Alaoui
  • Yves-Marie Brugnot
  • Christine Buchalet
  • Sylvain Blandin
  • Jamila De La Tour D'auvergne
  • Lhoussaine Mourtada
  • Anne Villier
  • Didier Girard
  • Stéphanie Drouin
  • Martino Amodeo
  • Brigitte Berthe
  • Jean-Marc Fombarlet
  • Saliha Ouarti
  • Mongi Bahri
  • Sophie Moreau
  • Pascal Keller
  • Nezha Nang-Bekale
  • David Morisot
Philippe Neyraud
Philippe Neyraud (2 élus) Le bon sens a chenôve 		429 15,63%
  • Philippe Neyraud
  • Nadia Haddad
Dominique Michel
Dominique Michel (2 élus) Avançons pour chenôve 		401 14,61%
  • Dominique Michel
  • Saliha M'piayi
Fabienne Delorme
Fabienne Delorme Lutte ouvrière-faire entendre le camp des travailleurs 		96 3,49%
Participation au scrutin Chenôve
Taux de participation 36,10%
Taux d'abstention 63,90%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 2 858

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean Esmonin
Jean Esmonin (24 élus) Chenove ville d'avenir 		2 002 41,28%
  • Jean Esmonin
  • Sandrine Richard
  • Thierry Falconnet
  • Brigitte Popard
  • Dominique Michel
  • Marie-Paule Cros
  • Jean Vigreux
  • Joëlle Boileau
  • Ludovic Raillard
  • Claudine Dal Molin
  • Bernard Buigues
  • Christiane Jacquot
  • Patrick Audard
  • Christine Buchalet
  • Jean-François Buigues
  • Saliha M'piayi
  • Jean-Jacques Bernard
  • Elise Martin
  • Martino Amodeo
  • Aziza Aglagal
  • Jean-Dominique Bagniard
  • Anne-Marie Pigeron
  • Michel Fourgeux
  • Aurélie Ferrari
Roland Ponsaa
Roland Ponsaa (6 élus) Chenôve entre vos mains 		1 847 38,09%
  • Roland Ponsaa
  • Caroline Carlier
  • Yves-Marie Brugnot
  • Anissa Lakri
  • Nouredine Acheria
  • Yolanda Marino
Philippe Cherin
Philippe Cherin (3 élus) Rassemblement bleu marine pour chenove 		1 000 20,62%
  • Philippe Cherin
  • Evelyne Rousselet
  • Jean-Pierre Bonadei
Participation au scrutin Chenôve
Taux de participation 58,31%
Taux d'abstention 41,69%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,25%
Nombre de votants 5 012

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean Esmonin
Jean Esmonin Chenove ville d'avenir 		1 671 35,47%
Roland Ponsaa
Roland Ponsaa Chenôve entre vos mains 		1 223 25,96%
Philippe Cherin
Philippe Cherin Rassemblement bleu marine pour chenove 		876 18,59%
Pierre Jacob
Pierre Jacob Ici le changement c'est nous 		748 15,87%
Stéphane Pournin
Stéphane Pournin Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs 		103 2,18%
Marie-France Villaume
Marie-France Villaume Liste d'unite independante contre l'application de la reforme des rythmes scolaires, pour la defense des droits de la population 		90 1,91%
Participation au scrutin Chenôve
Taux de participation 56,27%
Taux d'abstention 43,73%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,58%
Nombre de votants 4 836

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