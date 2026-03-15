Résultat de l'élection municipale 2026 à Chenôve : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Chenôve [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Chenôve sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Chenôve.
L'actu des élections municipales 2026 à Chenôve
12:10 - Bureaux de vote à Chenôve : les horaires d'ouverture
Dans le cadre des élections municipales 2026, les votants de Chenôve sont appelés à choisir leur futur maire et leur conseil municipal. Ce scrutin représente un temps fort de la vie démocratique locale. Ces six années de gestion sont cette année au coeur du débat électoral. La liste de ceux qui souhaiteraient gouverner la commune après les municipales 2026 à Chenôve est mise à disposition ci-dessous. A noter que les 9 bureaux de vote de l'agglomération de Chenôve fermeront leurs portes à 19 h. Pour connaître les résultats du premier tour à Chenôve, rendez vous sur cette page à partir de 20h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Chenôve
|Tête de listeListe
|
Patricia Marc
Liste de La France insoumise
Union Populaire - LFI Chenôve
|
|
Fabienne Delorme
Liste d'extrême-gauche
Lutte Ouvrière - Le camp des travailleurs
|
|
Philippe Neyraud
Liste divers droite
LE BON SENS - 100% CHENÔVE
|
|
Thierry Falconnet
Liste d'union à gauche
Chenôve pour tous
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Thierry Falconnet (29 élus) Chenôve pour tous
|1 818
|66,25%
|
|Philippe Neyraud (2 élus) Le bon sens a chenôve
|429
|15,63%
|
|Dominique Michel (2 élus) Avançons pour chenôve
|401
|14,61%
|
|Fabienne Delorme Lutte ouvrière-faire entendre le camp des travailleurs
|96
|3,49%
|Participation au scrutin
|Chenôve
|Taux de participation
|36,10%
|Taux d'abstention
|63,90%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|2 858
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean Esmonin (24 élus) Chenove ville d'avenir
|2 002
|41,28%
|
|Roland Ponsaa (6 élus) Chenôve entre vos mains
|1 847
|38,09%
|
|Philippe Cherin (3 élus) Rassemblement bleu marine pour chenove
|1 000
|20,62%
|
|Participation au scrutin
|Chenôve
|Taux de participation
|58,31%
|Taux d'abstention
|41,69%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,25%
|Nombre de votants
|5 012
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean Esmonin Chenove ville d'avenir
|1 671
|35,47%
|Roland Ponsaa Chenôve entre vos mains
|1 223
|25,96%
|Philippe Cherin Rassemblement bleu marine pour chenove
|876
|18,59%
|Pierre Jacob Ici le changement c'est nous
|748
|15,87%
|Stéphane Pournin Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs
|103
|2,18%
|Marie-France Villaume Liste d'unite independante contre l'application de la reforme des rythmes scolaires, pour la defense des droits de la population
|90
|1,91%
|Participation au scrutin
|Chenôve
|Taux de participation
|56,27%
|Taux d'abstention
|43,73%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,58%
|Nombre de votants
|4 836
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