Résultat municipale 2026 à Chenôve (21300) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Chenôve a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Chenôve, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Chenôve [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Thierry FALCONNET
Thierry FALCONNET (26 élus) Chenôve pour tous 		1 940 53,83%
  • Thierry FALCONNET
  • Brigitte POPARD
  • Léo LACHAMBRE
  • Aziza AGLAGAL
  • Bruno HABERKORN
  • Anne VILLIER
  • Nouredine ACHERIA
  • Joëlle BOILEAU
  • Didier GIRARD
  • Christiane JACQUOT
  • Lhoussaine MOURTADA
  • Sylvie BRUAND
  • Yves-Marie BRUGNOT
  • Stéphanie DROUIN
  • Victor LE MONIER
  • Saliha OUARTI
  • Jean-Marc FOMBARLET
  • Christine TRUCHOT DESSOLLE
  • Hassan DJAMA IDLEH
  • Catherine GENELOT
  • Mongi BAHRI
  • Claudine KENZO
  • Pascal KELLER
  • Anne-Lise GOUMON
  • Olivier ROMANO
  • Jamila EL BEKKAOUI
Philippe NEYRAUD
Philippe NEYRAUD (5 élus) LE BON SENS - 100% CHENÔVE 		1 074 29,80%
  • Philippe NEYRAUD
  • Fabienne RENAUD
  • Mohamed AHMED
  • Sylvie TADDEI
  • David JEANSON
Patricia MARC
Patricia MARC (2 élus) Union Populaire - LFI Chenôve 		468 12,99%
  • Patricia MARC
  • Ouissam ABID
Fabienne DELORME
Fabienne DELORME Lutte Ouvrière - Le camp des travailleurs 		122 3,39%
Participation au scrutin Chenôve
Taux de participation 49,91%
Taux d'abstention 50,09%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,51%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,27%
Nombre de votants 3 707

Source : ministère de l’Intérieur

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