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19:21 - Élections municipales à Chenôve : un éclairage démographique Dans la commune de Chenôve, la population aura-t-elle un impact sur les résultats des élections municipales ? Avec 37% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 16,22%, la jeunesse et les personnes sans emploi constituent des segments démographiques cruciaux. Qui plus est, le taux de familles propriétaires (47,00%) met en exergue le poids des questions liées à l'habitat et à l'urbanisme. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (67,62%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 4834 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 23,54% et d'une population étrangère de 18,53% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'instruction à Chenôve mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 18,42% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

17:57 - Le RN tente de plus en plus les électeurs de Chenôve Le RN était resté en retrait lors des élections locales à Chenôve en mars 2020. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans plus tard, Marine Le Pen obtenait 18,20% des suffrages lors du tour de chauffe, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la ville avec 34,04% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient offert 17,49% au candidat RN lors du premier tour. Un score trop décevant, à Chenôve comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au deuxième round. Le résultat de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 23,15% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives qui ont suivi apporteront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 24,68% pour un nouveau ticket issu du rapprochement d'une partie de la droite et du RN. Il achèvera sa course avec 30,85% le dimanche suivant.

16:58 - Chenôve classée chez les abstentionnistes avant ces municipales La mobilisation atteignait 36,10 % pour le premier tour des municipales il y a six ans à Chenôve, un score plus bas que les 44,7 % observés au niveau national, le Covid ayant fortement pesé sur le vote. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a pour sa part rassemblé 72,63 % de votants au premier tour (pour 73,69 % dans le pays). Bien entendu, la logique d'un scrutin local n'est pas celle d'une élection nationale, mais les élections législatives de 2022 et 2024 peuvent tout à fait être mises en perspective. Le nombre de votants aux élections législatives a évolué pour sa part de 41,95 % au premier tour en 2022 à 64,69 % au premier tour en 2024. En juin la même année, la participation aux européennes s'établissait à 47,29 % (la moyenne nationale étant de 51,49 %). Prendre du recul sur cette évolution lors des cinq scrutins depuis 2020 permet in fine d'identifier Chenôve comme une contrée en déficit de participation. L'affluence dans les isoloirs de Chenôve constituera en conséquence une clé pour ces municipales.

15:59 - Chenôve classée à gauche lors des derniers scrutins Lors des législatives provoquées par la dissolution de l'Assemblée en 2024, les votants de Chenôve plébiscitaient Pierre Pribetich (Union de la gauche) avec 47,08% au premier tour. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Pierre Pribetich culminant à 69,15% des votes localement. Lors du match européen juste avant la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée, les citoyens de Chenôve avaient cette fois placé en tête la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry avec 26,63% des inscrits. .

14:57 - Il y a 4 ans, la commune de Chenôve s'était résolument tournée vers la gauche La physionomie politique de Chenôve laisse apparaître un territoire fortement orienté à gauche. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Chenôve voyait en effet Jean-Luc Mélenchon prendre le leadership localement avec 39,35% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron récoltait 21,97%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 65,96% pour Emmanuel Macron, contre 34,04% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Chenôve portaient leur choix sur Patricia Marc (Nupes) avec 34,86% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Patricia Marc virant de nouveau en tête avec 59,81% des voix.

12:58 - Et si l'élection à Chenôve se jouait sur la fiscalité ? Illustration d'une pression fiscale à la hausse depuis 2020 à Chenôve, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à 13,53 % en 2024 (année des derniers chiffres), générant une recette de près de 149 100 euros environ, marquant une forte baisse face aux 2 094 140 € perçus en 2020. Depuis son abolition pour les résidences principales en 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, elle ne représente plus qu'une part résiduelle des ressources fiscales de la commune, modifiant la structure des ressources. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux à Chenôve est passé à 47,28 % en 2024 (contre 26,28 % en 2020). Cette augmentation est la plupart du temps automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme. Avec toutes ces données, la facture fiscale moyenne à Chenôve s'est chiffrée à 1 410 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 994 € relevés en 2020.

11:59 - Municipales 2020 : la liste "Chenôve Pour Tous" majoritaire à Chenôve Les résultats des dernières municipales à Chenôve ont offert un éclairage précieux sur l'équilibre des forces locales. Dès le premier tour, Thierry Falconnet (Union de la gauche) a terminé en tête en rassemblant 1 818 suffrages (66,25%). Sur la seconde marche, Philippe Neyraud (Divers droite) a recueilli 15,63% des votes. Ce triomphe au premier tour de Thierry Falconnet a clôturé le match dès le premier tour. Il n'a pas été nécessaire d'organiser un second tour. Pour cette municipale 2026 à Chenôve, cet équilibre pèsera irrémédiablement. Renverser une majorité d'une telle ampleur représentera le principal enjeu pour les opposants ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.