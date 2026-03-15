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19:21 - Cheptainville : démographie, élections et perspectives d'avenir Dans la ville de Cheptainville, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter le résultat des élections municipales. Les jeunes et les personnes sans emploi sont des segments démographiques cruciaux dans la commune, avec près de 38% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 5,58%. Un revenu moyen par foyer fiscal de 40 000 €/an montre le poids des questions sur le niveau de vie dans les préoccupations des 1058 votants. Le nombre de familles monoparentales (20,16%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (4,37%) indique des enjeux de sécurité du travail. Le taux d'étudiants, évalué à 7,10% à Cheptainville, met en avant la présence d'une population jeune et éduquée, susceptible de stimuler l'innovation et la créativité dans la région.

17:57 - Tendance électorale : le RN en progression à Cheptainville Le parti d'extrême droite ne présentait pas formellement de liste lors de la dernière municipale à Cheptainville il y a six ans, les débats s'étant tenus en dehors des clivages partisans dans la commune. Lors de la course à l'Élysée au printemps 2022, Marine Le Pen engrangeait 23,46% des voix comptabilisées lors du tour préliminaire, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 41,59% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient donné 19,28% au parti lepéniste au tour 1. Un score trop décevant, à Cheptainville comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second round. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 28,31% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives convoquées dans la foulée se solderont, lors du premier round, par un résultat de 33,75% pour le mouvement lepéniste. Qualifié contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 46,67% lors du vote définitif.

16:58 - Les électeurs de Cheptainville vont-ils se mobiliser aux municipales ? Lors des municipales de 2020, la participation à Cheptainville s'était stabilisée à 51,33 % au premier round, une mobilisation plutôt forte alors qu'à cause de l'épidémie de Covid, une part importante des électeurs avaient choisi de s'éloigner des bureaux de vote. Il est en effet communément admis que le scrutin municipal demeure, avec l'élection du président de la République, le rendez-vous où les électeurs se mobilisent le plus, étant attachés au choix de leur maire et du chef de l'État. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a à ce titre réuni 81,45 % de votants au premier tour (la moyenne en France étant de 73,69 %). La mobilisation atteignait quant à elle 58,41 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 72,87 %, contre seulement 51,47 % en 2022. Si on prend un peu de recul, la ville s'affiche comme une zone relativement attachée au vote. Pour cette élection municipale, cette réalité à Cheptainville sera en tout cas déterminante dans l'issue du scrutin.

15:59 - Le vote de Cheptainville nettement ancré à droite il y a deux ans Lors du scrutin législatif de juin 2024, les votants de Cheptainville plébiscitaient Stefan Milosevic (Rassemblement National) avec 33,75% au premier tour. Au second tour, c'est en revanche Steevy Gustave (Union de la gauche) qui a doublé son adversaire avec 53,33% des suffrages exprimés. Le scrutin des Européennes avant la dissolution à Cheptainville avait cette fois vu s'imposer la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (28,31%), avec en deuxième position la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait récolté 16,14% des votes. La physionomie politique de Cheptainville a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Si deux ans plus tôt la commune semblait apparaître comme un paysage politique fragmenté, elle s'est plus ostensiblement affichée deux ans plus tard comme une localité à dominante nationaliste.

14:57 - Séquence électorale en 2022 à Cheptainville : les points à retenir Au premier tour de la dernière présidentielle, les citoyens de Cheptainville choisissaient majoritairement Emmanuel Macron avec 28,48% des voix, devant Marine Le Pen qui terminait à 23,46%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 58,41% pour Emmanuel Macron, contre 41,59% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi, les votants de Cheptainville plébiscitaient Steevy Gustave (Nupes) avec 28,85% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit d'Alexis Izard (Ensemble ! (Majorité présidentielle)), vainqueur dans la commune avec 51,71%. Cette physionomie politique de Cheptainville laisse apparaître une commune au paysage politique fragmenté.

12:58 - L'élection de 2026 pourrait se jouer sur les impôts à Cheptainville Du côté de la fiscalité de Cheptainville, la somme moyenne exigée des foyers imposables a représenté 782 euros en 2024 (chiffres les plus récents) contre 733 euros en début de mandat. Le taux de la taxe sur le foncier bâti a évolué pour se fixer à 31,37 % en 2024 (contre 15,00 % en 2020). Une hausse généralement mécanique, sans décision de la municipalité : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère qu'environ 15 300 euros de recettes en 2024. Un apport qui est loin des 458 900 € récoltés en 2020 avec un taux fixé à environ 12,70 %. Cette disparition en fait désormais une ressource secondaire, ce qui justifie cette baisse drastique de produit pour la commune.

11:59 - Le match des élections municipales à Cheptainville n'avait pas eu de seconde mi-temps en 2020 Les résultats du scrutin municipal de 2020 à Cheptainville se sont avérés particulièrement parlants quant aux équilibres politiques locaux. Au soir du premier passage aux urnes, Kim Delmotte a imposé son rythme en totalisant 56,45% des suffrages. À sa poursuite, Jean-Noël Goullier a obtenu 43,54% des suffrages. Ce succès d'emblée a étouffé l'élection. Aucun second tour n'a été convoqué. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Cheptainville, cette répartition historique des voix a immanquablement influencé les états-majors politiques. Face à cette victoire écrasante, le défi s'annonce titanesque ce dimanche pour l'opposition, face à un bloc majoritaire qui cherchera à reproduire le même schéma gagnant.