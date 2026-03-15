Résultat municipale 2026 à Cheptainville (91630) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Cheptainville a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Cheptainville, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Cheptainville [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Kim DELMOTTE
Kim DELMOTTE (15 élus) Cheptainvile, au coeur de demain 		559 58,41%
  • Kim DELMOTTE
  • Stéphane BELLEC
  • Edith BELLEC
  • Morgan PIQUET
  • Sabine CARLACH
  • Michaël QUENTIN
  • Audrey AUROY
  • Antoine PETITPAS
  • Elodie DROUET
  • Cédric AUBRY
  • Aline REBY
  • Patrick BEAU
  • Laëtitia LE GLOANNEC
  • Michaël TRUBERT
  • Virginie VIEIRA DE OLIVEIRA
Veronique LE QUELLEC
Veronique LE QUELLEC (4 élus) CHEPTAINVILLE, AVENIR PARTAGÉ 		398 41,59%
  • Veronique LE QUELLEC
  • Eric BOUISSET
  • Yveline JOUSSE
  • Thierry ROUVRAIS
Participation au scrutin Cheptainville
Taux de participation 64,73%
Taux d'abstention 35,27%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,52%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,52%
Nombre de votants 967

Source : ministère de l’Intérieur

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