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19:20 - Les enjeux locaux de Chépy : tour d'horizon démographique Quel portrait faire de Chépy, à quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales ? Dotée de 568 logements pour 1 212 habitants, la densité de la commune est de 165 habitants par km². Avec 46 entreprises, Chépy se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (79,93%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. Les citoyens, dont 19,70% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette diversité sociale, 39,15% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 74,30 euros, pèse sur une ville qui désire un avenir prospère. Chaque vote exprimé aujourd'hui à Chépy contribue à préparer l'avenir de la France.

17:57 - Tendance électorale : le RN en hausse à Chépy Le RN n'était pas officiellement en lice pour la dernière élection municipale à Chépy en 2020, l'élection s'étant déroulée sans affiliation partisane dans la localité. Lors de la course à l'Élysée deux ans plus tard, Marine Le Pen recueillait 40,28% des bulletins exprimés lors du premier round, puis dominait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 62,84% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient offert 30,15% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Au deuxième round, le Rassemblement national arrachait 45,88% des voix sur le territoire. Le score de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 51,12% aux européennes de juin 2024. Les législatives enfin apporteront, lors du premier tour, un résultat de 51,99% pour le Rassemblement national. Il l'emportera d'ailleurs avec 56,64% lors du vote définitif et le siège à l'Assemblée raflé par Matthias Renault.

16:58 - Une participation de 66,40 % à Chépy aux dernières municipales Pour rappel, l'abstention se montait à 33,60 % à Chépy lors du dernier scrutin municipal, un niveau très bas alors que l'épidémie de Covid-19 semait le doute sur l'événement. À l'inverse, la présidentielle de 2022 a connu une abstention de 26,12 % localement. Quoique ces scrutins nationaux soient de nature différente par rapport aux scrutins locaux, les deux dernières élections législatives restent parfaitement comparables entre elles. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 46,35 % des inscrits, celles de 2024 ont pour leur part vu l'abstention reculer très nettement à 30,98 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 43,75 % d'abstention. Cette rétrospective rapide des scrutins depuis six ans indique in fine que le territoire s'affirme comme une localité où l'abstention est contenue par rapport aux moyennes françaises. En ce jour d'élection municipale à Chépy, cette variable sera en conséquence particulièrement scrutée.

15:59 - Des résultats tranchés au centre pour Chépy il y a deux ans Pour le tour unique des européennes de 2024 à Chépy, les votes s'étaient majoritairement orientés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (51,12%). Matthias Renault (Rassemblement National) avait par la suite remporté au premier tour des législatives à Chépy après la dissolution de l'Assemblée avec 51,99%. Emmanuel Maquet (Les Républicains) était à la deuxième place avec 25,50%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Matthias Renault culminant à 56,64% des suffrages exprimés localement. Ce retour sur les résultats de 2024 a ainsi révélé que Chépy demeurait à l'époque un territoire bleu marine.

14:57 - Séquence électorale il y a 4 ans à Chépy : les résultats à analyser La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste un sol très favorable aux idées nationalistes. Au premier tour de l'élection du président de la République en effet, les citoyens de Chépy votaient en priorité pour Marine Le Pen (40,28%), devant Emmanuel Macron qui terminait à 23,28%. Le second tour validait ensuite ce tour préliminaire en donnant 62,84% pour Marine Le Pen, contre 37,16% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors du scrutin législatif qui a suivi, les votants de Chépy portaient leur choix sur Nicolas Lottin (RN) avec 30,15% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit d'Emmanuel Maquet (Les Républicains), vainqueur dans la commune avec 54,12%.

12:58 - Impôts locaux : une pression fiscale en hausse à Chépy Reflet d'une pression fiscale à la hausse depuis 2020 à Chépy, la taxe d'habitation a affiché un taux à 17,89 % en 2024 (dernières données disponibles), pour un produit communal totalisant 19 270 €. Un produit qui est loin des 169 850 € enregistrés en 2020. Son abolition pour les résidences principales en 2023, suite à une réforme d'Emmanuel Macron, a fait qu'elle ne représente dorénavant plus qu'une part résiduelle des ressources fiscales de la commune, ce qui a transformé la répartition des recettes. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux communal à Chépy est passé à 48,41 % en 2024 (contre 25,42 % en 2020). Une augmentation généralement imposée, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Avec toutes ces fluctuations, le montant moyen payé par foyer fiscal à Chépy a atteint 665 € en 2024, un chiffre à comparer avec les 594 € relevés en 2020.

11:59 - Retour sur les résultats des municipales de 2020 à Chépy L'analyse des résultats du scrutin municipal il y a 6 ans à Chépy s'avère très instructive. À l'occasion du premier passage aux urnes à l'époque, Denis Vandenbulcke a raflé la première place en obtenant 45,60% des voix. Deuxième, Pascal Druet a capté 27,82% des bulletins valides. Un large retard. A défaut de majorité absolue, la triangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 3 listes alignées. Denis Vandenbulcke l'a finalement emporté avec 44,50% des votes, face à Pascal Druet qui a obtenu 36,16% des électeurs et David Mongin réunissant 19,33% des électeurs inscrits. La dynamique du premier tour s'est confirmée, l'écart se creusant même nettement pour se conclure par une victoire sans équivoque. L'éparpillement des voix a sans doute pesé. Si Pascal Druet a su capter davantage d'électeurs du premier tour en ajoutant 62 suffrages à son total, le matelas d'avance du vainqueur a résisté.