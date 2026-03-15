Résultat municipale 2026 à Chépy (80210) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Chépy a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Chépy, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Chépy [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Denis VANDENBULCKE
Denis VANDENBULCKE (12 élus) CHEPY, un projet commun au service de chacun 		349 53,04%
  • Denis VANDENBULCKE
  • Annie HOCHEDÉ
  • Laurent DEBERDT
  • Delphine CAMPAGNOLLE
  • Thierry HORVILLE
  • Sarah BELLEGUEULLE
  • Augustin LEUILLER
  • Elodie MEHIDI
  • Emmanuel LENCLEN
  • Sophie THENEAUD
  • Emmanuel AGOSTINHO
  • Laetitia MENTEL
Pascal DRUET
Pascal DRUET (3 élus) ECOUTER AGIR ENSEMBLE 		309 46,96%
  • Pascal DRUET
  • Dany FOURDRINIER POILLY
  • Pascal TUEUR
Participation au scrutin Chépy
Taux de participation 75,86%
Taux d'abstention 24,14%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,19%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,75%
Nombre de votants 685

Source : ministère de l’Intérieur

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