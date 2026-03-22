Résultat de l'élection municipale 2026 à Cherbourg-en-Cotentin : les résultats du 2e tour

Programme de Benoît Arrivé à Cherbourg-en-Cotentin (LA VILLE ENSEMBLE)

Accès aux soins

La ville s'engage à améliorer l'accès aux soins pour les aînés en créant une résidence autonome publique sur le Quai Lawton-Collins. L'agrandissement du centre de santé Brés-Croizat et l'accueil de médecins juniors sont des priorités. Cette initiative vise à garantir une offre de soins complète et accessible à tous les citoyens.

Logement abordable

La construction de 2 500 logements diversifiés est au cœur des priorités municipales pour répondre aux besoins de la population. Un outil public de maîtrise foncière sera mis en place pour éviter la spéculation immobilière. L'objectif est de garantir un accès au logement pour toutes les bourses, favorisant ainsi la mixité sociale.

Soutien à la culture

La ville prévoit un soutien renforcé aux initiatives culturelles, notamment à travers la construction d'un nouveau conservatoire. Des événements tels que des spectacles vivants et des activités artistiques seront encouragés pour enrichir la vie culturelle locale. L'accès à la culture sera facilité par la gratuité des musées et l'extension des horaires de la bibliothèque Jacques-Prévert.

Transition écologique

La transition écologique est une priorité avec le déploiement de l'éclairage LED et la modernisation des systèmes de chauffage. Des efforts seront faits pour électrifier progressivement les véhicules municipaux et développer des infrastructures durables. La ville s'engage également à préserver la biodiversité et à anticiper les impacts du réchauffement climatique.