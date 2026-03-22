Résultat de l'élection municipale 2026 à Cherbourg-en-Cotentin : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Cherbourg-en-Cotentin

Le deuxième tour des élections municipales à Cherbourg-en-Cotentin a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Benoît Arrivé
Benoît Arrivé Liste d'union à gauche
LA VILLE ENSEMBLE
  • Benoît Arrivé
  • Valérie Varenne
  • Dominique Hébert
  • Anne Ambrois
  • Ralph Lejamtel
  • Claudine Sourisse
  • Emmanuel Vassal
  • Agnès Tavard
  • Sébastien Fagnen
  • Anna Pic
  • Arnaud Catherine
  • Catherine Gentile
  • Bertrand Lefranc
  • Estelle Hamel
  • Didier Perrier
  • Florence Amiot
  • Eliott Boulais-Rivière
  • Karine Duval
  • Jean-Karl Deschamps
  • Stéphanie Coupé
  • Patrice Martin
  • Lucie Morin
  • Vincent Hurel
  • Cloé Mariette
  • Quentin Lagallarde
  • Sophie Lemoigne
  • Marc Spagnol
  • Chantal Ronsin
  • Pierre-François Lejeune
  • Camille Avoyne
  • Nicolas Calluaud
  • Pauline Valognes
  • Bertrand Hulin
  • Colette Bosvy
  • Evan Bremond
  • Catherine Cadol
  • David Szlachta
  • Ingrid Fauvel
  • Bernard Berhault
  • Morgane Chevallier
  • Philippe Simonin
  • Mariama Abdou
  • Stéphane Ponthot
  • Sophie Caillot
  • Youssef Sbaïa
  • Marie Schiewe
  • Thierry Letouzé
  • Flavie Noël
  • Olivier Frimas
  • Andréa El Anssari
  • Dylan Brantonne
  • Elisabeth Duclos
  • Thierry Valton
  • Nadège Plaineau
  • Gilles Lelong
Camille Margueritte
Camille Margueritte Liste divers droite
Une maire pour rassembler
  • Camille Margueritte
  • Axel Fortin Larivière
  • Florence Mahé
  • Yann Lepetit
  • Sandrine Tarin
  • Frederik Lequilbec
  • Nathalie Madec
  • Bruno Françoise
  • Marie-Charlotte Saget-Sanson
  • Pascal Roussel
  • Lydie Maneaux
  • Benjamin Maillard
  • Sandrine Vildier
  • Ludovic Fraize
  • Karine Poineuf-Séguin
  • Aurélien Folliot
  • Isabelle Bihet
  • Antoine Jean
  • Virginie Zeboulon
  • Philippe Augeard
  • Brigitte Saussard
  • Xavier Bary
  • Claire Marion
  • Ludovic Marie
  • Céline Komisarek
  • Vincent Ferrieux
  • Aude Galpin
  • Antoine Noël
  • Sandrine Couëpel
  • Jean Bourdariat
  • Cécile Matthéos
  • Jean-Christophe Clerc
  • Monique Danzian
  • Michel Kemmel
  • Isabelle Desplains
  • Stéphane Renaud
  • Sophie Hery
  • Christian Chapon
  • Anaïs Sohier
  • Bernard Fontaine
  • Anne Stéphanie Grandin
  • Sébastien Dincuff
  • Linda Bedel
  • Ludovic Lorrain
  • Amandine Richard
  • Michel Barbier
  • Marie-Laure Gouhier
  • Jean-Michel Maghe
  • Sylvie Collin
  • Hervé Feuilly
  • Véronique Heurtevent
  • Alain Lemaître
  • Angélique Esline
  • Guy Broquaire
  • Jacqueline Lemoux
  • Gaëtan Roussin
  • Catherine Huet

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Cherbourg-en-Cotentin

Tête de listeListe Voix % des voix
Camille MARGUERITTE
Camille MARGUERITTE (Ballotage) Une maire pour rassembler 		11 877 45,23%
Benoît ARRIVÉ
Benoît ARRIVÉ (Ballotage) LA VILLE ENSEMBLE 		10 901 41,51%
Quentin BRIEGEL
Quentin BRIEGEL CHERBOURG POPULAIRE! NOTRE VILLE EN COMMUN 		1 911 7,28%
Jean-Marie LEJEUNE
Jean-Marie LEJEUNE Réussir Cherbourg 2026 		1 573 5,99%
Participation au scrutin Cherbourg-en-Cotentin
Taux de participation 49,69%
Taux d'abstention 50,31%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,59%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,53%
Nombre de votants 27 388

Source : ministère de l’Intérieur

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