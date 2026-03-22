Résultat de l'élection municipale 2026 à Cherbourg-en-Cotentin : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Cherbourg-en-Cotentin [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Cherbourg-en-Cotentin sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Cherbourg-en-Cotentin.
L'actu des élections municipales 2026 à Cherbourg-en-Cotentin
11:50 - Les résultats du premier tour de l'élection à Cherbourg-en-Cotentin
Dans le cadre du premier tour des municipales à Cherbourg-en-Cotentin, le rendez-vous a enregistré localement un taux d'abstention de 50,31 %, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale. C'est Camille Margueritte (Divers droite) qui a pris une longueur d'avance en s'adjugeant 45,23 % des suffrages exprimés. Dans son sillage, Benoît Arrivé (Union de la gauche) a pris la position de dauphin avec 41,51 %. Le match s'est joué dans un mouchoir de poche. Par ailleurs, avec 7,28 %, Quentin Briegel, étiqueté La France insoumise, n'a pas pu se maintenir mais atteignait le seuil requis pour éventuellement fusionner. Derrière, Jean-Marie Lejeune a récolté 5,99 % des bulletins, insuffisant pour se maintenir, mais lui ouvrant la porte d'une potentielle alliance.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Cherbourg-en-Cotentin
Le deuxième tour des élections municipales à Cherbourg-en-Cotentin a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Benoît Arrivé
Liste d'union à gauche
LA VILLE ENSEMBLE
|
|
Camille Margueritte
Liste divers droite
Une maire pour rassembler
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Cherbourg-en-Cotentin
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Camille MARGUERITTE (Ballotage) Une maire pour rassembler
|11 877
|45,23%
|Benoît ARRIVÉ (Ballotage) LA VILLE ENSEMBLE
|10 901
|41,51%
|Quentin BRIEGEL CHERBOURG POPULAIRE! NOTRE VILLE EN COMMUN
|1 911
|7,28%
|Jean-Marie LEJEUNE Réussir Cherbourg 2026
|1 573
|5,99%
|Participation au scrutin
|Cherbourg-en-Cotentin
|Taux de participation
|49,69%
|Taux d'abstention
|50,31%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|2,59%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,53%
|Nombre de votants
|27 388
Source : ministère de l’Intérieur
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