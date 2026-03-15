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19:19 - Élections municipales à Chessy : impact de la démographie et de l'économie locale La diversité démographique et les réalités socio-économiques de Chessy façonnent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les élections municipales. Avec un taux de chômage de 5,14% et une densité de population de 452 habitants/km², le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets prédominants. Le pourcentage élevé de cadres, atteignant 27,44%, révèle une population occupant des postes professionnels souvent liés à des secteurs stratégiques. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,09%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (5,44%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (45,76%), témoignent d'une population instruite à Chessy, ce qui peut façonner les attitudes envers les questions d'enseignement, d'innovation et de coopération internationale.

17:57 - Quelle influence du RN à Chessy aux municipales ? Le Rassemblement national n'était pas officiellement en lice à la dernière campagne municipale à Chessy il y a six ans, les débats s'étant tenus sans affiliation partisane dans la municipalité. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans plus tard, Marine Le Pen récoltait 26,02% des votes lors du tour de chauffe, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron dans la commune avec 43,34% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient offert 19,76% à la formation d'extrême droite au tour 1. Un score insuffisant, à Chessy comme dans la circonscription, pour pouvoir concourir au second round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, s'élèvera ensuite à 32,67% aux européennes de juin 2024. Les législatives convoquées dans la foulée donneront, lors du tour préliminaire, un résultat de 37,41% pour le Rassemblement national. Il terminera d'ailleurs en tête avec 40,19% le dimanche suivant, synonyme de victoire pour Jonathan Gery.

16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de l'abstention à Chessy Les dernières archives disponibles, remontant à six ans, indiquent qu'au premier tour des municipales à Chessy, l'abstention frappait 65,21 % des inscrits, une abstention plutôt forte alors que de nombreux électeurs avaient préféré éviter les bureaux de vote du fait de l'épidémie de Covid. Notons que les élections municipales restent pourtant historiquement, avec la présidentielle, celles où les électeurs se rendent le plus aux urnes. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a ainsi été de 15,29 % des inscrits. La fuite des électeurs atteignait quant à elle 38,09 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 22,60 %, contre 48,70 % en 2022. Si on prend un peu de recul, la ville apparaît donc résolument comme une contrée qui résiste relativement bien à l'abstention. En ce jour de municipales 2026 à Chessy, cette donnée sera en conséquence particulièrement scrutée.

15:59 - En marge de la dissolution, comment Chessy a-t-elle voté ? Lors du match européen de juin 2024, les citoyens de Chessy avaient donné la victoire localement à la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 32,67% des inscrits. Les scrutins législatifs organisés après la dissolution, plaçaient ensuite Jonathan Gery (Rassemblement National) en tête avec 37,41% au premier tour, devant Anne Reymbaut (Union de la gauche) avec 24,45%. Le second round n'a pas changé grand chose, Jonathan Gery culminant à 40,19% des suffrages exprimés sur place. Le contexte politique de Chessy a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Si deux ans auparavant la commune esquissait une zone acquise au bloc central, elle s'est affichée 24 mois plus tard comme une localité à dominante nationaliste.

14:57 - Les électeurs de Chessy avaient franchement privilégié la majorité présidentielle en 2022 Lors du premier tour de la présidentielle, les citoyens de Chessy choisissaient majoritairement Emmanuel Macron avec 31,44% des voix, devant Marine Le Pen qui terminait à 26,02%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 56,66% pour Emmanuel Macron, contre 43,34% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Chessy plébiscitaient Dominique Despras (Ensemble !) avec 28,69% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 53,09%. Cette physionomie politique de Chessy laisse apparaître un fief de la majorité présidentielle.

12:58 - Les contribuables de Chessy se prononceront-ils sur la fiscalité ? Pour ce qui est de la fiscalité de Chessy, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est chiffrée à 419 euros en 2024 (dernier pointage en date) contre 489 € en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties s'est pourtant établi à 27,90 % en 2024 (contre 16,87 % en 2020). Mais attention : cette hausse est bien souvent automatique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 7 080 € de recettes en 2024, en net recul par rapport aux 241 830 € enregistrés 4 ans plus tôt, alors même que le taux est resté à près de 12,88 %. Cette disparition en fait désormais une recette marginale, ce qui justifie cette baisse drastique de produit pour la commune.

11:59 - Quel était le résultat de la dernière municipale à Chessy ? À Chessy, à l'occasion des élections municipales il y a six ans, les résultats ont offert un panorama précis des équilibres politiques locaux. Unique liste en présence, la liste menée par Thierry Padilla-Quintana a sans surprise recueilli 433 bulletins (100,00%) lors de ce premier passage aux urnes. Ce résultat sans surprise a clos l'élection dès le premier tour, rendant tout second tour superflu. Pour ce scrutin de 2026 à Chessy, ce décor pose les bases. Le défi à l'occasion de ces nouvelles municipales sera de voir si une opposition se manifeste face à cette hégémonie. Un élément de réponse assez éloquent a déjà été donné avec l'annonce des candidatures.