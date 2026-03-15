Résultat municipale 2026 à Chessy (69380) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Chessy a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Chessy, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Chessy [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Thierry PADILLA QUINTANA
Thierry PADILLA QUINTANA (15 élus) Chessy demain 		463 50,33%
  • Thierry PADILLA QUINTANA
  • Agnès PIERRE PELOUX
  • André TAILLARD
  • Camille DELPINO LEFEVRE
  • Laurent CHAMPALLE
  • Geneviève LAFARGE
  • Bastien OTTELLI
  • Stéphanie BENSON
  • Pascal GRANGE
  • Sandrine ROMAND
  • Cedric LACOMBE
  • Aude JULLIEN
  • Thierry GERVAIS
  • Jessica DURY-MORTEL
  • Emmanuel LAVIGNE
Cyrille HOUTIN
Cyrille HOUTIN (4 élus) Chessy, une nouvelle dynamique 		457 49,67%
  • Cyrille HOUTIN
  • Julie POUGET
  • Gilbert MARTINEZ
  • Axelle RIGAUDY
Participation au scrutin Chessy
Taux de participation 65,19%
Taux d'abstention 34,81%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,06%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,27%
Nombre de votants 942

Source : ministère de l’Intérieur

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