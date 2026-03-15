Résultat municipale 2026 à Cheval-Blanc (84460) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Cheval-Blanc a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Cheval-Blanc, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Cheval-Blanc [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Fabrice LIBERATO
Fabrice LIBERATO (25 élus) Une équipe engagée pour un village dynamique 		1 741 80,23%
  • Fabrice LIBERATO
  • Marie-Thérèse NEMROD-BONNAL
  • David LAFFORGUE
  • Gaétane CATALANO-LLORDES
  • Patrick MARCHETTI
  • Brigitte DUEZ
  • Eric REYNIER
  • Muriel SARNETTE
  • Sébastien TROUSSE
  • Gabrielle GAY-SCHEFZICK
  • Christophe CALVIERE
  • Sibyle DEVINE
  • Michel BERNAUS
  • Christine FRANCHETERRE-GANDOLFI
  • Marc FERRIER
  • Manon ANDREY
  • William MARBOEUF
  • Patricia LETHY
  • Christophe PASCAL
  • Ana CASTEL-CORREIA
  • Aurélien BOUNIAS-GANDOLFI
  • Marie-Line VILLA
  • Dorian CHANA
  • Claire DOSSARD
  • Claude MORETTI
Solinne MORETTI
Solinne MORETTI (2 élus) Cheval-Blanc, vous avez la parole ! 		429 19,77%
  • Solinne MORETTI
  • Emmanuel PORTE
Participation au scrutin Cheval-Blanc
Taux de participation 61,88%
Taux d'abstention 38,12%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,17%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,48%
Nombre de votants 2 229

Source : ministère de l’Intérieur

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