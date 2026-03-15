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19:20 - Cheval-Blanc et municipales : démographie, économie et choix électoraux Dans la commune de Cheval-Blanc, la population exerce-t-elle une influence sur les résultats des municipales ? Avec un taux de chômage de 8,17% et une densité de population de 74 habitants/km², le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Un revenu moyen par foyer fiscal de 32 915 euros/an souligne l'importance des questions sur la qualité de vie dans les interrogations des 2482 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (10,21%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, alors que le taux de salariés en CDD (6,57%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Cheval-Blanc mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 19,09% des habitants non diplômés, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.

17:57 - Le Rassemblement national lors des dernières élections à Cheval-Blanc Le RN n'apparaissait pas dans les listes qui comptent lors du scrutin municipal à Cheval-Blanc en mars 2020. Lors de la course à l'Élysée deux ans après, Marine Le Pen amassait 37,13% des suffrages lors du premier round, puis l'emportait sur Emmanuel Macron localement avec 60,70% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient offert 33,41% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Au deuxième round, le parti d'extrême droite réunissait 59,20% des voix locales. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella culminera ensuite à 50,58% lors du choc des européennes 2024. Les législatives qui ont suivi déboucheront, lors du premier passage aux urnes, sur un résultat de 56,55% pour le parti d'extrême droite. Il s'imposera avec 68,15% lors du vote définitif et la victoire de Bénédicte Auzanot.

16:58 - Résultats électoraux à Cheval-Blanc : le point sur l'abstention En ce jour de municipales 2026 à Cheval-Blanc, la mobilisation sera observée de près. Pour rappel, la participation atteignait 49,42 % lors des municipales de 2020, proche des 44,7 % observés au niveau national alors que nombre d'électeurs avaient renoncé à se déplacer du fait du coronavirus. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont ainsi 2 763 citoyens qui ont voté au premier tour, soit 79,49 % de participation. Les élections européennes de 2024 avaient pour leur part mobilisé 55,94 % des électeurs (soit environ 1 936 votants). Dans la foulée, les législatives anticipées ont vu la participation bondir à 70,85 %, bien au-delà des 51,09 % enregistrés en 2022. Cet instantané des scrutins depuis six ans établit in fine que le territoire s'affirme comme une commune assez participative par rapport aux moyennes françaises.

15:59 - Comment Cheval-Blanc a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ? Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à Cheval-Blanc. Lors du match européen du printemps 2024, les citoyens de Cheval-Blanc avaient en effet placé en tête la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 50,58% des bulletins. Bénédicte Auzanot (Rassemblement National) avait ensuite remporté au premier tour des élections des députés à Cheval-Blanc quelques semaines plus tard avec 56,55%. Patrick Blanes (Union de la gauche) était à la deuxième place avec 17,40%. Le second tour avait confirmé ce résultat, Bénédicte Auzanot culminant à 68,15% des votes dans la commune.

14:57 - Les électeurs de Cheval-Blanc avaient résolument opté pour le RN en 2022 La synthèse des votes de 2022 dépeint Cheval-Blanc comme un territoire dominé par l'extrême droite. Au premier tour de l'élection du président de la République en effet, les citoyens de Cheval-Blanc privilégiaient la candidature de Marine Le Pen (37,13%), devant Emmanuel Macron qui récoltait 22,37%. Le duel final se soldait finalement par un score de 60,70% pour Marine Le Pen, contre 39,30% en faveur d'Emmanuel Macron. Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Cheval-Blanc portaient leur choix sur Bénédicte Auzanot (RN) avec 33,41% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 59,20%.

12:58 - Municipales : des impôts en hausse au cœur de la campagne à Cheval-Blanc Si on se penche sur la fiscalité de Cheval-Blanc, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 7,64 % en 2024 (dernier pointage en date), ce qui représente un montant de près de 65 900 euros environ. Un apport qui est loin des 630 550 € récoltés en 2020. Sa suppression pour les résidences principales en 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale, fait qu'elle ne constitue dorénavant plus qu'une fraction marginale des recettes fiscales locales, ce qui a transformé la répartition des recettes. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Son taux à Cheval-Blanc s'est établi à un peu plus de 28,50 % en 2024 (contre 15,45 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans décision de la part de la commune : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. Avec toutes ces variables mouvantes, la somme moyenne demandée aux foyers imposables à Cheval-Blanc a représenté 791 euros en 2024 contre 656 euros en début de mandat.

11:59 - La liste étiquetée Divers droite grande gagnante de l'élection à Cheval-Blanc Les résultats des précédentes élections municipales à Cheval-Blanc ont offert un bilan révélateur sur l'échiquier politique local. Lors du premier rendez-vous avec les urnes à l'époque, Christian Mounier (Divers droite) a pris les commandes en rassemblant 1 363 voix (84,29%). Deuxième, Bernard Nahon (Divers) a recueilli 15,70% des bulletins valides. Ce succès d'emblée de Christian Mounier a coupé court à tout suspense. Aucun second tour n'a été organisé. Pour cette élection de 2026 à Cheval-Blanc, cet équilibre offre une matrice bien particulière que certains auront sans doute à cœur de dépasser. Pour le camp adverse, renverser une telle majorité sera ce dimanche une tâche colossale, alors que l'équipe victorieuse cherchera à conserver son avance.