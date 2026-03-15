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19:21 - Élections municipales à Chevannes : un éclairage démographique La composition démographique et socio-économique de Chevannes détermine les préoccupations et les intérêts des électeurs, influant ainsi sur les résultats des élections municipales. Avec un taux de chômage de 6,35% et une densité de population de 91 hab par km², le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (87,03%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'environnement dans les interrogations des 1255 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (13,29%) révèle des besoins d'accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (7,23%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Chevannes mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 16,69% des habitants sans diplôme, cela peut indiquer des enjeux tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

17:57 - Quel score pour le RN à Chevannes lors des dernières élections ? Le RN était absent pour la dernière élection municipale à Chevannes en 2020, le scrutin s'étant joué sans étiquette dans la ville. Lors de la présidentielle qui a suivi au printemps 2022, Marine Le Pen séduisait 26,77% des bulletins exprimés lors du tour de chauffe, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la ville avec 48,22% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient réservé 26,35% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Au deuxième round, le RN obtenait 50,06% des voix de la municipalité. Le résultat de la liste menée par Jordan Bardella atteindra ensuite 36,54% lors du scrutin européen. Les législatives anticipées déboucheront, lors du premier dimanche de scrutin, sur un résultat de 40,86% pour le RN. Ce dernier achèvera sa course en tête avec 51,62% lors du vote final, synonyme d'élection de Daniel Grenon.

16:58 - Une abstention de 57,82 % à Chevannes aux dernières municipales En ce jour d'élection municipale à Chevannes, l'absence ou non d'électeurs dans les isoloirs sera particulièrement scrutée. Pour rappel, l'abstention se montait à 57,82 % lors de la dernière élection municipale, un niveau conforme aux 55,3 % du pays alors qu'en raison de l'épidémie de Covid, bon nombre d'électeurs avaient renoncé à se déplacer. Deux ans plus tard, la présidentielle de 2022 a en revanche vu l'abstention s'établir à 21,53 % au premier tour (contre 26,31 % en moyenne nationale). La fuite des électeurs atteignait pour sa part 40,93 % aux élections européennes. Lors des législatives de 2024, elle a fortement régressé pour s'établir à 27,87 %, contre 49,11 % en 2022. Décortiquer ce parcours lors des cinq derniers scrutins permet à l'arrivée de ranger Chevannes comme une commune où l'abstention est contenue par rapport au reste de la France.

15:59 - Qui a remporté les scrutins en 2024 à Chevannes ? La physionomie politique de Chevannes a évolué lors de la grande année électorale de 2024. Si deux ans auparavant la commune dessinait une zone pivot, elle s'est semble-t-il affichée 24 mois plus tard comme une terre favorable au Rassemblement national. Les élections européennes de juin 2024 à Chevannes avaient en effet vu la victoire locale de la liste de Jordan Bardella (36,54%), avec en deuxième position la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait obtenu 14,21% des voix. Lors du scrutin législatif une vingtaine de jours plus tard, les votants de Chevannes portaient leur choix sur Daniel Grenon (Rassemblement National) avec 40,86% au premier tour. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Daniel Grenon culminant à 51,62% des voix dans la localité.

14:57 - Bien avant les municipales 2026, Chevannes reste un territoire difficile à situer politiquement Lors du scrutin législatif de 2022, les votants de Chevannes soutenaient en priorité Florence Loury (Nupes) avec 27,69% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Daniel Grenon (Rassemblement National) qui arrivait en tête dans la commune avec 50,06% des voix. Au premier tour de l'élection du président de la République quelques semaines auparavant, les citoyens de Chevannes choisissaient majoritairement Marine Le Pen avec 26,77% des voix, devant Emmanuel Macron crédité de 25,09%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 51,78% pour Emmanuel Macron, contre 48,22% en faveur de Marine Le Pen. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle ainsi que Chevannes s'inscrit comme une ville à la croisée des chemins politiques.

12:58 - Dominique CHAMBENOIT a-t-il augmenté les impôts à Chevannes ? Alors que les impôts locaux ont augmenté à Chevannes entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation est passé à près de 19,47 % en 2024 (année des dernières données), ce qui représente un montant de près de 29 200 euros. Un apport qui est loin des quelque 495 400 euros perçus en 2020. Sa suppression pour l'essentiel des foyers au 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale en fait dorénavant un apport résiduel, ce qui justifie cette diminution significative de rendement pour la commune. La manne fiscale sur le foncier bâti a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux à Chevannes a évolué pour se fixer à 61,00 % en 2024 (contre 30,88 % en 2020). Une hausse en trompe-l'œil puisqu'elle est la plupart du temps automatique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière précédemment perçue par les départements aux communes depuis la réforme. Avec tous ces changements, le montant moyen payé par foyer fiscal à Chevannes a atteint 988 € en 2024 (contre 866 € en 2020).

11:59 - Retour sur les résultats de l'élection de 2020 à Chevannes À Chevannes, à l'occasion des élections municipales de 2020, les résultats ont offert un tableau détaillé des forces politiques en présence. Lors du premier rendez-vous avec les urnes à l'époque, Dominique Chambenoit a distancé ses concurrents en rassemblant 503 bulletins (70,74%). En deuxième position, Marie Ange Pinna-Soler a obtenu 208 bulletins valides (29,25%). Cette victoire sans appel a balayé toute perspective de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau déplacement. Pour ce scrutin de 2026 à Chevannes, cette répartition historique des voix pèsera irrémédiablement. Pour le camp adverse, faire basculer une majorité d'une telle ampleur constituera ce dimanche un défi herculéen, face à un bloc majoritaire qui cherchera à reproduire le même schéma gagnant.