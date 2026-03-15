Résultat municipale 2026 à Chevannes (89240) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Chevannes a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Chevannes, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Chevannes [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Fabrice BOURGEOIS
Fabrice BOURGEOIS (15 élus) L'EXPERIENCE POUR CONSTRUIRE L'AVENIR 		593 57,85%
  • Fabrice BOURGEOIS
  • Delphine POUDEROUX BILLON
  • Thierry LEDROIT
  • Fanny TURPIN
  • Dominique CHAMBENOIT
  • Camille GERHARDT
  • Bruno PINNA
  • Bernadette MEUNIER
  • Dany MERAT
  • Sylvie HURIE
  • Yoann LELIEVRE
  • Nicole CHATEAU
  • Joel SABATIER
  • Sylvie GROS
  • Didier CATUSSE
Didier ABEL-COINDOZ
Didier ABEL-COINDOZ (4 élus) Une énergie nouvelle pour Chevannes 		432 42,15%
  • Didier ABEL-COINDOZ
  • Anna CONTANT
  • Hervé BERGOUGNOUX
  • Isabelle RENOUF
Participation au scrutin Chevannes
Taux de participation 60,02%
Taux d'abstention 39,98%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,09%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,03%
Nombre de votants 1 069

Source : ministère de l’Intérieur

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