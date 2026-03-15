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19:21 - Les enjeux locaux de Chevannes : tour d'horizon démographique Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les municipales à Chevannes comme partout ailleurs. Dotée de 677 logements pour 1 550 habitants, la densité de la ville est de 152 hab par km². Ses 116 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, tandis que son tissu social se compose de 466 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la localité, 18,65% de la population est âgée de 14 ans et moins, et 4,52% de 75 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les électeurs, comprenant une proportion de 28,79% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette diversité sociale, 43,99% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 389,34 €, pèse sur une commune qui aspire à plus de prospérité. Pour conclure, à Chevannes, les préoccupations locales se joignent aux objectifs français.

17:57 - Le RN attire-t-il les électeurs de Chevannes ? Le RN n'avait pas concouru pour la dernière municipale à Chevannes il y a six ans, le vote se déroulant traditionnellement de manière apolitique dans la localité. Lors de la course à l'Élysée 24 mois plus tard, Marine Le Pen obtenait 26,81% des bulletins exprimés lors du premier round, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la ville avec 44,90% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient donné 24,13% au ticket lepéniste au tour 1. Au deuxième round, le Rassemblement national validait 54,43% des voix locales. Le score de la liste menée par Jordan Bardella atteindra ensuite 38,52% lors du choc des européennes 2024. Les législatives enfin apporteront, lors du premier round, un résultat de 40,81% pour le Rassemblement national. Il l'emportera d'ailleurs avec 55,84% lors du vote définitif et la victoire de Nathalie Da Conceicao Carvalho.

16:58 - Chevannes : des résultats d'ordinaire marqués par la participation Il y a six ans, le tour de chauffe de la municipale à Chevannes avait été marqué par une abstention de 45,84 %, un chiffre assez faible (la participation se limitant à 54,16 %) alors que nombre d'électeurs avaient préféré rester chez eux du fait de l'épidémie de Covid. La course à l'Élysée en 2022 a en revanche été bornée par une abstention à 20,05 % dans la ville (et donc 79,95 % de participation). Les élections européennes de 2024 avaient de leur côté connu une abstention de 43,20 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 33,01 %, loin des 51,44 % affichés aux législatives de 2022. Cette photographie des urnes depuis six ans montre in fine que le territoire s'affirme comme une commune où l'abstention est contenue par rapport au reste du pays. Pour ces municipales 2026, cette variable à Chevannes sera en conséquence capitale dans l'aboutissement du scrutin.

15:59 - Comment Chevannes a-t-elle voté l'année de la dissolution ? La situation politique de Chevannes a évolué lors de la session électorale 2024. Si deux ans plus tôt la commune semblait apparaître comme une terre sans déterminisme électoral, elle s'est semble-t-il affichée deux ans plus tard comme une terre favorable au Rassemblement national. À l'occasion du match européen du printemps 2024, les citoyens de Chevannes avaient en effet poussé aux avant-postes l'équipe menée par Jordan Bardella avec 38,52% des bulletins. Nathalie Da Conceicao Carvalho (Rassemblement National) avait ensuite gagné au premier tour des élections législatives à Chevannes près d'un mois plus tard avec 40,81%. Naïma Sifer (Majorité présidentielle) se trouvait à la deuxième place avec 23,80%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Nathalie Da Conceicao Carvalho culminant à 55,84% des voix sur place.

14:57 - Chevannes : des suffrages particulièrement instructifs lors des élections il y a 4 ans Lors des législatives de 2022, les votants de Chevannes accordaient leurs suffrages à Nathalie Da Conceicao Carvalho (RN) avec 24,13% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Nathalie Da Conceicao Carvalho virant de nouveau en tête avec 54,43% des voix. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 quelques semaines auparavant, les citoyens de Chevannes choisissaient majoritairement Emmanuel Macron avec 28,59% des voix, devant Marine Le Pen qui récoltait 26,81%. Lors de la finale de l'élection à Chevannes, les électeurs accordaient 55,10% pour Emmanuel Macron, contre 44,90% en faveur de Marine Le Pen. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle que Chevannes se positionne comme une commune politiquement très disputée.

12:58 - Constat clé avant les municipales 2026 : des impôts stables à Chevannes Du côté de la fiscalité de Chevannes, la somme moyenne réclamée aux foyers imposables a représenté environ 796 euros en 2024 (dernières données en date) contre 775 € en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties s'est stabilisé à 28,86 % en 2024, un taux inchangé depuis 2020. Une hausse bien souvent mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : depuis une réforme voulue par l'Etat, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville qu'autour de 10 500 euros en 2024. Une somme bien en-dessous des 442 610 € perçus en 2020 pour un taux stable d'environ 16,12 %. Cette disparition en fait aujourd'hui une recette marginale, justifiant cette chute importante de produit pour la commune.

11:59 - Quel était le résultat de la dernière élection à Chevannes ? Qui était sorti vainqueur lors des élections municipales de 2020 à Chevannes ? Lors de la première manche de ce scrutin à l'époque, Sami Ben Ouada a fait la course en tête en rassemblant 55,00% des voix. Dans la position du principal opposant, Jacques Joffroy a capté 283 voix (44,99%). Cette victoire écrasante dès le premier tour a anéanti tout espoir de second tour, dispensant les électeurs d'un retour aux urnes. Pour cette municipale 2026 à Chevannes, cette géographie électorale constitue un point de départ particulier. Faire basculer une majorité d'une telle ampleur constituera le principal défi pour le camp adverse ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.