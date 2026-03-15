Résultat municipale 2026 à Chevannes (91750) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Chevannes a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Chevannes, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Chevannes [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Sami BEN OUADA
Sami BEN OUADA (17 élus) CHEVANNES AVEC VOUS ! 		613 71,78%
  • Sami BEN OUADA
  • Denise ECKERT
  • Mael GUERBADOT
  • Latefa BENHAMDANE
  • Madani DAHMANE
  • Gwenaelle CAMUSAT
  • Nicolas LEONE
  • Rose DO PACO
  • Mohamed BEN OUADA
  • Corinne SEMENZI
  • Freddy MOINERAUD
  • Coralie FILLAT
  • Yohann LEVEAU
  • Anaïs MOUNKALA
  • Jean-Louis GRONDIN
  • Delphine DUMAIS
  • Mickaël COLOMINA
Pascale AMIOT
Pascale AMIOT (2 élus) PRESERVONS CHEVANNES 		241 28,22%
  • Pascale AMIOT
  • Didier GEOFFROY
Participation au scrutin Chevannes
Taux de participation 67,08%
Taux d'abstention 32,92%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,60%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,69%
Nombre de votants 874

Source : ministère de l’Intérieur

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