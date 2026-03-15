Résultat de l'élection municipale 2026 à Chevigny-Saint-Sauveur : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Chevigny-Saint-Sauveur

Tête de listeListe
Guillaume Ruet
Guillaume Ruet Liste des Républicains
UNIS POUR CHEVIGNY
  • Guillaume Ruet
  • Bénédicte Person-Picard
  • Samuel Lonchampt
  • Isabelle Bardin
  • Nicolas Szlatala-Pallot
  • Christine Cadouot
  • André Delattre
  • Catherine Victor
  • Pascal Noirot
  • Christelle Feguiri
  • Thierry Vadot
  • Justine Scanzi
  • Romain Vento
  • Lisa Mansouri
  • Jacques Morel
  • Isabelle Regazzoni
  • Philippe Chevalier
  • Nathalie Guilbert
  • Jean-Luc Merle
  • Sandra Lejeune-Blaser
  • Christophe Recouvreux
  • Yolaine Roman
  • Ludovic Baudouin
  • Laure Fahy
  • Jean-Pierre Dormoy
  • Séverine Martenot
  • Thierry Durandin
  • Jade Tassin
  • Denis Chaminade
  • Séline Barkaoui
  • Pierre Blume
  • Sylvie Bourdier-Noirot
  • Dominique Mergey
  • Céline Galloy
  • Olivier Pere

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Guillaume Ruet
Guillaume Ruet (28 élus) Unis pour chevigny 		2 088 65,59%
  • Guillaume Ruet
  • Marie-Claire Terrier
  • Samuel Lonchampt
  • Bénédicte Person-Picard
  • Christian Cadouot
  • Catherine Victor
  • Nicolas Szlatala-Pallot
  • Isabelle Bardin
  • Hervé Bassoleil
  • Yolaine Roman
  • Ludovic Baudouin
  • Nathalie Penaud
  • André Delattre
  • Justine Scanzi
  • Thierry Vadot
  • Sylvie Bourdier-Noirot
  • Pierre Blume
  • Inès Tacharfit
  • Ludovic Fregonèse
  • Bénédicte Courbet
  • Thierry Durandin
  • Josette Defert
  • Frédéric Raclot
  • Nathalie Racamier-Thomas
  • Dominique Mergey
  • Elisabeth Wellenreiter
  • Romain Vento
  • Christelle Feguiri
Dénia Hazhaz
Dénia Hazhaz (4 élus) Chevigny au coeur 		753 23,65%
  • Dénia Hazhaz
  • Xavier Richard
  • Florence Dubois
  • Frédéric Pajot
Yves Sturm
Yves Sturm (1 élu) Marchons ensemble a chevigny 		342 10,74%
  • Yves Sturm
Participation au scrutin Chevigny-Saint-Sauveur
Taux de participation 44,54%
Taux d'abstention 55,46%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 306

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel Rotger
Michel Rotger (26 élus) Ensemble pour chevigny 		2 306 51,79%
  • Michel Rotger
  • Louise Borsato
  • Guillaume Ruet
  • Marie-Claire Terrier
  • Christian Cadouot
  • Annie Aubertin
  • Christian Lupi
  • Victoria Ligny
  • Gérald Millet
  • Céline Gaudry
  • André Delattre
  • Lucienne Pusset
  • Samuel Lonchampt
  • Angélique Reinert
  • Michel Guerreau
  • Elisabeth François
  • Gérard Dupont
  • Sophie Rémondini
  • Daniel Chambin
  • Isabelle Bardin
  • Nicolas Szlatala-Pallot
  • Bénédicte Person
  • Dominique Galland
  • Nathalie Penaud
  • Hervé Bassoleil
  • Annick Mathieu
Louis Legrand
Louis Legrand (5 élus) Un nouvel elan pour chevigny 		1 424 31,98%
  • Louis Legrand
  • Isabelle Carillon
  • Laurent Coupat
  • Caroline Grison
  • Denis Poirel
Jean Perrin
Jean Perrin (2 élus) Une envergure pour chevigny 		722 16,21%
  • Jean Perrin
  • Pascale Caravel
Participation au scrutin Chevigny-Saint-Sauveur
Taux de participation 64,33%
Taux d'abstention 35,67%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,28%
Nombre de votants 4 603

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Michel Rotger
Michel Rotger Ensemble pour chevigny 		2 217 49,15%
Louis Legrand
Louis Legrand Un nouvel elan pour chevigny 		1 317 29,20%
Jean Perrin
Jean Perrin Une envergure pour chevigny 		976 21,64%
Participation au scrutin Chevigny-Saint-Sauveur
Taux de participation 65,39%
Taux d'abstention 34,61%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,59%
Nombre de votants 4 678

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