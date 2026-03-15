Résultat de l'élection municipale 2026 à Chevigny-Saint-Sauveur : les infos en direct
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- Candidats municipale 2026 à Chevigny-Saint-Sauveur
- Résultat municipale 2020 Chevigny-Saint-Sauveur
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- Bureaux de vote à Chevigny-Saint-Sauveur
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Résultat de l'élection municipale 2026 à Chevigny-Saint-Sauveur [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Chevigny-Saint-Sauveur sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Chevigny-Saint-Sauveur.
L'actu des élections municipales 2026 à Chevigny-Saint-Sauveur
12:05 - Journée électorale à Chevigny-Saint-Sauveur : les horaires des bureaux de vote
Le premier tour des élections municipales 2026 se tient ce dimanche dans toute la France. Ce scrutin doit permettre de désigner les maires des 35 000 communes françaises. En 2020, en raison de la crise du covid, le second tour, prévu le 22 mars, avait été reporté au mois de juin. La liste de ceux qui se soumettent au suffrage ce dimanche est affichée plus bas. Les 9 bureaux de vote de l'agglomération de Chevigny-Saint-Sauveur seront ouverts de 8 heures à 18 heures pour permettre aux habitants de faire leur choix. Pour être informé des résultats du premier tour des élections municipales à Chevigny-Saint-Sauveur dès leur sortie, cliquez sur le bouton 'Recevoir les résultats' en haut de cette page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Chevigny-Saint-Sauveur
|Tête de listeListe
|
Guillaume Ruet
Liste des Républicains
UNIS POUR CHEVIGNY
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Guillaume Ruet (28 élus) Unis pour chevigny
|2 088
|65,59%
|
|Dénia Hazhaz (4 élus) Chevigny au coeur
|753
|23,65%
|
|Yves Sturm (1 élu) Marchons ensemble a chevigny
|342
|10,74%
|
|Participation au scrutin
|Chevigny-Saint-Sauveur
|Taux de participation
|44,54%
|Taux d'abstention
|55,46%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 306
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michel Rotger (26 élus) Ensemble pour chevigny
|2 306
|51,79%
|
|Louis Legrand (5 élus) Un nouvel elan pour chevigny
|1 424
|31,98%
|
|Jean Perrin (2 élus) Une envergure pour chevigny
|722
|16,21%
|
|Participation au scrutin
|Chevigny-Saint-Sauveur
|Taux de participation
|64,33%
|Taux d'abstention
|35,67%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,28%
|Nombre de votants
|4 603
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Michel Rotger Ensemble pour chevigny
|2 217
|49,15%
|Louis Legrand Un nouvel elan pour chevigny
|1 317
|29,20%
|Jean Perrin Une envergure pour chevigny
|976
|21,64%
|Participation au scrutin
|Chevigny-Saint-Sauveur
|Taux de participation
|65,39%
|Taux d'abstention
|34,61%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,59%
|Nombre de votants
|4 678
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