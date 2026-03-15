Résultat de l'élection municipale 2026 à Chevilly-Larue : les infos en direct

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Chevilly-Larue

Tête de listeListe
Stéphanie Daumin
Stéphanie Daumin Liste d'union à gauche
Ensemble pour Chevilly-Larue
  • Stéphanie Daumin
  • Laurent Taupin
  • Nora Lamraoui-Boudon
  • Renaud Roux
  • Hermine Rigaud
  • Patrick Blas
  • Barbara Lorand-Pierre
  • Philippe Komorowski
  • Diara Kane
  • Pierre Guyard
  • Corinne Ghazi-Jerniti
  • Alain Pétrissans
  • Stephanie Bellot
  • Issa Camara
  • Noelise Odonnat
  • Sylvain Mailler
  • Anaïs Amroun
  • Jean-Roch Cognet
  • Nathalie Tchenquela-Grymonprez
  • Ishak Khelifi
  • Emilie Goubier Mampionona
  • Antonin Redon
  • Fatima Belkas
  • Eric Dodray-Chalandard
  • Yosra Sayah
  • Djakirabou Diawara
  • Isabelle Pagani
  • Louis Maillefert
  • Anissa Zanaz
  • Brice Le Roux
  • Dalila Noris
  • Yacine Saadaoui
  • Nicole Droz
  • Kamel Kadri
  • Evelyne Boillet
Yacine Ladjici
Yacine Ladjici Liste divers centre
Chevilly-Larue en Mieux
  • Yacine Ladjici
  • Marie-Claude Marie-Joseph
  • Bertrand Oudot
  • Beverly Zehia
  • Pascal Rioual
  • Sonia Belguellaoui
  • Daniel Becot
  • Alexandra Franchitto
  • Christophe Ferrand
  • Johanna Moreau
  • Frédéric Bergounioux
  • Shemaladevi Kartigueyane
  • Yacine Kheddache
  • Audrey Bonnet
  • Patrice Riglet
  • Malika Mamou
  • Rémi Berthet
  • Emilie Rodrigues
  • Mohammed Rizqi
  • Elodie Mariga
  • Chris-Garcia Bete-Siba
  • Thanina Dahmam
  • Medhi Yahyaoui
  • Dominique Ferrant
  • Jean-Paul Ronca
  • Malika El Bouazzaoui
  • Ali Challal
  • Virginie Tarralle
  • Didier Riviere
  • Prisca Bakidi Malauka
  • Claude Azous
  • Geneviève Gliozzo
  • Fabrice Vanhille
  • Marie-Claire Cayet
  • Patrick Joyeux
Rachel Keke
Rachel Keke Liste de La France insoumise
"Chevilly-Larue Autrement"
  • Rachel Keke
  • Marc Monchy
  • Hermine Da Silva
  • Rémy Marchal
  • Yasmine Taleb
  • Aymerick Kouassi
  • Mélodie Moudilou
  • Olivier Forcin Da Silva
  • Chloé Da Silva-Ayigbede
  • Rodney Rendambo
  • Océane Charlot
  • Patrick Gnangba
  • Chaïma El Bouhali
  • Alexis Oli
  • Marie Deho
  • Ibrahim Msaidie
  • Mariam Dembélé
  • Ndombasi Mbengo
  • Lydia Frederic
  • Christophe de Oliveira
  • Kevina Nsoni-Nsangu
  • Brouzro Coffi
  • Chantal Mokekola Longesi
  • Nordine Mossili
  • Taylor Mokekola Longesi
  • Paul Oro
  • Boli Koudou
  • Jordan Lefebvre
  • Séphora Deho
  • Omar Halmi
  • Zena Mafuta-Lukiana
  • Pierre-Eli Deho
  • Marwa Halmi
Maruan Basic
Maruan Basic Liste des Républicains
Tous Chevillais ! Union de la droite et du centre
  • Maruan Basic
  • Emma Dubois
  • Julien Raynal
  • Susan Canelas
  • Frédéric Hasnaoui
  • Djamila Alkama
  • Igor Bras Guerreiro
  • Géraldine Tavernier
  • Jean-Louis Simon
  • Liliane Blas
  • Michel Pierre
  • Catherine Lombardi
  • Hugo Tournes
  • Isabelle Cerisier
  • Yann Leroy
  • Sandra Menale
  • Kevin Carreno Noël
  • Valérie Cedrone
  • Fabien Lebugle
  • Eve-Marie Leroy
  • Franck Sroussi
  • Janine Saint-Requier
  • Damien Cedrone
  • Cécile Venot
  • Thierry Priaud
  • Aurélie Delval
  • Gérard Muller
  • Simone Sroussi
  • Guy Saint-Requier
  • Carole Baudry
  • Julien Chedid
  • Michelle Tavernier
  • Jacky Busvelle
  • Dominique Tardy

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Stéphanie Daumin
Stéphanie Daumin (27 élus) Ensemble pour chevilly-larue 		2 518 58,81%
  • Stéphanie Daumin
  • Laurent Taupin
  • Hermine Rigaud
  • Hadi Issahnane
  • Nora Lamraoui-Boudon
  • Patrick Blas
  • Barbara Lorand-Pierre
  • Philippe Komorowski
  • Régine Boivin
  • Renaud Roux
  • Nathalie Tchenquela-Grymonprez
  • Michel Jolivet
  • Murielle Desmet
  • Olivier Laverdure
  • Marie François
  • Jean-Roch Cognet
  • Amel Matouk
  • Alain Pétrissans
  • Armelle Dapra
  • Matthias Deschamps
  • Safia Rizoug
  • Boukouya Fofana
  • Noelise Odonnat
  • Brice Le Roux
  • Nathalie Chardaire
  • Sylvain Mailler
  • Paule Aboudaram
Yacine Ladjici
Yacine Ladjici (4 élus) Unissons-nous pour chevilly larue 		1 101 25,71%
  • Yacine Ladjici
  • Genevieve Gliozzo
  • Alain Frydman
  • Beverly Zehia
Susan Canelas-Drezet
Susan Canelas-Drezet (2 élus) Unis pour agir à chevilly-larue 		662 15,46%
  • Susan Canelas-Drezet
  • Amar Lalmas
Participation au scrutin Chevilly-Larue
Taux de participation 40,17%
Taux d'abstention 59,83%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 392

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Stéphanie Daumin
Stéphanie Daumin (26 élus) Chevililly-larue la ville qui avance 		2 743 51,17%
  • Stéphanie Daumin
  • Christian Hervy
  • Hermine Rigaud
  • André Deluchat
  • Nora Lamraoui-Boudon
  • Laurent Taupin
  • Elisabeth Lazon
  • Patrick Blas
  • Hélène Husson
  • Jean-Paul Homasson
  • Nathalie Tchenquela-Grymonprez
  • Christian Nourry
  • Barbara Lorand-Pierre
  • Dominique Lo Faro
  • Regine Boivin
  • Renaud Roux
  • Murielle Desmet
  • Joseph Ramiasa
  • Charlotte Régina
  • Hadi Issahnane
  • Amelie Afantchawo
  • Genaro Suazo
  • Sophie Nasser
  • Vincent Phalippou
  • Kawtar Ouzit
  • Frédéric Sans
Patrick Viceriat
Patrick Viceriat (4 élus) Vivre ensemble a chevilly larue 		1 413 26,36%
  • Patrick Viceriat
  • Liliane Ponotchevny
  • Thierry Machelon
  • Beverly Zehia
Pascal Rioual
Pascal Rioual (3 élus) Ensemble faisons avancer chevilly-la rue 		1 204 22,46%
  • Pascal Rioual
  • Geneviève Gliozzo
  • Bruno Tranchant
Participation au scrutin Chevilly-Larue
Taux de participation 53,14%
Taux d'abstention 46,86%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,11%
Nombre de votants 5 532

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Stéphanie Daumin
Stéphanie Daumin Chevililly-larue la ville qui avance 		2 629 47,45%
Pascal Rioual
Pascal Rioual Ensemble faisons avancer chevilly-la rue 		1 385 25,00%
Patrick Viceriat
Patrick Viceriat Vivre ensemble a chevilly larue 		1 276 23,03%
Guy Gonsse
Guy Gonsse Pour bloquer la politique antisociale du gouvernement 		250 4,51%
Participation au scrutin Chevilly-Larue
Taux de participation 54,86%
Taux d'abstention 45,14%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,99%
Nombre de votants 5 711

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