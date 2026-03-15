Résultat de l'élection municipale 2026 à Chevilly-Larue : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Chevilly-Larue [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Chevilly-Larue sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Chevilly-Larue.
L'actu des élections municipales 2026 à Chevilly-Larue
12:09 - Ouverture et fermeture des bureaux de vote à Chevilly-Larue
Avant toute chose, les horaires d’ouverture des 11 bureaux de vote de Chevilly-Larue sont les suivants : de 8 heures à 20 heures. Ce dimanche 15 mars, les votants de Chevilly-Larue sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections municipales, pour connaître qui va diriger leur commune pour les prochaines années. Lors des municipales précédentes, la crise sanitaire avait contraint les autorités à repousser le second tour. La liste des candidats en 2026 est affichée plus bas. Attention, pour voter, n’oubliez pas vos papiers d'identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Chevilly-Larue
|Tête de listeListe
|
Stéphanie Daumin
Liste d'union à gauche
Ensemble pour Chevilly-Larue
|
|
Yacine Ladjici
Liste divers centre
Chevilly-Larue en Mieux
|
|
Rachel Keke
Liste de La France insoumise
"Chevilly-Larue Autrement"
|
|
Maruan Basic
Liste des Républicains
Tous Chevillais ! Union de la droite et du centre
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Stéphanie Daumin (27 élus) Ensemble pour chevilly-larue
|2 518
|58,81%
|
|Yacine Ladjici (4 élus) Unissons-nous pour chevilly larue
|1 101
|25,71%
|
|Susan Canelas-Drezet (2 élus) Unis pour agir à chevilly-larue
|662
|15,46%
|
|Participation au scrutin
|Chevilly-Larue
|Taux de participation
|40,17%
|Taux d'abstention
|59,83%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 392
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Stéphanie Daumin (26 élus) Chevililly-larue la ville qui avance
|2 743
|51,17%
|
|Patrick Viceriat (4 élus) Vivre ensemble a chevilly larue
|1 413
|26,36%
|
|Pascal Rioual (3 élus) Ensemble faisons avancer chevilly-la rue
|1 204
|22,46%
|
|Participation au scrutin
|Chevilly-Larue
|Taux de participation
|53,14%
|Taux d'abstention
|46,86%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,11%
|Nombre de votants
|5 532
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Stéphanie Daumin Chevililly-larue la ville qui avance
|2 629
|47,45%
|Pascal Rioual Ensemble faisons avancer chevilly-la rue
|1 385
|25,00%
|Patrick Viceriat Vivre ensemble a chevilly larue
|1 276
|23,03%
|Guy Gonsse Pour bloquer la politique antisociale du gouvernement
|250
|4,51%
|Participation au scrutin
|Chevilly-Larue
|Taux de participation
|54,86%
|Taux d'abstention
|45,14%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,99%
|Nombre de votants
|5 711
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