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19:21 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Chevilly-Larue A quelques minutes de l'annonce des résultats des élections municipales, Chevilly-Larue fourmille de diversité et d'activités. Avec ses 19 813 habitants, cette ville est perçue comme un symbole d'ouverture. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 1 602 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 11 745 foyers fiscaux. Dans la ville, 39% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 6,25% ont plus de 75 ans, ce qui pourrait agir sur les orientations des mesures, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Chevilly-Larue abrite une communauté diversifiée, avec ses 3 567 résidents étrangers, soit 18,00% de sa population, enrichissant la dimension sociale et culturelle de la ville. Dans cette mosaïque sociale, près de 28,49% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1351,80 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. À Chevilly-Larue, où les moins de 30 ans représentent 39% de la population, les élections sont l'espoir d'un avenir en communion.

17:57 - Le RN convainc-il les électeurs de Chevilly-Larue ? Le Rassemblement national avait reçu un score anecdotique ou presque lors des élections municipales à Chevilly-Larue en 2020. Pour le scrutin présidentiel en 2022, Marine Le Pen récoltait 14,12% des suffrages lors du premier round, puis échouait face à Emmanuel Macron sur le plan local avec 28,87% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient offert 10,94% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Un score insuffisant, à Chevilly-Larue comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second tour. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 20,37% lors du scrutin européen. Les législatives enfin déboucheront, lors du premier round, sur un résultat de 19,32% pour le mouvement nationaliste. Il était ensuite éliminé de la course de tête lors du vote définitif.

16:58 - Les électeurs de Chevilly-Larue peu mobilisés lors des scrutins Dans le cadre de ces municipales 2026 à Chevilly-Larue, le nombre d'électeurs dans les isoloirs aura un rôle essentiel sur les résultats. Les archives de 2020 montrent que 4 392 électeurs étaient allés voter au premier tour des municipales, soit un taux de participation de 40,17 %, un score dans la norme alors que l'épidémie de coronavirus perturbait l'événement. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a à ce titre fédéré 71,12 % de votants au premier tour (pour 73,69 % dans le pays). Naturellement, la dynamique d'une élection locale diffère de celle d'un scrutin national, mais les deux dernières élections législatives restent tout à fait comparables entre elles. Tandis que les législatives de 2022 avaient mobilisé 42,74 % des électeurs, celles de 2024 ont quant à elles vu la participation se réhausser très nettement à 63,31 %. Juste avant, le scrutin européen de juin 2024 avait réuni 47,43 % des citoyens locaux. En lissant ces rendez-vous électoraux, les données semblent former une ville en retrait des urnes par rapport au reste de la France.

15:59 - Chevilly-Larue classée à gauche à l'issue de l'année de la dissolution Les résultats des élections de 2024 n'ont fait que confirmer ceux des élections deux ans plus tôt. Le rendez-vous électoral des Européennes de juin 2024 à Chevilly-Larue avait en effet vu la victoire locale de la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry (27,19%), suivie par Jordan Bardella qui avait recueilli 20,37% des votes. Lors des législatives provoquées par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les votants de Chevilly-Larue portaient leur choix sur Rachel Keke (Union de la gauche) avec 50,01% au premier tour. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Rachel Keke culminant à 56,65% des voix dans la localité.

14:57 - Chevilly-Larue : retour sur les résultats majeurs de la présidentielle et des législatives 2022 En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Chevilly-Larue était marquée par la domination de Jean-Luc Mélenchon avec 37,25% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron obtenait 25,39%. Lors de la finale de l'élection à Chevilly-Larue, les électeurs accordaient 71,13% pour Emmanuel Macron, contre 28,87% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi quelques semaines plus tard, les votants de Chevilly-Larue plébiscitaient Rachel Keke (Nupes) avec 42,30% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 57,54%. Cette séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste un bastion historique de la gauche radicale.

12:58 - Municipales 2026 : les impôts locaux pèseront-ils à Chevilly-Larue ? S'agissant de la pression fiscale de Chevilly-Larue, par foyer fiscal, le montant moyen réglé a atteint 1 632 € en 2024 (dernier pointage en date) contre 1 326 € en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti atteint désormais un peu moins de 29,00 % en 2024 (contre près de 15,25 % en 2020). Une augmentation souvent mécanique, sans décision de la part de la commune : depuis la réforme de la fiscalité locale en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière auparavant perçue par les départements aux communes. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère que 513 300 € de recettes en 2024. Un apport qui est loin des quelque 5,46118 millions d'euros engrangés en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à près de 15,58 %. Cette taxe ne représente désormais plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales communales, ce qui a transformé la structure des ressources.

11:59 - Retour sur le résultat de la municipale de 2020 à Chevilly-Larue À Chevilly-Larue, les résultats des élections municipales précédentes ont été riches d'enseignements quant aux équilibres politiques locaux. Dès le premier tour à l'époque, Stéphanie Daumin (Divers gauche) a surclassé la concurrence en récoltant 58,81% des soutiens. Dans la position du principal opposant, Yacine Ladjici (Divers centre) a rassemblé 25,71% des voix. Cette victoire au premier tour de la candidate Divers gauche a mis fin à tout suspense, rendant tout second tour sans objet. Pour cette élection de 2026 à Chevilly-Larue, cette géographie électorale constitue un point de départ particulier. Faire basculer une majorité d'une telle ampleur sera une tâche colossale pour l'opposition ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.