Résultat municipale 2026 à Chevilly-Larue (94550) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Chevilly-Larue a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Chevilly-Larue, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Chevilly-Larue [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Stéphanie DAUMIN
Stéphanie DAUMIN (27 élus) Ensemble pour Chevilly-Larue 		3 433 58,34%
  • Stéphanie DAUMIN
  • Laurent TAUPIN
  • Nora LAMRAOUI-BOUDON
  • Renaud ROUX
  • Hermine RIGAUD
  • Patrick BLAS
  • Barbara LORAND-PIERRE
  • Philippe KOMOROWSKI
  • Diara KANE
  • Pierre GUYARD
  • Corinne GHAZI-JERNITI
  • Alain PÉTRISSANS
  • Stephanie BELLOT
  • Issa CAMARA
  • Noelise ODONNAT
  • Sylvain MAILLER
  • Anaïs AMROUN
  • Jean-Roch COGNET
  • Nathalie TCHENQUELA-GRYMONPREZ
  • Ishak KHELIFI
  • Emilie GOUBIER MAMPIONONA
  • Antonin REDON
  • Fatima BELKAS
  • Eric DODRAY-CHALANDARD
  • Yosra SAYAH
  • Djakirabou DIAWARA
  • Isabelle PAGANI
Yacine LADJICI
Yacine LADJICI (3 élus) Chevilly-Larue en Mieux 		1 083 18,41%
  • Yacine LADJICI
  • Marie-Claude MARIE-JOSEPH
  • Bertrand OUDOT
Maruan BASIC
Maruan BASIC (2 élus) Tous Chevillais ! Union de la droite et du centre 		826 14,04%
  • Maruan BASIC
  • Emma DUBOIS
Rachel KEKE
Rachel KEKE (1 élu) "Chevilly-Larue Autrement" 		542 9,21%
  • Rachel KEKE
Participation au scrutin Chevilly-Larue
Taux de participation 52,42%
Taux d'abstention 47,58%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,30%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,88%
Nombre de votants 6 015

Source : ministère de l’Intérieur

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