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19:20 - L'avenir de la France se décide aussi à Chevreuse Dans la commune de Chevreuse, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques impactent le résultat des municipales. La jeunesse et les personnes sans emploi sont des segments clés dans l'agglomération, avec près de 32% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 8,05%. De plus, le pourcentage de familles propriétaires (65,29%) met en exergue le poids des thématiques concernant le logement et l'aménagement du territoire. Le pourcentage important de cadres et de professions intellectuelles supérieures, atteignant 41,12%, est révélateur d'une population soucieuse d'innovation, de recherche et de développement. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 7,16% et d'une population immigrée de 10,16% fait ressortir les enjeux des politiques migratoires et d'intégration dans le pays. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (59,48%), témoignent d'une population instruite à Chevreuse, ce qui peut façonner les attitudes envers les questions de recherche, d'innovation et de coopération internationale.

17:57 - À quel niveau se situe le RN à Chevreuse ? Le Rassemblement national était exclu du groupe de tête lors de l'élection municipale à Chevreuse il y a 6 ans. Lors de la présidentielle qui a suivi deux ans plus tard, Marine Le Pen obtenait 10,89% des voix comptabilisées lors du premier round, puis était distancée par Emmanuel Macron dans la ville avec 25,22% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient donné 7,60% au parti lepéniste au tour 1. Un score trop faible, à Chevreuse comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au second tour. Le résultat de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 17,30% lors du choc des européennes 2024. Les législatives enfin offriront, lors du premier tour, un résultat de 21,26% pour le parti d'extrême droite. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il terminera avec 26,23% lors du vote final.

16:58 - Une abstention de 49,62 % à Chevreuse aux dernières municipales La participation des électeurs de Chevreuse sera, à la fin de la journée, un gros enjeu pour ces municipales. Les dernières données disponibles, remontant à six ans, révèlent que 2 099 électeurs s'étaient manifestés au premier tour des municipales, soit un taux de participation de 50,38 %, un niveau conforme à la tendance du pays alors que le coronavirus avait dissuadé de nombreux électeurs. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a en revanche rassemblé 82,20 % de votants au premier tour (pour 73,69 % dans le pays). Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était de son côté fixée à 62,47 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 75,13 % au premier tour, contre 59,75 % en 2022. Avec du recul, le secteur se révèle visiblement comme une contrée assez participative.

15:59 - Le vote de Chevreuse nettement ancré à gauche il y a deux ans Les scrutins législatifs provoqués par la dissolution de l'Assemblée en 2024, plaçaient Jean-Noël Barrot (Majorité présidentielle) en tête avec 41,65% au premier tour, devant Maïté Carrive-Bédouani (Union de la gauche) avec 25,03%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Jean-Noël Barrot culminant à 73,77% des votes dans la localité. Le scrutin des Européennes près d'un mois plus tôt à Chevreuse avait cette fois vu la victoire locale de la liste de Valérie Hayer (22,07%), avec en deuxième position Raphaël Glucksmann qui avait obtenu 18,14% des votes. Ce rapide coup d'oeil aux résultats des scrutins de 2024 a ainsi confirmé que Chevreuse restait à l'époque un fief de la majorité présidentielle, réaffirmant encore un peu plus sa position historique.

14:57 - Pour les municipales 2026, Chevreuse reste un territoire orienté vers la majorité présidentielle Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022, les citoyens de Chevreuse choisissaient majoritairement Emmanuel Macron avec 37,07% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon crédité de 16,50%. Le duel final se soldait finalement par un score de 74,78% pour Emmanuel Macron, contre 25,22% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés quelques semaines plus tard, les votants de Chevreuse plébiscitaient Jean-Noël Barrot (Ensemble !) avec 39,43% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 66,40%. Cette physionomie politique de Chevreuse dessine donc un territoire à l'ancrage centriste et macroniste marqué.

12:58 - Municipales 2026 : l'impact de la fiscalité de Chevreuse Du côté de la fiscalité de Chevreuse, la facture moyenne acquittée par ménage imposable a représenté 1 131 euros en 2024 (relevé le plus récent) contre 1 368 euros en début de mandat. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties est pourtant passé à 23,89 % en 2024 (contre 12,31 % en 2020). Cette hausse est souvent automatique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements depuis la réforme de la fiscalité locale. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 221 960 € en 2024, marquant une forte baisse face aux 2,84975 millions d'euros (2 849 750 € très exactement) engrangés en 2020 pour un taux stable d'environ 18,39 %. La taxe ne constitue plus qu'une portion congrue des recettes fiscales locales, modifiant la structure des ressources.

11:59 - Le bilan des dernières municipales à Chevreuse Les forces politiques en présence sont encore aujourd'hui influencées par l'issue des dernières élections en date à Chevreuse. Au soir du premier passage aux urnes à l'époque, Anne Hery-Le Pallec (Divers droite) a surclassé ses rivaux en obtenant 1 014 voix (50,02%). Dans la position du principal opposant, Sébastien Cattaneo (Divers) a obtenu 49,97% des bulletins valides. Cette victoire écrasante de Anne Hery-Le Pallec a étouffé l'élection. Aucun second tour n'a été convoqué. Pour ces municipales 2026 à Chevreuse, ce décor sert de matrice bien particulière que d'aucuns auront sans doute à cœur de dépasser. Au vu de cette victoire retentissante, le défi s'annonce titanesque ce dimanche pour l'opposition, au moment où le conseil municipal sortant, lui, tentera de maintenir l'équilibre qui l'a fait élire.