Résultat municipale 2026 à Chevreuse (78460) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Chevreuse a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Chevreuse, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Chevreuse [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Anne HÉRY-LE PALLEC
Anne HÉRY-LE PALLEC (24 élus) Chevreuse Ensemble 		1 632 64,35%
  • Anne HÉRY-LE PALLEC
  • Bruno GARLEJ
  • Laure GRAIRE
  • Bernard TEXIER
  • Mikaëla DIMITRIU
  • Patrick TRINQUIER
  • Caroline FRICKER-CAUSSE
  • Philippe BAY
  • Sarah FAUCONNIER
  • Pierre GODON
  • Ninon SEGUIN
  • Jean-Philippe MONNATTE
  • Laure ARNOULD
  • Lucas GONIAK
  • Alizée PRIMAS
  • Sylvain LEMAITRE
  • Déborah CAQUET
  • Laurent BERNARD
  • Enora DENIS
  • Bruno FAGNOU
  • Taj UBAYSI
  • Baptiste BURNIER-FRAMBORET
  • Elisabeth LALLIAS
  • Arthur FRUGERE
Didier LEBRUN
Didier LEBRUN (5 élus) CHEVREUSE AU COEUR 		904 35,65%
  • Didier LEBRUN
  • Dominique DUTEMPS
  • Philippe DEHAN
  • Capucine BOSSARD
  • Volker PAZOLD
Participation au scrutin Chevreuse
Taux de participation 61,67%
Taux d'abstention 38,33%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,35%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,92%
Nombre de votants 2 595

Source : ministère de l’Intérieur

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