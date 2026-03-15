Résultat municipale 2026 à Chevry (01170) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Chevry a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Chevry, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Chevry [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Stéphane MITZAS
Stéphane MITZAS (16 élus) CHEVRY avance 		412 61,68%
  • Stéphane MITZAS
  • Cécilia JOSSERAND
  • Sylvain MISSE
  • Elsa DUFOUR
  • Oktay COSKUN
  • Pollyanna DO CARMO
  • Sebastien DE WYSOTZKI
  • Julie STORDIAU
  • Thierry MARÉCHAL
  • Cidalia FERREIRA
  • Gaëtan MARTINO
  • Sylvie VAUTHIER
  • Patrick TISSOT
  • Céline JOIGNAUX
  • Rabiaa HABCHANE
  • Virginie MATHIEU
Alexandra ROYER
Alexandra ROYER (3 élus) CHEVRY POUR VOUS 		256 38,32%
  • Alexandra ROYER
  • Stéphane VENDEVILLE
  • Hana Karen BILAK
Participation au scrutin Chevry
Taux de participation 54,27%
Taux d'abstention 45,73%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,59%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,15%
Nombre de votants 673

Source : ministère de l’Intérieur

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