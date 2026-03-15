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19:16 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Chevry Dans la ville de Chevry, la population aura-t-elle un impact sur les résultats des municipales ? Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 6,88% et une densité de population de 394 habitants/km², les problématiques relatives à l'emploi et à l'habitat sont au premier plan des inquiétudes des électeurs. Le pourcentage élevé de cadres, atteignant 26,00%, est révélateur d'une population possédant un niveau d'éducation élevé. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 26,29% et d'une population étrangère de 23,21% fait ressortir des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (49,61%), témoignent d'une population instruite à Chevry, susceptible de favoriser un climat propice au développement économique local.

17:57 - Le RN à Chevry : quel score aux élections de 2026 ? Le mouvement nationaliste n'avait aucun candidat formellement étiqueté au moment de la dernière campagne municipale à Chevry il y a six ans, le vote se déroulant traditionnellement sans affiliation politique affirmée dans la municipalité. Lors de la course à l'Élysée au cours de l'année 2022, Marine Le Pen séduisait 15,50% des suffrages lors du tour de chauffe, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron dans la ville avec 32,97% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient accordé 11,46% au parti lepéniste au tour 1. Un score trop faible, à Chevry comme dans la circonscription, pour pouvoir apparaître au deuxième round. Le score de la liste Bardella culminera ensuite à 24,40% lors du scrutin européen, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives convoquées dans la foulée déboucheront, lors du premier dimanche de scrutin, sur un résultat de 29,16% pour le RN. Qualifié contrairement à 2022, il terminera avec 33,43% lors du vote définitif.

16:58 - Les électeurs de Chevry peu mobilisés lors des scrutins Il y a six ans, le tour de chauffe du scrutin municipal à Chevry avait été marqué par une abstention de 51,26 %, proche des 55,3 % observés au niveau national (la participation se limitant à 48,74 %) alors que l'épidémie de coronavirus bousculait la compétition. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a à ce titre été de 21,81 % des citoyens inscrits. Les élections européennes de 2024 avaient de leur côté connu une abstention de 51,06 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 34,10 %, loin des 54,76 % affichés aux législatives de 2022. Si l'on regarde la trajectoire globale de ces dernières années, la commune s'affiche donc plutôt comme une zone frappée par un fort abstentionnisme. En ce jour d'élection municipale 2026 à Chevry, cette variable sera en tout cas particulièrement scrutée.

15:59 - Le vote de Chevry nettement ancré à droite il y a deux ans Lors du scrutin législatif du printemps 2024, les votants de Chevry accordaient leurs suffrages à Olga Givernet (Ensemble !) avec 38,98% au premier tour. Le second tour avait confirmé ce résultat, Olga Givernet culminant à 66,57% des votes dans la localité. Pour le tour unique des européennes un peu plus de 20 jours plus tôt, les choix s'étaient cette fois majoritairement orientés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (24,40%). Le panorama politique de Chevry a donc évolué lors de cette très riche année 2024. Si deux ans plus tôt la commune semblait apparaître comme un secteur acquis au macronisme, elle s'est plus visiblement affichée deux ans plus tard comme un paysage politique fragmenté.

14:57 - Il y a 4 ans, la commune de Chevry s'était massivement ancrée à la majorité présidentielle Au premier tour de la dernière élection présidentielle, les citoyens de Chevry votaient en priorité pour Emmanuel Macron (35,71%), surpassant ainsi Marine Le Pen qui recueillait 15,50%. Lors de la finale de l'élection à Chevry, les électeurs accordaient 67,03% pour Emmanuel Macron, contre 32,97% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés qui a suivi en 2022, les votants de Chevry soutenaient en priorité Olga Givernet (Ensemble !) avec 39,49% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Olga Givernet virant de nouveau en tête avec 67,38% des voix. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle ainsi que Chevry se positionne comme un territoire à l'ancrage centriste et macroniste marqué.

12:58 - Fiscalité à Chevry : un sujet brûlant à l'approche des municipales 2026 ? S'agissant des contributions locales à Chevry, par foyer fiscal, le montant moyen versé a atteint 799 euros en 2024 (dernières données en date), un chiffre à comparer avec les 1 022 € relevés en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties est pourtant passé à un peu plus de 24,69 % en 2024 (contre 10,72 % en 2020). Une hausse liée à la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère qu'autour de 48 600 euros de recettes en 2024. Un total bien loin des 736 000 euros enregistrés 4 ans plus tôt pour un taux qui s'est maintenu à environ 16,03 %. Un séisme pour les budgets des communes réduisant considérablement son produit et obligeant les municipalités à chercher d'autres sources de revenus.

11:59 - Le duel particulièrement serré des résultats de la dernière municipale à Chevry À l'occasion des municipales il y a 6 ans à Chevry, les résultats ont livré un panorama précis des équilibres politiques locaux. Dès le dimanche du premier tour, Thierry Leyvraz a dominé le scrutin en obtenant 50,11% des bulletins. Dans la position du principal opposant, Jean-François Ravot a rassemblé 222 suffrages en sa faveur (49,88%). Cette victoire sans appel de Thierry Leyvraz a scellé l'issue du scrutin dès l'entame du match. Dans la perspective de ces élections municipales 2026 à Chevry, cette géographie électorale a forcément dicté les stratégies des différents camps. Ce succès éclatant met les forces d'opposition face à une tâche titanesque ce dimanche, au moment où le conseil municipal sortant, lui, cherchera à conserver son avance.