Résultat de l'élection municipale 2026 à Chiconi : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Chiconi [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Chiconi sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Chiconi.
L'actu des élections municipales 2026 à Chiconi
13:45 - Élections municipales : des impôts en baisse au cœur de la campagne électorale à Chiconi
Témoignage d'une pression fiscale en recul depuis 2020 à Chiconi, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à environ 41,65 % en 2024 (dernière date de relevé), générant une recette de près de 530 300 euros environ, en net recul par rapport aux 848 600 euros enregistrés en 2020. Cette imposition, abolie pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023, suite à la réforme de la fiscalité locale, se trouve aujourd'hui réduite à sa portion congrue, ce qui a pu perturber l'équilibre financier. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent été mobilisée pour compenser. Son taux à Chiconi est passé à un peu plus de 12,17 % en 2024 (contre 16,40 % en 2020). Une hausse plutôt mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes. Avec toutes ces données, la facture fiscale moyenne à Chiconi s'est chiffrée à 272 euros en 2024 (contre 476 € en 2020).
11:59 - Des candidats dans un mouchoir de poche : rappel des municipales à Chiconi
Les résultats des municipales précédentes à Chiconi ont été très éclairants sur l'échiquier politique local. Au soir du premier scrutin à l'époque, Zanaïbou Ridhoi (Divers) a devancé tous ses rivaux en récoltant 34,55% des voix. Dans la position du principal opposant, Mohamadi Madi Ousseni (Divers droite) a recueilli 31,44% des voix. Ce score particulièrement ténu soulevait de fortes interrogations en amont du deuxième tour. Faute de majorité absolue, la triangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 3 listes qualifiées. Mohamadi Madi Ousseni l'a finalement emporté avec 1 524 bulletins (42,30%), face à Zanaïbou Ridhoi rassemblant 1 355 électeurs inscrits (37,61%) et Zalia Albert réunissant 20,07% des électeurs inscrits. Confirmant les hésitations du premier tour, l'élection a accouché d'un véritable retournement de situation. Les suffrages éparpillés ont pu peser sur le verdict. Divers droite a sans doute tiré parti des voix des listes éliminées, sécurisant 389 voix supplémentaires entre les deux tours.
09:57 - Quels sont les horaires des bureaux de vote à Chiconi ?
Afin de faire leur devoir électoral, les votants de la ville ont la possibilité de se rendre dans l’isoloir entre 8 h et 18 h, horaires d’ouverture des 9 bureaux de vote de Chiconi. Dans le cadre des municipales de 2026, les 5 220 électeurs de Chiconi sont appelés à choisir leur nouvelle équipe municipale. Ce vote local constitue une étape importante de la vie démocratique de la ville. Les électeurs sont-ils satisfaits de l’action menée depuis 2020 ? La liste des candidats aux municipales 2026 à Chiconi est en ligne plus bas dans cette page. N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire, etc.) pour pouvoir voter.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Chiconi
|Tête de listeListe
|
Bibi Hadidja Madi-Assani
Liste des Républicains
CONSTRUISONS AUTREMENT
|
|
Rifay Boina
Liste divers droite
SOHOA, CHICONI, NOTRE PRIORITE C'EST VOUS
|
|
Mohamadi Madi Ousseni
Liste divers droite
AGIR ENSEMBLE
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Mohamadi Madi Ousseni (21 élus) Agir ensemble
|1 524
|42,30%
|
|Zanaïbou Ridhoi (5 élus) Sohoa-chiconi areki
|1 355
|37,61%
|
|Zalia Albert (3 élus) Les republicains - fitsakarahina hakini chiconi sohoa
|723
|20,07%
|
|Participation au scrutin
|Chiconi
|Taux de participation
|77,58%
|Taux d'abstention
|22,42%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 710
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Zanaïbou Ridhoi Sohoa-chiconi areki
|1 135
|34,55%
|Mohamadi Madi Ousseni Agir ensemble
|1 033
|31,44%
|Zalia Albert Mitandregny ro meti rahina
|831
|25,29%
|Anli Anrifadjati Fitsakarahina haki ni chiconi-sohoa
|286
|8,70%
|Participation au scrutin
|Chiconi
|Taux de participation
|72,60%
|Taux d'abstention
|27,40%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 447
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