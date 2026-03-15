Résultat de l'élection municipale 2026 à Chiconi : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Chiconi

Tête de listeListe
Bibi Hadidja Madi-Assani
Bibi Hadidja Madi-Assani Liste des Républicains
CONSTRUISONS AUTREMENT
  • Bibi Hadidja Madi-Assani
  • Anrifina Bacar
  • Fatima Said Chaka
  • Houtoibdini Lassi
  • Zalifa Hassan Assani
  • Ali Soulaïmana Mze
  • Soilihati Djoumoi
  • Djawadou Ben Antoyissa
  • Hadidja Minihadji
  • Ambidina Boinahery
  • Zalia Toybou
  • Jean Youmouddine
  • Zalia Albert
  • Hatubi Madi Vitta
  • Naïla Dimassi
  • Ouakidoudine Abdourahamane
  • Mariama Abou
  • Ambdourahamane Abdallah-Antiki
  • Zaïna Chebani Baou
  • Asssane Bacari
  • Fatima Colo Safi
  • Abalkini Chanfi
  • Faïdhoiti Abdou
  • Mouhamadi Allaoui
  • Chahabati Inzouddine
  • Assani Ali-Mallou
  • Florence Caniparoli
  • Ahamadi Alain Soulaïmana
  • Mary Harouna
Rifay Boina
Rifay Boina Liste divers droite
SOHOA, CHICONI, NOTRE PRIORITE C'EST VOUS
  • Rifay Boina
  • Toilianti Djoumoi
  • M'Dzouani Saïd
  • Halimati Abdallah
  • Toibrane Abdallah Boina
  • Adidja Yssoufou
  • Assani Assani Ali
  • Saniya Hassany
  • El-Anrif Dhurari
  • Sandie Mogne Daho
  • Madi Abdillah Madi Ali
  • Zarianti Bacar
  • Athoumani Saidina
  • Hassana Souffou
  • Nadhurou Baco
  • Bibi Mattoir
  • Mohamadilihadi Ali
  • Bibi-Dalida Moussa
  • Ali Assoumani
  • Bibi Chanfi
  • Anli Assani
  • Orluxe Dhurari
  • Ryallui Hamada-Faki
  • Saandati Madi-Mari
  • Amada Souf-Safi
  • Fatimati Issouffi
  • Daniel M'Kadara
  • Adidja Assani
  • Assani-Mouhamadi Nanguy
  • Mariama Vitta
Mohamadi Madi Ousseni
Mohamadi Madi Ousseni Liste divers droite
AGIR ENSEMBLE
  • Mohamadi Madi Ousseni
  • Laouia Mahamoudou
  • Anthoumani Nourdine
  • Moirafou Said Halidi
  • Mohamadi Ali
  • Hélène Assani
  • Yankoub Omar
  • Mariama Toumbou
  • Abdallah Soumaïla
  • Celine Abdourahamane
  • Anli Anrifadjati
  • Hifadhi Toibib
  • Ramadani Issouffi
  • Nissioiti Ibrahim
  • Ambdirahamane Said-Halidi
  • Zozofina Daoud Said
  • Houssoini Madi-Moussa
  • Antuat Mohamed
  • Rabrunot Randriamahenina
  • Roukia Minihadji
  • Anouoir Mattoir
  • Couraïchia Moindze
  • Mouftahou Saïndou Dimassi
  • Roza Hassani
  • Kadafi Baco-Ousseni
  • Roukia Hamissi
  • Djabiri Ousseni
  • Mami Abdallah-Antiki
  • Mohamed Assani
  • Halima Ousseni-Mdere
  • Madi Siaka Said Soilihi

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Mohamadi Madi Ousseni
Mohamadi Madi Ousseni (21 élus) Agir ensemble 		1 524 42,30%
  • Mohamadi Madi Ousseni
  • Laouia Mahamoudou
  • Djabiri Ousseni
  • Helene Assani
  • Mohamadi Chebani
  • Halimaty Abdallah
  • Ybrahima Ybrahima
  • Mariama Toumbou
  • Ambdirahamane Said-Halidi
  • Bibi Chanfi
  • Mhamadi Soumaïli
  • Habachia Boinaidi
  • Ramadani Issouffi
  • Céline Abdourahamane
  • Rifay Boina
  • Abouchia Mattoir
  • Yancoub Omar
  • Roza Hassani
  • Anli Angatahi
  • Roukia Hamissi
  • Mohamed Assani
Zanaïbou Ridhoi
Zanaïbou Ridhoi (5 élus) Sohoa-chiconi areki 		1 355 37,61%
  • Zanaïbou Ridhoi
  • M'dzouoini Said
  • Zozofina Said
  • Ibrahim Soilihi
  • Binti Attoumane
Zalia Albert
Zalia Albert (3 élus) Les republicains - fitsakarahina hakini chiconi sohoa 		723 20,07%
  • Zalia Albert
  • Anli Anrifadjati
  • Moissinga Mattoir
Participation au scrutin Chiconi
Taux de participation 77,58%
Taux d'abstention 22,42%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 710

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Zanaïbou Ridhoi
Zanaïbou Ridhoi Sohoa-chiconi areki 		1 135 34,55%
Mohamadi Madi Ousseni
Mohamadi Madi Ousseni Agir ensemble 		1 033 31,44%
Zalia Albert
Zalia Albert Mitandregny ro meti rahina 		831 25,29%
Anli Anrifadjati
Anli Anrifadjati Fitsakarahina haki ni chiconi-sohoa 		286 8,70%
Participation au scrutin Chiconi
Taux de participation 72,60%
Taux d'abstention 27,40%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 447

Villes voisines de Chiconi

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