Résultat municipale 2026 à Chierry (02400) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]
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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Chierry a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Chierry, liste par liste.
Résultat de l'élection municipale 2026 à Chierry [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Marc SCLAVON (12 élus) Continuons ensemble et innovons pour Chierry
|252
|51,22%
|
|Annie-Claude BOCQUILLON (3 élus) Chierry 2026, avec vous
|240
|48,78%
|
|Participation au scrutin
|Chierry
|Taux de participation
|58,22%
|Taux d'abstention
|41,78%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,99%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,19%
|Nombre de votants
|503
Source : ministère de l’Intérieur
Election municipale 2026 à Chierry [EN DIRECT]
Découvrez les résultats du premier tour des élections municipales de Chierry en direct avec nous, avec les scores de chaque liste de candidats.
L'actu des élections municipales 2026 à Chierry
19:16 - Chierry : démographie, élections et stratégies politiques
Quelle influence les électeurs de Chierry exercent-ils sur le résultat des municipales ? Avec une densité de population de 415 hab par km² et un pourcentage de chômeurs de 11,18%, le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le pourcentage de familles ne détenant aucune voiture (15,68%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 596 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (14,37%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le taux de salariés en CDD (8,96%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Chierry mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 19,86% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.
17:57 - Lors des dernières élections, quel fut le score du RN à Chierry ?
Le RN n'était pas représenté à la dernière élection municipale à Chierry il y a six ans, le scrutin s'étant joué de manière apolitique dans la ville. Pour le scrutin présidentiel au cours de l'année 2022, Marine Le Pen obtenait 27,06% des votes lors du tour préliminaire, puis échouait face à Emmanuel Macron dans la commune avec 44,93% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient donné 19,62% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au second tour, le Rassemblement national validait 51,00% des voix dans la commune. Le résultat de la liste Bardella atteindra ensuite 37,70% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives convoquées dans la foulée offriront, lors du tour préliminaire, un résultat de 43,92% pour le Rassemblement national. L'élection prendra fin alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Jocelyn Dessigny.
16:58 - La commune de Chierry plutôt mobilisée lors des élections
En ce jour de municipale à Chierry, l'absence ou non d'électeurs dans les isoloirs sera particulièrement scrutée. Lors des municipales de 2020, l'abstention était évaluée à 48,59 % au premier tour (un niveau inférieur aux 55,3 % du pays), bon nombre d'électeurs ayant choisi de rester à la maison à cause de la pandémie du Covid-19. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention sur place s'est pour sa part fixé à 22,06 %. Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée pour sa part à 48,56 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 31,57 % au premier tour, contre 48,69 % en 2022. Zoomer sur cette évolution lors des dernières élections permet in fine de ranger Chierry comme une contrée qui résiste relativement bien à l'abstention en comparaison de la moyenne.
15:59 - Chierry : retour sur les derniers scrutins en date
La situation politique de Chierry a évolué lors de la séquence électorale de 2024. Si deux ans auparavant la commune a pu apparaître comme un territoire de tendance centriste modérée, elle s'est plus visiblement affichée lors des échéances suivantes comme une terre de droite nationaliste. Les élections européennes du printemps 2024 à Chierry avaient en effet vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (37,70%), avec derrière elle la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui s'était arrogée 16,78% des suffrages. Lors des législatives qui ont suivi la dissolution, les votants de Chierry soutenaient en priorité Jocelyn Dessigny (Rassemblement National) avec 43,92% au premier tour. L'élection se refermait d'ailleurs dès ce premier tour dans la circonscription.
14:57 - Chierry : des résultats particulièrement instructifs lors des scrutins il y a 4 ans
Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Chierry plébiscitaient Sébastien Eugène (Divers centre) avec 29,08% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Jocelyn Dessigny (Rassemblement National) en première position avec 51,00% des suffrages. Au premier tour de l'élection du président de la République qui avait précédé, les citoyens de Chierry plaçaient Emmanuel Macron en tête avec 28,48% des inscrits, devançant ainsi Marine Le Pen qui recueillait 27,06%. Le duel final se soldait finalement par un score de 55,07% pour Emmanuel Macron, contre 44,93% en faveur de Marine Le Pen. Cette séquence électorale de 2022 démontre ainsi que le territoire reste un territoire sensible au positionnement central.
12:58 - L'élection de 2026 pourrait se jouer sur les impôts à Chierry
Tandis que les impôts locaux ont progressé à Chierry entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation est passé à 9,18 % en 2024 (relevé le plus récent), pour un produit communal totalisant 8 600 euros environ la même année. Une somme bien en-dessous des 125 860 € enregistrés en 2020. Il faut dire qu'elle a été supprimée pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat diminuant fortement sa portée et contraignant les communes à identifier de nouvelles ressources fiscales. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux communal à Chierry atteint désormais un peu moins de 47,52 % en 2024 (contre 8,30 % en 2020). Une augmentation plutôt mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis la réforme en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements aux communes. Mais un constat d'ensemble s'impose : le montant moyen payé par foyer fiscal à Chierry a atteint 1 826 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 553 € quatre ans auparavant.
11:59 - Le bilan de la dernière élection municipale à Chierry
À Chierry, les résultats du scrutin municipal il y a 6 ans se sont avérés particulièrement instructifs sur le paysage politique local. À l'occasion de la première consultation électorale à l'époque, Jean-Marc Sclavon a pris la première place avec 61,88% des voix. À sa poursuite, Maguy Tetard a recueilli 154 bulletins valides (38,11%). Ce triomphe au premier tour de Jean-Marc Sclavon a mis fin à tout suspense, rendant un retour aux urnes inutile. Pour cette élection de 2026 à Chierry, ce décor constitue un point de départ particulier. Le défi s'annonce colossal ce dimanche pour les forces d'opposition face à cette victoire écrasante, alors que l'équipe victorieuse misera sur son bilan pour conserver son avance.
09:57 - Elections à Chierry : les horaires du bureau de vote
Ce dimanche 15 mars 2026, les Français sont appelés aux urnes pour le premier tour des élections municipales, pour déterminer la composition de leur conseil municipal pour les 6 prochaines années. En comparaison, le premier tour des municipales de 2020 s'est tenu de manière controversée en mars 2020, en pleine pandémie de coronavirus. Ci-dessous, vous pouvez retrouver la liste de ceux qui souhaitent diriger la commune à Chierry. Pour voter, les votants de la ville seront en mesure de se rendre aux urnes entre 8 h et 18 h, horaires d’ouverture du bureau de vote de Chierry. La publication des résultats du premier tour à Chierry débutera ici à partir de 20h.
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