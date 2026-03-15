En direct

19:16 - Chierry : démographie, élections et stratégies politiques Quelle influence les électeurs de Chierry exercent-ils sur le résultat des municipales ? Avec une densité de population de 415 hab par km² et un pourcentage de chômeurs de 11,18%, le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le pourcentage de familles ne détenant aucune voiture (15,68%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les 596 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (14,37%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le taux de salariés en CDD (8,96%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Chierry mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 19,86% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

17:57 - Lors des dernières élections, quel fut le score du RN à Chierry ? Le RN n'était pas représenté à la dernière élection municipale à Chierry il y a six ans, le scrutin s'étant joué de manière apolitique dans la ville. Pour le scrutin présidentiel au cours de l'année 2022, Marine Le Pen obtenait 27,06% des votes lors du tour préliminaire, puis échouait face à Emmanuel Macron dans la commune avec 44,93% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient donné 19,62% au ticket lepéniste lors du premier dimanche de scrutin. Au second tour, le Rassemblement national validait 51,00% des voix dans la commune. Le résultat de la liste Bardella atteindra ensuite 37,70% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives convoquées dans la foulée offriront, lors du tour préliminaire, un résultat de 43,92% pour le Rassemblement national. L'élection prendra fin alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Jocelyn Dessigny.

16:58 - La commune de Chierry plutôt mobilisée lors des élections En ce jour de municipale à Chierry, l'absence ou non d'électeurs dans les isoloirs sera particulièrement scrutée. Lors des municipales de 2020, l'abstention était évaluée à 48,59 % au premier tour (un niveau inférieur aux 55,3 % du pays), bon nombre d'électeurs ayant choisi de rester à la maison à cause de la pandémie du Covid-19. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention sur place s'est pour sa part fixé à 22,06 %. Un mois avant la dissolution, l'abstention aux européennes s'était fixée pour sa part à 48,56 % (contre 48,51 % en France). Le taux d'abstention aux élections législatives a ensuite plongé à 31,57 % au premier tour, contre 48,69 % en 2022. Zoomer sur cette évolution lors des dernières élections permet in fine de ranger Chierry comme une contrée qui résiste relativement bien à l'abstention en comparaison de la moyenne.

15:59 - Chierry : retour sur les derniers scrutins en date La situation politique de Chierry a évolué lors de la séquence électorale de 2024. Si deux ans auparavant la commune a pu apparaître comme un territoire de tendance centriste modérée, elle s'est plus visiblement affichée lors des échéances suivantes comme une terre de droite nationaliste. Les élections européennes du printemps 2024 à Chierry avaient en effet vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (37,70%), avec derrière elle la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui s'était arrogée 16,78% des suffrages. Lors des législatives qui ont suivi la dissolution, les votants de Chierry soutenaient en priorité Jocelyn Dessigny (Rassemblement National) avec 43,92% au premier tour. L'élection se refermait d'ailleurs dès ce premier tour dans la circonscription.

14:57 - Chierry : des résultats particulièrement instructifs lors des scrutins il y a 4 ans Pour le renouvellement de l'Assemblée nationale en 2022, les votants de Chierry plébiscitaient Sébastien Eugène (Divers centre) avec 29,08% au premier tour. La tendance s'inversait cependant au second tour, plaçant Jocelyn Dessigny (Rassemblement National) en première position avec 51,00% des suffrages. Au premier tour de l'élection du président de la République qui avait précédé, les citoyens de Chierry plaçaient Emmanuel Macron en tête avec 28,48% des inscrits, devançant ainsi Marine Le Pen qui recueillait 27,06%. Le duel final se soldait finalement par un score de 55,07% pour Emmanuel Macron, contre 44,93% en faveur de Marine Le Pen. Cette séquence électorale de 2022 démontre ainsi que le territoire reste un territoire sensible au positionnement central.

12:58 - L'élection de 2026 pourrait se jouer sur les impôts à Chierry Tandis que les impôts locaux ont progressé à Chierry entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation est passé à 9,18 % en 2024 (relevé le plus récent), pour un produit communal totalisant 8 600 euros environ la même année. Une somme bien en-dessous des 125 860 € enregistrés en 2020. Il faut dire qu'elle a été supprimée pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat diminuant fortement sa portée et contraignant les communes à identifier de nouvelles ressources fiscales. La taxe foncière sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux communal à Chierry atteint désormais un peu moins de 47,52 % en 2024 (contre 8,30 % en 2020). Une augmentation plutôt mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis la réforme en effet, l'État a transféré la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements aux communes. Mais un constat d'ensemble s'impose : le montant moyen payé par foyer fiscal à Chierry a atteint 1 826 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 553 € quatre ans auparavant.

11:59 - Le bilan de la dernière élection municipale à Chierry À Chierry, les résultats du scrutin municipal il y a 6 ans se sont avérés particulièrement instructifs sur le paysage politique local. À l'occasion de la première consultation électorale à l'époque, Jean-Marc Sclavon a pris la première place avec 61,88% des voix. À sa poursuite, Maguy Tetard a recueilli 154 bulletins valides (38,11%). Ce triomphe au premier tour de Jean-Marc Sclavon a mis fin à tout suspense, rendant un retour aux urnes inutile. Pour cette élection de 2026 à Chierry, ce décor constitue un point de départ particulier. Le défi s'annonce colossal ce dimanche pour les forces d'opposition face à cette victoire écrasante, alors que l'équipe victorieuse misera sur son bilan pour conserver son avance.