Résultat municipale 2026 à Chierry (02400) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Chierry a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Chierry, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Chierry [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Marc SCLAVON
Jean-Marc SCLAVON (12 élus) Continuons ensemble et innovons pour Chierry 		252 51,22%
  • Jean-Marc SCLAVON
  • Maria PATO LEFEVRE
  • Jean-Marie MOINEAU
  • Danielle ROUYER
  • Jean-Claude JARNY
  • Mélanie JASTRZEBSKI
  • Daniel QUESNOT
  • Virginie FREYTAG
  • Vincent COQUEL
  • Patricia DE BOISROLIN
  • Eric VILLAIN
  • Corinne Denise VASSAUX
Annie-Claude BOCQUILLON
Annie-Claude BOCQUILLON (3 élus) Chierry 2026, avec vous 		240 48,78%
  • Annie-Claude BOCQUILLON
  • Jean-Jacques JANNÉ
  • Nadine ADRIAENSSENS
Participation au scrutin Chierry
Taux de participation 58,22%
Taux d'abstention 41,78%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,99%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,19%
Nombre de votants 503

Source : ministère de l’Intérieur

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