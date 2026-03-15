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19:18 - Chilleurs-aux-Bois : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections La démographie et le contexte socio-économique de Chilleurs-aux-Bois contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections municipales. Avec un pourcentage de 34% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 8,81%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi forment des segments démographiques cruciaux. Qui plus est, le taux de ménages propriétaires (72,18%) met en exergue le poids des questions liées à l'habitat et à l'urbanisation. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (73,43%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 1000 votants sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (12,12%) révèle des impératifs d'accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (6,58%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Chilleurs-aux-Bois mettent en relief une diversité de qualifications, avec 24,19% des résidents sans diplôme, cela peut impacter le taux de participation dans la ville.

17:57 - À quel niveau se trouve le RN à Chilleurs-aux-Bois ? Le mouvement nationaliste n'avait aucun candidat formellement étiqueté pour la dernière élection municipale à Chilleurs-aux-Bois il y a six ans, les débats s'étant tenus en dehors des clivages partisans dans la localité. Lors de la course à l'Élysée 24 mois plus tard, Marine Le Pen séduisait 34,95% des suffrages lors du premier round, puis surpassait Emmanuel Macron dans la ville avec 51,43% lors du tour final. Les législatives de 2022 avaient attribué 28,65% au représentant du parti lors du premier tour. Au second tour, le Rassemblement national sécurisait 47,56% des voix dans la commune. Le score de la liste Bardella culminera ensuite à 46,29% aux élections européennes de juin 2024, qui aboutiront à la dissolution de l'hémicycle. Les législatives convoquées dans la foulée se solderont, lors du premier tour, par un résultat de 46,98% pour le Rassemblement national. Il l'emportera d'ailleurs avec 54,30% lors du vote définitif et la victoire de Anthony Brosse.

16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de la participation à Chilleurs-aux-Bois Au soir des municipales de 2026, l'état de la participation pèsera sur les résultats de Chilleurs-aux-Bois. Pour rappel, la participation atteignait 36,65 % lors des municipales de 2020, en deçà de la moyenne nationale alors que de nombreux électeurs avaient choisi de rester chez eux du fait de la pandémie du Covid. S'agissant de désigner leur maire, les municipales demeurent pourtant traditionnellement, avec la présidentielle, des scrutins où les Français se manifestent en nombre. À l'occasion de la présidentielle 2022, ce sont ainsi 1 146 personnes qui ont effectué leur devoir civique au premier tour, soit 76,86 % de participation. Même si les dynamiques diffèrent en fonction du type de scrutin, les élections législatives de 2022 et 2024 peuvent aisément être mises en perspective. Tandis que les législatives de 2022 avaient mobilisé 47,31 % des inscrits, celles de 2024 ont pour leur part vu la participation augmenter très nettement à 65,92 %. Juste avant, le scrutin européen de juin 2024 avait réuni 49,90 % des électeurs locaux. Regarder cette évolution lors de ces six années émaillées d'élections permet in fine de ranger Chilleurs-aux-Bois comme une zone en retrait des urnes par rapport au reste de la France.

15:59 - Comment Chilleurs-aux-Bois a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ? Jean-Lin Lacapelle (Rassemblement National) avait gagné au premier tour des législatives à Chilleurs-aux-Bois en juin 2024 avec 46,98%. Anthony Brosse (Majorité présidentielle) suivait à la deuxième place avec 20,78%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Jean-Lin Lacapelle culminant à 54,30% des suffrages exprimés dans la commune. À l'occasion du scrutin européen précédemment, les électeurs de Chilleurs-aux-Bois avaient cette fois poussé en tête la liste menée par Jordan Bardella avec 46,29% des votes. De quoi qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se suivent et se ressemblent.

14:57 - Quel candidat a gagné les élections il y a 4 ans à Chilleurs-aux-Bois ? Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Chilleurs-aux-Bois était marquée par l'avantage de Marine Le Pen avec 34,95% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron récoltait 27,69%. Le duel final se soldait finalement par un score de 51,43% pour Marine Le Pen, contre 48,57% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives qui ont suivi, les votants de Chilleurs-aux-Bois soutenaient en priorité Valentin Manent (RN) avec 28,65% au premier tour. À l'inverse, au second tour, c'est Anthony Brosse (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui arrivait en tête dans la commune avec 52,44% des voix. Cette physionomie politique de Chilleurs-aux-Bois dessine ainsi une commune acquise au camp nationaliste.

12:58 - Chilleurs-aux-Bois : la situation fiscale observée avant les municipales Si l'on observe la fiscalité de Chilleurs-aux-Bois, le taux de la taxe d'habitation s'est établi à 12,74 % en 2024 (données les plus récentes), pour un produit communal totalisant 43 300 euros la même année, loin des 282 480 € récoltés en 2020. Ayant été abolie pour les résidences principales au 1er janvier 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne pèse à présent que de façon marginale sur les résidences secondaires et les logements vacants, ce qui explique cette forte baisse des recettes. La taxe sur le foncier bâti a souvent été mobilisée pour compenser. Le taux communal à Chilleurs-aux-Bois atteint désormais un peu moins de 41,57 % en 2024 (contre 20,23 % en 2020). La moyenne en France, approchant les 40 %, offre un point de comparaison éclairant. Une hausse qui s'explique dans bien des villes par le transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. Avec toutes ces fluctuations, la facture fiscale moyenne à Chilleurs-aux-Bois s'est chiffrée à environ 763 euros en 2024, alors que ce montant se situait à 576 € quatre ans auparavant.

11:59 - Gérard Legrand vainqueur des dernières municipales à Chilleurs-aux-Bois Les dynamiques politiques locales sont encore aujourd'hui déterminées par le résultat du dernier scrutin municipal à Chilleurs-aux-Bois. Unique liste en présence, 'Engageons nous ensemble pour chilleurs aux bois' a sans surprise recueilli 100,00% des suffrages lors de ce premier passage aux urnes. Cette élection sans concurrent ne laissait aucun doute sur l'issue. Les électeurs n'ont donc pas été rappelés aux urnes. Pour ce scrutin de 2026 à Chilleurs-aux-Bois, ce qui s'est passé à l'époque pose les bases. L'attention lors des résultats des municipales ce dimanche se focalisera sur la capacité d'une alternative à émerger. Un début de réponse très clair a d'ores et déjà été fourni avec l'annonce des candidatures.