Résultat municipale 2026 à Chilleurs-aux-Bois (45170) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Chilleurs-aux-Bois a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Chilleurs-aux-Bois, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Chilleurs-aux-Bois [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Cathy BARBIER
Cathy BARBIER (15 élus) BIEN VIVRE A CHILLEURS AUX BOIS, CONTINUONS D'AGIR 		585 57,69%
  • Cathy BARBIER
  • Gérard LEGRAND
  • Marion HARRIS JOLIVET
  • Philippe BOHNEC
  • Catherine DAUDET
  • Olivier BRUSSEAU
  • Nelly KALINOWSKI
  • Johan GOUY
  • Justine BONNEAU
  • Pierre GOUEFFON
  • Catherine GILET
  • Pierrick GAJEWSKI
  • Delphine PIGEAU
  • Florian PRINET
  • Pascale THIERRY
Eric TOURNON
Eric TOURNON (4 élus) UN NOUVEL ELAN POUR CHILLEURS 		429 42,31%
  • Eric TOURNON
  • Blandine DAMEME
  • Eric GEORGEL
  • Nathalie MATHURIN
Participation au scrutin Chilleurs-aux-Bois
Taux de participation 67,01%
Taux d'abstention 32,99%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,17%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,39%
Nombre de votants 1 030

Source : ministère de l’Intérieur

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