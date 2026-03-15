Résultat de l'élection municipale 2026 à Chilly-Mazarin : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Chilly-Mazarin [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Chilly-Mazarin sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Chilly-Mazarin.
L'actu des élections municipales 2026 à Chilly-Mazarin
12:08 - Quels sont les horaires des bureaux de vote à Chilly-Mazarin ?
À l’occasion des élections municipales de 2026, les électeurs de Chilly-Mazarin devront à nouveau se mobiliser pour élire leur nouvelle équipe municipale. Ce vote local constitue une étape importante de la vie démocratique de l'agglomération. Le bilan du dernier mandat est cette année soumis au jugement des électeurs. Plus bas dans la page vous pourrez vérifier la liste des candidats à Chilly-Mazarin. Les 11 bureaux de vote de l'agglomération de Chilly-Mazarin sont ouverts jusqu'à 20 heures pour accueillir les citoyens. Cette page affichera les résultats à Chilly-Mazarin à partir de 20h.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Chilly-Mazarin
|Tête de listeListe
|
Rafika Rezgui
Liste divers gauche
Réussir ensemble Chilly-Mazarin
|
|
Olivier Bouché
Liste divers droite
Chilly-Mazarin, pour de vrai
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Rafika Rezgui (27 élus) Réussir ensemble chilly-mazarin
|2 588
|55,12%
|
|Jean-Paul Beneytou (8 élus) Notre parti c'est chilly
|2 107
|44,87%
|
|Participation au scrutin
|Chilly-Mazarin
|Taux de participation
|46,29%
|Taux d'abstention
|53,71%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 831
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jean-Paul Beneytou (24 élus) Une ville pour l'avenir avec jean-paul beneytou
|2 582
|39,64%
|
|Rafika Rezgui (6 élus) Majorite municipale conduite par rafika rezgui
|2 452
|37,64%
|
|Olivier Christ (2 élus) Chilly-mazarin bleu marine
|825
|12,66%
|
|Henri Fiori (1 élu) "rassemblement republicain" - henri fiori - chilly - citoyen - solidaire
|654
|10,04%
|
|Participation au scrutin
|Chilly-Mazarin
|Taux de participation
|61,51%
|Taux d'abstention
|38,49%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,22%
|Nombre de votants
|6 661
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Rafika Rezgui Majorite municipale conduite par rafika rezgui
|2 137
|34,56%
|Jean-Paul Beneytou Une ville pour l'avenir avec jean-paul beneytou
|1 772
|28,66%
|Olivier Christ Chilly-mazarin bleu marine
|1 176
|19,02%
|Henri Fiori "rassemblement republicain" - henri fiori - chilly - citoyen - solidaire
|1 097
|17,74%
|Participation au scrutin
|Chilly-Mazarin
|Taux de participation
|58,60%
|Taux d'abstention
|41,40%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,58%
|Nombre de votants
|6 346
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