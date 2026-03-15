Résultat de l'élection municipale 2026 à Chilly-Mazarin : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Chilly-Mazarin

Tête de listeListe
Rafika Rezgui
Rafika Rezgui Liste divers gauche
Réussir ensemble Chilly-Mazarin
  • Rafika Rezgui
  • Christian Proponet
  • Marie-Hélène Michon
  • Eddy Police
  • Dany Loyau
  • Alain Janus
  • Florence Terrien
  • Florent Paudeleux
  • Myrna Naoum-Ghazieff
  • Aïssa Guigon
  • Guillaine Yenketramdoo
  • Marc Serres
  • Emmanuelle Munoz
  • Serge Martins
  • Tracy Serichard
  • Franck Mouge
  • Valérie Bouge
  • Piterson Joseph
  • Lyna Besson
  • Uriel Demirdjian
  • Marie Vanhalwyn Clain
  • Sami Lazreg
  • Thomassine Fulbert
  • Dominique Bordas
  • Hélène Bascle
  • Fayçal Ait Saïd
  • Lalla Asmaa El Hamdani
  • Dominique Lacambre
  • Caroline Nguyen
  • Issam Ben Rejeb
  • Laetitia Moriez
  • Hubert Gillier
  • Michelle Ehrman
  • Alain Castel
  • Sylvie Le Palud
  • Antonin Jaulmes
  • Séverine Rignault
Olivier Bouché
Olivier Bouché Liste divers droite
Chilly-Mazarin, pour de vrai
  • Olivier Bouché
  • Fabienne Gérard
  • Pedro Antonio Ribeiro Capitao
  • Nathalie Leanza
  • Kévin Monteiro
  • Béatrice Ricciarelli
  • Thibaut Busserolles
  • Chantal Lacarriere
  • Julien Rodrigues
  • Martine Cinosi Girard
  • Clément Bérel
  • Pascale Bernier
  • Patrick Francis René Leroy
  • Nathalie Morand
  • Vincent Simon
  • Laurence Klein
  • Frédéric Lefeuvre
  • Sandrine Couval
  • Christian Hautier
  • Gaëlle Christel Le Goff
  • Augustin Contal
  • Chloé Bouché
  • Claude Bataillard
  • Margot Simon
  • Rocco Lista
  • Cécile Martins
  • Jean-Luc Leclere
  • Julie Villanova
  • Christophe Gerard
  • Chloe Lefeuvre
  • Vincent Sarret
  • Nathalie Désirée
  • Charles Klein
  • Corinne Veronique Nicole Gerbaud
  • Yves Perrin
  • Nathalie Macé
  • Stephane Soulay

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Rafika Rezgui
Rafika Rezgui (27 élus) Réussir ensemble chilly-mazarin 		2 588 55,12%
  • Rafika Rezgui
  • Dominique Lacambre
  • Isabelle Gy
  • Christian Proponet
  • Dany Loyau
  • Jean Pierre Cruse
  • Karine Gremion
  • Alain Janus
  • Beatrice Ricciarelli
  • Jean-Claude Deliancourt
  • Sylvie Le Palud
  • Samy Debbi
  • Marie-Hélène Michon
  • Eddy Police
  • Laetitia Moriez
  • Philippe Hamonic
  • Guillaine Yenketramdoo
  • Armando Sousa
  • Dominique Malbec
  • Florent Paudeleux
  • Antoinette Di Luca
  • David Riccardi
  • Valerie Bouge
  • Marc Serres
  • Myrna Naoum-Ghazieff
  • Samy Boukouna
  • Kenza Hadjiat
Jean-Paul Beneytou
Jean-Paul Beneytou (8 élus) Notre parti c'est chilly 		2 107 44,87%
  • Jean-Paul Beneytou
  • Martine Cinosi -Girard
  • Olivier Bouché
  • Chantal Lacarriere Farges
  • Pedro Ribeiro Capitao
  • Nathalie Leanza
  • Teti Justin Gnadre
  • Florence Terrien
Participation au scrutin Chilly-Mazarin
Taux de participation 46,29%
Taux d'abstention 53,71%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 831

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jean-Paul Beneytou
Jean-Paul Beneytou (24 élus) Une ville pour l'avenir avec jean-paul beneytou 		2 582 39,64%
  • Jean-Paul Beneytou
  • Martine Cinosi Girard
  • Jacques Fournier
  • Chantal Lacarriere Farges
  • Dominique Blatanis
  • Fabienne Gerard
  • Olivier Bouche
  • Michelle Gevaudan
  • Alexis Dos Santos
  • Elizabeth Jacquot Huet
  • Jean-Pierre Lesauvage
  • Patricia Vincent
  • Pedro Ribeiro-Capitao
  • Nathalie Leanza
  • Téti-Justin Gnadre
  • Laure Vieira
  • Joseph Swierk
  • Catherine Deltour
  • Pierre Garnier
  • Béatrice Rethore
  • Dominique Jasmin
  • Chantal Rizet
  • Jean-Louis Coatannay
  • Valérie Deschamps
Rafika Rezgui
Rafika Rezgui (6 élus) Majorite municipale conduite par rafika rezgui 		2 452 37,64%
  • Rafika Rezgui
  • Dominique Lacambre
  • Lisette Jovignot
  • Bernard Bresler
  • Anne-Charlotte Benichou
  • Gérard Funes
Olivier Christ
Olivier Christ (2 élus) Chilly-mazarin bleu marine 		825 12,66%
  • Olivier Christ
  • Corinne Wary
Henri Fiori
Henri Fiori (1 élu) "rassemblement republicain" - henri fiori - chilly - citoyen - solidaire 		654 10,04%
  • Henri Fiori
Participation au scrutin Chilly-Mazarin
Taux de participation 61,51%
Taux d'abstention 38,49%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,22%
Nombre de votants 6 661

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Rafika Rezgui
Rafika Rezgui Majorite municipale conduite par rafika rezgui 		2 137 34,56%
Jean-Paul Beneytou
Jean-Paul Beneytou Une ville pour l'avenir avec jean-paul beneytou 		1 772 28,66%
Olivier Christ
Olivier Christ Chilly-mazarin bleu marine 		1 176 19,02%
Henri Fiori
Henri Fiori "rassemblement republicain" - henri fiori - chilly - citoyen - solidaire 		1 097 17,74%
Participation au scrutin Chilly-Mazarin
Taux de participation 58,60%
Taux d'abstention 41,40%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,58%
Nombre de votants 6 346

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