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19:21 - Chilly-Mazarin : quand les données démographiques façonnent les urnes A mi-chemin des élections municipales, Chilly-Mazarin émerge comme un condensé de diversité et d'activités. Avec ses 19 981 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. L'existence de 1 295 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Dans la ville, 40% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 25,76% de 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Chilly-Mazarin abrite une communauté diversifiée, avec ses 3 922 résidents étrangers, soit 19,63% de sa population, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 30 202 €/an, la ville est à la recherche d'une économie équilibrée malgré les défis. À Chilly-Mazarin, où les moins de 30 ans représentent 40% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir commun et florissant.

17:57 - Vers une percée du RN à Chilly-Mazarin aux élections de 2026 ? Le Rassemblement national restait loin du podium lors des municipales à Chilly-Mazarin il y a six ans. Lors de la course à l'Élysée 24 mois plus tard, Marine Le Pen séduisait 19,74% des voix comptabilisées lors du premier passage aux urnes, puis échouait face à Emmanuel Macron localement avec 36,46% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient accordé 17,29% au représentant du parti lors du premier tour. Un score trop décevant, à Chilly-Mazarin comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au deuxième round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 29,05% aux européennes de juin 2024, avant la dissolution qui ramènera les électeurs aux urnes au bout d'un mois. Les législatives anticipées donneront, lors du premier round, un résultat de 28,87% pour le RN. Qualifié de ce fait, contrairement à 2022, il achèvera sa course avec 34,43% lors du vote définitif.

16:58 - La commune de Chilly-Mazarin plutôt abstentionniste lors des élections Les archives de 2020 révèlent que 4 831 électeurs s'étaient mobilisés au premier tour des municipales à Chilly-Mazarin, ce qui donnait un taux de participation de 46,29 %, dans la moyenne nationale, bon nombre d'électeurs ayant choisi de rester chez eux à cause de la pandémie du coronavirus. Vingt-quatre mois plus tard, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs fédéré 75,70 % de votants au premier tour (pour 73,69 % en France). Un mois avant la dissolution, la participation aux européennes s'était quant à elle fixée à 50,00 % (contre 51,49 % en France). Le taux de votants aux élections législatives qui ont suivi est alors passé à 66,15 % au premier tour, contre 45,28 % en 2022. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une ville en retrait des urnes. L'affluence dans les bureaux de vote de Chilly-Mazarin constituera quoi qu'il en soit un enjeu majeur pour cette élection municipale.

15:59 - Qui a gagné les votes il y a deux ans à Chilly-Mazarin ? Pour le tour unique des européennes du printemps 2024 à Chilly-Mazarin, les suffrages s'étaient majoritairement orientés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (29,05%). Les scrutins législatifs quelques semaines plus tard, plaçaient ensuite Jérôme Guedj (Union de la gauche) en tête avec 32,33% au premier tour, devant Natacha Goupy (Rassemblement National) avec 28,87%. Le second round n'a pas changé grand chose, Jérôme Guedj culminant à 65,57% des votes dans la commune. La situation politique de Chilly-Mazarin a donc évolué lors de cette session électorale 2024. Si deux ans plus tôt la commune donnait à voir un secteur très ancré à gauche, elle s'est affichée 24 mois plus tard comme une zone sans vote prédéterminé.

14:57 - Au regard des élections passées, Chilly-Mazarin reste un territoire tourné vers la gauche Au premier tour de la dernière élection présidentielle, les citoyens de Chilly-Mazarin votaient en priorité pour Jean-Luc Mélenchon (28,08%), devant Emmanuel Macron qui obtenait 27,87%. Le duel final se soldait finalement par un score de 63,54% pour Emmanuel Macron, contre 36,46% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés qui a suivi en 2022, les votants de Chilly-Mazarin accordaient leurs suffrages à Jérôme Guedj (Nupes) avec 33,60% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 52,94% des suffrages. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint donc Chilly-Mazarin comme un territoire fortement orienté à gauche.

12:58 - Les impôts locaux, thème de campagne à Chilly-Mazarin ? À Chilly-Mazarin, en termes de fiscalité locale, la somme moyenne exigée des foyers imposables a représenté environ 1 104 euros en 2024 (année des derniers chiffres), un chiffre à comparer avec les 908 € relevés en 2020. Le taux de la taxe sur le foncier bâti s'est établi à environ 28,69 % en 2024 (contre 12,32 % en 2020). Une donnée à comparer avec la moyenne du pays, située à environ 40 %. Attention toutefois : cette hausse est bien souvent automatique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements depuis la réforme de la fiscalité locale. En raison de la même loi qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 397 600 euros de recettes en 2024. Une somme loin des quelque 5,43995 millions d'euros perçus en 2020, alors même que le taux est resté à environ 13,91 %. Cette taxe se trouve aujourd'hui réduite à sa portion congrue, ce qui a pu bouleverser l'équilibre des finances locales.

11:59 - Élections municipales 2020 : rappel des résultats à Chilly-Mazarin L'analyse des résultats du scrutin municipal il y a 6 ans à Chilly-Mazarin s'avère riche d'enseignements. Au terme du premier tour, Rafika Rezgui (Parti socialiste) a fait la course en tête en recueillant 2 588 soutiens (55,12%). À ses trousses, Jean-Paul Beneytou (Les Républicains) a recueilli 2 107 voix (44,87%). Cette victoire écrasante dès le premier tour de Rafika Rezgui a mis un terme à l'élection dès l'entame du match. Pour ces municipales 2026 à Chilly-Mazarin, ce décor sert de matrice bien particulière que d'aucuns auront sans doute à cœur de dépasser. Cette victoire écrasante place l'opposition face à un défi colossal ce dimanche, tandis que la majorité sortante, elle, cherchera à reproduire le même schéma gagnant.