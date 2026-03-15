Résultat municipale 2026 à Chilly-Mazarin (91380) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Chilly-Mazarin a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Chilly-Mazarin, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Chilly-Mazarin [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Rafika REZGUI
Rafika REZGUI (28 élus) Réussir ensemble Chilly-Mazarin 		3 076 58,72%
  • Rafika REZGUI
  • Christian PROPONET
  • Marie-Hélène MICHON
  • Eddy POLICE
  • Dany LOYAU
  • Alain JANUS
  • Florence TERRIEN
  • Florent PAUDELEUX
  • Myrna NAOUM-GHAZIEFF
  • Aïssa GUIGON
  • Guillaine YENKETRAMDOO
  • Marc SERRES
  • Emmanuelle MUNOZ
  • Serge MARTINS
  • Tracy SERICHARD
  • Franck MOUGE
  • Valérie BOUGE
  • Piterson JOSEPH
  • Lyna BESSON
  • Uriel DEMIRDJIAN
  • Marie VANHALWYN CLAIN
  • Sami LAZREG
  • Thomassine FULBERT
  • Dominique BORDAS
  • Hélène BASCLE
  • Fayçal AIT SAÏD
  • Lalla Asmaa EL HAMDANI
  • Dominique LACAMBRE
Olivier BOUCHÉ
Olivier BOUCHÉ (7 élus) Chilly-Mazarin, pour de vrai 		2 162 41,28%
  • Olivier BOUCHÉ
  • Fabienne GÉRARD
  • Pedro Antonio RIBEIRO CAPITAO
  • Nathalie LEANZA
  • Kévin MONTEIRO
  • Béatrice RICCIARELLI
  • Thibaut BUSSEROLLES
Participation au scrutin Chilly-Mazarin
Taux de participation 52,42%
Taux d'abstention 47,58%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,91%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,80%
Nombre de votants 5 384

Source : ministère de l’Intérieur

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