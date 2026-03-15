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19:20 - Chiré-en-Montreuil aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Dans les rues de Chiré-en-Montreuil, les élections s'achèvent. Avec une population de 923 habitants répartis dans 444 logements, ce bourg présente une densité de 43 hab/km². Ses 47 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (86,26%) souligne le poids des questions de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des votants. Les électeurs, comprenant une proportion de 34,62% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette diversité sociale, près de 48,71% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 67,10 euros pourrait devenir un frein à plus de prospérité. En conclusion, Chiré-en-Montreuil incarne les défis et les ambitions de la France contemporaine.

17:57 - Lors des derniers scrutins, quel fut le poids du RN à Chiré-en-Montreuil ? Le parti nationaliste ne présentait pas formellement de liste au moment de la dernière municipale à Chiré-en-Montreuil il y a six ans, le vote se déroulant traditionnellement sans affiliation politique affirmée dans la localité. À l'occasion de l'élection présidentielle en 2022, Marine Le Pen récoltait 25,75% des bulletins exprimés lors du premier passage aux urnes, puis était distancée par Emmanuel Macron localement avec 44,95% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient accordé 23,58% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop limité, à Chiré-en-Montreuil comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au deuxième round. Le résultat de la liste conduite par Jordan Bardella culminera ensuite à 33,90% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives convoquées dans la foulée se solderont, lors du tour préliminaire, par un résultat de 35,23% pour le Rassemblement national. C'est lui qui s'imposera avec 37,71% lors du vote définitif, synonyme d'accession à l'Assemblée pour Sacha Houlié.

16:58 - Élections municipales : ce qu'il faut attendre de la participation à Chiré-en-Montreuil La participation s'élevait à 58,49 % pour le premier tour des municipales il y a six ans à Chiré-en-Montreuil, un score notable alors que de nombreux électeurs avaient préféré éviter les isoloirs en raison de la pandémie du Covid. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a cependant été mesuré à 78,68 %. La mobilisation atteignait pour sa part 58,61 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 74,32 %, contre seulement 54,86 % en 2022. En prenant du recul, les chiffres dessinent le profil d'une zone assez participative par rapport au reste de la France. En marge de cette municipale 2026, la valeur de la participation agira en définitive sur les résultats de Chiré-en-Montreuil.

15:59 - En 2024, Chiré-en-Montreuil s'était tournée vers l'extrême droite La préférence des électeurs de Chiré-en-Montreuil a évolué lors de la longue série de scrutins de 2024. Alors que deux ans auparavant la commune a pu apparaître comme une zone de flou électoral, elle s'est plus visiblement affichée deux ans plus tard comme une localité à dominante nationaliste. Lors des dernières européennes, le résultat à Chiré-en-Montreuil s'était en effet cristallisé autour de Jordan Bardella (33,90%), à la première place devant Raphaël Glucksmann (18,40%) et la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer (10,17%). Les scrutins législatifs quelques semaines plus tard, plaçaient ensuite Estelle Chevallier (Rassemblement National) en tête du peloton avec 35,23% au premier tour, devant Sacha Houlié (Majorité présidentielle) avec 26,52%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Estelle Chevallier culminant à 37,71% des voix sur place.

14:57 - Chiré-en-Montreuil : des résultats particulièrement parlants dans les urnes il y a 4 ans Globalement, le paysage électoral fait de Chiré-en-Montreuil une zone au paysage politique évolutif. Au premier tour de l'élection du président de la République en effet, les citoyens de Chiré-en-Montreuil accordaient leur confiance à Marine Le Pen à hauteur de 25,75%, devançant ainsi Jean-Luc Mélenchon qui recueillait 24,81%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 55,05% pour Emmanuel Macron, contre 44,95% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi, les votants de Chiré-en-Montreuil plébiscitaient Valérie Soumaille (Nupes) avec 33,33% au premier tour. Les électeurs lui accordaient de nouveau la première place dans la commune au second tour, avec 59,21% des suffrages.

12:58 - Tendance majeure à l'approche des municipales 2026 : des impôts stables à Chiré-en-Montreuil Sur le plan de la fiscalité locale de Chiré-en-Montreuil, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est élevée à 875 euros en 2024 (dernières données disponibles), un chiffre à comparer avec les 878 € relevés en 2020. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties atteint désormais un peu moins de 38,60 % en 2024 (contre environ 21,33 % en 2020). Mais attention : cette augmentation est souvent purement mécanique. L'État a en effet transféré la part de taxe foncière perçue par les départements aux communes depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. Suite à la réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 7 310 € de recettes en 2024. Un total bien loin des 145 880 € engrangés 4 ans plus tôt avec un taux fixé à près de 17,18 %. La taxe ne pèse désormais que marginalement sur les résidences secondaires et les logements vacants, expliquant cette forte baisse des recettes. De plus, le taux sur les propriétés non bâties est passé à 36,70 % en 2024 (face à 37,03 % en 2020, alors que la moyenne en France s'établissait entre 40 % et 50 %). S'agissant de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM), le taux voté s'est élevé à 14,82 % environ en 2024 (contre autour de 13,46 % en 2020, tandis que le taux moyen national se situe à environ 9,5 %).

11:59 - Ce qu'il faut retenir des dernières élections municipales à Chiré-en-Montreuil Qui avait remporté le scrutin municipal il y a 6 ans à Chiré-en-Montreuil ? Précisons que les votants avaient la possibilité de barrer ou ajouter des noms aux bulletins à l'époque, ce scrutin s'étant tenu sans liste, avec seulement des candidatures individuelles. 15 conseillers ont été élus dès le premier tour. Lors de ce premier round, Edouard Liege a obtenu une victoire avec 66,58% des suffrages. Ensuite, David Lechevallier-Coussot a capté 255 suffrages en sa faveur (64,55%). La troisième place est revenue à Séverine Cuche, réunissant 254 bulletins (64,30%). L'élection s'est conclue sans qu'un second tour ne soit nécessaire. Pour les municipales 2026 à Chiré-en-Montreuil, ces équilibres individuels si spécifiques aux communes rurales vont encore servir de toile de fond. Il est à noter que la règle des candidatures sans liste n'a en revanche plus cours depuis la réforme du mode de scrutin.