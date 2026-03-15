Résultat municipale 2026 à Chiré-en-Montreuil (86190) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Chiré-en-Montreuil a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Chiré-en-Montreuil, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Chiré-en-Montreuil [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Fabien MICHEL-DEBOUCHAUD
Fabien MICHEL-DEBOUCHAUD (12 élus) vivre ensemble 		284 54,41%
  • Fabien MICHEL-DEBOUCHAUD
  • Nicolle BOUCHET
  • Christophe FORET
  • Frédérique ZANETTI
  • Marc GIMENEZ
  • Charlotte MANET
  • Stephane BILLAUD
  • Sandrine MAFAUT
  • Jerome BROIS
  • Ouafa ADISSA
  • Jean-Louis BOUCHET
  • Violaine PAIN
Nathalie GUILLET
Nathalie GUILLET (3 élus) Agir pour Chiré 		238 45,59%
  • Nathalie GUILLET
  • Manuel VIMENET
  • Colette MONCOMBLE
Participation au scrutin Chiré-en-Montreuil
Taux de participation 70,64%
Taux d'abstention 29,36%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,48%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,67%
Nombre de votants 539

Source : ministère de l’Intérieur

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