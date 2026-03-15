Résultat de l'élection municipale 2026 à Chirongui : les infos en direct

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Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Chirongui

Tête de listeListe
Bihaki Daouda
Bihaki Daouda Liste divers centre
MAESHA AVEC BIHAKI DAOUDA POUR UNE AMBITION PARTAGEE
  • Bihaki Daouda
  • Houzaimati Abdoulharithe
  • Nakibou Malidi
  • Samianti Condro
  • Ahamadidine Abdallah
  • Nassouratty Condro
  • Abdillah Momedi
  • Abachia Hamada
  • Houssami Saïd Attoumani
  • Nouriati Madi
  • Djamel Ousseni
  • Zalia Bacar
  • Yssouf Jah-Fakoly Ali
  • Intia Abdallah
  • Hamada Boustoini
  • Zabibou Moustoiffa
  • Mohamed Soudjay
  • Nourou Halifa
  • Djounaïdi Maoulana
  • Fatoumia Moinaché
  • Mayva Raphael
  • Tanzila Jean Jacques
  • Taouhidi Maïndhoi
  • Hadidja M'Colo Diri
  • Jarre Ascandari Jary
  • Zaïna Mchindra-Chebani
  • Naymou Assani Ali
  • Fayza Abdou Ali
  • Charmidine Attoumani
  • Anyasse Miradji
Adrachi Velou
Adrachi Velou Liste des Républicains
OUI A LA NOUVELLE ERE
  • Adrachi Velou
  • Bouchourate Assani
  • Kassime Madi
  • Nadhira Saindou
  • Sammy Mchami
  • Mazena Youssouffa
  • Ali Steve Soilihi
  • Zahayati Toumbou
  • Nouraini Digo Saïd
  • Lalanlaïna Jeanne Joséphine Rakotoniaina
  • Moudjitaba Moustoiffa
  • Chariffa Bamana
  • Soumaïla Malidi
  • Bichara Said Attoumani
  • Moussilime Ben Moustoiffa
  • Antouria Abdou
  • Bernard Leopold Madjid Alonzo
  • Nafouanti Dini
  • Maoulida Chahidi
  • Selmah-Zohra-Amina Ahamed
  • Mouridi Djamil
  • Julie Isabelle Ludivine Darguesse
  • Sanimi Ridjali
  • Manoufaya Faduli
  • Anli Abdallah
  • Loutoufia Colo-Be
  • Inoussa Mohamadi
  • Adia Rakoto
  • Salime Toilibou
  • Rassaanti Assoumani
  • Mouhamadi Hamada
Dhakirina Toiliha
Dhakirina Toiliha Liste divers droite
OISSI CHIRONGUI REUNI
  • Dhakirina Toiliha
  • Ourouati Haribou
  • Ousseni Boina
  • Raïnati Ahamada Ali
  • Mahamoud Ahmedomar
  • Soyhati Zahariyou
  • Mouridou Mari
  • Rayda Said
  • Djaldi Ahamed-Omar Moussa
  • Faynoussati Saïd
  • Anli Maoulida
  • Chamsia Saïndou
  • Joachim Amougou
  • Dahabou Attoumani
  • Dayane Yahaya
  • Amina Sandi
  • Bamcolo Maoulida
  • Nadiella Rassoulou
  • Jean Fassihou
  • Mariama Ayouba Moussa
  • Mohamed Assane
  • Anrifa Bounou
  • Mihidachi Azida
  • Nouriati Moussa
  • Toibou Mchindra
  • Mariame Halidi
  • Athoumani-Ahmedi Chahidi
  • Afirati Bounou
  • Dhoifiri Selemani
  • Féda Vitta
Hanima Ibrahima
Hanima Ibrahima Liste divers gauche
NYA MOJA DE CHIRONGUI
  • Hanima Ibrahima
  • Abdoullatuf Madi
  • Anissati Madi
  • Moussa Daniel
  • Fatima Daoud
  • Ismaila Mderemane Saheva
  • Fouraha Madi
  • Youssouff Kassim
  • Mariame Baco-Ousseni
  • Mouigni Saïd
  • Ayna Amir
  • Fayadhu Ibrahim
  • Thoulabati Hanami
  • Mohamed Chakiri Anridhoine
  • Hadidja Mohamed
  • Ibrahim Fonte
  • Hassanat Ahamada
  • Ahamada Moinache
  • Fardhoiti Condro-Moimba
  • Chaharane Bacar Bamcolo
  • Koulouthoumi Mroivili
  • Mahiziau Madi
  • Hadhurati Tamilaza
  • Abouhari Bacar Bamcolo
  • Zoumrati Ali Houmadi
  • Fahardine Rassoulou
  • Roukia Issa
  • Johnny Madi Baco
  • Zalihata Oumour
  • Soulaimana Balahache
Joseph Lala Rakotoarimalala
Joseph Lala Rakotoarimalala Liste divers gauche
UNION DEMOCRATIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNE DE CHIRONGUI
  • Joseph Lala Rakotoarimalala
  • Mariama Yahaya
  • Ismaïel Godeau
  • Fairouze Boinali Henrifina
  • Junior Abdallah
  • Lydie Salime Be
  • Rodolphe Rakotoarivony
  • Hidaya Ali Colo
  • Madi Moustoifa
  • Hadidja Vitta
  • Kartoibi Chadhuli
  • Eddimine Radjiabo
  • Matoir Abdoul-Hadji
  • Sarmada Ousseni
  • Ahamadi Saindou
  • Marya Said
  • Issouffi Moussa
  • Fatima Daouda
  • Ayouba Ray
  • Faouria Halidi
  • Youssoufa Aboudou
  • Echati Zouber
  • Moudrou Ali
  • Rosette Saïndou
  • Assoumani Ali Mcolo
  • Nadhura Mkadara
  • Issa Abdou
  • Hazinira Ali Mohamed
  • Onroufani Hadji

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Andhanouni Said
Andhanouni Said (22 élus) Les republicains, maesha et la droite solidaire 		1 929 50,95%
  • Andhanouni Said
  • Nouriati Baco
  • Dhoifir Mkadara
  • Tahamida Ibrahim
  • Taouhidi Maindhoi
  • Mami Velou
  • Djaldi Moussa
  • Zakia Madi Assani
  • Bihaki Daouda
  • Hissani Jean Rene
  • Madi Youssouf
  • Abachia Hamada
  • Mouridou Mari
  • Mariame Madi Boina
  • Dayane Yahaya
  • Nafouanti Dini
  • Salim Assani
  • Intia Abdallah
  • Youssouf Abdallah
  • Djamalia Antoissi
  • Abdillah Momedi
  • Anzilati Moussa
Hanima Ibrahima
Hanima Ibrahima (7 élus) La republique en marche avec nyamoja 		1 857 49,04%
  • Hanima Ibrahima
  • Ismaila Mderemane Saheva
  • Mariam Saïd Kalame
  • Moussa Daniel
  • Nouriati Madi
  • Kartoibi Chadhuli
  • Binti Soilihi
Participation au scrutin Chirongui
Taux de participation 82,49%
Taux d'abstention 17,51%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 858

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Hanima Ibrahima
Hanima Ibrahima La republique en marche avec nyamoja 		1 439 41,78%
Andhanouni Said
Andhanouni Said Les republicains "la force d'action" 		1 051 30,51%
Madi Youssouf
Madi Youssouf Maesha "pour réussir ensemble" 		653 18,96%
Abdoul Karim Soulaimana
Abdoul Karim Soulaimana Droite solidaire 		301 8,73%
Participation au scrutin Chirongui
Taux de participation 75,92%
Taux d'abstention 24,08%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 497

Villes voisines de Chirongui

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