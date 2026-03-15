Résultat de l'élection municipale 2026 à Chirongui : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Chirongui [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Chirongui sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Chirongui.
L'actu des élections municipales 2026 à Chirongui
13:45 - Municipales 2026 : l'impact de la fiscalité de Chirongui
Concernant la pression fiscale à Chirongui, le produit fiscal par foyer s'est établi à 433 € en 2024 (derniers chiffres en date) contre 297 euros en début de mandat. Le taux communal applicable à la taxe foncière sur les propriétés bâties atteint désormais un peu plus de 14,98 % en 2024 (contre près de 11,48 % en 2020). La moyenne en France, avoisinant les 40 %, constitue un point de référence éclairant. Une hausse résultant de la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière jusqu'ici perçue par les départements. A cause de la même réforme qui l'a supprimée pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 664 400 euros de recettes en 2024. Une somme loin des quelque 406 100 euros récoltés en 2020 avec un taux resté à environ 32,15 %. La taxe ne pèse désormais que de façon marginale sur les seules résidences secondaires ainsi que les logements vacants, ce qui justifie cette forte baisse des recettes.
11:59 - Une majorité Les Républicains issue des résultats des élections de 2020 à Chirongui
Il peut se révéler instructif d'étudier les résultats du dernier scrutin municipal à Chirongui. Dès le premier tour, Hanima Ibrahima (La République en marche) a terminé en tête avec 1 439 suffrages (41,78%). En deuxième position, Andhanouni Said (Les Républicains) a recueilli 1 051 bulletins valides (30,51%). Madi Youssouf (Divers) était à la troisième place, obtenant 18,96% des suffrages. Un large retard. A défaut de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant. Andhanouni Said l'a finalement emporté avec 50,95% des bulletins, face à Hanima Ibrahima rassemblant 1 857 électeurs inscrits (49,04%). C'est néanmoins un renversement complet de situation qui a eu lieu, où les réserves de voix ont été incontestablement décisives. Si Hanima Ibrahima a su capter davantage d'électeurs du premier tour en ajoutant 806 suffrages à son total, le matelas d'avance du vainqueur a résisté. Les Républicains a probablement tiré parti du report de voix des listes éliminées.
09:57 - Les horaires d'ouverture des bureaux de vote à Chirongui
Les élections municipales sont l'occasion pour les 4 980 votants de Chirongui de s'exprimer sur les enjeux qui affectent leur ville. À Chirongui et comme partout, ce scrutin local constitue un moment important de la vie démocratique pour les habitants. Pour mémoire, c'est Andhanouni Said (Les Républicains) qui a remporté l'élection au deuxième tour en 2020. Que retenir de l’action municipale menée au cours de ce mandat ? La liste des candidats aux municipales 2026 à Chirongui est en ligne plus bas dans cette page. Les 9 bureaux de vote de l'agglomération de Chirongui seront ouverts de 8 heures à 18 heures pour recevoir les citoyens. Pour être informé des résultats des élections à Chirongui dès leur sortie, cliquez sur 'Recevoir les résultats' en haut de cette page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Chirongui
|Tête de listeListe
|
Bihaki Daouda
Liste divers centre
MAESHA AVEC BIHAKI DAOUDA POUR UNE AMBITION PARTAGEE
|
|
Adrachi Velou
Liste des Républicains
OUI A LA NOUVELLE ERE
|
|
Dhakirina Toiliha
Liste divers droite
OISSI CHIRONGUI REUNI
|
|
Hanima Ibrahima
Liste divers gauche
NYA MOJA DE CHIRONGUI
|
|
Joseph Lala Rakotoarimalala
Liste divers gauche
UNION DEMOCRATIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNE DE CHIRONGUI
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Andhanouni Said (22 élus) Les republicains, maesha et la droite solidaire
|1 929
|50,95%
|
|Hanima Ibrahima (7 élus) La republique en marche avec nyamoja
|1 857
|49,04%
|
|Participation au scrutin
|Chirongui
|Taux de participation
|82,49%
|Taux d'abstention
|17,51%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 858
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Hanima Ibrahima La republique en marche avec nyamoja
|1 439
|41,78%
|Andhanouni Said Les republicains "la force d'action"
|1 051
|30,51%
|Madi Youssouf Maesha "pour réussir ensemble"
|653
|18,96%
|Abdoul Karim Soulaimana Droite solidaire
|301
|8,73%
|Participation au scrutin
|Chirongui
|Taux de participation
|75,92%
|Taux d'abstention
|24,08%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 497
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