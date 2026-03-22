Résultat de l'élection municipale 2026 à Chirongui : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Chirongui

Le deuxième tour des élections municipales à Chirongui a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Bihaki Daouda
Bihaki Daouda Liste divers centre
MAESHA AVEC BIHAKI DAOUDA POUR UNE AMBITION PARTAGEE
  • Bihaki Daouda
  • Houzaimati Abdoulharithe
  • Nakibou Malidi
  • Samianti Condro
  • Ahamadidine Abdallah
  • Nassouratty Condro
  • Abdillah Momedi
  • Abachia Hamada
  • Houssami Saïd Attoumani
  • Nouriati Madi
  • Djamel Ousseni
  • Zalia Bacar
  • Yssouf Jah-Fakoly Ali
  • Intia Abdallah
  • Hamada Boustoini
  • Zabibou Moustoiffa
  • Mohamed Soudjay
  • Nourou Halifa
  • Djounaïdi Maoulana
  • Fatoumia Moinaché
  • Mayva Raphael
  • Tanzila Jean Jacques
  • Taouhidi Maïndhoi
  • Hadidja M'Colo Diri
  • Jarre Ascandari Jary
  • Zaïna Mchindra-Chebani
  • Naymou Assani Ali
  • Fayza Abdou Ali
  • Charmidine Attoumani
  • Anyasse Miradji
Adrachi Velou
Adrachi Velou Liste des Républicains
OUI A LA NOUVELLE ERE
  • Adrachi Velou
  • Bouchourate Assani
  • Kassime Madi
  • Nadhira Saindou
  • Sammy Mchami
  • Mazena Youssouffa
  • Ali Steve Soilihi
  • Zahayati Toumbou
  • Nouraini Digo Saïd
  • Lalanlaïna Jeanne Joséphine Rakotoniaina
  • Moudjitaba Moustoiffa
  • Chariffa Bamana
  • Soumaïla Malidi
  • Bichara Said Attoumani
  • Moussilime Ben Moustoiffa
  • Antouria Abdou
  • Bernard Leopold Madjid Alonzo
  • Nafouanti Dini
  • Maoulida Chahidi
  • Selmah-Zohra-Amina Ahamed
  • Mouridi Djamil
  • Julie Isabelle Ludivine Darguesse
  • Sanimi Ridjali
  • Manoufaya Faduli
  • Anli Abdallah
  • Loutoufia Colo-Be
  • Inoussa Mohamadi
  • Adia Rakoto
  • Salime Toilibou
  • Rassaanti Assoumani
  • Mouhamadi Hamada
Hanima Ibrahima
Hanima Ibrahima Liste divers gauche
NYA MOJA DE CHIRONGUI
  • Hanima Ibrahima
  • Abdoullatuf Madi
  • Anissati Madi
  • Moussa Daniel
  • Fatima Daoud
  • Ismaila Mderemane Saheva
  • Fouraha Madi
  • Youssouff Kassim
  • Mariame Baco-Ousseni
  • Mouigni Saïd
  • Ayna Amir
  • Fayadhu Ibrahim
  • Thoulabati Hanami
  • Mohamed Chakiri Anridhoine
  • Hadidja Mohamed
  • Ibrahim Fonte
  • Hassanat Ahamada
  • Ahamada Moinache
  • Fardhoiti Condro-Moimba
  • Chaharane Bacar Bamcolo
  • Koulouthoumi Mroivili
  • Mahiziau Madi
  • Hadhurati Tamilaza
  • Abouhari Bacar Bamcolo
  • Zoumrati Ali Houmadi
  • Fahardine Rassoulou
  • Roukia Issa
  • Johnny Madi Baco
  • Zalihata Oumour
  • Soulaimana Balahache

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Chirongui

Tête de listeListe Voix % des voix
Hanima IBRAHIMA
Hanima IBRAHIMA (Ballotage) NYA MOJA DE CHIRONGUI 		1 422 33,29%
Adrachi VELOU
Adrachi VELOU (Ballotage) OUI A LA NOUVELLE ERE 		1 183 27,69%
Bihaki DAOUDA
Bihaki DAOUDA (Ballotage) MAESHA AVEC BIHAKI DAOUDA POUR UNE AMBITION PARTAGEE 		1 072 25,09%
Dhakirina TOILIHA
Dhakirina TOILIHA OISSI CHIRONGUI REUNI 		420 9,83%
Joseph Lala RAKOTOARIMALALA
Joseph Lala RAKOTOARIMALALA UNION DEMOCRATIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNE DE CHIRONGUI 		175 4,10%
Participation au scrutin Chirongui
Taux de participation 79,27%
Taux d'abstention 20,73%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,67%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,97%
Nombre de votants 4 343

Source : ministère de l’Intérieur

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