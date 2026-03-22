Résultat de l'élection municipale 2026 à Chirongui : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Chirongui [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Chirongui sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Chirongui.
L'actu des élections municipales 2026 à Chirongui
11:48 - Rappel des résultats d'il y a une semaine à Chirongui pour les élections municipales
Les élections municipales 2026 à Chirongui ont vu Hanima Ibrahima (Divers gauche) terminer en tête dimanche dernier avec 33,29 % des suffrages exprimés. Derrière, Adrachi Velou (Les Républicains) a obtenu la seconde place avec 27,69 %. Une distance modérée a séparé les deux premiers candidats. Comme il y a six ans, Hanima Ibrahima est restée au sommet du classement, mais elle a concédé cependant 8 points. Du côté des autres candidats, en franchissant la barre des 10 %, Bihaki Daouda (Divers centre) est arrivé troisième et pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Derrière, Dhakirina Toiliha, portant la nuance Divers droite, a terminé avec 9,83 % des voix, un score insuffisant pour figurer au second tour. Du côté de la mobilisation à Chirongui, le rendez-vous électoral a mobilisé 79,27 % des électeurs, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Chirongui
Le deuxième tour des élections municipales à Chirongui a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Bihaki Daouda
Liste divers centre
MAESHA AVEC BIHAKI DAOUDA POUR UNE AMBITION PARTAGEE
|
|
Adrachi Velou
Liste des Républicains
OUI A LA NOUVELLE ERE
|
|
Hanima Ibrahima
Liste divers gauche
NYA MOJA DE CHIRONGUI
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Chirongui
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Hanima IBRAHIMA (Ballotage) NYA MOJA DE CHIRONGUI
|1 422
|33,29%
|Adrachi VELOU (Ballotage) OUI A LA NOUVELLE ERE
|1 183
|27,69%
|Bihaki DAOUDA (Ballotage) MAESHA AVEC BIHAKI DAOUDA POUR UNE AMBITION PARTAGEE
|1 072
|25,09%
|Dhakirina TOILIHA OISSI CHIRONGUI REUNI
|420
|9,83%
|Joseph Lala RAKOTOARIMALALA UNION DEMOCRATIQUE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA COMMUNE DE CHIRONGUI
|175
|4,10%
|Participation au scrutin
|Chirongui
|Taux de participation
|79,27%
|Taux d'abstention
|20,73%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,67%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,97%
|Nombre de votants
|4 343
Source : ministère de l’Intérieur
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