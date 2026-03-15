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19:18 - Dynamique électorale à Chitenay : une analyse socio-démographique Devant le bureau de vote de Chitenay, les citoyens se sont réunis ce dimanche pour se rendre aux urnes. Avec ses 1 136 habitants, ce bourg possède une certaine vigueur démographique. Avec 60 entreprises, Chitenay permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (85,79%) souligne le poids des questions de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des votants. Les électeurs, comprenant une proportion de 37,11% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette diversité sociale, près de 48,85% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 452,87 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. À Chitenay, les enjeux locaux rejoignent ceux de l'Hexagone.

17:57 - Chitenay : des élections marquées par la poussée RN Le Rassemblement national était absent au moment de la dernière campagne municipale à Chitenay il y a six ans, le vote se déroulant traditionnellement en dehors des clivages partisans dans la commune. À l'occasion de l'élection présidentielle en 2022, Marine Le Pen séduisait 27,07% des votes lors du tour de chauffe, puis ne parvenait pas à dépasser Emmanuel Macron dans la commune avec 42,51% lors du tour final. Les législatives organisées juste après avaient donné 27,48% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop décevant, à Chitenay comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second round. Le résultat de la liste de Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 35,14% aux élections européennes de juin 2024, qui aboutiront à la dissolution de l'hémicycle. Les législatives de 2024 apporteront, lors du premier passage aux urnes, un résultat de 39,55% pour le parti nationaliste. Qualifié contrairement à 2022, il terminera avec 45,09% le dimanche suivant.

16:58 - Chitenay classée parmi les villes mobilisées avant les municipales Aux municipales de 2020 à Chitenay, l'abstention s'était dressée jusqu'à 50,11 % à la fin du premier round, une proportion assez classique alors que beaucoup d'électeurs avaient préféré éviter les isoloirs en raison du Covid-19. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a d'ailleurs été de 21,90 % des habitants en mesure de voter. L'abstention aux législatives, mesurée à 50,92 % en 2022, a fortement régressé quant à elle, pour s'établir à 31,24 % en 2024. Ce mouvement suivait des élections européennes où le défaut de participation atteignait 46,16 %. Décortiquer cette évolution lors des dernières élections permet à l'arrivée de classer Chitenay comme une commune globalement épargnée par l'abstention. Dans le cadre des élections municipales à Chitenay, cette variable jouera en définitive un rôle déterminant sur les résultats locaux.

15:59 - Comment Chitenay a-t-elle voté l'année du choc de la dissolution ? L'orientation des électeurs de Chitenay a évolué lors de la session électorale 2024. Si deux ans plus tôt la commune esquissait un paysage politique fragmenté, elle s'est plus visiblement affichée dès lors comme un territoire bleu marine. Le choc des Européennes du printemps 2024 à Chitenay avait en effet vu la victoire locale de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (35,14%), suivie par la liste 'Besoin d'Europe' de Valérie Hayer qui avait récolté 14,55% des votes. Marine Bardet (Rassemblement National) avait par la suite enlevé au premier tour des élections législatives à Chitenay quelques semaines plus tard avec 39,55%. Marc Fesneau (Ensemble !) se trouvait à la deuxième place avec 33,28%. Le rapport de force a toutefois basculé au second tour au profit de Marc Fesneau (Majorité présidentielle), avec 54,91%.

14:57 - Il y a 4 ans, la localité de Chitenay était indécise sur l'échiquier politique L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Chitenay se positionne comme un territoire aux équilibres politiques nuancés. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Chitenay était en effet marquée par l'avantage d'Emmanuel Macron avec 28,47% des inscrits, tandis que Marine Le Pen récoltait 27,07%. Le duel final se soldait finalement par un score de 57,49% pour Emmanuel Macron, contre 42,51% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés qui a suivi, les votants de Chitenay portaient leur choix sur Michel Chassier (RN) avec 27,48% au premier tour. Le rapport de force basculait lors du vote définitif au profit de Marc Fesneau (Ensemble ! (Majorité présidentielle)), vainqueur dans la commune avec 60,20%.

12:58 - Avant ces municipales 2026, quel bilan en matière de fiscalité pour le maire de Chitenay ? À Chitenay, en termes de fiscalité locale, la somme moyenne réclamée aux foyers imposables a représenté environ 761 euros en 2024 (derniers chiffres disponibles) contre 626 € en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti atteint désormais un peu moins de 48,54 % en 2024 (contre près de 24,14 % en 2020). Une augmentation en trompe-l'œil puisqu'elle est souvent automatique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis une réforme voulue par l'Etat. Suite à la réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne représente que 22 450 € en 2024. Un montant loin des 170 160 € enregistrés en 2020 pour un taux stable d'environ 14,97 %. La taxe ne représente plus qu'une part résiduelle des ressources fiscales de la commune, transformant l'équilibre des finances locales.

11:59 - Le match des élections à Chitenay n'avait pas eu de second tour en 2020 À Chitenay, les résultats des municipales de 2020 ont été très éclairants concernant la configuration politique locale. Lors de la première manche de ce scrutin à l'époque, Jean Albert Boulay a décroché la tête du classement en récoltant 61,83% des bulletins. À sa poursuite, Georges Abdallah a capté 166 suffrages en sa faveur (38,16%). Ce triomphe au premier tour de Jean Albert Boulay a rendu tout second tour superflu. Pour ces municipales 2026 à Chitenay, cette géographie électorale pèsera irrémédiablement. Devant cette victoire écrasante, le défi s'annonce titanesque ce dimanche pour les forces d'opposition, tandis que la majorité sortante, elle, devra s'assurer que ses propres soutiens ne se sont pas effrités.