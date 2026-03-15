Résultat municipale 2026 à Chitenay (41120) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Chitenay a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Chitenay, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Chitenay [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Georges Camil ABDALLAH
Georges Camil ABDALLAH (12 élus) LA PRIORITÉ : C'EST CHITENAY ! 		303 50,17%
  • Georges Camil ABDALLAH
  • Libertad MERAUD
  • Jean-Luc POTIEZ
  • Charline DIAS
  • Nicolas MARTZOLFF
  • Cécile COSSON
  • François PETIT
  • Véronique CRETEL
  • Arnaud DARIDAN
  • Chantal SAVY
  • Jean-Marie BOURDON
  • Alexandra CALLOUX
Alain RIGOLLET
Alain RIGOLLET (3 élus) ENSEMBLE POUR CHITENAY 		301 49,83%
  • Alain RIGOLLET
  • Christelle TESNIER
  • Claude KROVIARSKI
Participation au scrutin Chitenay
Taux de participation 67,31%
Taux d'abstention 32,69%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,88%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,64%
Nombre de votants 626

Source : ministère de l’Intérieur

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