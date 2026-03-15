Résultat municipale 2026 à Chocques (62920) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Chocques a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Chocques, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Chocques [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Yvon MASSART
Yvon MASSART (18 élus) POUR CHOCQUES, CONTINUONS ENSEMBLE 		814 55,72%
  • Yvon MASSART
  • Sandra TURBERT
  • Stéphane MAES
  • Nathalie DRANGUET
  • Charles HARDELIN
  • Laurie VINCENT GOSSET
  • Thierry VANPEPERSTRAETE
  • Christelle TRACHE
  • Tony FAUVEZ
  • Aurelie BAUDE
  • Alain CROKAERT
  • Virginie RECHE
  • Kevin CAUX
  • Gwendoline SMYK
  • Anthony LIETARD
  • Laurence BODEL
  • Ludovic DUBOIS
  • Catherine BUISSON
Eric LECOMTE
Eric LECOMTE (5 élus) CONSTRUISONS UN NOUVEL AVENIR POUR CHOCQUES 		647 44,28%
  • Eric LECOMTE
  • Emmanuelle LETURGIE
  • Daniel GALLET
  • Sabine FICHELLE
  • Stéphane IKSAL
Participation au scrutin Chocques
Taux de participation 60,22%
Taux d'abstention 39,78%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,59%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,39%
Nombre de votants 1 506

Source : ministère de l’Intérieur

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