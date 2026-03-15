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19:19 - Comprendre l'électorat de Chocques : un regard sur la démographie locale La composition démographique et la situation socio-économique de Chocques contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les élections municipales. Avec un pourcentage de 34% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 12,11%, les jeunes et les personnes sans emploi constituent des groupes démographiques essentiels. Qui plus est, le taux de ménages propriétaires (77,59%) souligne l'importance des thématiques de logement et d'urbanisme. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (82,39%) souligne le poids des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des 1540 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,49%) révèle des besoins de soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (7,14%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Chocques mettent en relief une diversité de qualifications, avec 22,55% des habitants non diplômés, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.

17:57 - Lors des dernières élections, quel fut le poids du RN à Chocques ? Le RN était absent au moment de la dernière campagne municipale à Chocques en 2020, l'élection s'étant déroulée sans affiliation partisane dans la municipalité. À l'occasion de l'élection présidentielle deux ans plus tard, Marine Le Pen obtenait 48,31% des votes lors du tour préliminaire, puis surpassait Emmanuel Macron sur le plan local avec 68,50% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient réservé 43,75% au parti lepéniste lors du premier tour. Au second round, le parti d'extrême droite arrachait 67,43% des voix de la municipalité. Le score de la liste de Jordan Bardella culminera ensuite à 60,02% aux élections européennes de juin 2024. Les législatives enfin apporteront, lors du premier dimanche de scrutin, un résultat de 62,63% pour le parti d'extrême droite. Ce dernier achèvera sa course en tête avec 68,01% lors du vote définitif et le siège à l'Assemblée raflé par Caroline Parmentier.

16:58 - Les électeurs de Chocques vont-ils se mobiliser aux municipales ? Pour rappel, l'abstention se montait à 47,31 % à Chocques lors des précédentes élections municipales, un score en demi-teinte alors que l'épidémie de coronavirus avait fait fuir beaucoup de votants. La course à l'Élysée en 2022 a cependant été marquée par une abstention à 29,39 % dans la ville (contre 70,61 % de participation). Naturellement, la logique d'un scrutin local n'est pas celle d'une élection nationale, mais les élections législatives de 2022 et 2024 peuvent parfaitement être mises en perspective. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 56,73 % des inscrits, celles de 2024 ont quant à elles vu l'abstention reculer très nettement à 37,70 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 54,13 % d'abstention. Si on tente de dégager une tendance, le secteur se positionne donc sensiblement comme une zone marquée par l'abstention. En ce jour d'élections municipales à Chocques, cette réalité sera en tout cas particulièrement scrutée.

15:59 - Chocques classée au centre avant les municipales 2026 Les élections législatives à Chocques de juin 2024, plaçaient Caroline Parmentier (Rassemblement National) en tête avec 62,63% au premier tour, devant Hadrien Coisne (Majorité présidentielle) avec 13,57%. Le vote décisif du second tour a entériné cette tendance, Caroline Parmentier culminant à 68,01% des voix dans la localité. Pour le tour unique des européennes avant la dissolution, les choix s'étaient cette fois majoritairement dirigés sur la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (60,02%).

14:57 - Chocques : retour sur les résultats marquants de la dernière présidentielle en date Lors des législatives de 2022, les votants de Chocques plébiscitaient Caroline Parmentier (RN) avec 43,75% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, Caroline Parmentier virant de nouveau en tête avec 67,43% des voix. Lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 qui avait précédé, les citoyens de Chocques accordaient par ailleurs leur confiance à Marine Le Pen à hauteur de 48,31%, surpassant ainsi Emmanuel Macron avec 19,51%. Au terme du ballottage, les urnes affichaient 68,50% pour Marine Le Pen, contre 31,50% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette analyse des scrutins de 2022 révèle ainsi que Chocques s'affirme comme un sol très favorable aux idées nationalistes.

12:58 - La fiscalité locale, thème de campagne à Chocques ? Pour ce qui est des contributions locales à Chocques, la facture moyenne des taxes locales par foyer fiscal s'est élevée à environ 598 euros en 2024 (dernières données en date) contre 442 € en 2020. Le poids fiscal sur le foncier bâti s'est établi à environ 41,00 % en 2024 (contre près de 17,74 % en 2020). Une hausse en trompe-l'œil car le plus souvent mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes par l'État depuis la réforme de la fiscalité locale initiée par Emmanuel Macron. A cause de la même réforme qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne génère qu'environ 20 200 euros en 2024, marquant une forte baisse face aux 321 100 euros engrangés en 2020, alors même que le taux est resté à environ 14,39 %. Un séisme pour les budgets des communes diminuant fortement sa portée et forçant les municipalités à chercher d'autres sources de revenus.

11:59 - Le bilan de la dernière élection municipale à Chocques Comment s'était terminé le précédent scrutin municipal à Chocques ? Dès le premier tour, Yvon Massart a pris la première place en rassemblant 58,43% des soutiens. Deuxième, Alain Henon a rassemblé 41,56% des bulletins valides. Ce succès d'emblée de Yvon Massart a balayé toute perspective de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau déplacement. Pour ce scrutin de 2026 à Chocques, ce qui s'est passé à l'époque sert de matrice bien particulière que d'aucuns voudront sans doute dépasser. Ce succès éclatant place le camp adverse face à un défi considérable ce dimanche, alors que l'équipe victorieuse misera sur son bilan pour conserver son avance.