Résultat de l'élection municipale 2026 à Choisy-le-Roi : les infos en direct

Voir aussi :
Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Choisy-le-Roi

Tête de listeListe
Matthieu Bauhain
Matthieu Bauhain Liste d'union à gauche
Pour vivre mieux à Choisy - Union de la gauche, des citoyens et des écologistes
  • Matthieu Bauhain
  • Ahlem Zenati
  • Thierry Balias
  • Martine Fourniaud
  • Fabien Guillaud-Bataille
  • Nadège Bonzembo Nsakala
  • Randy Kalubi
  • Catherine Vaissiere
  • Laurent Prigent
  • Carole Bellier
  • Jamil Aït-Idir
  • Fatima Guechoum
  • Soltane Maaloul
  • Aurélie Toupin
  • Terence Essone Mengue
  • Dalila Kesseiri
  • Bakary Cissoko
  • Alimata Thera
  • Sébastien Hutin-Moïse
  • Stéphanie Berrebi
  • Stéphane Daquin
  • Chloé Dumortier
  • Eric Tournecuillert
  • Oumy Fall
  • Ali Mahamoudou
  • Yasotha Maheswaran
  • Loïc Lesvignes
  • Céline Herail
  • Axel Belloir
  • Anna Dorion-Senegas
  • Yannick Roux
  • Renata Molina
  • Farid Badoud
  • Coline Lardeux
  • Gérald Dreumont
  • Fabiola Palacin Perez
  • Moussa Guernah
  • Corinne Daubisse
  • Alexandre Pech
  • Solène Congiu
  • Laurent Mely
  • Murielle Sagar
  • Benjamin Vidali
Tonino Panetta
Tonino Panetta Liste divers droite
Choisy Rassemblé
  • Tonino Panetta
  • Sushma Ostermeyer
  • Julien Bourven
  • Amandine Francisot
  • Frédéric Druart
  • Malika Benkahla
  • Vasco Coelho
  • Katiana René
  • Henrique Marques
  • Danièle Gaulier
  • Laurent Chassay
  • Lucie Lanternier
  • Franklin Poudy
  • Stéphanie Chenu
  • Billy Somsouk
  • Hancès Sasu
  • Aziz Bougrassa
  • Rachel Cohen
  • Max Houeto
  • Sonia Lemaire
  • Rodolphe Lumina
  • Bénédicte Sallam-Lemoine
  • Christophe Faré
  • Malika Benlarbi
  • Jean Petitgenet
  • Sarah Cognet
  • Bernard Caumartin
  • Chainez Belheguete
  • Fabrice Benacquista
  • Monique Lores
  • Victor Mahafon
  • Aziza Mohammedi
  • Sofiane Mehenni
  • Annick Ballereau
  • Damien Desroches
  • Victoire Lafon
  • Hamid Saïdji
  • Valérie Foti
  • Roger Fourgous
  • Claire Caumartin
  • Christophe Abbatangeli
  • Cyane Lemaire
  • Antonio Frazey
  • Colette Gatouillat
  • Fernando Gonçalves
Robin Albert
Robin Albert Liste de La France insoumise
Union Populaire Pour Choisy-Le-Roi
  • Robin Albert
  • Zahia Tazamoucht
  • Youssef Ahrika
  • Claire Samarcq
  • Jordan Madiande
  • Céline Beaury
  • Léo Millet
  • Monia Ben Magar
  • Farid Boukhetouta
  • Océane Sellier--Ben Salem
  • Rayan Yousfi
  • Sarah Aïssou
  • Gérard André Chambon
  • Rolande Bannais
  • Cyrille Milutinovic
  • Edyta Gauthier
  • Arnaud Combellas
  • Nawelle Regragui
  • Ali Ziani
  • Lola Arnoux
  • Andry Thierry Rakotoarison
  • Grétel Miclo
  • Jérémie Duhauga
  • Elisa Bjaï
  • Salem Belhouas
  • Lucie Provera
  • Kamel El Fitouri
  • Kaba Diomboussegue
  • Sofiane Fayçal Garbi
  • Fatima Youcef
  • Adel Mallek
  • Alice Terme
  • Cédric Dameron
  • Sokona Doucoure
  • Mohamed Bendeddouche
  • Lucile Debrosse
  • Nicolas Ancelle
  • Martine Leblond
  • Jean-Luc Millet
  • Maider Darricau
  • Léo Louvigné
  • Clémence Guetté
  • Nicolas-Spyridon Synguelakis
Ali Id Elouali
Ali Id Elouali Liste divers gauche
CHOISY EN GRAND
  • Ali Id Elouali
  • Bénédicte Hache
  • Yacin Chalbi
  • Hamida Bougueroua
  • Joséphin Andriantafika
  • Cécile Merelli
  • Alain Omrane
  • Léa Chevalerias
  • Yannig Pons
  • Nathalie Lazic
  • Kristian Bolle
  • Laëtitia Do
  • David Pires
  • Delphine Roques
  • Tayfun Keskin
  • Cécile Morlet
  • Ilyès Sghir
  • Stéphanie Boulenger
  • Grégory Scappaticci
  • Sandrine Trevisiol
  • Kheireddine Allal
  • Anne Burger
  • Maxime Lerolle
  • Fany Taverny
  • Mohand Oudia
  • Ludivine Lavallée
  • Patrice Lang
  • Aniceta Lipinska
  • Florian Vernay
  • Martine Richet
  • Éric Delaët
  • Nathalie David
  • Abilio José Pereira Da Costa
  • Anabel de Araujo
  • Mouhamadou Niakaté
  • Nadia Lamari
  • Julien Favaux
  • Elisabeth Ygorra
  • Laurent Hude
  • Roseline Antony
  • Sooriadeo Dalliah
  • Cécile Hamouri
  • Patrick Marécal
  • Chérifa Oudia
Moustapha Thiam
Moustapha Thiam Liste divers droite
Choisy notre fierté
  • Moustapha Thiam
  • Morgane Puffet
  • Walid Sayadi
  • Sabirat Bacari
  • Karim Garrout
  • Iola Modjinou
  • Jack Mallet
  • Karima Boujida
  • Sébastien Zaccaroli
  • Cécile Clouet
  • Yolo Magassa
  • Djamila Benamer
  • Lionel Thomas
  • Mélissa Lahmar
  • Korhan Ozturk
  • Mélanie Ribiero
  • Badis Alitouche
  • Aurélie Nancy
  • Smail Nasr-Allah
  • Tesnim Zerelli
  • Gabriel Safou-Tchibinda
  • Sihame Attar
  • Lavanjan Sivasothinathan
  • Camilia Guetari
  • Christian Monteiro
  • Eliane Mahaku
  • Adbel-Rahmane Djellal
  • Nakale Soukouna
  • Islem Benkouar
  • Malika Sakli
  • Medhi Elhor
  • Cérine Kibou
  • Wissam Allaoui
  • Vanessa Lejmi
  • Eddine Ouaoua
  • Sarahlynn Ouaret
  • Nacim Haddadi
  • Ines Bouguila
  • Walid Abdelli
  • Mariama Hida
  • Amine Boumendjel
  • Lynda Nehmar
  • Amadou Sarr
Hassan Aoummis
Hassan Aoummis Liste divers gauche
Construisons Ensemble Choisy-Le-Roi
  • Hassan Aoummis
  • Catherine Marnot
  • Laurent Giraud
  • Mouna Hamdoud
  • Rolim Ferreira
  • Sarah Krama
  • Bernard Boivin
  • Nadia Khoudou
  • Lotfi Ramdani
  • Nadine Moussouni
  • Fabien Subil
  • Bintou Traore
  • Jean-Marie Boulet
  • Jade Tsui
  • Alexandre Sika
  • Nouria Mouhoubi
  • Sébastien de Benalcazar
  • Caroline Ngo
  • Rodolphe Salfati
  • Malika Sougmi
  • Daniel Baconnet
  • Sarah Rahmouni
  • Pascal Sommier
  • Alice Bacon
  • Bruno Lechauve
  • Mejdouline Aoummis
  • Alexandre Baret
  • Drissia Jia
  • Abderrahim Tahri
  • Cécile Cottin
  • David Citrate Haberlay
  • Marina Surace
  • Baptiste Maurice-Belay
  • Malvina Marie-Rose
  • Khamy Sika
  • Savannah Affolter
  • Keat Ngo
  • Micheline Mayjonade
  • Yann Vanlair
  • Catherine Peyrat
  • Ferdinand Lebrun
  • Isabelle Dulat
  • Jean-Paul Groene
Josefa Torres
Josefa Torres Liste d'extrême-gauche
Lutte Ouvrière - Le camp des travailleurs
  • Josefa Torres
  • Adrien Durier
  • Laurence Fanguin
  • Édouard Cabriolle
  • Cynthia Pastore
  • Henri Rainglet
  • Julie Froment
  • Alexis Mougeot
  • Marie-Paule Pastore-Rainglet
  • Grégory Germain
  • Claire Narbonne
  • Mathias Tranakidis
  • Marie-Laure Boisdur
  • Olivier Narbonne
  • Anne Bourguignon
  • Karim Boutaleb
  • Sophie Bonastre Vasquez
  • Thierry Girard
  • Véronique Brune
  • Fréderic Lallemand
  • Delphine Marichy
  • João De Jesus Mota Da Silva
  • Laure Narbonne
  • Philippe Anduze
  • Mélissa Rebel
  • Hocine Aouaa
  • Elodie Girard
  • Philippe Deshayes
  • Nadia Manceaux
  • Yanis Sadaoui
  • Christine Delage
  • Mahavita Jaovazaha
  • Vera Da Costa Dias
  • Alexandre Epanya Njoh
  • Sophia Couillaut
  • Jean-Claude Decaux
  • Laurence Cadol
  • Jean-Claude Couillaut
  • Zakia Bouaïche
  • Abdelkrim Laîdouni
  • Yolande Louise Ulrich
  • Jean-Claude Genin
  • Françoise Lefebvre

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Tonino Panetta
Tonino Panetta (34 élus) Gagner ensemble 		4 531 55,31%
  • Tonino Panetta
  • Sushma Ostermeyer
  • Ali Id Elouali
  • Danièle Gaulier
  • Vasco Coelho
  • Marina Brulant
  • Frédéric Druart
  • Bénédicte Hache
  • Julien Bourven
  • Amandine Francisot
  • Yacin Chalbi
  • Yamina Lajili
  • Stéphane Bance
  • Hafida Fadli
  • Moustapha Thiam
  • Laura Fournier
  • El Arbi Chirrane
  • Lucie Lanternier
  • Hacène Habi
  • Mathilde Bezace
  • Walid Sayadi
  • Monique Lores
  • Matthias Fondeneige
  • Sabrina Fontaine
  • Henrique Marques
  • Hancès Sasu
  • Karim Garrout
  • Isabelle De Chantérac
  • Alain Omrane
  • Canan Ozcan
  • Kristian Bolle
  • Jocelyne Dimnet
  • Damien Desroches
  • Mélisande Martin
Didier Guillaume
Didier Guillaume (8 élus) Choisy en commun 		3 074 37,52%
  • Didier Guillaume
  • Malika Benkahla
  • Hassan Aoummis
  • Françoise Juhel
  • Sébastien Hutin
  • Catherine Desprès
  • Terence Essone Mengue
  • Nadine Luc
Nathalie Lemoine
Nathalie Lemoine (1 élu) Choisycvous 		587 7,16%
  • Nathalie Lemoine
Participation au scrutin Choisy-le-Roi
Taux de participation 40,00%
Taux d'abstention 60,00%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 8 501

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Tonino Panetta
Tonino Panetta Gagner ensemble 		2 535 33,18%
Didier Guillaume
Didier Guillaume Choisy en commun 		2 252 29,48%
Ali Id Elouali
Ali Id Elouali Choisy demain 		1 179 15,43%
Nathalie Lemoine
Nathalie Lemoine Choisycvous 		817 10,69%
Robin Albert
Robin Albert Choisyens, à vous la main ! 		724 9,47%
Josefa Torres
Josefa Torres Lutte ouvriere-faire entendre le camps des travailleurs 		131 1,71%
Participation au scrutin Choisy-le-Roi
Taux de participation 37,50%
Taux d'abstention 62,50%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 7 953

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Didier Guillaume
Didier Guillaume (32 élus) Liste d'union et de rassemblement des forces de gauche et ecologistes 		5 149 47,79%
  • Didier Guillaume
  • Nadia Brahimi
  • Ali Id Elouali
  • Catherine Despres
  • Hassan Aoummis
  • Annick Guinery
  • Patrice Diguet
  • Elodie Massé
  • Laurent Ziegelmeyer
  • Nadine Luc
  • Hafid Ennaoura
  • Isabelle Riffaud
  • Gabriel Roche
  • Anne-Marie Arnaud
  • Moustapha Thiam
  • Chantal Grasset-Prian
  • Bernard Athea
  • Françoise Juhel
  • Frédéric Tisler
  • Malika Benkahla
  • Bernard Boivin
  • Sylvie Leroy
  • Gilles Dupuy
  • Vanessa Leonce
  • Patrick Hervy
  • Christiane Moro
  • Ludovic Gillery
  • Carole Bellier
  • Laurent Mely
  • Anne Blouin-Valentin
  • Christophe Neuville
  • Marion Catoire
Tonino Panetta
Tonino Panetta (10 élus) Union choisyenne pour l'alternance 		4 910 45,57%
  • Tonino Panetta
  • Corinne Bercier
  • Jean Briennon
  • Béatrice Alirol
  • Vasco Coelho
  • Malika Salim
  • Yves Peryagh
  • Sushma Ostermeyer
  • Frédéric Druart
  • Amandine Francisot
Monique Baron
Monique Baron (1 élu) Rassemblement pour choisy-le-roi 		714 6,62%
  • Monique Baron
Participation au scrutin Choisy-le-Roi
Taux de participation 55,63%
Taux d'abstention 44,37%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,15%
Nombre de votants 11 240

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Didier Guillaume
Didier Guillaume Rassemblement des forces de gauche "passionnément solidaire" 		3 555 34,50%
Tonino Panetta
Tonino Panetta Union choisyenne pour l'alternance 		3 440 33,38%
Ali Id Elouali
Ali Id Elouali Vivre mieux à choisy-le-roi - pour le renouveau et l'alternative 		1 434 13,91%
Monique Baron
Monique Baron Rassemblement pour choisy-le-roi 		1 238 12,01%
Yamina Akabi
Yamina Akabi A gauche toute ! pour notre ville 		393 3,81%
Josefa Torres
Josefa Torres Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs 		243 2,35%
Participation au scrutin Choisy-le-Roi
Taux de participation 53,10%
Taux d'abstention 46,90%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,97%
Nombre de votants 10 729

Villes voisines de Choisy-le-Roi

En savoir plus sur Choisy-le-Roi