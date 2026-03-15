Résultat de l'élection municipale 2026 à Choisy-le-Roi : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Choisy-le-Roi [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Choisy-le-Roi sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Choisy-le-Roi.
L'actu des élections municipales 2026 à Choisy-le-Roi
12:09 - Elections à Choisy-le-Roi : les horaires des bureaux de vote
Les municipales 2026 offrent la possibilité aux 20 732 électeurs de Choisy-le-Roi de se faire entendre sur la manière dont est gérée leur commune. Qui sera élu après Tonino Panetta (Divers droite), qui a obtenu la mairie en 2020 au second tour ? Son bilan municipal est cette année soumis au jugement des électeurs. La liste de ceux qui veulent entrer dans le prochain conseil municipal est affichée plus bas. Pour faire leur devoir électoral, les votants de l'agglomération peuvent se rendre dans l’isoloir entre 8 h et 20 h, horaires d’ouverture des 26 bureaux de vote de Choisy-le-Roi. Pour recevoir gratuitement les résultats des élections à Choisy-le-Roi dès leur publication, cliquez sur le bouton 'Recevoir les résultats' situé en haut de page.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Choisy-le-Roi
|Tête de listeListe
|
Matthieu Bauhain
Liste d'union à gauche
Pour vivre mieux à Choisy - Union de la gauche, des citoyens et des écologistes
|
|
Tonino Panetta
Liste divers droite
Choisy Rassemblé
|
|
Robin Albert
Liste de La France insoumise
Union Populaire Pour Choisy-Le-Roi
|
|
Ali Id Elouali
Liste divers gauche
CHOISY EN GRAND
|
|
Moustapha Thiam
Liste divers droite
Choisy notre fierté
|
|
Hassan Aoummis
Liste divers gauche
Construisons Ensemble Choisy-Le-Roi
|
|
Josefa Torres
Liste d'extrême-gauche
Lutte Ouvrière - Le camp des travailleurs
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Tonino Panetta (34 élus) Gagner ensemble
|4 531
|55,31%
|
|Didier Guillaume (8 élus) Choisy en commun
|3 074
|37,52%
|
|Nathalie Lemoine (1 élu) Choisycvous
|587
|7,16%
|
|Participation au scrutin
|Choisy-le-Roi
|Taux de participation
|40,00%
|Taux d'abstention
|60,00%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|8 501
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Tonino Panetta Gagner ensemble
|2 535
|33,18%
|Didier Guillaume Choisy en commun
|2 252
|29,48%
|Ali Id Elouali Choisy demain
|1 179
|15,43%
|Nathalie Lemoine Choisycvous
|817
|10,69%
|Robin Albert Choisyens, à vous la main !
|724
|9,47%
|Josefa Torres Lutte ouvriere-faire entendre le camps des travailleurs
|131
|1,71%
|Participation au scrutin
|Choisy-le-Roi
|Taux de participation
|37,50%
|Taux d'abstention
|62,50%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|7 953
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Didier Guillaume (32 élus) Liste d'union et de rassemblement des forces de gauche et ecologistes
|5 149
|47,79%
|
|Tonino Panetta (10 élus) Union choisyenne pour l'alternance
|4 910
|45,57%
|
|Monique Baron (1 élu) Rassemblement pour choisy-le-roi
|714
|6,62%
|
|Participation au scrutin
|Choisy-le-Roi
|Taux de participation
|55,63%
|Taux d'abstention
|44,37%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,15%
|Nombre de votants
|11 240
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Didier Guillaume Rassemblement des forces de gauche "passionnément solidaire"
|3 555
|34,50%
|Tonino Panetta Union choisyenne pour l'alternance
|3 440
|33,38%
|Ali Id Elouali Vivre mieux à choisy-le-roi - pour le renouveau et l'alternative
|1 434
|13,91%
|Monique Baron Rassemblement pour choisy-le-roi
|1 238
|12,01%
|Yamina Akabi A gauche toute ! pour notre ville
|393
|3,81%
|Josefa Torres Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs
|243
|2,35%
|Participation au scrutin
|Choisy-le-Roi
|Taux de participation
|53,10%
|Taux d'abstention
|46,90%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,97%
|Nombre de votants
|10 729
Villes voisines de Choisy-le-Roi
- Choisy-le-Roi (94600)
- Ecole primaire à Choisy-le-Roi
- Maternités à Choisy-le-Roi
- Crèches et garderies à Choisy-le-Roi
- Classement des collèges à Choisy-le-Roi
- Salaires à Choisy-le-Roi
- Impôts à Choisy-le-Roi
- Dette et budget de Choisy-le-Roi
- Climat et historique météo de Choisy-le-Roi
- Accidents à Choisy-le-Roi
- Délinquance à Choisy-le-Roi
- Inondations à Choisy-le-Roi
- Nombre de médecins à Choisy-le-Roi
- Pollution à Choisy-le-Roi
- Entreprises à Choisy-le-Roi
- Prix immobilier à Choisy-le-Roi