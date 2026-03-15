Résultat de l'élection municipale 2026 à Choisy-le-Roi : les infos en direct

Programme de Matthieu Bauhain à Choisy-le-Roi (Pour vivre mieux à Choisy - Union de la gauche, des citoyens et des écologistes)

Changement à Choisy

Une majorité de Choisyennes et Choisyens souhaite un changement dans leur ville. Le bilan de la droite et des macronistes est perçu comme un échec, entraînant une division au sein de la majorité sortante. Un nouveau départ est proposé avec un projet financé et une forte participation citoyenne.

Propositions de sécurité

Le programme inclut le développement de l'action de proximité de la police municipale. Le retour des médiateurs dans tous les quartiers est également prévu pour renforcer la sécurité. De plus, des liens seront renforcés avec la police nationale dans un commissariat rénové.

Amélioration des services publics

Un nouveau service public sera mis en place pour améliorer le quotidien des habitants. Cela inclut le renforcement du nettoyage et de la voirie ainsi que la mise en place d'un stationnement résidentiel. La requalification du centre-ville et de la dalle est également une priorité.

Engagement écologique

Le projet vise à développer des circulations douces et à aménager des parcs accessibles dans tous les quartiers. La reconquête des berges de Seine est également prévue pour améliorer l'environnement. Des actions seront entreprises pour obtenir un 4ème collège et une nouvelle piscine, tout en privilégiant l'écologie dans les cantines scolaires.