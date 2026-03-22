Résultat de l'élection municipale 2026 à Choisy-le-Roi : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Choisy-le-Roi

Le deuxième tour des élections municipales à Choisy-le-Roi a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Tonino Panetta
Tonino Panetta Liste divers droite
Choisy Rassemblé
  • Tonino Panetta
  • Sushma Ostermeyer
  • Ali Id Elouali
  • Amandine Francisot
  • Moustapha Thiam
  • Malika Benkahla
  • Julien Bourven
  • Bénédicte Hache
  • Frédéric Druart
  • Stéphanie Chenu
  • Joséphin Andriantafika
  • Katiana René
  • Henrique Marques
  • Hamida Bougueroua
  • Vasco Coelho
  • Lucie Lanternier
  • Yannig Pons
  • Danièle Gaulier
  • Franklin Poudy
  • Nathalie Lazic
  • Karim Garrout
  • Malika Benlarbi
  • Kristian Bolle
  • Delphine Roques
  • Billy Somsouk
  • Annick Ballereau
  • Laurent Chassay
  • Bénédicte Sallam-Lemoine
  • Alain Omrane
  • Hancès Sasu
  • Hamid Saïdji
  • Rachel Cohen
  • Aziz Bougrassa
  • Aziza Mohammedi
  • Max Houeto
  • Léa Chevalerias
  • Rodolphe Lumina
  • Chainez Belheguete
  • Roger Fourgous
  • Victoire Lafon
  • Damien Desroches
  • Sarah Cognet
  • Kheireddine Allal
  • Colette Gatouillat
  • Fernando Gonçalves
Robin Albert
Robin Albert Liste d'union à gauche
Front populaire pour Choisy
  • Robin Albert
  • Zahia Tazamoucht
  • Youssef Ahrika
  • Ahlem Zenati
  • Matthieu Bauhain
  • Claire Samarcq
  • Jordan Madiande
  • Martine Fourniaud
  • Thierry Balias
  • Céline Beaury
  • Fabien Guillaud-Bataille
  • Sarah Aïssou
  • Farid Boukhetouta
  • Océane Sellier--Ben Salem
  • Randy Kalubi
  • Edyta Gauthier
  • Laurent Prigent
  • Nadège Bonzembo Nsakala
  • Rayan Yousfi
  • Nawelle Regragui
  • Soltane Maaloul
  • Catherine Vaissiere
  • Ali Ziani
  • Monia Ben Magar
  • Terence Essone Mengue
  • Carole Bellier
  • Cyrille Milutinovic
  • Rolande Bannais
  • Bakary Cissoko
  • Fatima Guechoum
  • Léo Millet
  • Lola Arnoux
  • Sébastien Hutin-Moïse
  • Aurélie Toupin
  • Gérard Chambon
  • Grétel Miclo
  • Stéphane Daquin
  • Dalila Kesseiri
  • Arnaud Combellas
  • Clémence Guetté
  • Eric Tournecuillert
  • Yasotha Maheswaran
  • Jérémie Duhauga

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Choisy-le-Roi

Tête de listeListe Voix % des voix
Tonino PANETTA
Tonino PANETTA (Ballotage) Choisy Rassemblé 		4 057 38,31%
Robin ALBERT
Robin ALBERT (Ballotage) Union Populaire Pour Choisy-Le-Roi 		2 014 19,02%
Matthieu BAUHAIN
Matthieu BAUHAIN (Ballotage) Pour vivre mieux à Choisy - Union de la gauche, des citoyens et des écologistes 		1 991 18,80%
Ali ID ELOUALI
Ali ID ELOUALI (Ballotage) CHOISY EN GRAND 		1 087 10,26%
Hassan AOUMMIS
Hassan AOUMMIS Construisons Ensemble Choisy-Le-Roi 		715 6,75%
Moustapha THIAM
Moustapha THIAM Choisy notre fierté 		590 5,57%
Josefa TORRES
Josefa TORRES Lutte Ouvrière - Le camp des travailleurs 		136 1,28%
Participation au scrutin Choisy-le-Roi
Taux de participation 50,24%
Taux d'abstention 49,76%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,12%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,24%
Nombre de votants 10 845

Source : ministère de l’Intérieur

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