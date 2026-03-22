Résultat de l'élection municipale 2026 à Choisy-le-Roi : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Choisy-le-Roi [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Choisy-le-Roi sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Choisy-le-Roi.
L'actu des élections municipales 2026 à Choisy-le-Roi
11:52 - Un premier constat à Choisy-le-Roi avec les résultats du 1er tour
Lors du premier volet des municipales à Choisy-le-Roi, le vote a enregistré localement un taux d'abstention de 49,76 %, dans un contexte national de faible affluence aux urnes. Pour ce premier tour, c'est Tonino Panetta (Divers droite) qui a dominé en s'adjugeant 38,31 % des voix. Ensuite, Robin Albert (La France insoumise) est arrivé en deuxième position avec 19,02 %. Un écart conséquent séparait les deux candidats. La pole position, déjà remportée il y a six ans, a été conservée pour Tonino Panetta, et il a amélioré aussi légèrement son score de 5,13 points. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Matthieu Bauhain, étiqueté Union de la gauche, pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. De son côté, Ali Id Elouali, avec la nuance Divers gauche, a rassemblé 10,26 % des suffrages, un résultat en théorie qualificatif pour l'étape suivante.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Choisy-le-Roi
Le deuxième tour des élections municipales à Choisy-le-Roi a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Tonino Panetta
Liste divers droite
Choisy Rassemblé
|
|
Robin Albert
Liste d'union à gauche
Front populaire pour Choisy
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Choisy-le-Roi
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Tonino PANETTA (Ballotage) Choisy Rassemblé
|4 057
|38,31%
|Robin ALBERT (Ballotage) Union Populaire Pour Choisy-Le-Roi
|2 014
|19,02%
|Matthieu BAUHAIN (Ballotage) Pour vivre mieux à Choisy - Union de la gauche, des citoyens et des écologistes
|1 991
|18,80%
|Ali ID ELOUALI (Ballotage) CHOISY EN GRAND
|1 087
|10,26%
|Hassan AOUMMIS Construisons Ensemble Choisy-Le-Roi
|715
|6,75%
|Moustapha THIAM Choisy notre fierté
|590
|5,57%
|Josefa TORRES Lutte Ouvrière - Le camp des travailleurs
|136
|1,28%
|Participation au scrutin
|Choisy-le-Roi
|Taux de participation
|50,24%
|Taux d'abstention
|49,76%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,12%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,24%
|Nombre de votants
|10 845
Source : ministère de l’Intérieur
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