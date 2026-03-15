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19:21 - Les défis socio-économiques de Choisy-le-Roi et leurs implications électorales Au cœur de la campagne électorale municipale, Choisy-le-Roi est perçue comme une ville dynamique et animée. Avec ses 46 122 habitants, cette ville se présente comme un symbole d'ouverture. Ses 2 906 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale florissante, alors que son tissu social comprend 11 576 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Dans la ville, 40% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 23,79% ont plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Avec 10 420 résidents étrangers, Choisy-le-Roi est un exemple de pluriculturalisme. Avec un salaire moyen mensuel net de 2 513 euros par mois, la commune est à la recherche d'une économie stable malgré les obstacles. À Choisy-le-Roi, où la jeunesse représente 40% de la population, les élections symbolisent l'espoir d'un avenir florissant pour tous.

17:57 - Rassemblement national à Choisy-le-Roi : les derniers résultats Le parti nationaliste était resté en retrait lors des élections locales à Choisy-le-Roi il y a 6 ans. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen séduisait 11,77% des voix lors du tour de chauffe, puis restait derrière Emmanuel Macron localement avec 26,79% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient réservé 10,36% au représentant du parti lors du premier dimanche de scrutin. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Choisy-le-Roi comme dans la circonscription, pour pouvoir rester en lice au second round. Le score de la liste conduite par Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 16,79% lors du scrutin européen. Les législatives anticipées déboucheront, lors du premier passage aux urnes, sur un résultat de 17,30% pour le Rassemblement national. L'élection prendra fin alors directement, sans second tour, avec l'élection directe de Clémence Guetté.

16:58 - Les électeurs de Choisy-le-Roi peu mobilisés lors des scrutins Les dernières données disponibles, remontant à six ans, montrent que 7 953 électeurs avaient glissé leur bulletin dans l'urne au premier tour des municipales à Choisy-le-Roi, ce qui donnait un taux de participation de 37,50 % (en deçà de la moyenne nationale), beaucoup d'électeurs ayant préféré rester chez eux à cause de la pandémie du coronavirus. Lors de la dernière présidentielle, le taux de participation local a en revanche été chiffré à 76,31 %. Bien entendu, la dynamique d'une élection locale diffère de celle d'un scrutin national, mais les élections législatives de 2022 et de 2024 offrent un point de comparaison particulièrement pertinent. Alors que les législatives de 2022 avaient mobilisé 45,45 % des électeurs, celles de 2024 ont quant à elles vu la participation grimper très nettement à 67,66 %. Juste avant, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait réuni 50,80 % des citoyens locaux. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une contrée assez peu mobilisée. L'affluence dans les bureaux de vote de Choisy-le-Roi sera quoi qu'il en soit une clé pour ces élections municipales.

15:59 - Choisy-le-Roi classée au centre lors des derniers scrutins Les résultats d'élections se suivent et se ressemblent à Choisy-le-Roi. Les élections européennes de juin 2024 à Choisy-le-Roi avaient en effet vu s'imposer la liste 'LFI - Union populaire' de Manon Aubry (34,28%), avec derrière elle Jordan Bardella qui avait obtenu 16,79% des votes. Les législatives à Choisy-le-Roi qui ont suivi la dissolution, plaçaient ensuite Clémence Guetté (Union de la gauche) en tête avec 55,52% au premier tour, devant Antoine Ghaye (Rassemblement National) avec 17,30%. Aucun deuxième tour n'était d'ailleurs convoqué dans la circonscription.

14:57 - Il y a 4 ans, la localité de Choisy-le-Roi s'était clairement dirigée vers la gauche Globalement, le paysage électoral fait de Choisy-le-Roi un électorat massivement tourné vers la gauche. En avril 2022, la première étape de la présidentielle à Choisy-le-Roi était en effet marquée par la pole position de Jean-Luc Mélenchon avec 43,23% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron aggrégeait 22,19%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 73,21% pour Emmanuel Macron, contre 26,79% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif qui a suivi en 2022, les votants de Choisy-le-Roi soutenaient en priorité Clémence Guetté (Nupes) avec 48,17% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 63,84%.

12:58 - Fiscalité locale : une pression fiscale en baisse à Choisy-le-Roi À Choisy-le-Roi, où les taxes locales ont baissé depuis la dernière élection municipale, le taux de la taxe d'habitation est passé à 24,19 % en 2024 (chiffres les plus récents), pour un produit communal totalisant 1 000 890 €. Une somme loin des 15 930 960 € perçus en 2020. Abolie pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023 suite à une réforme d'Emmanuel Macron, cette imposition est aujourd'hui réduite à sa portion congrue, ce qui a pu perturber l'équilibre financier. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux à Choisy-le-Roi s'est établi à un peu plus de 39,84 % en 2024 (contre 26,09 % en 2020). Mais attention : cette augmentation est généralement mécanique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était précédemment perçue par les départements depuis la réforme. Au bout du compte, le produit fiscal par ménage à Choisy-le-Roi s'est établi à 1 073 € en 2024 contre 1 230 euros en début de mandat.

11:59 - L'élection de 2020 : la liste "Gagner Ensemble" majoritaire à Choisy-le-Roi Les résultats des précédentes élections municipales à Choisy-le-Roi ont fourni un constat instructif sur les rapports de force locaux. Au soir du premier tour à l'époque, Tonino Panetta (Divers droite) a viré en tête en recueillant 2 535 voix (33,18%). Deuxième, Didier Guillaume (Divers gauche) a rassemblé 2 252 suffrages en sa faveur (29,48%). Avec un écart aussi ténu, la clôture du 2e tour interrogeait. A défaut de majorité absolue, la triangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 3 listes qualifiées. Tonino Panetta l'a finalement emporté avec 4 531 voix (55,31%), face à Didier Guillaume avec 3 074 électeurs (37,52%) et Nathalie Lemoine avec 587 bulletins (7,16%). Contre toute attente après un premier tour disputé, le résultat s’est avéré sans appel lors de la seconde manche. Dans cette configuration, la dispersion des voix a pu jouer. Divers droite a probablement tiré parti du transfert des voix des listes éliminées, récupérant 1 996 voix supplémentaires entre les deux tours.