Résultat municipale 2026 à Choisy-le-Roi (94600) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Choisy-le-Roi a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Choisy-le-Roi, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Choisy-le-Roi [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Tonino PANETTA
Tonino PANETTA Choisy Rassemblé 		4 057 38,31%
Robin ALBERT
Robin ALBERT Union Populaire Pour Choisy-Le-Roi 		2 014 19,02%
Matthieu BAUHAIN
Matthieu BAUHAIN Pour vivre mieux à Choisy - Union de la gauche, des citoyens et des écologistes 		1 991 18,80%
Ali ID ELOUALI
Ali ID ELOUALI CHOISY EN GRAND 		1 087 10,26%
Hassan AOUMMIS
Hassan AOUMMIS Construisons Ensemble Choisy-Le-Roi 		715 6,75%
Moustapha THIAM
Moustapha THIAM Choisy notre fierté 		590 5,57%
Josefa TORRES
Josefa TORRES Lutte Ouvrière - Le camp des travailleurs 		136 1,28%
Participation au scrutin Choisy-le-Roi
Taux de participation 50,24%
Taux d'abstention 49,76%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,12%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,24%
Nombre de votants 10 845

Source : ministère de l’Intérieur

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