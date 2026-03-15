Résultat de l'élection municipale 2026 à Cholet : les infos en direct

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Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Cholet

Tête de listeListe
Isabelle Leroy
Isabelle Leroy Liste divers centre
Cholet, un nouveau jour
  • Isabelle Leroy
  • Jean-Paul Brégeon
  • Florence Jauneault
  • Loïc David
  • Isabelle Volant
  • Benoit Tricoire
  • Marie-Dominique Lusson-Langlois
  • Ilyas Barbaud
  • Elisabeth Rousselot
  • Laurent Girardin
  • Kristell Beillouet
  • Jerome Tricoire
  • Béatrice Forestier
  • Anthony Bochereau
  • Christelle Caillou
  • Vincent Boudaud
  • Emilie Gaborieau
  • Olivier Rivault
  • Maria Claude Canselier
  • Louis Roquebert
  • Christelle Chevalier
  • Cyril Akpomedah-Grant
  • Valérie Mercier
  • Muslum Dogan
  • Lydie Ribeiro
  • Adrien Ricard
  • Isabelle Perrin-Duc
  • Pascal Grivault
  • Harmony Brulon
  • Maxime Victor
  • Nelly Prenant
  • Erwan Gicquel
  • Chloé Gélineau
  • Jean-Caude Arnou
  • Emeline Chesneau
  • Laurent Touchard
  • Julie Dabin
  • Maxime Mourot
  • Olga Vernier de Souza
  • Frédéric Cantelaube
  • Cassandre Rolland
  • Eric Petiteau
  • Anne Naël
  • Jérôme Daniels
  • Véronique Bastat
  • Jean-Noël Courrier
  • Danielle Beneteau
Laurence Adrien-Bigeon
Laurence Adrien-Bigeon Liste divers gauche
Décidons Ensemble!
  • Laurence Adrien-Bigeon
  • Lionel Berthier
  • Marie Prouteau
  • Benoit Gallais
  • Murielle Bureau
  • Christophe Airaud
  • Nadine Prouteau
  • Lucas Aksu
  • Nathalie Robin
  • Vincent Gourjault
  • Nadia Dixneuf
  • Jean-Marie Dollet
  • Monique Lang
  • Franck Charruau
  • Elisabeth Allain
  • Bernard Alcover
  • Martine Guerry
  • Michel Humbert
  • Aurélie Monrouzeau
  • Hugues Nono Wouafo
  • Elodie Berthier-Mahé
  • Richard Poirier
  • Clothilde Soulaigre
  • Jean Luc Gouraud
  • Orlane Couillaud
  • Mathias Aksu
  • Laurence Berger
  • Robinson Hardy
  • Christine Quiniou
  • Arsène Moutaouil
  • Clémentine Charruau
  • Eric Bureau
  • Claire Chedozeau
  • Christophe Prouteau
  • Pauline Marchand
  • Ozgür Kilic
  • Alexandra Allanic
  • Laurent Chedozeau
  • Catherine Poyer
  • Marius Terrien
  • Annabelle Boudeau
  • Edouard Levain
  • Marie Zalewski
  • Laurent Guené
  • Angélica Lopez Vela
  • André Graveleau
Sophie Lacharlotte
Sophie Lacharlotte Liste divers centre
CHOLET C'EST VOUS
  • Sophie Lacharlotte
  • Dominique Bleu
  • Agathe Langevin-Jolly
  • Christophe Rondeau
  • Carole Bossard-Gautier
  • Borris Durand
  • Adeline Dupont
  • Pascal Perica
  • Myriam Thomas
  • Eric Landreau
  • Véronique Eas-Audureau
  • Jérôme Gauvrit
  • Elise Cabrita
  • Serge Faligot
  • Françoise Rameaux
  • Stéphane Comte
  • Elodie Quinquis
  • David Marques
  • Agnès Lapointe
  • Nicolas Girardeau
  • Annie Tricoire
  • Romuald Breheret
  • Sophie Philbert
  • Laurent Werner
  • Béatrice Vigneron-Rouille
  • Kévin Bricard
  • Agnès Baudin
  • Vincent Jourdain
  • Nadia Azzaoui
  • Jérémy Cas
  • Vanessa Diogo
  • Didier Prouzat
  • Lydie Gautier
  • Thomas Barbe
  • Nathalie Fillaudeau-Benhamou
  • Christian Pineau
  • Annie Bezier
  • Raphael Jourdain
  • Isabelle Carlot
  • Jean Brun
  • Lysa Durand
  • Jean-Pierre Brémaud
  • Frédérique Bois
  • Modestus Van Meeuwen
  • Denise Airault
Franck Loiseau
Franck Loiseau Liste d'union à gauche
Cholet Citoyenne
  • Franck Loiseau
  • Sylvie Tolassy
  • Raphaël Loizeau
  • Muriel Courtay
  • Patrick Delamarre
  • Maryline Neveu
  • Abdelhamid Chbicheb
  • Aurélie Videau
  • Philippe Wingert
  • Maguelonne Gorioux
  • Pierre Goriau
  • Gwenaëlle Floch
  • Patrice Beaumard
  • Marie-Odile Beraud
  • Damien Subit
  • Clara Le Falhun
  • Kai-Ulrich Hartwich
  • Juliette Joubert
  • Romain Navier
  • Sylvie Fort
  • Alan Courtay
  • Marie-Laure Antoine
  • Baptiste Durand
  • Davidha Prémila Bruno
  • Nicolas Bézie
  • Deolinda Dos Santos
  • Cédric Blais
  • Christelle Couvrand-Godard
  • Isidore Roux
  • Ekaterina Sienicheva
  • Benoit Thibaud
  • Gersende Bidel
  • Stéphane Brosset
  • Marie-Noëlle Lozanne-Garnier
  • Pierre-François Henry
  • Fabienne Caillaud Suteau
  • Michel Audebrand
  • Claude Lauret
  • Bruno Gallet
  • Odile Musset
  • André Cerqueus
  • Françoise Tao
  • Hervé Boistault
  • Marion Jeanny
  • Christophe Dambrine
  • Jeanne Grolleau
  • Alain Le Govic
Erwan Lebrun
Erwan Lebrun Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
  • Erwan Lebrun
  • Sylvette Dixneuf
  • Robert Cerisier
  • Lucie Barron
  • Arnaud Thévenin
  • Christine Combat
  • Laurent Latsague
  • Nathalie Genais
  • François Bombled
  • Nayla Omanäa
  • Larbi Bennaïm
  • Marie Richard
  • M'Hemad Jemai
  • Fadila Bitam
  • Yannick Froger
  • Michelle Rouleau
  • Philippe Leuzy
  • Nathalie Triki
  • Christian Goubault
  • Christelle Dolmen
  • Éric Weber
  • Dienaba N'Diaye
  • Ilyass Hamdini
  • Laëtitia Bourbon
  • Claude Lucas
  • Sok Chang Lam
  • Christophe Vilaça
  • Odile Jézéquel
  • Guy Blouin
  • Geneviève Guicastro
  • Patrice Boreau
  • Fatimata Ilboudo
  • Saïd Khachani
  • Christiane Bristeau
  • Tahar Fekir
  • Lalé Coulibaly
  • Sezgin Guney
  • Nathalie Baudry
  • Williams Txia Cha Heu
  • Marie-Françoise Faccin
  • Mohamad Silibio Yahia
  • Bernadette Challet
  • René Plumejault
  • Selvia Selimaj
  • Christian Rousset
Sophie Choplin
Sophie Choplin Liste Divers
Osez l'avenir ! Agissons Ensemble
  • Sophie Choplin
  • Patrice Granneau
  • Cynthia Servas
  • Claude Christophe
  • Sylvie Calmettes
  • Jean Luc Bouchereau
  • Evelyne Charbonneau
  • Loïc Annic
  • Mina Ghafir
  • Gabriel Choplin
  • Manida Seng Sayasane
  • Vincent Coupry
  • Céline Cheval
  • Emmanuel Mesboua
  • Catherine Lerat
  • Pascal Henrio
  • Priscilla Defois
  • Aomar Djabour
  • El Hamria Rejani
  • Herve Fuzeau
  • Sonia Hariz
  • Sebastien Vincent
  • Christelle Leboeuf
  • Frederic Godey
  • Vanessa Samson
  • Nabil Elmanaa
  • Sophie Ménard
  • David Rimbault
  • Tugba Aydogdu
  • Ayoube Rtiby
  • Agnès Launay
  • Sébastien Morille
  • Audrey Veger
  • Pascal Manceau
  • Marie Gentet
  • Bernard Boudier
  • Brigitte Guimbretiere
  • Lahcen Tirs
  • Marie-Pierre Boudier
  • Eric Choplin
  • Chantal Bianco-Murzeau
  • Denis Charrier
  • Anne Chatry
  • Jacky Hudon
  • Monique Robichon
Gilles Bourdouleix
Gilles Bourdouleix Liste divers droite
CHOLET PASSION
  • Gilles Bourdouleix
  • Geraldine Olivier
  • Laurent Jutard
  • Sylvie Rochais
  • Frederic Pavageau
  • Patricia Hervouet
  • Olivier Baguenard
  • Sylvie Dorbeau
  • François Debreuil
  • Delphine Ogereau
  • Florent Barré
  • Marie-Thérèse Dubreuil
  • Bruno Vieville
  • Pascale Tignon
  • Antoine Rameh
  • Nadège Marechal
  • Laurent Soulard
  • Valérie Maudet
  • Ammar Hadji
  • Maya Jarade
  • Jean-Francois Bazin
  • Pascale Biaiteau
  • Victor Bonnin
  • Charlotte Garreau
  • Frédéric Graveleau
  • Marie-Vinoutha Herlan
  • Remi Barbé
  • Élise Richard
  • Ludovic Oger
  • Frédérique Mallet
  • Azdine Rebaï
  • Sylvie Soulard
  • Frédéric Bossard
  • Margot Guerry
  • Jérémie Bouvet
  • Stéphanie Graveleau
  • Valentin Pineau
  • Nathalie Veillon-Barbier
  • Nicolas Clerteau
  • Annick Jeanneteau
  • Romuald Hervouet
  • Christiane Renou
  • Chaysavanh Pravoraxay
  • Simone Poupard
  • François Michel Soulard
  • Natacha Poupet Bourdouleix
  • Patrice Brault

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Gilles Bourdouleix
Gilles Bourdouleix (35 élus) Cholet passion 		7 187 53,95%
  • Gilles Bourdouleix
  • Florence Jauneault
  • Jean-Paul Brégeon
  • Isabelle Leroy
  • Frédéric Pavageau
  • Florence Dabin
  • Sylvain Apaire
  • Laurence Texereau
  • Patrick Pelloquet
  • Annick Jeanneteau
  • Patrice Brault
  • Natacha Poupet-Bourdouleix
  • Olivier Baguenard
  • Elisabeth Haquet
  • Michel Viault
  • Patricia Hervouet
  • Florent Barré
  • Sylvie Rochais
  • François Debreuil
  • Patricia Rigaudeau
  • Jean-François Bazin
  • Evelyne Pineau
  • Ammar Hadji
  • Charline Abellard
  • Antoine Rameh
  • Maya Jarade
  • Laurent Jutard
  • Valérie Maudet
  • Rémi Barbé
  • Amélie Broquaire
  • Bruno Vieville
  • Catherine Bodet
  • Chaysavanh Pravoraxay
  • Sylvie Dorbeau
  • Aurélien Durand
Anne Hardy
Anne Hardy (10 élus) Cholet autrement 		6 133 46,04%
  • Anne Hardy
  • Cyrille Jauneault
  • Sylvie Charrier
  • Jérémy Cacheux
  • Sylvie Tolassy
  • Kai-Ulrich Hartwich
  • Cécile Guiganti
  • Denis Bouyer
  • Carole Bossard-Gautier
  • Stéphane Brosset
Participation au scrutin Cholet
Taux de participation 37,24%
Taux d'abstention 62,76%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 13 716

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Gilles Bourdouleix
Gilles Bourdouleix Cholet passion 		5 789 43,08%
Anne Hardy
Anne Hardy Cholet autrement 		2 931 21,81%
Cyrille Jauneault
Cyrille Jauneault Demain cholet 		2 084 15,51%
Christophe Airaud
Christophe Airaud Cholet en commun 		1 216 9,05%
Philippe Renaudet
Philippe Renaudet Cholet pour tous 		1 129 8,40%
Robert Cerisier
Robert Cerisier Lutte ouvrière-faire entendre le camp des travailleurs 		287 2,13%
Participation au scrutin Cholet
Taux de participation 37,76%
Taux d'abstention 62,24%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 13 876

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Gilles Bourdouleix
Gilles Bourdouleix (35 élus) Cholet passion 		11 530 55,49%
  • Gilles Bourdouleix
  • Florence Jauneault
  • Michel Champion
  • Florence Dabin
  • John Davis
  • Isabelle Leroy
  • Roger Massé
  • Laurence Texereau
  • Jean Lelong
  • Annick Jeanneteau
  • Jean-Paul Brégeon
  • Christine Charrier
  • Michel Bonneau
  • Marie Barthelemy
  • Frédéric Pavageau
  • Sylvie Potiron-Rochais
  • Jean-Michel Boissinot
  • Patricia Rigaudeau
  • Jean-François Bazin
  • Elisabeth Haquet
  • Benoît Martin
  • Simone Poupard
  • Olivier Brachet
  • Sandrine Raoux-Pithon
  • François Debreuil
  • Maya Jarade
  • Olivier Baguenard
  • Natacha Castin
  • Jordan Jouteau
  • Nathalie Godet Sechet
  • Jean-Jacques Bourguignon
  • Gwenaelle Duchesne
  • Gilles Allindre
  • Évelyne Chiche-Gauvain
  • Pierre Martin
Jean-Marc Vacher
Jean-Marc Vacher (10 élus) Un nouvel élan pour cholet 		9 248 44,50%
  • Jean-Marc Vacher
  • Anne Hardy
  • André Cerqueus
  • Magalie Greau
  • Xavier Coiffard
  • Caroline Lederle
  • Tristan Jouanny
  • Catherine Canals
  • Bernard Rabiller
  • Elsa Gaboriau
Participation au scrutin Cholet
Taux de participation 59,12%
Taux d'abstention 40,88%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,37%
Nombre de votants 21 728

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Gilles Bourdouleix
Gilles Bourdouleix Cholet passion 		10 093 46,86%
Jean-Marc Vacher
Jean-Marc Vacher Un nouvel élan pour cholet 		4 764 22,12%
Philippe Renaudet
Philippe Renaudet Cholet pour tous 		3 535 16,41%
Franck Loiseau
Franck Loiseau Cholet votre ville dynamique et solidaire 		2 340 10,86%
Robert Cerisier
Robert Cerisier Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs 		805 3,73%
Participation au scrutin Cholet
Taux de participation 60,49%
Taux d'abstention 39,51%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 3,12%
Nombre de votants 22 230

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