Résultat de l'élection municipale 2026 à Cholet : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Cholet [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Cholet sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Cholet.
L'actu des élections municipales 2026 à Cholet
12:08 - Les horaires d'ouverture des bureaux de vote à Cholet
Avant toute chose, les horaires d’ouverture des 36 bureaux de vote de Cholet sont les suivants : de 8 h à 18 h en continu. Les municipales offrent la possibilité aux votants de Cholet de se faire entendre sur les défis qui affectent leur territoire. À Cholet et comme partout, ce scrutin local permet également de débattre des projets qui façonneront le quotidien des habitants dans les prochaines années. Quel candidat sera élu après Gilles Bourdouleix, qui a conquis la mairie en 2020 au deuxième tour ? Comment évaluer l’action municipale menée depuis 2020 ? La liste de ceux qui se soumettent au suffrage ce dimanche est en ligne plus bas dans cette page. Attention, pour voter, n’oubliez pas vos papiers d'identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Cholet
|Tête de listeListe
|
Isabelle Leroy
Liste divers centre
Cholet, un nouveau jour
|
|
Laurence Adrien-Bigeon
Liste divers gauche
Décidons Ensemble!
|
|
Sophie Lacharlotte
Liste divers centre
CHOLET C'EST VOUS
|
|
Franck Loiseau
Liste d'union à gauche
Cholet Citoyenne
|
|
Erwan Lebrun
Liste d'extrême-gauche
Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|
|
Sophie Choplin
Liste Divers
Osez l'avenir ! Agissons Ensemble
|
|
Gilles Bourdouleix
Liste divers droite
CHOLET PASSION
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gilles Bourdouleix (35 élus) Cholet passion
|7 187
|53,95%
|
|Anne Hardy (10 élus) Cholet autrement
|6 133
|46,04%
|
|Participation au scrutin
|Cholet
|Taux de participation
|37,24%
|Taux d'abstention
|62,76%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|13 716
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gilles Bourdouleix Cholet passion
|5 789
|43,08%
|Anne Hardy Cholet autrement
|2 931
|21,81%
|Cyrille Jauneault Demain cholet
|2 084
|15,51%
|Christophe Airaud Cholet en commun
|1 216
|9,05%
|Philippe Renaudet Cholet pour tous
|1 129
|8,40%
|Robert Cerisier Lutte ouvrière-faire entendre le camp des travailleurs
|287
|2,13%
|Participation au scrutin
|Cholet
|Taux de participation
|37,76%
|Taux d'abstention
|62,24%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|13 876
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gilles Bourdouleix (35 élus) Cholet passion
|11 530
|55,49%
|
|Jean-Marc Vacher (10 élus) Un nouvel élan pour cholet
|9 248
|44,50%
|
|Participation au scrutin
|Cholet
|Taux de participation
|59,12%
|Taux d'abstention
|40,88%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|4,37%
|Nombre de votants
|21 728
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Gilles Bourdouleix Cholet passion
|10 093
|46,86%
|Jean-Marc Vacher Un nouvel élan pour cholet
|4 764
|22,12%
|Philippe Renaudet Cholet pour tous
|3 535
|16,41%
|Franck Loiseau Cholet votre ville dynamique et solidaire
|2 340
|10,86%
|Robert Cerisier Lutte ouvrière faire entendre le camp des travailleurs
|805
|3,73%
|Participation au scrutin
|Cholet
|Taux de participation
|60,49%
|Taux d'abstention
|39,51%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|3,12%
|Nombre de votants
|22 230
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