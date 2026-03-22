Résultat de l'élection municipale 2026 à Cholet : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Cholet [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Cholet sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Cholet.
L'actu des élections municipales 2026 à Cholet
11:51 - Un premier constat à Cholet avec les résultats du 1er tour
À l'occasion du premier tour des élections municipales à Cholet dimanche dernier, le scrutin a enregistré localement un taux d'abstention de 44,46 %, alors que 57,17 % des électeurs ont boudé les urnes dans le pays. Au terme de ce vote, c'est Isabelle Leroy (Divers centre) qui s'est arrogée la première place en rassemblant 36,38 % des bulletins valides. Dans son sillage, Gilles Bourdouleix (Divers droite) est arrivé en deuxième position avec 27,98 %. L'écart est resté significatif sans être écrasant. Par ailleurs, en franchissant la barre des 10 %, Franck Loiseau (Union de la gauche) a gagné également le droit de potentiellement se maintenir. Derrière, Sophie Lacharlotte, avec la nuance Divers centre, a terminé avec 8,49 % des voix, trop peu pour aller au second tour, mais assez pour fusionner sa liste avec une autre en cas d'accord.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Cholet
Le deuxième tour des élections municipales à Cholet a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Isabelle Leroy
Liste divers centre
Cholet, un nouveau jour
|
|
Franck Loiseau
Liste d'union à gauche
Cholet Citoyenne
|
|
Gilles Bourdouleix
Liste divers droite
CHOLET PASSION
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Cholet
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Isabelle LEROY (Ballotage) Cholet, un nouveau jour
|7 459
|36,38%
|Gilles BOURDOULEIX (Ballotage) CHOLET PASSION
|5 736
|27,98%
|Franck LOISEAU (Ballotage) Cholet Citoyenne
|3 909
|19,07%
|Sophie LACHARLOTTE CHOLET C'EST VOUS
|1 741
|8,49%
|Laurence ADRIEN-BIGEON Décidons Ensemble!
|741
|3,61%
|Sophie CHOPLIN Osez l'avenir ! Agissons Ensemble
|555
|2,71%
|Erwan LEBRUN Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs
|360
|1,76%
|Participation au scrutin
|Cholet
|Taux de participation
|55,54%
|Taux d'abstention
|44,46%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,01%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,63%
|Nombre de votants
|20 843
Source : ministère de l’Intérieur
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