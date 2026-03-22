Résultat de l'élection municipale 2026 à Cholet : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Cholet

Le deuxième tour des élections municipales à Cholet a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Isabelle Leroy
Isabelle Leroy Liste divers centre
Cholet, un nouveau jour
  • Isabelle Leroy
  • Jean-Paul Brégeon
  • Florence Jauneault
  • Loïc David
  • Isabelle Volant
  • Benoit Tricoire
  • Marie-Dominique Lusson-Langlois
  • Ilyas Barbaud
  • Elisabeth Rousselot
  • Laurent Girardin
  • Kristell Beillouet
  • Jerome Tricoire
  • Béatrice Forestier
  • Anthony Bochereau
  • Christelle Caillou
  • Vincent Boudaud
  • Emilie Gaborieau
  • Olivier Rivault
  • Maria Claude Canselier
  • Louis Roquebert
  • Christelle Chevalier
  • Cyril Akpomedah-Grant
  • Valérie Mercier
  • Muslum Dogan
  • Lydie Ribeiro
  • Adrien Ricard
  • Isabelle Perrin-Duc
  • Pascal Grivault
  • Harmony Brulon
  • Maxime Victor
  • Nelly Prenant
  • Erwan Gicquel
  • Chloé Gélineau
  • Jean-Caude Arnou
  • Emeline Chesneau
  • Laurent Touchard
  • Julie Dabin
  • Maxime Mourot
  • Olga Vernier de Souza
  • Frédéric Cantelaube
  • Cassandre Rolland
  • Eric Petiteau
  • Anne Naël
  • Jérôme Daniels
  • Véronique Bastat
  • Jean-Noël Courrier
  • Danielle Beneteau
Franck Loiseau
Franck Loiseau Liste d'union à gauche
Cholet Citoyenne
  • Franck Loiseau
  • Sylvie Tolassy
  • Raphaël Loizeau
  • Muriel Courtay
  • Patrick Delamarre
  • Maryline Neveu
  • Abdelhamid Chbicheb
  • Aurélie Videau
  • Philippe Wingert
  • Maguelonne Gorioux
  • Pierre Goriau
  • Gwenaëlle Floch
  • Patrice Beaumard
  • Marie-Odile Beraud
  • Damien Subit
  • Clara Le Falhun
  • Kai-Ulrich Hartwich
  • Juliette Joubert
  • Romain Navier
  • Sylvie Fort
  • Alan Courtay
  • Marie-Laure Antoine
  • Baptiste Durand
  • Davidha Bruno
  • Nicolas Bézie
  • Deolinda Dos Santos
  • Cédric Blais
  • Christelle Couvrand-Godard
  • Isidore Roux
  • Ekaterina Sienicheva
  • Benoit Thibaud
  • Gersende Bidel
  • Stéphane Brosset
  • Marie-Noëlle Lozanne-Garnier
  • Pierre-François Henry
  • Fabienne Caillaud Suteau
  • Michel Audebrand
  • Claude Lauret
  • Bruno Gallet
  • Odile Musset
  • André Cerqueus
  • Françoise Tao
  • Hervé Boistault
  • Marion Jeanny
  • Christophe Dambrine
  • Jeanne Grolleau
  • Alain Le Govic
Gilles Bourdouleix
Gilles Bourdouleix Liste divers droite
CHOLET PASSION
  • Gilles Bourdouleix
  • Geraldine Olivier
  • Laurent Jutard
  • Sylvie Rochais
  • Frederic Pavageau
  • Patricia Hervouet
  • Olivier Baguenard
  • Sylvie Dorbeau
  • François Debreuil
  • Delphine Ogereau
  • Florent Barré
  • Marie-Thérèse Dubreuil
  • Bruno Vieville
  • Pascale Tignon
  • Antoine Rameh
  • Nadège Marechal
  • Laurent Soulard
  • Valérie Maudet
  • Ammar Hadji
  • Maya Jarade
  • Jean-Francois Bazin
  • Pascale Biaiteau
  • Victor Bonnin
  • Charlotte Garreau
  • Frédéric Graveleau
  • Marie-Vinoutha Herlan
  • Remi Barbé
  • Élise Richard
  • Ludovic Oger
  • Frédérique Mallet
  • Azdine Rebaï
  • Sylvie Soulard
  • Frédéric Bossard
  • Margot Guerry
  • Jérémie Bouvet
  • Stéphanie Graveleau
  • Valentin Pineau
  • Nathalie Veillon-Barbier
  • Nicolas Clerteau
  • Annick Jeanneteau
  • Romuald Hervouet
  • Christiane Renou
  • Chaysavanh Pravoraxay
  • Simone Poupard
  • François Michel Soulard
  • Natacha Poupet Bourdouleix
  • Patrice Brault

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Cholet

Tête de listeListe Voix % des voix
Isabelle LEROY
Isabelle LEROY (Ballotage) Cholet, un nouveau jour 		7 459 36,38%
Gilles BOURDOULEIX
Gilles BOURDOULEIX (Ballotage) CHOLET PASSION 		5 736 27,98%
Franck LOISEAU
Franck LOISEAU (Ballotage) Cholet Citoyenne 		3 909 19,07%
Sophie LACHARLOTTE
Sophie LACHARLOTTE CHOLET C'EST VOUS 		1 741 8,49%
Laurence ADRIEN-BIGEON
Laurence ADRIEN-BIGEON Décidons Ensemble! 		741 3,61%
Sophie CHOPLIN
Sophie CHOPLIN Osez l'avenir ! Agissons Ensemble 		555 2,71%
Erwan LEBRUN
Erwan LEBRUN Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs 		360 1,76%
Participation au scrutin Cholet
Taux de participation 55,54%
Taux d'abstention 44,46%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,01%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,63%
Nombre de votants 20 843

Source : ministère de l’Intérieur

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