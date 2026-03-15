Résultat municipale 2026 à Cholet (49300) – Résultats du 1er tour [PUBLIE]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Cholet a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Cholet, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Cholet [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Isabelle LEROY
Isabelle LEROY Cholet, un nouveau jour 		7 459 36,38%
Gilles BOURDOULEIX
Gilles BOURDOULEIX CHOLET PASSION 		5 736 27,98%
Franck LOISEAU
Franck LOISEAU Cholet Citoyenne 		3 909 19,07%
Sophie LACHARLOTTE
Sophie LACHARLOTTE CHOLET C'EST VOUS 		1 741 8,49%
Laurence ADRIEN-BIGEON
Laurence ADRIEN-BIGEON Décidons Ensemble! 		741 3,61%
Sophie CHOPLIN
Sophie CHOPLIN Osez l'avenir ! Agissons Ensemble 		555 2,71%
Erwan LEBRUN
Erwan LEBRUN Lutte ouvrière - Le camp des travailleurs 		360 1,76%
Participation au scrutin Cholet
Taux de participation 55,54%
Taux d'abstention 44,46%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,01%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,63%
Nombre de votants 20 843

Source : ministère de l’Intérieur

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