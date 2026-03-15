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19:21 - Les données démographiques de Cholet révèlent les tendances électorales À Cholet, les facteurs démographiques et socio-économiques définissent le contexte politique et peuvent influer sur les élections municipales. Avec un taux de chômage de 12,28% et une densité de population de 618 habitants/km², les problématiques relatives au chômage et au logement sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de ménages détenant au moins une automobile (78,60%) montre le poids des questions de transport et d'environnement dans les interrogations des 24337 votants. Enfin, la présence d'une population immigrée de 9,73% et d'une population étrangère de 7,76% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'éducation à Cholet mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 25,66% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.

17:57 - Tendance électorale : le RN en progression à Cholet Le parti d'extrême droite ne parvenait pas à se hisser parmi les listes arrivées en tête lors de l'élection municipale à Cholet il y a 6 ans. À l'occasion de l'élection présidentielle au printemps 2022, Marine Le Pen récoltait 15,52% des votes lors du tour préliminaire, puis échouait face à Emmanuel Macron dans la commune avec 27,11% lors du tour final. Les législatives dans la foulée avaient donné 10,36% à la formation d'extrême droite au tour 1. Un score bien en deçà des attentes et trop bas, à Cholet comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au deuxième round. Le score de la liste de Jordan Bardella, portant les couleurs du RN, atteindra ensuite 23,43% lors du scrutin européen. Les législatives qui ont suivi donneront, lors du premier round, un résultat de 28,19% pour un bulletin issu du rapprochement de la droite ciottiste avec le RN. Il terminera avec 31,66% lors du vote final.

16:58 - Dernières municipales : 37,76 % de participation à Cholet Il y a six ans à Cholet, le premier round des élections municipales avait vu 37,76 % des inscrits se déplacer aux isoloirs dans la commune, un score plus bas que les 44,7 % observés au niveau national (l'abstention avait donc culminé à 62,24 %) alors que le pays était affecté par la pandémie du coronavirus. Il est pourtant établi de longue date que le scrutin municipal reste, avec l'élection du président de la République, le rendez-vous où les électeurs participent le plus, le choix de leur maire et du chef de l'État leur tenant particulièrement à cœur. Lors de la présidentielle de 2022, le taux de participation local a à ce titre été rapporté à 72,77 %. Le taux de votants aux élections législatives a évolué de son côté de 44,87 % au premier tour en 2022 à 65,51 % au premier tour en 2024. En juin la même année, la participation aux européennes s'était fixée à 48,03 % (51,49 % dans le pays). Si on suit la trajectoire globale, le secteur se révèle comme une contrée moins participative que la moyenne. En ce jour de municipales à Cholet, cette particularité sera en conséquence scrutée.

15:59 - Quel bilan pour les dernières élections à Cholet ? L'orientation des électeurs de Cholet a évolué lors de la session électorale 2024. Si deux ans plus tôt la commune semblait apparaître comme un secteur acquis au macronisme, elle s'est semble-t-il affichée deux ans plus tard comme une zone pivot. Lors des européennes, le résultat à Cholet s'était en effet forgé autour de la liste 'La France revient' de Jordan Bardella (23,43%), en tête de peloton devant Valérie Hayer (21,16%) et la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann (17,13%). Lors du scrutin législatif provoqué par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les votants de Cholet plébiscitaient ensuite Denis Masseglia (Majorité présidentielle) avec 32,74% au premier tour. Ce choix s'est trouvé conforté lors du second tour, Denis Masseglia culminant à 68,09% des voix dans la localité.

14:57 - À Cholet, l'élection il y a 4 ans fut marquée par un vote pour la majorité présidentielle Lors des législatives de 2022, les votants de Cholet plébiscitaient Denis Masseglia (Ensemble !) avec 30,52% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 58,35%. En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Cholet plaçait Emmanuel Macron en tête avec 38,24% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon récoltait 19,47%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 72,89% pour Emmanuel Macron, contre 27,11% en faveur de Marine Le Pen. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint Cholet comme un territoire fidèle au centre-droit libéral.

12:58 - La commune de Cholet a globalement augmenté les impôts S'agissant de la pression fiscale de Cholet, par foyer fiscal, le montant moyen payé a atteint 1 452 € en 2024 (année du dernier relevé), alors que ce montant se situait à 1 271 € quatre ans auparavant. L'impôt sur les propriétés bâties est passé à un peu moins de 49,53 % en 2024 (contre 28,27 % en 2020). Rappelons que la moyenne nationale avoisine les 40 %. Une augmentation le plus souvent mécanique, sans que la municipalité l'ait décidée : en effet, depuis la réforme de la fiscalité locale, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle affiche un produit communal ne totalisant que 1 124 700 € en 2024. Un total bien loin des 14,54278 millions d'euros engrangés en 2020 avec un taux resté à environ 16,85 %. Cette taxe ne représente désormais plus qu'une portion congrue des recettes fiscales communales, ce qui a bouleversé la structure des ressources.

11:59 - Élections de 2020 : la victoire de Gilles Bourdouleix à Cholet Les résultats des municipales de 2020 à Cholet ont livré un aperçu clair des équilibres politiques locaux. Au terme du premier tour, Gilles Bourdouleix (Divers droite) a pris l'ascendant sur ses concurrents en obtenant 5 789 soutiens (43,08%). À sa poursuite, Anne Hardy (Divers gauche) a rassemblé 2 931 suffrages en sa faveur (21,81%). Ce delta imposant semblait annoncer un avantage clair au soir du 1er round. A défaut de majorité absolue, l'affrontement du deuxième tour s'est donc tenu le dimanche suivant. Gilles Bourdouleix l'a finalement emporté avec 7 187 suffrages (53,95%), face à Anne Hardy rassemblant 6 133 électeurs inscrits (46,04%). Bien que Anne Hardy ait su capter davantage d'électeurs du premier tour en ajoutant 3 202 suffrages à son total, l'écart du premier tour l'a empêché de l'emporter. Le candidat étiqueté Divers droite a probablement tiré parti du report de votes des listes de droite. La formation minoritaire est sommée de contrecarrer l'avantage du sortant aujourd'hui dès le premier tour, face à un bloc majoritaire qui misera sur son bilan pour conserver son avance.