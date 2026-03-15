Résultat municipale 2026 à Chorges (05230) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Chorges a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Chorges, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Chorges [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Jérôme ARNAUD
Jérôme ARNAUD (20 élus) CHORGES, VIVRE ET AGIR ENSEMBLE 		1 107 67,58%
  • Jérôme ARNAUD
  • Béatrice DURAND
  • Maxence EINAUDI
  • Bénédicte DUBOYS
  • Serge COMBE
  • Marie-Line GIRARD
  • Michel PEYRON
  • Marie-Cécile LAINÉ
  • Marc GALDI
  • Marianne JUILLET
  • Jean-Pierre BORDAS
  • Audrey BONNEFONT
  • Yann BOISLÈVE
  • Anne LABEYRIE
  • Patrice MENNECHEZ
  • Simone ESPINASSE
  • Jérôme ESCALLIER
  • Gina BERTRAND
  • Philippe BLANCHET
  • Michèle DAVID
Vincent BONNARDEL
Vincent BONNARDEL (3 élus) CHORGES EN ACTION 		531 32,42%
  • Vincent BONNARDEL
  • Gladys GERMANO
  • Thomas LE GOFF
Participation au scrutin Chorges
Taux de participation 68,49%
Taux d'abstention 31,51%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,73%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,26%
Nombre de votants 1 724

Source : ministère de l’Intérieur

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