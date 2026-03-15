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19:16 - Chorges : quand les données démographiques façonnent les urnes La composition démographique et socio-économique de Chorges détermine les préoccupations et les intérêts des électeurs, influençant ainsi les résultats des municipales. Les jeunes et les personnes sans emploi jouent un rôle crucial dans la ville, avec près de 28% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 7,89%. Qui plus est, le pourcentage de familles propriétaires (61,03%) met en avant le poids des thématiques de logement et d'urbanisme. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (59,94%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 1762 électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (16,67%) révèle des impératifs d'accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (13,89%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Un taux de résidences secondaires de 28,12%, comme à Chorges, indique la présence d'une population plus aisée. Cela peut affecter l'engagement politique des habitants sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.

17:57 - Quel est le poids du RN à Chorges ? Le parti à la flamme n'était pas représenté à la dernière élection municipale à Chorges il y a six ans, le vote ayant eu lieu en dehors des clivages partisans dans la ville. Pour le scrutin présidentiel en 2022, Marine Le Pen séduisait 26,76% des votes lors du premier round, puis serrait de près Emmanuel Macron dans la ville avec 49,56% au tour décisif. Les législatives dans la foulée avaient accordé 20,41% au candidat RN lors du premier dimanche de scrutin. Un score trop décevant, à Chorges comme dans la circonscription, pour pouvoir figurer au second tour. Le résultat de la liste Bardella culminera ensuite à 35,95% aux européennes deux ans plus tard. Les législatives anticipées offriront, lors du premier tour, un résultat de 39,79% pour le mouvement lepéniste. Qualifié cette fois, contrairement à 2022, il clôturera le scrutin avec 49,69% lors du vote final.

16:58 - Quels niveaux de participation à Chorges aux dernières élections ? La fuite des électeurs s'élevait à 47,31 % à Chorges pour le premier tour des municipales de 2020, une abstention modeste alors que le coronavirus avait fait fuir bon nombre d'inscrits. Il est en effet établi de longue date que le scrutin municipal reste, avec l'élection présidentielle, le moment où les électeurs participent le plus. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a d'ailleurs été de 19,25 % des habitants en mesure de voter. Évidemment, la logique d'une élection locale n'est pas celle d'un scrutin national, mais les deux derniers scrutins législatifs restent directement comparables entre eux. Le taux d'abstention aux élections législatives est passé de son côté de 48,45 % en 2022 à seulement 27,70 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, l'abstention aux européennes s'était pour sa part fixée à 41,01 % (contre 48,51 % en France). Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une zone où l'abstention est contenue. En ce jour de municipales 2026 à Chorges, cette donnée sera en définitive particulièrement scrutée.

15:59 - Chorges : le vote des électeurs l'année de la dissolution Les législatives à Chorges organisées après la dissolution de 2024, plaçaient Louis Albrand (Rassemblement National) aux avants-postes avec 39,79% au premier tour, devant Valérie Rossi (Union de la gauche) avec 31,86%. Les électeurs ont toutefois basculé au second tour au profit de Valérie Rossi (Union de la gauche), avec 50,31%. Les Européennes juste avant la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée à Chorges avaient cette fois vu la victoire locale de l'équipe de Jordan Bardella (35,95%), avec en deuxième position la liste 'Réveil européen' de Raphaël Glucksmann qui avait recueilli 15,48% des votes. L'orientation des électeurs de Chorges a donc évolué lors de cette longue série de scrutins de 2024. Si deux ans plus tôt la commune a pu apparaître comme un territoire difficile à étiqueter, elle s'est semble-t-il positionnée dès lors comme une terre de droite radicale.

14:57 - Quel candidat a gagné les scrutins il y a 4 ans à Chorges ? L'analyse des scrutins de 2022 révèle que Chorges s'inscrit comme un territoire aux votes hétérogènes. Au printemps 2022, la première étape de la présidentielle à Chorges plaçait en effet Marine Le Pen devant avec 26,76% des inscrits, tandis qu'Emmanuel Macron obtenait 23,58%. Le verdict du second tour livrait un résultat de 50,44% pour Emmanuel Macron, contre 49,56% en faveur de Marine Le Pen. Concernant l'élection des députés qui a suivi en 2022, les votants de Chorges soutenaient en priorité Joel Giraud (Ensemble !) avec 36,57% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 57,64%.

12:58 - Chorges frappéebousculée par la réforme fiscale avant ces élections municipales Alors que les impôts locaux ont grimpé à Chorges entre 2020 et 2024, la taxe d'habitation a affiché un taux à 9,27 % en 2024 (derniers chiffres en date), générant une recette de 176 760 €. Un apport qui est loin des quelque 406 600 euros engrangés en 2020. Depuis son abolition pour les résidences principales en 2023 suite à la réforme de la fiscalité locale, elle ne constitue plus qu'une portion congrue des ressources fiscales de la commune, transformant l'équilibre des finances locales. La fiscalité sur les propriétés bâties a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux à Chorges a évolué pour se fixer à 45,32 % en 2024 (contre 13,53 % en 2020). Soulignons que la moyenne nationale avoisine les 40 %, soit une hausse de 1,2 point en quatre ans. Une hausse plutôt mécanique, sans décision de la municipalité : depuis la réforme en effet, la part départementale de la taxe foncière a été transférée aux communes par l'État. Une donnée d'ensemble s'impose au bout du compte : le montant moyen payé par foyer fiscal à Chorges a atteint 1 339 euros en 2024 contre 603 euros en début de mandat.

11:59 - Élections municipales 2020 : rappel des résultats à Chorges À Chorges, les résultats des municipales précédentes se sont révélés particulièrement parlants quant aux équilibres politiques locaux. Dès le premier tour à l'époque, Christian Durand a dominé les débats avec 859 soutiens (70,12%). Derrière, Sophie Rommens a capté 366 voix (29,87%). Cette victoire au premier tour de Christian Durand a scellé l'issue du scrutin dès l'entame du match. Pour cette élection de 2026 à Chorges, cette dynamique pose les bases. Afin de contester cette suprématie ce dimanche, les forces d'opposition devront redoubler d'efforts, alors que l'équipe victorieuse cherchera à conserver son avance.