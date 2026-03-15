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19:18 - Chuelles : démographie, élections et stratégies politiques Dans la ville de Chuelles, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques impactent le résultat des municipales. Avec 32% de résidents âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 11,00%, les jeunes et les personnes sans emploi constituent des segments clés. En outre, le pourcentage de ménages propriétaires (84,24%) met en avant l'importance des thématiques concernant l'habitat et l'aménagement du territoire. Le pourcentage de foyers ne possédant aucune voiture (27,91%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 617 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. Le nombre de familles monoparentales (10,43%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (5,45%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Un taux de résidences secondaires de 15,04%, comme à Chuelles, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires de résidences permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.

17:57 - Rassemblement national à Chuelles : les chiffres récents Le mouvement lepéniste n'avait aucun candidat formellement étiqueté à la dernière bataille municipale à Chuelles il y a six ans, le vote ayant eu lieu sans affiliation politique affirmée dans la ville. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen récoltait 38,66% des votes lors du premier round, puis surpassait Emmanuel Macron sur le plan local avec 56,37% au tour décisif. Les législatives de 2022 avaient attribué 30,68% à la formation d'extrême droite lors du premier dimanche de scrutin. Au second round, le mouvement nationaliste arrachait 68,15% des voix de la municipalité. Le score de la liste Bardella atteindra ensuite 47,31% aux élections européennes. Les législatives convoquées dans la foulée offriront, lors du premier round, un résultat de 53,85% pour le mouvement nationaliste. Il l'emportera d'ailleurs avec 69,56% lors du vote final et le siège à l'Assemblée raflé par Thomas Ménagé.

16:58 - Résultats électoraux à Chuelles : le point sur la participation La fuite des électeurs s'élevait à 59,23 % à Chuelles pour le premier tour des élections il y a six ans, un niveau conforme aux 55,3 % du pays alors que le rendez-vous avait lieu en pleine pandémie de coronavirus. Lors de la présidentielle de 2022, le taux d'abstention local s'est à ce titre arrêté à 20,27 %. Alors que les législatives de 2022 avaient été boudées par 50,68 % des inscrits, celles de 2024 ont quant à elles vu l'abstention reculer très nettement à 30,20 %. Précédemment, le scrutin européen du mois de juin 2024 avait enregistré 42,13 % d'abstention. Au final, l'historique de ces scrutins successifs depuis 2020 caractérise cette commune comme une localité relativement préservée de l'abstentionnisme endémique. En ce jour de municipales à Chuelles, cette particularité sera quoi qu'il en soit particulièrement scrutée.

15:59 - Il y a deux ans, Chuelles a choisi la droite Organisées après la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les élections législatives à Chuelles avaient favorisé Thomas Ménagé (Rassemblement National) avec 53,85% au premier tour, devant Ariel Lévy (Les Républicains) avec 17,56%. Le second tour n'a fait que confirmer le premier, Thomas Ménagé culminant à 69,56% des suffrages exprimés dans la commune. Lors du scrutin européen juste avant la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée, les citoyens de Chuelles avaient cette fois soutenu la liste 'La France revient' de Jordan Bardella avec 47,31% des votes. De quoi suggérer qu'entre 2022 et 2024, les résultats d'élections se suivent et se ressemblent.

14:57 - Quel bilan faire de la dernière année présidentielle pour les électeurs de Chuelles ? La séquence électorale de 2022 démontre que le territoire reste une commune fortement ancrée à l'extrême droite. Au premier tour de l'élection du chef de l'Etat en effet, les citoyens de Chuelles privilégiaient la candidature de Marine Le Pen (38,66%), devant Emmanuel Macron qui recueillait 21,80%. Lors de la finale de l'élection à Chuelles, les électeurs accordaient 56,37% pour Marine Le Pen, contre 43,63% en faveur d'Emmanuel Macron. Lors des législatives par la suite, les votants de Chuelles soutenaient en priorité Thomas Ménagé (RN) avec 30,68% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 68,15%.

12:58 - La municipalité de Chuelles a globalement augmenté les impôts Reflet d'une pression fiscale à la hausse depuis 2020 à Chuelles, le taux de la taxe d'habitation s'est fixé à environ 8,93 % en 2024 (année des dernières données), pour un produit communal totalisant 40 200 euros environ, bien en deçà des quelque 143 700 euros enregistrés en 2020. Précisons qu'elle a été supprimée pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat limitant drastiquement sa portée et contraignant les communes à chercher d'autres sources de revenus. La fiscalité sur les propriétés bâties a souvent bouché le trou dans les finances. Le taux constaté à Chuelles a évolué pour se fixer à 34,94 % en 2024 (contre 14,50 % en 2020). Cette hausse est généralement mécanique. La part départementale de la taxe foncière a en effet été transférée aux communes depuis la réforme. Avec toutes ces variables mouvantes, le produit fiscal par ménage à Chuelles s'est établi à 734 euros en 2024 (contre 506 € en 2020).

11:59 - Élections de 2020 à Chuelles : des résultats sans véritable concurrence Dans la ville de Chuelles, les jeux de pouvoir politiques locaux sont aujourd'hui encore façonnés par le résultat des dernières élections municipales. Unique liste en présence, 'Poursuivre l'action à chuelles' a sans surprise rassemblé 100,00% des soutiens lors de ce premier passage aux urnes. Cette élection sans concurrent n'a pas nécessité de second tour. Pour cette élection de 2026 à Chuelles, cette répartition historique des voix pèsera irrémédiablement. L'enjeu lors des résultats de ces élections sera de savoir si une opposition a émergé face à cette domination. Avec la publication des candidatures, un début de réponse limpide a d'ores et déjà été fourni.