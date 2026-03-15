Résultat municipale 2026 à Chuelles (45220) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Chuelles a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Chuelles, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Chuelles [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Isabelle ROSSE
Isabelle ROSSE (13 élus) CHUELLES, CONFIANCE ET AMBITION 		408 73,12%
  • Isabelle ROSSE
  • Martial PINON
  • Annick MORIN
  • David DESLAIS
  • Marie-Charlotte VERHULST
  • Cédric HARRY
  • Corinne VILLAIN
  • Philippe BLONDEAU
  • Emilie PIAT
  • Gilles PIPEREAU
  • Charlène PERDEREAU
  • Bernard MONNOT
  • Marie-Claude AUBEY
Eric GALLOIS
Eric GALLOIS (2 élus) RASSEMBLER CHUELLES 		150 26,88%
  • Eric GALLOIS
  • Samantha LA GUMINA
Participation au scrutin Chuelles
Taux de participation 65,07%
Taux d'abstention 34,93%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,40%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,05%
Nombre de votants 572

Source : ministère de l’Intérieur

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