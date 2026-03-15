Résultat municipale 2026 à Cieux (87520) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Cieux a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Cieux, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Cieux [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Olivier GUILLOT
Olivier GUILLOT (13 élus) UN NOUVEL ÉLAN POUR CIEUX 		374 68,12%
  • Olivier GUILLOT
  • Christiane MILORD
  • Dominique GARGAUD
  • Véronique DE BRAUWER
  • Michel TROUILLARD
  • Corinne CHARPENTIER
  • Florian AUGAS
  • Emilie PELLENARD
  • Christophe SOURY
  • Isabelle BAUDELET
  • Simon ANDRAUD
  • Anaïs BEYRAND
  • Xavier LEPERLIER
Jean-Marie ESCLAMADON
Jean-Marie ESCLAMADON (2 élus) CIEUX, PATRIMOINE ET AVENIR 		175 31,88%
  • Jean-Marie ESCLAMADON
  • Nathalie GRATADE
Participation au scrutin Cieux
Taux de participation 69,40%
Taux d'abstention 30,60%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 3,99%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 4,66%
Nombre de votants 601

Source : ministère de l’Intérieur

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