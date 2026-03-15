En direct

19:20 - Élections à Cieux : l'impact des caractéristiques démographiques La composition démographique et le contexte socio-économique de Cieux contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les élections municipales. Dans le village, 16,08% de la population est âgée de moins de 15 ans, et 9,69% sont des personnes âgées. La pyramide des âges pourrait avoir un effet sur les orientations politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (74,74%) souligne une dépendance à l'automobile, ce qui peut impacter les 587 votants sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,48%) met en lumière la nécessité d'un suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (6,67%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les données sur l'éducation à Cieux mettent en avant une diversité de qualifications, avec 17,12% des résidents non diplômés, cela peut avoir un impact sur le taux de participation dans la commune.

17:57 - Le RN marque des points à Cieux Le RN n'avait pas concouru pour la dernière municipale à Cieux en 2020, le vote ayant eu lieu sans affiliation politique affirmée dans la ville. À l'occasion de l'élection présidentielle en 2022, Marine Le Pen séduisait 27,22% des votes lors du premier passage aux urnes, puis s'inclinait face à Emmanuel Macron sur le plan local avec 47,07% au tour décisif. Les législatives qui ont suivi avaient attribué 20,20% au représentant du parti lors du premier tour. Un score insuffisant, à Cieux comme dans la circonscription, pour pouvoir se maintenir au second round. Le score de la liste de Jordan Bardella atteindra ensuite 32,46% aux élections européennes. Les législatives enfin se solderont, lors du premier round, par un résultat de 37,39% pour le Rassemblement national. Qualifié contrairement à 2022, il finira avec 40,98% le dimanche suivant.

16:58 - Cieux : 40,33 % d'abstention à la dernière élection municipale Dans le cadre de la municipale 2026 à Cieux, l'abstention jouera un rôle essentiel sur les résultats locaux. En 2020, l'abstention s'était établie à 40,33 % au premier tour, un niveau très bas. C'étaient 509 votants qui, à l'inverse, s'étaient mobilisés alors que l'épidémie de coronavirus avait maintenu chez eux bon nombre d'électeurs. Avec la présidentielle, les élections municipales sont en effet le rendez-vous électoral où les électeurs votent le plus massivement pour élire leur maire et leur président. À l'occasion de la présidentielle 2022, l'abstention a d'ailleurs été de 19,50 % des inscrits. Les élections européennes de 2024 avaient quant à elles connu une abstention de 46,86 %. Dans la foulée, lors de la dissolution, ce taux a lourdement chuté à 30,29 %, loin des 50,54 % affichés aux législatives de 2022. Regarder ces variations lors des cinq scrutins depuis 2020 permet in fine de classer Cieux comme une commune qui résiste relativement bien à l'abstention en comparaison de la moyenne.

15:59 - Comment a voté Cieux l'année de la dissolution ? L'orientation des électeurs de Cieux a évolué lors de la très riche année 2024. Alors que deux ans auparavant la commune apparaissait comme un territoire aux votes hétérogènes, elle s'est plus ostensiblement affichée deux ans plus tard comme une localité à dominante nationaliste. Les Européennes du printemps 2024 à Cieux avaient en effet vu la victoire locale de la liste de Jordan Bardella (32,46%), suivie par Raphaël Glucksmann qui s'était arrogée 14,69% des voix. Lors des législatives provoquées par la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre, les votants de Cieux plébiscitaient ensuite Albin Freychet (Rassemblement National) avec 37,39% au premier tour. Au second tour, c'est en revanche Manon Meunier (Union de la gauche) qui a raflé la mise avec 42,44% des suffrages exprimés.

14:57 - Pour les élections 2026, Cieux demeure un territoire dont l'étiquette reste à définir En avril 2022, l'entame de la présidentielle à Cieux tournait à l'avantage de Marine Le Pen avec 27,22% des inscrits, tandis que Jean-Luc Mélenchon rassemblait 21,87%. L'épilogue du scrutin voyait toutefois Emmanuel Macron l'emporter avec 52,93%, contre 47,07% en faveur de Marine Le Pen. Lors du scrutin législatif par la suite, les votants de Cieux portaient leur choix sur Manon Meunier (Nupes) avec 36,21% au premier tour. Ce choix se confirmait au second tour avec une première place conservée à hauteur de 59,25%. Globalement, ce paysage électoral fait donc de Cieux un territoire aux votes hétérogènes.

12:58 - Une réforme fiscale qui pèsera sur les municipales 2026 à Cieux Côté fiscalité de Cieux, le montant moyen acquitté par foyer fiscal s'est établi à environ 644 euros en 2024 (année des derniers chiffres) contre 465 € en 2020. L'impôt sur les propriétés bâties a évolué pour se fixer à environ 35,12 % en 2024 (contre 15,01 % en 2020). La moyenne à l'échelle nationale, avoisinant les 40 %, constitue un repère éclairant. Une hausse directement liée à la réforme voulue par l'Etat, prévoyant un transfert aux communes de la part de taxe foncière qui était auparavant perçue par les départements. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle ne rapporte à la ville que 26 010 € de recettes en 2024. Une somme loin des 113 340 € récoltés en 2020 pour un taux qui s'est maintenu à près de 11,89 %. Cette taxe est dorénavant réduite à sa portion congrue, ce qui a pu perturber l'équilibre financier.

11:59 - Quel était le résultat des dernières élections municipales à Cieux ? Il peut être intéressant de se pencher sur les résultats des dernières élections municipales à Cieux. Précisons que ce scrutin a eu lieu sans liste à l'époque, avec uniquement des candidatures individuelles. 12 conseillers ont été élus dès le premier tour. Lors de ce premier round, Jean-Marie Esclamadon a obtenu les meilleurs résultats avec 53,13% des bulletins, devant Thomas Ragot qui a recueilli 52,52% des votes. Céline Royer était troisième, s'adjugeant 52,12% des électeurs. Un second tour a ensuite été organisé avec 18 candidats en lice. Pour ce scrutin décisif, Michel Trouillard a recueilli 54,07% des suffrages, suivi par Samuel Meunier avec 169 électeurs (51,05%) et Véronique De Brauwer obtenant 164 votants (49,54%). Les résultats finaux sont restés très proches. Au moment des municipales 2026 à Cieux, les citoyens sont à nouveau invités à désigner leurs élus dans cette configuration très particulière. Le système électoral spécifique sans liste n'est toutefois plus d'actualité.