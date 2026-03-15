Résultat de l'élection municipale 2026 à Cilaos : les infos en direct

Voir aussi :
Sommaire

Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Cilaos

Tête de listeListe
Laïla Nassibou
Laïla Nassibou Liste divers gauche
LE RENOUVEAU
  • Laïla Nassibou
  • Luciano Figuin
  • Marie-Pierre Leble
  • Brandon Hoarau
  • Valérie Dijoux
  • Jean Paul Payet
  • Elisabeth Ferrere
  • Benjamin Darid
  • Marie Laure Grondin
  • Jean Max Idmont
  • Leïla Turpin
  • Sébastien Techer
  • Clémence Hecale
  • Jean Claude Boyer
  • Juliane Sery
  • Claude Boyer
  • Sophie Drula
  • Michel Hoarau
  • Dominique Gonthier
  • Inel Maillot
  • Lisiane Clain
  • Christian Dijoux
  • Francette Grondin
  • Brice Figuin
  • Alexandra Maillot
  • Christophe Daride
  • Julie Castelo
  • Herland Sery
  • Marie Jessica Blard
  • Anthony Potin
Gaël Jean Loïc Firmant
Gaël Jean Loïc Firmant Liste divers droite
UN NOUVEL AVENIR POUR CILAOS
  • Gaël Jean Loïc Firmant
  • Marie Josée Gonthier
  • Pierre-François Fontaine
  • Nazira Bibi Karodia
  • Christophe Fontaine
  • Marie Emma Tossam
  • William Dany Techer
  • Marie-Audrey Payet
  • Jean Loïck Grondin
  • Ludivine Andrée Pierrette Krivoff
  • Vincent Patrice Gastrin
  • Christelle Morel
  • Steven Bureau Perna
  • Magali Jeanne Bourdois
  • Jean Richard Fontaine
  • Marie Danièle Corinne Dijoux
  • Emmanuel Quentin Dijoux
  • Gaëlle Eva Turpin
  • Laurent Alain Andoche
  • Michèle Sandra Dijoux
  • Alex Romain Turpin
  • Marie Paule Nadège Gonthier
  • Jean Michel Epiphane Sery
  • Guenaëlle Marie Emeline Gonthier
  • Teddy Laurent Dijoux
  • Mélinda Emmanuelle Baret
  • Yannis Jean Nelson Ellama
  • Bernadette Nelcie Techer
  • Joseph Florent Hoarau
Jacques Técher
Jacques Técher Liste divers gauche
LE VRAI CHANGEMENT CONTINUE A CILAOS
  • Jacques Técher
  • Annie Hoarau
  • Frédéric Ségart
  • Florence Maillot
  • Pierre Techer
  • Annie-Claude Payet
  • Denis Dijoux
  • Carole Potin
  • Laurent Boyer
  • Marie-Andrée Picard
  • Laurent Dijoux
  • Nathalie Grondin
  • Geoffroy Grondin
  • Eliane Albenga
  • Gilles Payet
  • Claudia Hoarau
  • Mickaël Rivière
  • Christine Gonthier Epouse Payet
  • Julien Payet
  • Linda Grondin
  • Jocelyn Rivière
  • Eliette Dijoux
  • Klébert Gonthier
  • Anasthasia Boivilliers
  • Arnaud Benard
  • Marine Maillot
  • Olivier Rivière
  • Natacha Begue
  • Patrick Doris

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat de l'élection municipale 2020

Municipales 2020 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Jacques Técher
Jacques Técher (23 élus) Liste pour un vrai changement a cilaos 		2 187 55,42%
  • Jacques Técher
  • Elizabeth Rochefeuille
  • Frédéric Ségart
  • Annie Hoarau
  • Patrick Drula
  • Alexandra Payet
  • Jocelyn Rivière
  • Véronique Técher
  • Laurent Boyer
  • Linda Grondin
  • Maximin Payet
  • Florence Maillot
  • Rémi Hoarau
  • Éliane Albenga
  • Denis Dijoux
  • Fabienne Rivière
  • Pierre Techer
  • Eliette Dijoux
  • Laurent Dijoux
  • Laurence Daride
  • Klébert Gonthier
  • Marie-Lise Naze
  • Patrick Turpin
Paul Franco Técher
Paul Franco Técher (6 élus) Unis pour cilaos 		1 619 41,02%
  • Paul Franco Técher
  • Marie Claudette Grondin
  • Gérard Dijoux
  • Florence Maillot
  • Jeannick Payet
  • Dominique Doulouma
Olivier Picard
Olivier Picard Cilaos entreprendre 		140 3,54%
Participation au scrutin Cilaos
Taux de participation 81,18%
Taux d'abstention 18,82%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 4 017

Municipales 2020 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Jacques Técher
Jacques Técher Liste pour un vrai changement a cilaos 		1 649 48,67%
Paul Franco Técher
Paul Franco Técher Unis pour cilaos 		1 380 40,73%
Olivier Picard
Olivier Picard Cilaos entreprendre 		359 10,59%
Participation au scrutin Cilaos
Taux de participation 70,46%
Taux d'abstention 29,54%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,00%
Nombre de votants 3 483

Résultat de l'élection municipale 2014

Municipales 2014 - TOUR 2

Tête de listeListe Voix % des voix
Paul Techer
Paul Techer (23 élus) Cilaos 2020 		2 181 57,65%
  • Paul Techer
  • Mireille Maillot
  • Gérard Dijoux
  • Emilie De Boisvilliers
  • Jeannick Payet
  • Isabelle Drula
  • Frédéric Figuin
  • Jocelyne Payet Epouse Gonthier
  • Charles Turpin
  • Lucine Turpin Epouse Maillot
  • Yannis Yebo
  • Florence Maillot
  • François Genlinso
  • Laurence Grondin
  • Daniel Dijoux
  • Claudette Picard
  • Philippe Casseindre
  • Aurélie Monthureux
  • Claude Boyer
  • Dominique Doulouma Epouse Lebon
  • Pascal Idmond
  • Lysiane Techer Epouse Montrouge
  • Vincent Gastrin
Jacques Techer
Jacques Techer (3 élus) Liste pour le renouveau de cilaos dans la justice, la solidarite, la jeunesse et le developpement durable 		807 21,33%
  • Jacques Techer
  • Lydia Dijoux
  • Olivier Ferrere
Guito Grondin
Guito Grondin (3 élus) Cilaos reflexions et actions citoyennes 		795 21,01%
  • Guito Grondin
  • Nadège Payet
  • René Paul Idmont
Participation au scrutin Cilaos
Taux de participation 78,22%
Taux d'abstention 21,78%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 2,35%
Nombre de votants 3 874

Municipales 2014 - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Paul Techer
Paul Techer Cilaos 2020 		1 838 50,00%
Guito Grondin
Guito Grondin Cilaos reflexions et actions citoyennes 		801 21,78%
Jacques Techer
Jacques Techer Liste pour le renouveau de cilaos dans la justice, la solidarite, la jeunesse et le developpement durable 		781 21,24%
Huguet Dijoux
Huguet Dijoux Cilaos en marche 		256 6,96%
Participation au scrutin Cilaos
Taux de participation 75,67%
Taux d'abstention 24,33%
Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,92%
Nombre de votants 3 748

Villes voisines de Cilaos

En savoir plus sur Cilaos