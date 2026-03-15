Résultat de l'élection municipale 2026 à Cilaos : les infos en direct
Résultat de l'élection municipale 2026 à Cilaos [EN DIRECT]
Les résultats des élections municipales de Cilaos sont dévoilés ce dimanche 15 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Cilaos.
L'actu des élections municipales 2026 à Cilaos
13:45 - Une réforme fiscale qui pèsera sur les municipales 2026 à Cilaos
À Cilaos, pour ce qui est des contributions locales, la somme moyenne acquittée par foyer fiscal a représenté 648 € en 2024 (dernière date de relevé) contre 556 euros en début de mandat. Le taux de la taxe sur le foncier bâti s'est établi à 46,06 % en 2024 (contre 33,12 % en 2020). Une augmentation en trompe-l'œil car souvent automatique. L'État a en effet transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusqu'alors perçue par les départements depuis la réforme de la fiscalité locale. En raison de la même loi qui l'a abolie pour les résidences principales, la taxe d'habitation quant à elle n'offre que 326 580 € en 2024, bien en deçà des 779 650 € enregistrés 4 ans plus tôt avec un taux resté à environ 24,30 %. Cette taxe ne représente dorénavant plus qu'une part résiduelle des recettes fiscales communales, ce qui a modifié la répartition des recettes.
11:59 - Retour sur le résultat des municipales de 2020 à Cilaos
À Cilaos, lors des élections municipales il y a six ans, les résultats ont livré un état des lieux précis des forces politiques en présence. À l'occasion du premier vote, Jacques Técher (Divers gauche) a décroché la pole position en rassemblant 48,67% des suffrages. Deuxième, Paul Franco Técher (Divers droite) a obtenu 1 380 bulletins valides (40,73%). Ce gap visible laissait place à un avantage incontestable après le premier round. Faute de majorité absolue, la triangulaire du second tour a donc tranché une semaine plus tard avec 3 listes alignées. Jacques Técher l'a finalement emporté avec 55,42% des voix, face à Paul Franco Técher qui a obtenu 1 619 votants (41,02%) et Olivier Picard obtenant 140 électeurs inscrits (3,54%). L'avance de départ s'est vérifiée et même accrue, menant à une victoire écrasante. La multitude de choix a pu disperser les électeurs. Le candidat étiqueté Divers gauche a probablement tiré parti du report de voix des listes de gauche, engrangeant 538 voix supplémentaires entre les deux tours.
09:57 - À quelle heure ferment les bureaux de vote à Cilaos ?
Pour voter, les habitants de l'agglomération seront en mesure de se rendre dans l’isoloir entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture des 8 bureaux de vote de Cilaos. Les élections municipales 2026 offrent la possibilité aux électeurs de Cilaos de se prononcer sur la manière dont est régie leur localité. À Cilaos et comme partout, cette journée électorale doit permettre aux citoyens de faire entendre leur voix sur les orientations futures de la commune. À titre de rappel, Jacques Técher a gagné la mairie au deuxième tour en 2020. Les électeurs sont-ils satisfaits de l’action menée depuis 2020 ? Vous pouvez découvrir ci-dessous la liste des prétendants à Cilaos. Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.
Listes des candidats à l'élection municipale 2026 à Cilaos
|Tête de listeListe
|
Laïla Nassibou
Liste divers gauche
LE RENOUVEAU
|
|
Gaël Jean Loïc Firmant
Liste divers droite
UN NOUVEL AVENIR POUR CILAOS
|
|
Jacques Técher
Liste divers gauche
LE VRAI CHANGEMENT CONTINUE A CILAOS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat de l'élection municipale 2020
Municipales 2020 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jacques Técher (23 élus) Liste pour un vrai changement a cilaos
|2 187
|55,42%
|
|Paul Franco Técher (6 élus) Unis pour cilaos
|1 619
|41,02%
|
|Olivier Picard Cilaos entreprendre
|140
|3,54%
|Participation au scrutin
|Cilaos
|Taux de participation
|81,18%
|Taux d'abstention
|18,82%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|4 017
Municipales 2020 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jacques Técher Liste pour un vrai changement a cilaos
|1 649
|48,67%
|Paul Franco Técher Unis pour cilaos
|1 380
|40,73%
|Olivier Picard Cilaos entreprendre
|359
|10,59%
|Participation au scrutin
|Cilaos
|Taux de participation
|70,46%
|Taux d'abstention
|29,54%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,00%
|Nombre de votants
|3 483
Résultat de l'élection municipale 2014
Municipales 2014 - TOUR 2
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Paul Techer (23 élus) Cilaos 2020
|2 181
|57,65%
|
|Jacques Techer (3 élus) Liste pour le renouveau de cilaos dans la justice, la solidarite, la jeunesse et le developpement durable
|807
|21,33%
|
|Guito Grondin (3 élus) Cilaos reflexions et actions citoyennes
|795
|21,01%
|
|Participation au scrutin
|Cilaos
|Taux de participation
|78,22%
|Taux d'abstention
|21,78%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|2,35%
|Nombre de votants
|3 874
Municipales 2014 - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Paul Techer Cilaos 2020
|1 838
|50,00%
|Guito Grondin Cilaos reflexions et actions citoyennes
|801
|21,78%
|Jacques Techer Liste pour le renouveau de cilaos dans la justice, la solidarite, la jeunesse et le developpement durable
|781
|21,24%
|Huguet Dijoux Cilaos en marche
|256
|6,96%
|Participation au scrutin
|Cilaos
|Taux de participation
|75,67%
|Taux d'abstention
|24,33%
|Votes blancs et nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,92%
|Nombre de votants
|3 748
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