Résultat de l'élection municipale 2026 à Cilaos : les résultats du 2e tour
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Cilaos [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Cilaos sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Cilaos.
L'actu des élections municipales 2026 à Cilaos
11:48 - Les municipales ont déjà livré un verdict instructif
Lors du premier volet des municipales à Cilaos, c'est Jacques Técher (Divers gauche) qui s'est placé en première position en rassemblant 46,52 % des voix. Laïla Nassibou (Divers gauche) est arrivée en deuxième position avec 41,30 %. Le leader a conservé une marge de manœuvre confortable sans triompher totalement. Jacques Técher a maintenu sa position au sommet, acquise lors du précédent scrutin, mais il a vu son électorat s'éroder de 2 points. Par ailleurs, avec 12,18 %, Gaël Jean Loïc Firmant, étiqueté Divers droite, pouvait, hors tractations d'entre-deux tours, poursuivre l'aventure. Pour rappel, lors de ce scrutin à Cilaos, l'élection a mobilisé 74,78 % des électeurs, dans le sillage d'une mobilisation en berne à l'échelle nationale.
Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Cilaos
Le deuxième tour des élections municipales à Cilaos a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.
|Tête de listeListe
|
Laïla Nassibou
Liste divers gauche
LE RENOUVEAU
|
|
Jacques Técher
Liste divers gauche
LE VRAI CHANGEMENT CONTINUE A CILAOS
|
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Cilaos
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Jacques TÉCHER (Ballotage) LE VRAI CHANGEMENT CONTINUE A CILAOS
|1 730
|46,52%
|Laïla NASSIBOU (Ballotage) LE RENOUVEAU
|1 536
|41,30%
|Gaël Jean Loïc FIRMANT (Ballotage) UN NOUVEL AVENIR POUR CILAOS
|453
|12,18%
|Participation au scrutin
|Cilaos
|Taux de participation
|74,78%
|Taux d'abstention
|25,22%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|0,90%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,03%
|Nombre de votants
|3 792
Source : ministère de l’Intérieur
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