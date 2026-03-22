Résultat de l'élection municipale 2026 à Cilaos : les résultats du 2e tour

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Candidats au 2e tour des municipales 2026 de Cilaos

Le deuxième tour des élections municipales à Cilaos a lieu ce dimanche 22 mars, comme dans toute la France. Le résultat des municipales 2026 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Tête de listeListe
Laïla Nassibou
Laïla Nassibou Liste divers gauche
LE RENOUVEAU
  • Laïla Nassibou
  • Luciano Figuin
  • Marie-Pierre Leble
  • Brandon Hoarau
  • Valérie Dijoux
  • Jean Paul Payet
  • Elisabeth Ferrere
  • Benjamin Darid
  • Marie Laure Grondin
  • Jean Max Idmont
  • Leïla Turpin
  • Sébastien Techer
  • Clémence Hecale
  • Jean Claude Boyer
  • Juliane Sery
  • Claude Boyer
  • Sophie Drula
  • Michel Hoarau
  • Dominique Gonthier
  • Inel Maillot
  • Lisiane Clain
  • Christian Dijoux
  • Francette Grondin
  • Brice Figuin
  • Alexandra Maillot
  • Christophe Daride
  • Julie Castelo
  • Herland Sery
  • Marie Jessica Blard
  • Anthony Potin
Jacques Técher
Jacques Técher Liste divers gauche
LE VRAI CHANGEMENT CONTINUE A CILAOS
  • Jacques Técher
  • Annie Hoarau
  • Frédéric Ségart
  • Florence Maillot
  • Pierre Techer
  • Annie-Claude Payet
  • Denis Dijoux
  • Carole Potin
  • Laurent Boyer
  • Marie-Andrée Picard
  • Laurent Dijoux
  • Nathalie Grondin
  • Geoffroy Grondin
  • Eliane Albenga
  • Gilles Payet
  • Claudia Hoarau
  • Mickaël Rivière
  • Christine Gonthier Epouse Payet
  • Julien Payet
  • Linda Grondin
  • Jocelyn Rivière
  • Eliette Dijoux
  • Klébert Gonthier
  • Anasthasia Boivilliers
  • Arnaud Benard
  • Marine Maillot
  • Olivier Rivière
  • Natacha Begue
  • Patrick Doris

Source : ministère de l’Intérieur

Résultat du 1er tour de l'élection municipale 2026 à Cilaos

Tête de listeListe Voix % des voix
Jacques TÉCHER
Jacques TÉCHER (Ballotage) LE VRAI CHANGEMENT CONTINUE A CILAOS 		1 730 46,52%
Laïla NASSIBOU
Laïla NASSIBOU (Ballotage) LE RENOUVEAU 		1 536 41,30%
Gaël Jean Loïc FIRMANT
Gaël Jean Loïc FIRMANT (Ballotage) UN NOUVEL AVENIR POUR CILAOS 		453 12,18%
Participation au scrutin Cilaos
Taux de participation 74,78%
Taux d'abstention 25,22%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 0,90%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,03%
Nombre de votants 3 792

Source : ministère de l’Intérieur

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LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

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