Résultat municipale 2026 à Cintré (35310) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]
Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Cintré a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Cintré, liste par liste.
Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Cintré [DEFINITIF]
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Dominique TRAON (17 élus) Cintré Partage et Proximité
|569
|44,98%
|
|Agnès BRÉGENT (5 élus) CINTRÉ AVEC VOUS
|521
|41,19%
|
|Noëla BOKI SOGUE (1 élu) CINTRÉ EN MOUVEMENT
|175
|13,83%
|
|Participation au scrutin
|Cintré
|Taux de participation
|65,85%
|Taux d'abstention
|34,15%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,47%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|0,62%
|Nombre de votants
|1 292
Source : ministère de l’Intérieur
Résultat municipale à Cintré - TOUR 1
|Tête de listeListe
|Voix
|% des voix
|Dominique TRAON (Ballotage) Cintré Partage et Proximité
|590
|45,74%
|Agnès BRÉGENT (Ballotage) CINTRÉ AVEC VOUS
|493
|38,22%
|Noëla BOKI SOGUE (Ballotage) CINTRÉ EN MOUVEMENT
|207
|16,05%
|Participation au scrutin
|Cintré
|Taux de participation
|68,18%
|Taux d'abstention
|31,82%
|Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés)
|1,94%
|Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés)
|1,57%
|Nombre de votants
|1 337
Election municipale 2026 à Cintré [EN DIRECT]
Les résultats du 2e tour des élections municipales de Cintré sont dévoilés ce dimanche 22 mars 2026. Découvrez tous les scores et les élus de Cintré.
L'actu des élections municipales 2026 à Cintré
18:38 - Le vote de Cintré nettement ancré à droite il y a deux ans
À l'occasion du scrutin européen du printemps 2024, les électeurs de Cintré avaient donné la victoire localement à la liste menée par Jordan Bardella avec 23,52% des bulletins. Les législatives à Cintré près d'un mois plus tard, plaçaient ensuite Mickaël Bouloux (Union de la gauche) à l'avant de la course avec 43,05% au premier tour, devant Hermine Mauze (Majorité présidentielle) avec 26,02%. La conclusion des urnes était d'ailleurs immédiate dès le premier round dans la circonscription. Un bis repetita des résultats de la présidentielle de 2022.
15:57 - Les résultats de la liste "Cintré Bien Vivre Ensemble" à l'élection municipale de 2020 à Cintré
Les résultats des précédentes élections municipales à Cintré ont offert un enseignement précieux sur l'échiquier politique local. À l'occasion du premier passage aux urnes, Jacques Ruello a décroché la pole position avec 591 voix (71,72%). Dans la position du principal opposant, Anton Burel a engrangé 233 suffrages en sa faveur (28,27%). Ce succès d'emblée a balayé toute perspective de second tour, épargnant aux électeurs un nouveau passage en bureau de vote. Pour ces municipales 2026 à Cintré, ce qui s'est passé à l'époque constitue un point de départ particulier. Ce triomphe écrasant met les forces d'opposition face à un défi titanesque ce dimanche, face à un bloc majoritaire qui misera sur son bilan pour conserver son avance.
13:58 - Les listes en compétition pour le second tour des élections à Cintré
Comme le montre la liste des candidats au deuxième tour publiée cette semaine par le ministère de l'Intérieur, la bataille électorale a donc bel et bien une suite ce dimanche, avec Dominique Traon sous l'étiquette DIV, la liste de Noëla Boki Sogue (DIV) et la liste menée par Agnès Brégent (DIV). Afin de faire leur devoir civique, les citoyens de la ville auront la possibilité de se déplacer aux urnes jusqu'à 18 heures, horaire de fermeture des 2 bureaux de vote de Cintré.
11:59 - Que retenir des premiers résultats des élections 2026 à Cintré ?
Pour le lancement des municipales à Cintré, le rendez-vous a enregistré localement un taux d'abstention de 31,82 %, malgré une abstention historiquement haute en France. C'est Dominique Traon qui s'est placé en première position en rassemblant 45,74 % des bulletins valides. Ensuite, Agnès Brégent s'est classée deuxième avec 38,22 %. La hiérarchie a été claire mais le suspense a subsisté pour la suite. Par ailleurs, avec 16,05 %, Noëla Boki Sogue est arrivé troisième et pouvait, sauf accord ou retrait, poursuivre l'aventure.
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