Résultat municipale 2026 à Cintré (35310) – Résultats du 2e tour [DEFINITIF]

Voir aussi :
Sommaire

Le résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Cintré a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Cintré, liste par liste.

Résultat du 2e tour de l'élection municipale 2026 à Cintré [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Dominique TRAON
Dominique TRAON (17 élus) Cintré Partage et Proximité 		569 44,98%
  • Dominique TRAON
  • Sylvie GARDANS
  • Philippe VAUGON
  • Karen LE MOUELLIC
  • Christophe VALY
  • Stéphanie GRÔNE
  • Yannick FOLGOAS
  • Nathalie GODET
  • Christian GAUTIER
  • Aurélie DENAIS
  • Pascal LEMORDANT
  • Housna BOUIMLALEN
  • Christophe TOUFFET
  • Magali ROBIN
  • Arnaud FRANCOIS
  • Virginie LEMARCHAND
  • Jean-Luc LE BRETON
Agnès BRÉGENT
Agnès BRÉGENT (5 élus) CINTRÉ AVEC VOUS 		521 41,19%
  • Agnès BRÉGENT
  • Fabien SOUCHET
  • Béatrice LAMBERT
  • Pierre-Yves BOSCHER
  • Sylvie LAFERTÉ
Noëla BOKI SOGUE
Noëla BOKI SOGUE (1 élu) CINTRÉ EN MOUVEMENT 		175 13,83%
  • Noëla BOKI SOGUE
Participation au scrutin Cintré
Taux de participation 65,85%
Taux d'abstention 34,15%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,47%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,62%
Nombre de votants 1 292

Source : ministère de l’Intérieur

Quelles villes d'Ille-et-Vilaine ont le plus voté...
Les résultats des municipales 2026 sont dévoilés partout en Ille-et-Vilaine. Découvrez les communes qui ont le plus voté le plus voté RN, LFI, PS, LR...
LFI ou extrême gauche RN ou extrême droite PS ou gauche LREM ou centre Ecologiste LR ou droite

Résultat municipale à Cintré - TOUR 1

Tête de listeListe Voix % des voix
Dominique TRAON
Dominique TRAON (Ballotage) Cintré Partage et Proximité 		590 45,74%
Agnès BRÉGENT
Agnès BRÉGENT (Ballotage) CINTRÉ AVEC VOUS 		493 38,22%
Noëla BOKI SOGUE
Noëla BOKI SOGUE (Ballotage) CINTRÉ EN MOUVEMENT 		207 16,05%
Participation au scrutin Cintré
Taux de participation 68,18%
Taux d'abstention 31,82%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,94%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,57%
Nombre de votants 1 337

Villes voisines de Cintré

En savoir plus sur Cintré