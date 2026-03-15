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19:20 - Citry aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux Dans les rues de Citry, les élections s'achèvent. Dotée de 429 logements pour 924 habitants, la densité de la commune est de 183 hab/km². Ses 44 entreprises attestent un certain dynamisme. Le pourcentage de familles ne détenant aucune voiture (21,45%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des problématiques de transport et d'infrastructure. Les habitants, dont 23,02% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, 49,03% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 341,67 euros, accable une ville qui vise plus de prospérité. À Citry, les préoccupations locales rejoignent celles de l'Hexagone.

17:57 - Le RN progresse à Citry Le Rassemblement national n'était pas formellement représenté lors de la dernière bataille municipale à Citry en 2020, le vote ayant eu lieu en dehors des clivages partisans dans la commune. Lors de la course à l'Élysée en 2022, Marine Le Pen engrangeait 35,83% des voix lors du premier passage aux urnes, puis dominait Emmanuel Macron au sein de la municipalité avec 58,82% au tour décisif. Les législatives organisées juste après avaient attribué 33,82% à la formation d'extrême droite lors du premier tour. Au second round, le RN sécurisait 59,00% des voix au niveau local. Le score de la liste du président du RN Jordan Bardella s'élèvera ensuite à 51,11% lors du scrutin européen. Les législatives de 2024 déboucheront, lors du premier passage aux urnes, sur un résultat de 54,41% pour un nouveau ticket issu du rapprochement d'une partie de la droite et du RN. C'est d'ailleurs lui qui s'imposera avec 60,06% lors du vote final et le siège à l'Assemblée raflé par Franck Riester.

16:58 - Quelle participation attendre à Citry aux municipales ? Les archives d'il y a six ans montrent que 340 électeurs avaient voté au premier tour des municipales à Citry, soit un taux de participation de 59,13 % (un niveau plutôt élevé), la pandémie du coronavirus ayant impacté fortement le vote. Le choix du locataire de l'Elysée avait en revanche suscité un fort engouement, avec 77,70 % de participation dans la ville (l'abstention s'élevant à 22,30 %). La mobilisation atteignait pour sa part 50,18 % lors des élections européennes. Lors des législatives qui ont immédiatement suivi en 2024, elle a fortement progressé pour atteindre 62,68 %, contre seulement 48,28 % en 2022. Si on suit la trajectoire globale, le territoire s'affiche donc plutôt comme une contrée assez participative. Dans le cadre de la municipale à Citry, ce paramètre jouera quoi qu'il en soit un rôle pivot sur les résultats locaux.

15:59 - Citry : le vote des électeurs l'année de la dissolution Lors du scrutin législatif du printemps 2024, les votants de Citry soutenaient en priorité Philippe Fontana (Union de l'extrême droite) avec 54,41% au premier tour. Le second round n'a pas changé grand chose, Philippe Fontana culminant à 60,06% des votes dans la commune. Lors du scrutin européen juste avant la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée, les citoyens de Citry avaient cette fois poussé aux avant-postes l'équipe menée par Jordan Bardella avec 51,11% des bulletins. Cette exploration des résultats de 2024 a donc confirmé que Citry restait à l'époque une zone attirée par les courants de la droite la plus radicale, solidifiant sa position.

14:57 - Les électeurs de Citry avaient franchement opté pour la droite radicale il y a 4 ans Lors des législatives de 2022, les votants de Citry plébiscitaient François Lenormand (RN) avec 33,82% au premier tour. La dynamique se poursuivait lors du vote décisif, François Lenormand virant de nouveau en tête avec 59,00% des voix. Au premier tour de la dernière présidentielle qui avait précédé, les citoyens de Citry votaient auparavant en priorité pour Marine Le Pen (35,83%), devançant ainsi Jean-Luc Mélenchon crédité de 21,77%. Lors de la finale de l'élection à Citry, les électeurs accordaient 58,82% pour Marine Le Pen, contre 41,18% en faveur d'Emmanuel Macron. Cette synthèse des votes de 2022 dépeint ainsi Citry comme une zone d'implantation forte pour la droite radicale.

12:58 - La municipalité a-t-elle augmenté la fiscalité locale à Citry ? À Citry, où la fiscalité locale s'est accrue entre 2020 et 2024, le taux de la taxe d'habitation est passé à 12,03 % en 2024 (derniers chiffres disponibles), pour un produit communal totalisant 13 100 € la même année. Une recette bien loin des 91 800 euros récoltés en 2020. Cette taxe, supprimée pour les résidences principales à compter du 1er janvier 2023, suite à une réforme voulue par l'Etat, est dorénavant limitée à sa plus simple expression, ce qui a pu perturber l'équilibre budgétaire. La manne fiscale sur le foncier bâti a bien souvent compensé cette baisse de recettes. Le taux à Citry a évolué pour se fixer à un peu moins de 38,60 % en 2024 (contre 20,60 % en 2020). Une augmentation généralement mécanique, sans que la commune en soit à l'origine : depuis la réforme en effet, l'État a transféré aux communes la part de taxe foncière qui était jusque-là perçue par les départements. Au bout du compte, la facture fiscale moyenne à Citry s'est chiffrée à environ 551 euros en 2024 (contre 440 € en 2020).

11:59 - Quel était le résultat de la dernière élection municipale à Citry ? Les dynamiques politiques locales restent encore façonnées par le résultat des dernières municipales en date à Citry. Rappelons qu'à l'époque, ce scrutin s'est déroulé sur la base de candidatures individuelles et non de listes. 15 conseillers ont été élus au premier tour. À l'issue de ce premier passage aux urnes, Jacques Collet a remporté la première place avec 263 bulletins (78,50%), devant Benoît Piriou qui a recueilli 78,50% des bulletins valides. Les deux premiers candidats restaient dans un mouchoir de poche. Aucun second tour n'a été organisé pour ce scrutin. Pour le scrutin 2026 à Citry, les citoyens sont de nouveau appelés à désigner leurs représentants dans cette configuration très spéciale. En France, le dispositif électoral particulier sans liste appartient toutefois au passé.