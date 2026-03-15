Résultat municipale 2026 à Citry (77730) – Résultats du 1er tour [DEFINITIF]

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Le résultat du 1er tour des élections municipales 2026 à Citry a été dévoilé par le ministère de l'Intérieur. Découvrez gratuitement sur cette page les résultats définitifs des municipales à Citry, liste par liste.

Résultat de l'élection municipale 2026 à Citry [DEFINITIF]

Tête de listeListe Voix % des voix
Laurette DECAMPENAIRE
Laurette DECAMPENAIRE (13 élus) ENGAGES POUR L'AVENIR DE CITRY 		261 71,12%
  • Laurette DECAMPENAIRE
  • Philippe FEBVRE
  • Julie POIREE
  • Florian BRAYER
  • Stéphanie PIRIOU
  • Anthony ALVES
  • Noëlle TOUR
  • Benoît PIRIOU
  • Corinne RITZENTHALER
  • Constant DAMASCENE-GALPIN
  • Mélanie CALABRE
  • Jeff YAMBA
  • Estelle BESSAC
Jonathan MULLER
Jonathan MULLER (2 élus) CITRY-SUR-MARNE : UN VILLAGE POUR TOUS 		106 28,88%
  • Jonathan MULLER
  • Sophie CARPENTIER
Participation au scrutin Citry
Taux de participation 64,84%
Taux d'abstention 35,16%
Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,06%
Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 1,85%
Nombre de votants 378

Source : ministère de l’Intérieur

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